เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 24 - 30 ม.ค. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
คำพูดของคนอื่นอาจทำให้เดือดร้อน ความเงียบคืออาวุธและความปลอดภัยของชาวราศีเมษ ทำอะไรไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นรู้ เดินเกมเงียบๆ สำเร็จทั้งงานและเรื่องส่วนตัว มีโชคจากสิ่งเคารพนับถือ
การงาน คนที่เคยปฏิเสธมองในแง่ลบจะหันกลับมาคุยด้วย มีเรื่องให้คิด บอกคนอื่นได้เพียงบางส่วน แบกปัญหาเพื่อความสบายใจของคนหลายฝ่าย ฟรีแลนซ์จะได้ลูกค้าประจำ หรือมีการทำสัญญาที่ดีในระยะยาว
การเงิน ปกปิดจะต้องเปิดเผย การใช้จ่ายช่วงนี้ไม่มีปัญหา แต่อาจหนักเกินจะแบกรับภาระบางเรื่องเข้ามาเพิ่มเติม ธุรกิจอาจจำเป็นต้องลดขนาดเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง การลงทุนตลาดใหม่ คลื่นลูกใหม่น่าจับตามอง
ความรัก สับสนไม่ต้องรีบตักสินใจ ใครรอไม่ได้แปลว่าไม่ใช่ตัวจริง ทะเลาะกันบ่อยกับคนที่คบหา แต่ทำให้รู้ว่าใครจริงใจ เสริมดวงทุกสถานะหัวใจ หาเวลาสะดวกงดกินเนื้อสัตว์หรือทำบุญหนังสือสวดมนต์จะดี
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
ความไว้วางใจเป็นที่ตั้ง ทั้งกับคนสนิทและคนแปลกหน้า งาน เงิน โอกาสจะต้องออกไปคว้า แต่ทำให้คุณพบมิตรภาพที่ดีใหม่ๆ ยานพาหนะให้ลาภ การใช้จ่ายเพลาๆ เรื่องการกินเที่ยวหรือของมันต้องมี
การงาน สนุกกับงานแต่ร่างกายไม่ค่อยพร้อม มีดวงป่วย เพราะไม่พัก แต่ต้องหอบร่างไปทำงาน หางานใหม่มีโอกาสเลือก เข้าหาคนแปลกหน้าดีกว่าทำงานกับคนสนิท การติดต่อประสานงานยังมีปัญหาหลายด้าน
การเงิน ภาระใหญ่อยู่ในครอบครัว แต่ทำได้ค่อนข้างดี จ่ายเพื่อคนอื่นก่อนตัวเอง ของเก่าจะมีคนอยากได้รวมทั้งของสะสมติดเทรนด์ คุณอาจได้เงินค่าขนมราคางาม นักลงทุน อยู่ให้ห่างค้าส่งและตลาดคมนาคม
ความรัก จะโดนกีดกันเพราะผู้ใหญ่ เข้าหาใครโดนปฏิเสธตั้งแต่ยังไม่รู้จักกันดี คนโสดอาจพักใจนิ่งๆ ปลอดภัยที่สุด ด้านคนมีคู่ ปากเสียงประปราย มีเวลาให้น้อย แต่ดูแลระยะไกลไม่ห่าง แม้ไม่ค่อยมาเจอหน้า
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
การทำงานมีอุปสรรคจากคนรอบตัว หยิบจับอะไรโดนเพ่งเล็ง ชีวิตส่วนตัวคุณอยู่ในสายตาของคนอาบน้ำร้อนมาก่อน มีอะไรมักโดนติ ตำหนิมากกว่าแนะนำให้ความช่วยเหลือ สุขภาพเจ็บป่วยเล็กน้อย
การงาน มีอะไรทำตามระบบ คิดนอกกรอบได้แต่ไม่เหมาะจะลงมือทำ การคบหาสมาคมกับเพื่อนร่วมงานนอกเวลา ทำให้งานง่ายขึ้น ฟรีแลนซ์ลูกค้าจะโดนแย่ง การซื้อขาย ได้ส่วนแบ่ง ทำงานต่างแดนจะย้ายงาน
การเงิน หยิบใช้หรือเก็บตามสบาย เน้นการลงทุนระยะยาว ต่อยอดเรื่องเดิม หรือขยายฐานสิ่งที่มีอยู่แล้ว คนในครอบครัวจะนำภาระมาให้ร่วมรับผิดชอบ ของเก่า ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ซื้อขายกำไรงาม
ความรัก สถานะแฟนอาจอยู่ในบรรยากาศอึดอัดใจ ทบทวนใจตัวเองว่าจะไปต่อหรือพอเท่านี้ คนแต่งงานแล้วมีคนมากรี๊ดคนข้างกายบ่อยๆ หึงพอประมาณให้รู้ว่ามีเจ้าของหัวใจ ส่วนคนโสดช่วงนี้สบายๆ
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
ได้ลองทำอะไรใหม่ๆ เปิดวงการเปิดโลก งาน โอกาที่ลงสนามกับสิ่งไม่คุ้นเคยโดดเด่นกับชาวกรกฎ สุขภาพจะได้วางแผนการรักษา ผ่าตัด หรือเข้าพบคุณหมอในระยะยาว ลาภลอยมาจากบริวาร
การงาน จะมีคนย้ายที่อยู่เพราะงานใหม่ โยกย้ายไปไกลบ้านสักระยะหรือได้วิ่งไปมาไม่อยู่กับที่ช่วงครึ่งปีนี้ โอกาสต้องวิ่งเข้าหา นายจ้างจะเจอเพชรเม็ดงามที่ต้องทุ่มเงินราคาสูง ถึงเวลาหาคนเก่งมาร่วมองค์กร
การเงิน ความสับสนทำให้ลังเล ข่าวลือคือทิศทางการลงทุนที่ต้องเก็บไปพิจารณา จะได้โปะหนี้ ปิดยอดชำระ มนุษย์เงินเดือนเหมาะจะเริ่มวางแผนการเงินใหม่ๆ ของตัวเอง หรือเก็บออมด้วยสิ่งของแทนเงินสด
ความรัก จะตอบรับรักจากใครคิดให้นาน คนที่เข้ามามีทั้งจริงใจและเพียงชั่วคราว หรือมีใครบางคนกำลังปกปิดสถานะหัวใจที่แท้จริงอยู่ วัยเรียนจะมีวัยทำงานมาชอบ รักต่างถิ่น คนต่างแดนดูชื่นมื่นทุกสถานะใจ
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
อย่าติดสินใจอะไรแทนคนอื่น รอฟังความคิดเห็นส่วนมากก่อนจะดีที่สุด การลงทุนเน้นเรื่องใกล้ตัว หรือเก็บออมจำสิ่งเล็กๆ ที่เพิ่มมูลค่าได้ในวันข้างหน้า ระวังอุบัติเหตุในที่อยู่อาศัย ลาภมาจากผู้คนและโอกาส
การงาน ตรงไปตรงมา คนอื่นอาจรับไม่ค่อยได้ แต่ทำให้งาน การดำเนินการต่างๆ ง่าย มีคนขัดทางน้อย มีคนได้ยืนในแสงไฟ ลงการแข่งขันเพื่อตำแหน่งสำคัญ ตกงานจะได้งานใหม่แต่อาจอยู่ ณ จุดนั้นไม่นานนัก
การเงิน มักมีคนมาถาม มารบกวน การเก็บหรือใช้จ่ายส่วนตัว ช่วงนี้เหมาะกับการลงทุนระยะสั้นๆ ซื้อมาขายไปไม่เก็งกำไร อย่าถือครองสิ่งที่เป็นหุ้นดิจิทัล ตลาดยานยนต์ การสื่อสาร สุขภาพโดดเด่นกับคุณ
ความรัก โดนมองข้ามบ่อยครั้งแต่ไม่จำเป็นต้องนั่งเสียใจ เพราะในไม่ช้าคนโสดจะเจอคนใหม่ ที่คุณอยากทำความรู้จักพวกเขาให้ดีกว่าเดิม ด้านคนมีคู่ โดนเหวี่ยง โดนงอนบ่อยๆ ขยันง้อเอาไว้จะดีเอง
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
ความรู้ทำให้คุณโดดเด่น แม้ยศตำแหน่งจะไม่สูง แต่อาจก้าวหน้าแซงรุ่นพี่หรือหัวหน้าในที่ทำงานได้ สุขภาพต้องใส่ใจโรคในช่องท้องหรือระบบเกลือแร่ในร่างกาย เสริมดวงหาโอกาสทำบุญสังฆทานสด
การงาน อาจสำเร็จแต่ไม่ใช่ที่ตั้งความหวังเอาไว้ทั้งหมด รายละเอียดเยอะต้องใจร่มๆ และขยันปรับแก้ไข
จะได้ต้อนรับเพื่อนร่วมงานหน้าใหม่ เปลี่ยนลูกน้อง ฟรีแลนซ์สนุกกับความท้าทายที่ลูกค้ามอบโจทย์ให้
การเงิน จับจ่ายตามประสงค์ เงินเก็บแบ่งจากรายรับเป็นก้อนเล็กๆ การลงทุนได้ตลอดสัปดาห์ยกเว้นในกลุ่มของพลังงานหรืออุตสาหกรรมเกษตร ธุรกรรมการเงินดีในช่วงบ่ายของทุกวัน เอกสารการเงินจะมีปัญหา
ความรัก อย่าให้อีกฝ่ายรอนานคิดอย่างไรตอบไปตรงๆ เสียใจวันนี้ดีกว่ายื้อในระยะยาว จะได้ของขวัญจากคนรักแทนวาระพิเศษที่คุณอาจลืมไปแล้ว เซอร์ไพรส์ ความใส่ใจมีให้เห็นตลอดทั้งคนโสดและคนมีคู่
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
อะไรที่ดีให้เก็บเอาไว้ใช้ต่อ ดำเนินการต่อ ของเก่า วิธีการเดิมๆนั้นทำให้เรื่องยากง่ายขึ้น เป็นจังหวะที่ที่จะเปลี่ยนทรงผม เปลี่ยนลุค ทำแว่นตาใหม่ ซื้อเสื้อผ้าใหม่ จะโชคดีตลอดปี ทำบุญสัตว์พิการจะดีมากๆ
การงาน เจ้านายจะส่งเสริม ดันหลังในสิ่งที่คุณทำได้แต่ไม่เคยได้รับโอกาส หากคุณเป็นบอส ถึงเวลาเปิดเวทีให้บริวารคนใกล้ชิด งานราชการจะมีข่าวการโยกย้ายที่มีลุ้นสมหวัง ตกงานจะได้งานใหม่
การเงิน ซื้อขายของมีค่าราคาไม่แรงแต่จะได้ปล่อยของ ของเก่า ของสะสม ตลาดที่เคยติดลบอาจพลิกเกมเพราะสถานการภายนอกพาไป จะได้ลงทุนเรื่องสุขภาพ บ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงจะมีโชคลาภจากคนอายุน้อย
ความรัก ปากเสียงมีบ่อยแต่ไม่นาน เดี๋ยวรักเดี๋ยวโกระ งอนกันได้ทั้งสัปดาห์ คนโสดเสน่ห์แรงกับเพศเดียวกัน คนต่างเพศที่เข้าหาพยายามรู้จักมีความลับซ่อนอยู่ ใครมีคู่ จะมีบททดสอบความสัมพันธ์เข้ามาหา
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
คำพูดของคนรอบกายอาจทำให้เปลี่ยนใจ แต่หากตั้งใจแน่วแน่แล้วเดินหน้าเต็มร้อยในช่วงสัปดาห์นี้เป็นการเปิดดวงเต็มรูปแบบของชาวพิจิก มีความสำเร็จรออยู่แม้ต้องแลกกับเวลาพักและเรื่องสุขภาพ
