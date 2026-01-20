เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
งานกดดันแต่ทำให้มีแรงกระตุ้นคิดทำอะไรใหม่ๆ เพื่อขยันเสนอเจ้านาย ลูกน้องช่วยเหลือคุณไม่ค่อยได้ หลายสิ่งในวันนี้รับหน้าไปก่อนแล้วตามแก้ไขทีหลัง จะได้จ่ายเงินเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในบ้าน ได้ทรัพย์จากงานเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำในวันหยุดหรือฆ่าเวลา การลงทุนดีกับกองทุนระยะยาว หรือลุ้นโชครายวันตามเพื่อน สุขภาพใส่ใจการเปลี่ยนอาหาร หรือคุมอาหาร เสริมดวงชะตาทำบุญคนพิการร่างกาย
ความเลิฟมีคนอยากรู้ แม้ไม่อยากบอก หรือคนโสดมักโดนคนรอบกายอวดแฟนให้รับรู้จนน่าอิจฉา ช่วงนี้ไกลสายตา มาหาไม่บ่อย อย่าชวนกันทะเลาะ ง้อด้วยของหวานขนมต่างๆจะสมหวัง ด้านคนโสด เสน่ห์แรงกับคนอายุน้อยกว่า แต่ยังไม่ค่อยกล้าออกตัวแรงนัก
คนเกิดวันจันทร์
เปิดเพลงที่ชอบฟัง ระหว่างวันทำงานหรือการเดินทางช่วยเสริมดวงการแข่งขัน การทำงานและเรียนมักมีอุปสรรคด้านความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกับคนอื่น บางเรื่องเก็บเอาไว้ดีกว่าพูด การค้าต้องวิ่งตามกระแสบ้างกไรถึงจะเข้ากระเป๋า ธุรกิจขนาดเล็กจะมีโอกาสขยายหรือเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยคุณภาพของคุณเอง การเงินใช้จ่ายรายวันยังต้องประคับประคอง สุขภาพระวังแพ้ยาแพ้อาหาร เจ็บป่วยระหว่างวัน
โดนเข้าใจผิด รักวัยเรียนจะกลับมาคุยกัน คนเคยสนิทอาจเป็นคนไม่คุ้นหน้า สถานะแฟนจะเริ่มชัดเจน จะไปต่อหรือตีตัวออกห่างใกล้ถึงการตัดสินใจ โสดว่างๆ มีเพศเดียวกันอายุก่อนแก่กว่าไม่มากมาติดพัน ใครแยกกันอยู่ลุ้นกลับมาอยู่พร้อมหน้าต้องขยันง้อจะดีเอง
คนเกิดวันอังคาร
รับงานรับจ๊อบแทนเพื่อน แต่เงินดี สุขภาพอาจทรุดเพราะเรื่องไม่สบายใจ จะได้เปลี่ยนหน้าเจ้านายหรือไปทำงานจุดอื่นชั่วคราว การโยกย้าย ระยะสั้นจะโดนทาบทามให้ไปทำถาวร มนุษย์เงินเดือนต้องขยันทำผลงานแข่งกับเพื่อนร่วมงาน จับจ่ายตามประสงค์ลงทุนไม่สดใสถือเงินเอาไว้ดีที่สุด ธุรกรรมธนาคารเจรจาติดลบแต่ดำเนินการเรื่องอื่นปังตลอดวัน สุขภาพหลอดลม ทางเดินหายใจ อาจมีปัญหา
รักที่จบไปแล้วอาจได้เจอกันใหม่ อยากรีเทิร์นต้องรอเวลา เพราะต่างคนต่างไปพบเจอคนอื่นเสียก่อน ใครที่ตามง้อต้องพักใจตัวเองบ้าง สวนคนโสดแอบรักมักโดนจับได้ เพื่อนฝูงจะช่วยส่งข่าวไปถึงเป้าหมายที่แอบชอบ ตกงาน อาจมีรักใหม่เป็นรางวัลปลอบใจ
คนเกิดวันพุธ
ความท้าทายอยู่กับตัวเอง ตั้งเป้าหมายและพุ่งชนเต็มที่ เหนื่อยแต่คุ้มการรอคอย ช่วงนี้ชาววันพุธเด่นเรื่องการศึกษา หรือการทำผลงานที่โดดเด่นให้หับหน่วยงานตัวเอง เจรจาให้น้อย เน้นการลงมือทำ หนีคู่แข่งและโดนจับทางยากจะส่งผลดี การใช้จ่ายสบายๆ ลงทุนกับตลาดสุขภาพ เคมีภัณฑ์ จะดีมาก อย่าให้คนสนิทยืมเงิน แต่ลงทุนกับคนสนิทได้ตามเหมาะสม เสริมมงคลขยันสวดมนต์ทุกวันอย่าให้ขาด
