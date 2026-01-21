เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ความสามารถจะได้รับการยอมรับ อาวุโสน้อยในที่ทำงานจะเฉิดฉาย มีโอกาสโตแรงรุ่นพี่ในเร็ววันต้องรักษามาตรฐานเอาไว้ หางานใหม่ยังไม่ถูกใจ มักโดนกดดันค่าแรง ต่อรองไม่ได้ผล เชิงธุรกิจคุณจะสามารถเอาข้อผิดพลาด เรื่องติดลบของคนอื่นมาร้างเงินได้แต่ต้องรอจังหวะอีกสักนิด คนที่รอมานานจะกลับมาพบหน้า งาน เรื่องส่วนตัวจะได้สานต่อดำเนินการ ระวังอาหารเป็นพิษ ท้องเสีย
สุขภาพจิตใจเป็นทุกข์เพราะเรื่องรัก คนโสด คุณกำลังอึดอัดใจ การปรึกษาใครก็จะพบเจอคนเก็บความลับไม่เก่ง ด้านคนโสด คนมีปัญหาจะเข้ามาตีสนิทจะเข้าไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์คนอื่นแบบไม่ทันตั้งตัว รักรีเทิร์นยังต้องรอ
คนเกิดวันจันทร์
รู้เขารู้เรา ทำอะไรก็สะดวกช่วงนี้จรดสิ้นเดือน ชาววันจันทร์ต้องขยันเป็นพิเศษ สะสมความรู้ฝึกฝนสกิลใหม่ เตรียมความรู้รอบด้านเพื่อรองรับงานหรือการทำธุรกิจที่มีคนหัวหมอรอบตัว จะได้งานใหม่เพราะการโดนชักชวน จ๊อบเสริมตอบตกลงความความถนัด การเงินประคับประคองเงินสดในกระเป๋าให้ดี ลงทุนตลาดของแฟชั่น เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์โดดเด่น สุขภาพทรงๆ ตัวแต่พักผ่อนน้อย
สมาชิกใหม่ในที่เรียน ทีมกลุ่มทำงาน มักมีคนทำให้ตกหลุมรัก คนบ้างานบ้าเรียนจะหยุดแล้วโฟกัสที่ใครสักคนเป็นพิเศษ ด้านคนมีคู่โดนเพ่งเล็งคนรักจับผิดแอบติดตามคุณบ่อยๆ เพราะความหึงหวง แต่ไม่มีอะไรติดลบ
คนเกิดวันอังคาร
อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ติดไม้ติดมือเวลาเข้าหาผู้คน เป็นใบเบิกทางได้ดีในการดีลเจรจา หรือทำความรู้จักคนใหม่ๆ กินข้าวไป จิบเครื่องดื่มไปจะได้เปรียบในเรื่องตัวเลขหรือข้อตกลง การเงินดีในช่วงบ่ายเข้าหาธนาคารราบรื่น เงินนอกระบบ ธุรกิจสีเทายังติดลบ ทองคำโดดเด่นแต่ต้องระวัง โฉนด ที่ดิน ทรัพย์สินจะได้มาครอบครอง สุขภาพเกี่ยวกับระบบประสาท ระบบเลือดต้องใส่ใจดูแลให้มาก
คู่รักที่ไกลกันมักมีคนเข้ามาแทรก หรือตัวคุณเองจะเผลอใจเมื่อพบคนใหม่ๆ ด้านคนโสดสนิท งาน การเรียนแย่งความสนใจความเลิฟ มีคนใกล้ตัวรอให้พิจารณานานแล้ว ลองสังเกตุดู จะมีคนได้เป็นพ่อแม่ป้ายแดง
คนเกิดวันพุธ
งานเล็กๆ อาจเป็นงานประจำ คุณมีแนวโน้มคิดวางแผนเปลี่ยนงานช่วงนี้ถึงกลางปี อย่าลังเล เดินหน้าได้หากชอบเรื่องใหม่ๆ มากกว่า ค้าขายระวังเรื่องเงินสด การขโมยเล็กๆ น้อยๆ ที่มักเกิดขึ้นทีเผลอ ธุรกิจบริวารจะย้ายฝั่งเพราะข้อเสนอดีกว่า การเงินจัดระเบียบรายจ่ายส่วนเกินแล้วจะดีขึ้น เสียเงินกับความเจ็บป่วยในครอบครัว การเดินทางหลีกเลี่ยงยามวิกาล และไม่ควรออกจากบ้านหลังอาทิตย์ตกดิน
ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะค่อยๆ จางหาย เป็นเพียงคนรู้จักที่ไม่สนิท คำทักเตือนของผู้ใหญ่ ฟังไว้บ้างจะไม่เสียใจในวันข้างหน้า มีคนที่มีเจ้าของแล้วมาจีบคนโสด ด้านคนมีเจ้าของ ทะเลาะให้อธิบายจะดีต่อความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ภัยใกล้ตัวมักเกิดขึ้นจากคนที่ไว้วางใจ จะเสียมิตร เสียคนรู้จักเพราะผลประโยชน์ สองามวันนี้ทุกปัญหาต้องลุยด้วยตัวเองเป็นหลัก เพราะความช่วยเหลือมักมาพร้อมราคา ผลประโยชน์ที่คุณต้องแลก อย่าไว้ใจคนในครอบครัว สิ่งที่คุณเลือกโดนมองข้าม มองแรง ลุยหน้าต่อแล้วจะสมหวัง การเงินจ่ายก้อนเล็กแต่บ่อยครั้ง ไม่เหมาะลงทุนเน้นเก็บออมดีที่สุด ระวังอุบัติเหตุการลื่นล้ม
คนโสดโดนอิจฉา เพราะมีคนหน้าตาดีเสน่ห์แรงเข้ามาคุยมาทักไม่ขาด คนเก่าคนใหม่จะโคจรเข้ามาในช่วงต้นปีนี้เรื่อยๆ แต่ยังไม่เหมาะจะตัดสินใจเท่าไรนัก ด้านคนมีคู่ การเงินในบ้านอาจมีปากเสียง แต่ช่วยกันทำให้ดีขึ้นได้
คนเกิดวันศุกร์
ได้โหมงาน ได้ลุยอะไรสนุกๆ ท้าทาย แต่ให้งัดเอาความรู้ที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ คุณจะโดดเด่นในที่ทำงานเพราะความสามารถส่วนตัว คนธรรมดาจะยืนในแสงไฟ โยกย้ายงานแบบเปลี่ยนสายงานจะดีมาก ธุรกรรมเกี่ยวกับยานพาหนะ สิ่งของมีค่า จะได้เกี่ยวข้อง สิ่งใดสำเร็จแล้วต้องรื้อออกมาทำใหม่ มีรายจ่ายเกี่ยวกับค่าปรับค่าประกัน หรือภาษีที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ตกงานจะมีข่าวดี
เครื่องประดับที่ทำเอง หรือเป็นสิ่งของที่ให้แทนใจ ทั้งจากรักเก่าหรือคนพิเศษ เอามาใส่มาใช้งาน ช่วยเสริมเสน่ห์ให้ชาววันศุกร์ มีคนง้อแต่ให้รอจังหวะ บางเรื่องจะหัวร้อนก่อนที่คนรักเข้ามาอธิบาย คนโสดเจอรักเก่าๆ หวังรีเทิร์น
คนเกิดวันเสาร์
ถึงเวลาจัดระเบียบการทำงาน คุณจะได้ลุย ทุ่มเท แต่ต้องจัดระบบการทำงานใหม่ เป็นเรื่องยากของการทำงานเชิงบริหารเพราะคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของคนอื่นร่วมด้วย ชื่อเสียงจะได้รับ ตำแหน่งจะได้ครองแต่ต้องระวังคำพูดเป็นสำคัญ สุขภาพไม่มีปัญหา ระวังสัตว์มีพิษมีเขี้ยวกัด เสี่ยงโชคลาภ เน้นลงแรงทำงาน จะได้เต็มจำนวนมากกว่า เสริมดวงช่วงนี้ทำบุญโลงศพช่วยลดอุปสรรค เสริมสุขภาพ
เรื่องหัวใจมีคนพร้อมดูแลแต่คุณต้องเปิดทางให้พวกเขา สถานะแฟน จะเริ่มชัดเจนมากขึ้น แม้คนรอบตัวเห็นด้วยบางส่วน คนคุยจะพัฒนาความสัมพันธ์ ขอความรักอาจใช้เวลาช่วยพิสูจน์ คนแต่งงานแล้วรักเก่าทำให้เป็นทุกข์