การงาน ปัญหาของคนอื่นจะต้องร่วมแก้ไข หรือลูกค้า เจ้านาย เพื่อนร่วมงานจะวิ่งเข้ามาให้คุณทำงานสำคัญที่เคยตกเป็นของคนอื่นมาก่อน ช่วงนี้แข่งขันกับเวลาเพื่อผลงานคุณภาพ ฟรีแลนซ์ระวังโดนหลอก
การเงิน รายรับน้อยลงเพราะการเปลี่ยนงานหรือลูกค้าที่หายหน้า ไม่เหมาะจะลงทุนก้อนเพื่อเก็งกำไร จะได้ทุ่มเงินกับที่อยู่อาศัย ขยายบ้าน ซ่อมตัวอาคาร หรือปรับที่ดินใหม่ มีโอกาสรับเงินก้อนจากครอบครัว
ความรัก คนโสดอาจยังไม่พร้อมเริ่มต้น คุณมีหลายเรื่องที่ต้องสะสางหัวใจตัวเอง ทั้งลืมคนเก่าไม่ได้ หรือมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนรักที่เลิกรา ด้านคนมีคู่สบายๆ ใจเบาๆ มีคนพยายามให้เวลาครอบครัวมากขึ้น
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ความชัดเจนเป็นเรื่องสำคัญ จะได้ข้องเกี่ยวกับคดีความการฟ้องร้องทั้งของตนเองหรือคนสนิท จะเป็นบุคคลสาธารณะเพราะความสามารถ เดินทางไกลมีโชคจากคนสูงวัย สุขภาพเสริมดวงทำบุญคนชรา
การงาน ยุ่งทั้งสัปดาห์จะได้ออกตัวก่อน เลิกงานทีหลัง ทำงานกับคนหลากหลายและแข่งกับเวลา อยากโยกย้ายยังไม่สมหวังจะโดนรั้งตัวไว้ที่เดิมด้วยสารพัดสวัสดิการ จบใหม่จะได้งานที่สนใจแต่อยู่ไม่นาน
การเงิน ใช้จ่ายตามที่ตั้งใจ มรนอกแผนมีตามใจตัวเองบ้าง เชิงการลงทุนที่สวนกระแสจะสมหวัง จะได้จ่ายเงินเกี่ยวกับการเดินทางหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนยานพาหนะ เก็บออมเรื่องของทองคำและกองทุนจะดี
ความรัก คนมาทีหลังจะแซงปาดหน้า ความรักอยู่คาบเกี่ยวในเรื่องความไว้วางใจ มีคนอ่อนไหวเพราะข่าวลือ คนที่มีตำหนิอาจพบคนใหม่ๆ ใจว้าวุ่นแต่ยังไม่กล้าสานต่อ ใครแต่งงานแล้วลุ้นข่าวดีเรื่องทายาท
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
ได้รับความไว้วางใจให้ทำเรื่องสำคัญ งานที่ไม่ต้องลุ้น สิ่งใกล้ตัวที่มีอยู่แล้วจะสร้างมูลค่าทางใจและทางการเงิน ที่อยู่อาศัย ยิ่งซ่อมแซมยิ่งโชคดี สิ่งภาพอาจมีโรคประจำตัวใหม่ๆ ให้คอยติดตามรักษา
การงาน เพื่อนร่วมงานและเจ้านายมีการเปลี่ยนหน้าบ่อยครั้ง อย่าคิดเยอะกับการลงแรงเกินเวลา ช่วงนี้โอทีอาจไม่ได้แต่ทำงานเกินเวลาบ่อยครั้ง มีโอกาสร่วมรับผิดชอบเรื่องสำคัญ ทำให้ดีจะได้เติบโตรวดเร็ว
การเงิน ใช้จ่ายไม่ค่อยได้เก็บ ใครทำศัลกรรมช่วงนี้จะเฮงเรื่องเงินและความรัก รายรับมักมีที่ไป มีเรื่องจำเป็นรออยู่ การลงทุนตลาดต่างประเทศ ทางเอเชียโดดเด่น หรือลงกับธุรกิจส่วนตัวกิจการป้ายแดงก็ดี
ความรัก รักแท้ต้องรอคอย จะได้พบคนที่รอมานาน ระยะทางทำให้ความคิดตกตะกอน คุยกันมากขึ้นแม้ไม่พบหน้า อาจเซอร์ไพรส์ไปหากันถึงที่ ด้านคนโสด ลองมองคนอายุน้อยกว่าใกล้ๆ ตัวนั้นดีกว่าที่คิด
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
เป็นช่วงเหมาะสมที่จะจัดบ้าน หรือมุมทำงานเพื่อรับโชค ขยับขยายออฟฟิต ตกแต่งโต๊ะทำงานใหม่ หรือรีโนเวทบ้านบางส่วน สุขภาพเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อ หรือระบบหัวใจยังต้องดูแลใกล้ชิดไม่หายขาด
การงาน แชร์ประสบการณ์ คนเก่งมีความสามารถจะมารวมตัวกัน เหมาะสมจะเป็นผู้ตามที่ดี แล้วจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ สมัครงานมีลุ้นไปสัมภาษณ์ท่ามกลางคู่แข่งที่สเป็กสูงกว่า สิ่งแวดล้อมที่ทำงานติดลบ
การเงิน ปั่นเงินเก่งสร้างมูลค่าจากการลงทุนก้อนเล็กๆ ธุรกิจรับหิ้วสินค้า หรือเดินทางไกล โดดเด่น จะได้เงินจากงานที่ทำด้วยตัวเอง งานฝีมือ ฟรีแลนซ์โดนเอาเปรียบเรื่องรายรับ ลงทุนปลายสัปดาห์จะดีมาก
ความรัก จะได้ข่าวของคนเคยรัก ไปร่วมงานแต่งของคนรักเก่า หรือเจอหน้ากันปุบปับโดยบังเอิญ หากคุณกำลังโสดโมเมนต์นี้จะจะช่วยกระตุ้นให้ดวงความรักคุณดียิ่งขึ้น คนมีคู่ระวังปากเสียงในครอบครัวคนรัก
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
คนรู้จักช่วยเหลือคุณได้ อาจได้ทำงานใหญ่ ในจุดเล็กๆ ความเชื่อ สิ่งเคารพมักชักชวนให้เสียเงิน
จ๊อบเสริมโดนเอาเปรียบ คนในครอบครัวจะสนับสนุนงาน เงิน อาชีพใหม่ๆ มีข่าวดีจากความสามารถตัวเอง
การงาน ยุ่ง อาจไม่ว่างคุยกับใคร โฟกัสแค่เรื่องตรงหน้าดีที่สุด อะไรรบกวนจำเป็นต้องตัดออกเพื่อให้งานเดินหน้าต่อได้ จะมีคนพยายามเข้ามาขอความช่วยเหลือใช้เครดิตและชื่อเสียงต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง
การเงิน เสียหายเพราะคู่ค้าหรือการทำธุรกิจแบบหุ้นส่วน การฉายเดี่ยวดีต่อการจัดการเรื่องเงิน ระยะนี้ อย่าทุ่มก้อนใหญ่ หยิบจับอะไรไปได้ส่วนมองเพียงก้าวต่อก้าว จะได้เงินจากคดีความ หรือเบี้ยขยันเงินตกเบิก
ความรัก คบหาใครถึงเวลาเปิดเผย หรือแอบชอบใครต้องเริ่มแสดงตัวให้รู่ มิเช่นนั้นจะพลาดโอกาส ช่วงนี้มีคนมาชอบแต่ยังไม่มองพวกเขา คนมีคู่แล้ว คนรักหายหน้าบ่อย แต่สนับสนุนคุณในระยะไกลในทุกเรื่อง
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **