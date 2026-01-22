เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
เรื่องยากอาจง่ายกว่าที่คิด มีความอินเลิฟ มีเรื่องให้คิดเกี่ยวข้องกับความชอบส่วนตัว งานอดิเรกจะผลักดันเป็นเรื่องประจำ จับเป็นงานสร้างความสุขและผลงานที่ดี สายวิชาการ การให้คำปรึกษา การศึกษามีเรื่องสะดุดให้แก้ไข การเงินดีช่วงบ่าย ทำธุรกรรมหรือเจรจาธุรกิจดีทั้งนั้นจนตลอดยามวิกาล สุขภาพระบบเกลือแร่ในร่างกาย หรือระบบน้ำในตัวอาจมีปัญหาให้ดูแลใกล้ชิด งดเสี่ยงลาภลอย
วัยเรียนและทำงาน คนใกล้ชิดจะเข้ามาจีบ หรือคุณอาจชอบพวกเขาแต่พยายามไม่แสดงออกเพื่อไม่ให้เสียสถานะเพื่อนหรือหน้าที่ที่เป็นอยู่ มีเซอร์ไพรส์ให้คนมีคู่ใจฟู มีโอกาสขอแต่งงาน รอคำตอบ หมั้น พาพบหน้าครอบครัว แต่อย่าออกตัวแรง รีบร้อนจะเสียการ
คนเกิดวันจันทร์
ความสนิททำให้คนไม่เกรงใจ ต้องใจร่มๆ กับคำพูดที่ชวนบวกชวนหัวร้อน มีคนเสียดายเพราะเคยปฏิเสธคุณ ถึงเวลาเล่นตัว เลือกได้ในการทำงานต่างๆ มีโอกาสมากขึ้น การเงินใช้จ่ายตามสบาย หนี้สินยังไม่หมดแต่คุณดูแลได้ดีกว่าเดิม ตกงานลุ้นงานใหม่จากคนเคยทำงานด้วยกันมาแล้ว สุขภาพของผู้ใหญ่เพศหญิงในบ้านจะมีปัญหา จะได้ใส่ใจเป็นพิเศษ ระยะนี้นอนดึกตื่นเช้ามีเรื่องให้คิดและตัดสินใจ
รวมไปถึงความรัก การปกปิด แอบซ่อนจะโดนเปิดเผย ส่งผลดีกับคนที่ทำงานเพื่อสาธารณะ เป็นคนในแสงไฟ จะได้เปรียบและแรงสนับสนุนจากครอบครัว ส่วนคนโสด คุณอาจแพ้ในเกมหัวใจ ช่วงนี้อยู่นิ่งๆ อาจดีมากกว่า แกหักเริ่มทำใจได้แม้ยังไม่เต็มร้อย
คนเกิดวันอังคาร
ไม่เหมาะจะเจรจาธุรกิจ งานประจำความเงียบทำให้คุณอยู่รอด เพื่อนร่วมงานมีการแข่งขันสูง จะมีการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่คุณต้องหมุนตาม และลำบากในการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น หางานใหม่ยังไม่โดนใจแม้จะได้รับการตอบรับ ธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพให้ระวังคดีความ การสอบแข่งขันเพื่อยศตำแหน่ง จะได้โอกาสเติบโตแต่ต้องไปไกลบ้าน สุขภาพวันนี้ระบบประสาท กล้ามเนื้อต้องใส่ใจ
สายตายังมองข้ามคนใกล้ตัว คนโสดอาจต้องโฟกัสใหม่มิเช่นนั้นอาจเสียใจในวันข้างหน้า วัยทำงานจะมีน้องฝึกงาน หรือพนักงานใหม่มาตีสนิท ความรักที่กำลังเริ่มต้นอาจยังไม่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นในวันนี้ แจกการ์ด เตรียมงานมงคล เกินงบแต่ตรงใจเป็นที่สุด
คนเกิดวันพุธ
การทำงานเปลี่ยนทิศ อาจได้เปลี่ยนเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน หรือเป้าหมายของงานที่กำลังดำเนินการอยู่ วางแผนลาออก โยกย้ายที่อยู่อาศัยอาจเกิดขึ้น ยานพาหนะเกเร เผื่อเวลากับการหลงทาง เดินทางในที่ไม่คุ้นเคย อาหารเมนูสัตว์ปีกทำบุญหรือกินบ่อยๆ เสริมดวงเรียกทรัพย์ ความฝันทักเตือนเรื่องของมีค่าจะสูญหาย เสี่ยงลาภลอยต้องตามเรื่องเดิม สุขภาพสายตา ความดันโลหิตดูแลใกล้ชิด