เรื่องหัวใจเหมือนว่างๆ แต่คุณมีคนที่เล็งเอาไว้เสมอ แอบมองแอบสนับสนุน แต่ยังไม่กล้าเปิดเผยตัวมาก มีโอกาสออกเดตปุบปับกับคนที่สนใจ คนแปลกหน้าที่พบเจอกันไม่นาน มีโอกาสกลับมาสานสัมพันธ์แบบจริงจัง ครอบครัวอาจยังไม่ปลื้มคนรักที่คุณคบหา
คนเกิดวันพฤหัสบดี
อาหารรสจัด หรือเมนูประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว กินบ่อยๆ ช่วงสองสามวันนี้ดีกับการทำงานและการสอบทุกประเภท ช่วยเสริมดวงความสำเร็จให้ใกล้ตัว คนธรรมดาจะได้ใส่เครื่องแบบ หรือมียศตำแหน่ง เพราะแรงสนับสนุนของคนรอบข้าง การกู้ยืมหรือค้ำประกันดำเนินการเพียงความเหมาะสม เผื่อใจไว้เพราะจะได้คืนช้า จ่ายเงินกับเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัว มีลาภจากเรื่องที่เคยเสียใจ ผิดหวัง
ความเลิฟ อกหักจะดีขึ้นเพราะคนใหม่เข้ามา แม้ในสถานะเพื่อนแต่อุ่นใจที่อยู่ใกล้ๆ รักต่างวัย รักต้องห้ามที่ปกปิด อาจส่งผลถึงหน้าที่การงานที่กำลังลุ้นหรือเป็นอยู่ หย่าร้าง แยกกันอยู่อาจกลับมารีเทิร์นเพราะทายาทคนใหม่ที่เข้ามาปุบปับไม่ได้วางแผน
คนเกิดวันศุกร์
ความสามารถโดดเด่น จะโดนเรียกตัว จะได้วางงานประจำเพื่อไปรับผิดชอบสิ่งอื่นๆ ไม่เหมาะจะย้ายงานแม้เบื่อที่เดิม การลงทุนกับครอบครัวโดดเด่น หรือคนตกงานจะกระโจนลงธุรกิจในบ้านก็จะไปได้สวยตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้ การใช้จ่ายประคับประคอง ทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่ประจำบ่อยๆ เสริมดวงสุขภาพและการลงทุน จะได้ข่าวร้ายจากทางไกล ไปร่วมงานสีดำช่วยเสริมดวงลดอุปสรรคให้เบาบาง
อย่าคิดเยอะ แต่ทำวันนี้ให้ดีที่สุด การคบหาใคร เรื่องเก่าๆของพวกเขาจะกวนใจคุณให้ลังเล แต่สิ่งตรงหน้าไม่มีอะไรแทรกแซง อย่าให้คำพูดคนอื่นทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหา ส่วนคนโสด เพื่อนๆ มักมาปรึกษาเรื่องหัวใจ แต่คุณจะตกหลุมรักคนอกหักใกล้ๆ ตัว ต้องระวังมากๆ
คนเกิดวันเสาร์
จะได้ข่าวดีจากความพยายาม การศึกษา ลุ้นการสอบ ลุ้นตำแหน่งข่าวดีจะเข้ามาหาแบบไม่ทันคาดคิดมาก่อน จะได้เดินทางไกลปุบปับ เตรียมตัวน้อยๆ ทำงานเตรียมเลือกงานใหม่ตรงใจที่คุณสนใจ การโยกย้ายไปไกลจะดีกับคุณเอง การเงินใจร้ายกับคนสนิท จะให้ยิมเงิน ใช้เครดิต หรือของมีค่าคุณจำเป็นต้องคิดนานๆ เปลี่ยนมือถือ เบอร์ กระเป๋าสตางค์ช่วงสองสามวันนี้จะมีโชคดี
คนที่ชอบอยู่ใกล้ตัว คุณอาจมองคนไกลสายตามากกว่าคนคุ้นเคย รักออนไลน์ จะได้พบหน้าในไม่ช้า หรือสานสัมพันธ์ต่อได้ยาวๆ โสดอาจสับสนทั้งคนต่างเพศและเพศเดียวกัน รักพี่เสียดายน้อง พอมีเวลาคิดสักระยะหนึ่ง เสริมดวงบริหารเสน่ห์ทำบุญคนป่วยติดเตียง
