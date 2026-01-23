พลิกวิกฤตฟาร์มจระเข้ สู่สวนสัตว์ดาวรุ่ง "ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค"

จากธุรกิจฟาร์มจระเข้สุดยิ่งใหญ่ เจอพิษเศรษฐกิจช่วงโควิด-19 จนต้องพัก พลิกสู่ “ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค” สวนสัตว์ดาวรุ่งแห่งใหม่ ถูกใจคนรักสัตว์ พร้อมไฮไลต์เด็ด “แพนด้าแดงคู่” มูลค่าเฉียด 10 ล้าน เล่นกับน้องๆ ได้แบบใกล้ชิด ที่แรกและที่เดียวในไทย!!
*** แลนด์มาร์กคนรักสัตว์ ใกล้วัดหลวงพ่อรวย ***
กลายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่มั่นใจว่าบรรดาคนรักสัตว์ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งไทยและต่างชาติ จะต้องชื่นชอบและอยากมาเช็กอินอย่างแน่นอน
เรากำลังพูดถึง “Sriayuthaya Lion Park - ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค” สวนสัตว์ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวางกว่า 60 ไร่
ที่นี่รายล้อมไปด้วยสิงสาราสัตว์นานาชนิด จะสัตว์ป่าหรือสัตว์หาดูยาก ก็มีให้ชมเพียบ ทั้ง ยีราฟ สิงโตขาว ม้าลาย กวาง ม้า ลามะ ช้าง งู และอื่นๆ อีกมากมาย แถมยังมี Bird Dome ขนาดใหญ่ ที่เป็นโซนจัดแสดงนกแก้วซันคอนัวร์
สวนสัตว์แห่งนี้ ไม่ได้มีแค่โซนที่เปิดให้เข้าชมอย่างเดียว ใครที่มาแล้วก็ไม่ต้องกลัวเบื่อ เพราะยังกิจกรรมอัดแน่น ไม่ว่าจะเป็นการแสดงโชว์จากสัตว์ต่างๆ การป้อนอาหารให้น้องๆ และถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิด จนทำเอาเผลอตกหลุมรักเหล่าสัตว์แบบไม่รู้ตัว
ซึ่งไฮไลต์ของที่นี่คือ ก็คือ “ไลเกอร์” (สิงโต+เสือ) และ “ไลไลเกอร์” (ไลเกอร์+สิงโต) รวมไปถึง “สิงโตขาว” และ “แพนด้าแดง” ที่มีมูลค่าพอๆ กับรถอัลพาร์ดป้ายแดงเลยทีเดียว
ไหนๆ ก็มาถึงเมืองกรุงเก่าแล้ว และอยากแวะเที่ยวที่อื่นอีก ห่างไปอีกไม่ไกลราว 700 เมตร ก็จะเจอกับ “วัดตะโก” วัดดังของจังหวัด ที่มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังคือ “หลวงพ่อรวย” (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) อีกด้วย
แต่ก่อนที่จะเป็นสวนสัตว์แห่งนี้ แรกเริ่มเดิมที ตระกูล “เรืองเนตร” ผู้เป็นเจ้าของ เคยทำ “ฟาร์มจระเข้ศรีอยุธยา” ที่เริ่มเพาะเลี้ยงจระเข้มาตั้งแต่ปี 2531
ฟาร์มแห่งนี้ เคยเป็นฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ใน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา มีจระเข้อยู่ถึงหลักแสนตัว ส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็มีอยู่เกือบ 2,000 ตัว
[ ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากจระเข้ที่เคยรุ่งเรือง ]
นอกจากชำแหละเนื้อส่งขายแล้ว ทางฟาร์มจะนำจระเข้ที่โตเต็มที่ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ครบวงจร ทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและอื่น ๆ อีกหลากหลายสินค้า ภายใต้การบริหารของบริษัท ศรีอยุธยา กรุ๊ป
“อรุณ เรืองเนตร” เจ้าของฟาร์มจระเข้ศรีอยุธยา เคยให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้ทางฟาร์มเป็นผู้เลี้ยงจระเข้และส่งออกต่างประเทศอย่างเดียว แต่ต่อมาประสบปัญหาราคาจระเข้ตกต่ำ เลยมีแนวคิดต่อยอด แตกไลน์ออกมาเป็นธุรกิจเครื่องหนังจากจระเข้เพิ่มเติม ไปจนถึงเลือดจระเข้สกัดแคปซูล
เริ่มต้นจากโรงงานที่มีช่างเพียง 5 คน ก่อนจะขยายกิจการจนช่างถึง 500-600 คน ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าถือ, กระเป๋าสะพาย, กระเป๋าสตางค์, เข็มขัด, พวงกุญแจ ฯลฯ จากช่างมากฝีมือ
เจ้าของการันตีว่าหนังจระเข้ของศรีอยุธยาฟาร์ม แตกต่างจากที่อื่น เพราะจระเข้ของที่นี่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเข้าโรงงาน รับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมา มีคุณภาพไม่แพ้แบรนด์ดังจากต่างประเทศ
สินค้าที่วางขายคุณภาพสูง แต่ราคาไม่ได้เวอร์วังจนเกินไป เป็นราคาที่คนไทยสามารถจับต้องได้ ที่ผ่านมาได้รับฟีดแบกจากลูกค้าชาวต่างชาติเป็นอย่างดี โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ให้ความสนใจมาเลือกซื้อไปใช้กันเป็นประจำ
*** โควิดทำพิษ พลิกฟาร์มจระเข้ สู่สวนสัตว์เฟรนด์ลี่ ***
สำหรับจุดเริ่มต้นของสวนสัตว์ “ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค” นั้น “แนท - สมฤดี เรืองเนตร” หนึ่งในผู้บริหาร และภรรยาของอรุณ ก็เล่าว่า ฟาร์มจระเข้และธุรกิจผลิตเครื่องหนังแบบครบวงจรที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ต้องเผชิญปัญหาอย่างหนักจาก “โควิด-19”
ไม่ใช่แค่ในแง่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ซบเซา แต่ยังส่งผลต่อเรื่องการแปรรูป จึงทำให้ธุรกิจนี้ต้องหยุดลง
ประกอบกับครอบครัวได้เลี้ยงสัตว์ไว้มากมาย เลยผุดไอเดียจะทำคาเฟ่ สำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมกับชมสัตว์ไปด้วย
ซึ่งที่อื่นอาจจะทำเป็นคาเฟ่หมาแมว หรือสัตว์ตัวเล็กๆ น่ารัก แต่ที่นี่อยากทำเป็นคาเฟ่สิงโตมันซะเลย
[ “แนท - สมฤดี” หนึ่งในทีมบริหาร ]
“ด้วยความที่เลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว คือคุณอรุณไปเอาเจ้าน้องสิงโตขาวเนี่ยค่ะ มาเลี้ยงเล่นๆ แล้วเขาก็อ้อนมาก เราเห็นเขาละมุนมาก เราก็อยากให้คนมาป้อนหรือมาสัมผัส อย่างที่เราสัมผัสค่ะ ก็เลย… เราทำคาเฟ่กันมั้ย
คุณอรุณก็แบบ… ถ้าหนูชอบ เราก็ทำกันเลยดีกว่า อะไรอย่างนี้ บวกกับช่วงนั้นวัดตะโกกำลังดังมาก เราเป็นลูกศิษย์วัดตะโกอยู่แล้ว แล้วเราเป็นทางใกล้ชิด เป็นทางผ่าน น่าจะพอโอเคอยู่นะ ถ้าเราทำคาเฟ่
ทีนี้ในช่วงที่เราทำ คุณพ่อก็เลยเห็นว่า เออ… มันน่าจะเป็นไปได้ เกี่ยวกับเราทำสิงโต แล้วน้องก็คลอดลูกมา คุณพ่อก็เลยบอกว่า เอาอย่างนี้มั้ย พ่อช่วยลงทุน คุณพ่อกับพี่สาวคุณอรุณค่ะ เรามาลงทุนเป็นสวนสัตว์เลยดีกว่า มันก็เลยเป็นไลอ้อน ปาร์คในทุกวันนี้ จุดเด่นเราก็คือน้องสิงโตนี่แหละค่ะ เป็นจุดเริ่มต้นค่ะ
แล้วในเรื่องของธุรกิจจระเข้ ที่คุณพ่อทำมาเมื่อก่อน ก็เลยดรอปไป เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากพรากชีวิตเขา เราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจด้านนี้แทน
แต่ต้องบอกก่อนว่าธุรกิจของคุณพ่อ เป็นธุรกิจที่ทำให้มีทุกวันนี้เลยค่ะ แล้วก็เลี้ยงลูกๆ มาด้วยความสมบูรณ์แข็งแรง หมายถึงว่าเป็นบุคคลที่เติบโตมาอย่างดีเลยค่ะ มีพื้นฐานในการทำธุรกิจนี้เลย”
จากจุดเริ่มต้นที่คาเฟ่สิงโต ความฝันของพวกเขาก็ได้ขยับขยายใหญ่โต ไปพร้อมๆ กับจำนวนสัตว์ชนิดต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในเวลาเพียง 1 ปี ก็มาสู่การเป็น “ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค” สวนสัตว์ครบวงจรได้สำเร็จ เมื่อปี 2565
แถมฟีดแบกที่ได้กลับมาก็ทำเอาใจฟู เพราะมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาอย่างไม่ขาดสาย
บวกกับรายการ “เพื่อนรักสัตว์เอ๊ย” ที่ดำเนินรายการโดย “วิลลี่ แมคอินทอช” และ “เสนาหอย - เกียรติศักดิ์ อุดมนาค” เดินทางมาถ่ายทำ ก็ยิ่งส่งให้สวนสัตว์แห่งนี้ กลายกระแสบนโลกโซเชียลฯ ยิ่งขึ้นไปอีก
“การตัดสินใจในการทำสวนสัตว์ ไม่นานค่ะ เราเริ่มทำสวนสัตว์ 1 ปี เราก็เปิดเลยค่ะ คือเราทำไป เราเปิดเป็นโซนๆ
ตอนแรกเราทำคาเฟ่ มันก็จะมีโซนด้านหน้าอยู่แล้ว ที่เราทำเป็นคาเฟ่ แล้วโซนด้านหน้าสามารถเข้ามาได้ แต่เรายังไม่มีจุดรองรับ หมายถึงว่าจุดขายตั๋ว เราก็ทำจุดขายตั๋ว
หลังจากนั้นปีนึง เราก็ได้โซนด้านหน้าเลยค่ะ ตอนนั้นก็จะมีลิงอุรังอุตัง นกซันคอนัวร์ ที่เป็นโดมนกใหญ่ แล้วก็จะเป็นโซนปลาคาร์ป โซนม้าแคระ กระต่าย อย่างพวกม้าเราเลี้ยงอยู่แล้วค่ะ แล้วก็จะเป็นสิงโต ไลเกอร์ แล้วก็ยีราฟ มีม้าลาย มีแค่นี้เลยค่ะ
ช่วงนั้นเราเลี้ยงสิงโต ก็จะมีคุณวิลลี่ คุณหอย เขารู้จักคุณอรุณ เขาก็เลยมา ก็เลยออกรายการ แล้วมันก็ออกอากาศไป ก็ทำให้เป็นที่รู้จัก
ผลตอบรับจากที่เปิดมาปีแรก คือสวนสัตว์ดังในโซเชียลฯ มากๆ เลย อาจจะเป็นเพราะว่าค่าเข้าเราค่อนข้างที่จะถูกมาก อาจจะเป็นแรงจูงใจคนไทย ช่วงนั้นนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็ยังไม่ได้เข้ามา ผลตอบรับเกินคาดค่ะ กลุ่มคนไทย 100 เปอร์เซ็นต์เลยค่ะ”
[ “Bird Dome” โซนจัดแสดงนกแก้วซันคอนัวร์ ]
นับตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการมาจนถึงวันนี้ ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาเยี่ยมชมมากมาย เฉลี่ย 20,000 คนต่อสัปดาห์ ยิ่งในวันหยุดยาวหรือวันหยุดพิเศษ ยอดนักท่องเที่ยววันเดียวทะลุ 10,000 คน ก็เคยมีมาแล้ว
และตอนนี้ในวันธรรมดา ก็มีรถทัวร์มาเยือนวันละเป็น 10 คัน ส่วนกระแสที่ว่านักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาบ้านเราลดลงนั้น แต่ที่นี่ไม่ได้รับกระทบเลย
“เพิ่งจะมีช่วงต้นปี 67 ที่ผ่านมา เริ่มจะมีทัวร์นักท่องเที่ยวเข้า เกิดเหตุจากเรามียีราฟนำเข้ามา แล้วเรามีกิจกรรมที่ถ่ายรูปยีราฟ ที่ยีราฟรุมบนรถ อะไรอย่างนี้ค่ะ ที่อื่นก็มีค่ะ แต่ด้วยความที่ของเราน่าจะใกล้แหล่งท่องเที่ยว มันก็เลยทำให้เป็นจุดพีค
(กระแสนักท่องเที่ยวจีนลดลง) ไม่กระทบเลยค่ะ จริงๆ แผ่นดินใหญ่ก็มีค่ะ แต่ส่วนใหญ่ 60 เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นไต้หวัน ช่วงวันธรรมดาจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ กรุ๊ปทัวร์เป็นหลักเลยค่ะ เสาร์-อาทิตย์ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวไทย ต่างชาติก็จะน้อยหน่อย ทัวร์ก็จะน้อยหน่อยค่ะ
ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า เราไม่มีทางเลือก ด้วยความที่ธุรกิจตรงนั้น (จระเข้) มันก็ซบเซา เราไม่มีทางเลือกค่ะ ยังไงเราก็ อะ… ลองดูสักตั้งนึง ว่ามันเป็นไปในรูปแบบไหน เราอาจจะเก็บค่าเข้าด้านหน้าถูกหน่อย แต่เราอาจมาบวกกิจกรรมด้านในค่ะ ทุกคนก็น่าจะอยากสัมผัสที่เราสัมผัสค่ะ”
*** ใกล้ชิด “แพนด้าแดง” ที่แรก-ที่เดียวในไทย ***
สวนสัตว์ “ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค” เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. สนนราคาบัตรเข้าชมสำหรับ คนไทย ผู้ใหญ่ (เด็กโต, ผู้ใหญ่, ผู้สูงอายุ) อยู่ที่ 150 บาท, เด็ก สูง 100-140 ซม. อยู่ที่ 50 บาท และ เด็กเล็ก สูงไม่เกิน 100 ซม. เข้าฟรี ส่วน ต่างชาติ ผู้ใหญ่อยู่ที่ 300 บาท และเด็กอยู่ที่ 100 บาท
ที่นี่เป็นสวนสัตว์ที่ทุกคนจะต้องลองมาสัมผัส เพราะว่าสามารถใกล้ชิดกับสัตว์ได้ ไม่ใช่แค่มองจากนอกกรง
และเจ้าตัวน้อยที่กำลังคลอเคลีย อวดความน่ารักให้เห็นอยู่นี้ คือ ลูกสิงโตขาว ที่รูปร่างภาพนอกเหมือนสิงโตทั่วไป แต่มีขนสีขาวละมุน ซึ่งทางสวนสัตว์นำมาอนุบาลตั้งแต่อายุได้เพียงไม่กี่วัน
“ลูกสิงโตขาว นิสัยชอบอ้อนแมว พอดีแม่น้องไม่เลี้ยง คลอดก่อนกำหนดค่ะ แม่เขาไม่เอาแล้ว ถ้าเราไม่เอาออก เผลอๆ อาจจะตบไส้ทะลัก แม่เขาหวงมั้ยเหรอคะ แม่เขาไม่ได้สนใจเลยค่ะ เราล่อเขาไปที่อื่น หมายถึงว่าก็จะมีประตู 2 ชั้น ในการปิดเพื่อที่จะล้วงน้องออกมา
จริงๆ แล้วสัญชาตญาณเขา หนูคิดว่าถ้าเขามีความยังไม่พร้อมในการคลอด หรือปวดท้อง หรืออารมณ์หงุดหงิด ก็มีโอกาสตบลูกเสียชีวิตได้ค่ะ มีตัวอย่างแล้วค่ะ
เราก็จะดูพฤติกรรมน้องค่ะ ว่าน้องเชื่องในระดับไหน ถ้าเชื่องมากๆ น้องก็จะไปอยู่ในจุดที่นักท่องเที่ยวสัมผัสได้ เพราะว่าแต่ละตัวเราก็ต้องคัดนิดนึง ถ้าสมมติว่า น้องมีพฤติกรรมก้าวร้าวนิดหน่อย เราก็จะให้ไปอยู่ในโซนพ่อแม่พันธุ์ค่ะ แต่ถ้าเชื่องมากๆ ก็อยู่ในจุดถ่ายรูป จุดที่นักท่องเที่ยวกอดหอมได้ค่ะ
(สิงโตขาวกับไลเกอร์ สามารถโตคู่กันได้มั้ย) คู่กันได้ค่ะ ต่อให้ห่างกัน 4-5 เดือน เราก็ยังอยู่ด้วยกันได้ค่ะ รวมฝูงด้วยกันได้ จริงๆ ข้อดีของสิงโตคือน้องเป็นสัตว์สังคมค่ะ เขาจะต้องมีสังคมที่จะระดับชั้นของเขาเอง เขาจะไม่เหมือนตระกูลเสือที่จะอยู่โดดเดี่ยว พอโตแล้ว เขาต้องแยกกันไปหาพื้นที่ป่าของเขาค่ะ”
และอย่างที่ได้บอกไปในตอนแรก อีกไฮไลต์เด็ดของที่นี่ก็คือ “น้องพันชั่ง” และ “น้องพดด้วง” แพนด้าแดงสุดน่ารัก ที่มีมูลค่าพอๆ กับรถอัลพาร์ดป้ายแดง หรือก็คือมีราคาต่อ 1 ตัว อยู่ที่ราว 4,500,000 บาทเลยทีเดียว
นอกจากจะเปิดให้ชมความน่ารักแล้ว ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค ยังมีกิจกรรมสุด Exclusive ที่สามารถป้อนอาหาร เล่น และถ่ายรูปกับน้องๆ แพนด้าแดงได้อย่างใกล้ชิด ที่แรกและที่เดียวในไทย
ใครที่สนใจกิจกรรมนี้ อย่าลืมเตรียมเงินไว้ 5,000 บาท ทางสวนสัตว์จะให้สิทธิ์เข้าได้ สำหรับผู้ใหญ่ 2 คน และเด็ก 1 คน ใช้เวลากับน้องแพนด้าแดง ไม่ว่าจะให้อาหาร, เล่นด้วย และถ่ายรูปได้ 10 นาที โดยจะมีพนักงานคอยถ่ายรูปให้พร้อมไฟล์ภาพ ซึ่งจะจำกัดแค่ 5 รอบต่อวัน
[ “น้องพันชั่ง” และ “น้องพดด้วง” แพนด้าแดงสุดฮอต ]
“น้องแพนด้าแดง คืออยากได้ตั้งแต่ตอนแรกๆ ที่เลี้ยงน้องสิงโตแล้ว แต่ด้วยความที่เรายังต้องลงทุนอยู่ แล้วเราก็ช่วงนั้นธุรกิจหลักก็ซบเซา ก็เลยขอคุณอรุณ บอกว่าเอาไว้ก่อนนะ รอให้เราเป็นสวนสัตว์ คุณอรุณบอกว่าเดี๋ยวเรารอก่อน รอให้ธุรกิจเราติดตลาดก่อน แล้วเราค่อยว่ากันอีกทีนึงค่ะ
จริงๆ หนูเป็นคนชอบส่องสัตว์อยู่แล้ว เรื่องแพนด้าแดง ชอบพอๆ กับน้องสิงโตขาวเลยค่ะ แต่ด้วยความที่น้องมีราคาค่อนข้างสูง แล้วก็ไม่สามารถเลี้ยงในอากาศพื้นบ้านบ้านเราได้ (ราคาพอๆ กับรถอัลพาร์ด?) ก็ประมาณนั้นค่ะ
น้องแพนด้าแดง เขาเป็นสัตว์ที่น่ารักมาก แล้วก็ไม่ได้ร้ายกาจ ไม่ได้มีความดุร้ายค่ะ น้องเป็นสัตว์ที่มีขนฟูๆ ต้องอยู่ในห้องแอร์ แต่น้องจะมีโรคที่ติดเกี่ยวกับแมวด้วย”
*** ฉุกคิดก่อนเลี้ยง “สัตว์ป่า” ในชุมชน ***
ช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบ้านเรามีคนนำสัตว์ป่าดุร้ายอย่าง “สิงโต” มาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตามบ้านกันมากขึ้น
แม้จะเป็นการเลี้ยงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่แล้วก็เกิดเหตุที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นที่สุด นั่นก็คือเหตุการณ์ที่สิงโตหลุดไปในเขตชุมชน ทำร้ายผู้คนได้รับบาดเจ็บ
เรื่องนี้สร้างความตื่นตระหนกให้สังคม จนเกิดคำถามตามมาถึงความเหมาะสม ในการเลี้ยงสัตว์ป่าในพื้นที่ชุมชน
และในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่เลี้ยงสิงโตเช่นกัน แนท จากสวนสัตว์ชื่อดังของอยุธยา ก็ฝากคำแนะนำไว้ดังนี้
“ด้วยความที่น้องสิงโต ทุกคนจะรู้ว่าน้องเป็นสัตว์พันธุ์อันตราย ถูกต้องไหมคะ ถ้าหลุดออกมามันก็อาจจะเกิดอันตรายได้ อย่างหนูเลี้ยงสัมผัส น้องไม่เคยทำร้ายใครค่ะ แต่ก็ไม่แน่อนาคตอาจจะมี
แต่การที่เลี้ยงในชุมชน มันไม่เหมาะอยู่แล้ว เพราะน้องเป็นสัตว์ที่เสียงดัง พอถึงเวลาช่วงหัวค่ำ เช้ามืด น้องจะคำรามดังมากค่ะ แล้วมันก็จะก้องหมู่บ้าน
แนะนำคนที่จะไปเลี้ยง ถ้าอยากเลี้ยง อยากสัมผัส แนะนำให้ไปเลี้ยงในเขตที่เป็นชนบท ห่างไกลผู้คน แล้วก็ทำกรงให้ได้มาตรฐานของสัตว์ป่าควบคุม ในชนิดของสิงโตที่ควรทำค่ะ ว่าควรสูงประมาณเท่าไหร่ มีรั้วรอบขอบชิด 2 ชั้น มีประตูกั้น 2 ชั้น มีรั้วไฟฟ้า อะไรอย่างนี้ค่ะ
สัตว์แต่ละชนิด เวลาเลี้ยงรวมกัน รู้ใช่ไหมคะว่าโรคที่ตามมามันน่ากลัวกว่าที่คิดค่ะ อย่างหนู หนูเลี้ยงสัตว์ตระกูลแมว มันก็จะมีโรคเฉพาะที่มันน่ากลัว ไข้หัด ไข้หวัด ลูคีเมีย
ในตระกูลแมว สามารถติดตระกูลแมวใหญ่ ซึ่งแมวใหญ่ชนิดนี้มันเป็นสัตว์ป่า เวลาตระกูลแมวบ้านมาเฉดเชื้อใส่สัตว์ป่า มันทำให้ภูมิน้องตก แล้วรักษายาก เสียชีวิตได้ง่ายมากค่ะ
เพราะฉะนั้น การคุมโรคหรืออะไรจะต้องระมัดระวัง แล้วก็การเข้าไปสัมผัสน้อง ทำไมถึงค่าใช้จ่ายสูง เพราะว่าทุกอย่างมีความเสี่ยงต่อชีวิตน้องค่ะ”
[ น้องๆ ยีราฟ รอต้อนรับโซนซาฟารี ]
สุดท้าย เมื่อถามถึงก้าวต่อไปของ “ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค” แน่นอนว่าจะไม่หยุดแค่นี้ เพราะพวกเขาได้เตรียม “โซนซาฟารี” พื้นที่สำหรับสายผจญภัย ผู้รักในธรรมชาติ ที่มียีราฟมาเติมใหม่ถึง 63 ตัวเลยทีเดียว
“คุณอรุณมีโปรเจ็กต์ขั้นต่อไป ก็คือจะทำโซนซาฟารีค่ะ สำหรับบุคคลที่ชอบความเป็นอิสระ เป็นป่า ไม่ชอบมีกรงกั้น แต่โดยความรู้สึกหนู หนูเป็นคนที่ไม่ชอบความที่เป็นซาฟารี
เพราะว่าการที่ปล่อยน้องออกโดยพื้นที่กว้าง แล้วเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กๆ เวลาเขาป่วย เวลาเขาไม่เชื่อง อะไรอย่างนี้ การดูแล การจัดการ ยากมากๆ เลยค่ะ
อย่างเช่น ปล่อยน้องออกไปในทุ่ง มันก็จะมีพวกเห็บ พวกหมัด ที่อยู่บนพื้นหญ้า ซึ่งการจัดการเราค่อนข้างยากมากๆ เพราะฉะนั้น ในการทำโปรเจ็กต์ขั้นต่อไป มันจะต้องวางแผนให้ดีมากๆ เลยค่ะ”