อินเลิฟยังโดนกันซีน คนใหม่ๆ พบหน้าประทับใจกันง่าย แต่เปราะบางต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาว รักเก่าจะทำร้ายคุณด้วยคำพูดทางอ้อม หรือมีคดีความที่ตกลงกันไม่ได้ หมั้นหมายระวังการคบซ้อนหรือทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่ามีใจให้
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ของมีค่าจะสูญหาย ไม่ได้คืน การเปลี่ยนแปลงปุบปับ อาจใช้แผนสำรองไม่ทัน สองสามวันนี้มีคนอยากแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่น่าพึงพอใจทั้งสองฝ่าย ทั้งในเรื่องส่วนตัวและการทำธุรกิจ จะได้ยินข่าวการสูญเสียของคนรู้จัก ร่วมงานสีดำ ช่วยปรับเสริมดวงการเงินและสุขภาพให้สดใสขึ้น จะได้วางแผนปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือโยกย้ายบ้านเช่า ส่วนคนผ่อนมานานใกล้ถึงเวลาโอนเป็นเจ้าของตัวจริง
คนว่างงาน ผิดหวังจากสิ่งที่แข่งขันตั้งใจ คุณอาจมีโชคความรัก เพราะดวงเสน่ห์กำลังเริ่มทำงาน อาจเดือดร้อนถึงคนมีคู่เพราะคนรู้ใจต้องหึงหวงออกหน้าบ่อยครั้ง เพศทางเลือกมีใครเข้ามาหาลองเปิดใจคุยกันไม่เสียหาย มีลุ้นรักที่มั่นใจเพราะผู้ใหญ่จะเปิดทางให้
คนเกิดวันศุกร์
ความลำบาก เรื่องยากเข้ามาพิสูจน์ฝีมือ วันนี้ อย่าอ่อมกับสิ่งที่ไม่รู้ไม่เคยทำ ลงมือและเรียนรู้ไปพร้อมกัน โอกาสเติบโตอยู่ตรงหน้าแต่คุณต้องเปิดรับอะไรใหม่ๆ ระวังปากเสียงกับคนแปลกหน้า การแข่งขันเผื่อใจไว้เป็นผู้แพ้ การใช้จ่ายทำได้ดี คุมอยู่หมัด หนี้สินลดจำนวนเชิงการลงทุนเก็บออมหรือเปลี่ยนเป็นสิ่งของยังดีที่สุด สุขภาพเน้นเรื่องจิตใจ คุณอาจต้องพักหรือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ใจดีขึ้น
รักวัยเรียน คนพิเศษที่เคยหวีด จะเข้าเข้ามาในชีวิตคุณ การคุยออนไลน์ ทักทายแบบเพื่อนจะโดนคนข้างกายหึงหวงทั้งที่เป็นแฟนกันแล้วหรือคนพิเศษ คุณอาจใจฟูที่มีคนมาตกหัวใจ คนแต่งงานแล้วสถานการณ์ในบ้านจะดีขึ้น มีโอกาสฉลองวันครบรอบสำคัญในครอบครัว
คนเกิดวันเสาร์
คนกันเองจะช่วยเหลือกันดี มิตรแท้หรือปลอมคุณจะได้เห็น อาจเป็นคนที่คุณมองพวกเขาผิดไปก็เป็นได้ ธุรกิจจำเป็นต้องเกาะกลุ่มตลาดเล็กๆ ตามกระแสคุณอาจต้องออกสินค้าบริการเพื่อเจาะกลุ่มเหล่านั้นแม้จะเป็นเพียงชั่วคราว มนุษย์เงินเดือนอาจหัวร้อนกับนายจ้าง จะมีคนอยากซื้อตัวให้คุณไปทำงานด้วน การเงิน เอกสารธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงระวังการผิดพลาดหรือติดลบเมื่อลงนามไปแล้ว
เรื่องสุขภาพกระทบดวงความรัก หากไม่ได้มีปากเสียงกับคนรู้ใจ การหย่าร้าง จะเกิดขึ้น แยกกันอยู่ ไม่พบหน้ากันสักพักดีกับทั้งสองฝ่าย คนรักต่างถิ่น จะกลับมาหา มีคนมาถามความในใจ หรือต้องตัดสินใจเลือกคนข้างกาย เพศทางเลือกรักต่างวัยรบกวนให้คิดถึง
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **