เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
จะได้ลองทำอะไรใหม่ๆ เรียนรู้ด้วยตัวเอง สองสามวันนี้เหมือนฉายเดี่ยว หาคนพึ่งพาหรือปรึกษาไม่ค่อยได้ ความสำเร็จจะเข้ามาหาช้าต้องอดทน เป็นคิวของคนอื่นก่อน ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์หรือหน้าจอโทรศัพท์บ่อยๆ ช่วยเรียกทรัพย์ การเสี่ยงโชคต้องเล่นตามเพื่อนถึงมีลุ้น วันนี้เหมาะจะส่งใบสมัครงาน สอบ สมัครแข่งขัน หรือเริ่มย้ายบ้าน ตกแต่งบ้านใหม่ก็ไม่เสียหาย ฝันร้ายทักเตือนคนพาลใกล้ๆ ตัว
คนโสด อะไรที่เคยชอบ ไม่ปลื้มอาจดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาหา ความรักอยู่กับความไว้วางใจและสบายใจ มากกว่าเลือกให้ตรงสเป็ก คนไกลสายตาจะกลับมา ครอบครัวจะได้ใช้เวลาด้วยกันบ่อยกว่าเดิม คนรักมักมีของขวัญชองฝากเซอร์ไพรส์เล็กๆ ให้ใจฟู
คนเกิดวันจันทร์
แบ่งรับแบ่งสู้ บางเรื่องไม่สามารถตัดสินใจคนเดียวได้ งาน การเรียนต้องรอคนอื่นร่วมทางเสียก่อน เกาะกลุ่มวิ่งตามกระแสธุรกิจไม่ติดลบ มนุษย์เงินเดือนเหมาะจะลงคอร์ส ต่อยอดการเรียนทำให้คุณนั้นมีสกิลเด่นมากกว่าคนอื่น หาโอกาสใส่บาตรหรือถวายสังฆทาน ช่วยเสริมดวงการแข่งขัน เงินรับเข้าจะมาไม่ครบหรือไม่ตรงตามจำนวน มีส่วนแบ่งระหว่างทาง ทองคำ ค้าส่ง ยังโดดเด่น
มีดวงเดินทางไกลพร้อมคนรัก หรือคนโสดมักพบรักใหม่ในต่างถิ่น บ้างก็เป็นคนต่างบ้านเกิดที่อยู่ใกล้ตัว จดทะเบียนสมรส หรือ เตรียมงานมงคลดีทั้งนั้น คนในเครื่องแบบปัญหาความรักทำให้คุณเป็นโสด คนอยู่ว่างๆ รักต่างวัย คนหม้าย ต้องอยู่ให้ห่างจะไม่เสียใจ
คนเกิดวันอังคาร
งานมีความกดดัน โดนคาดหวังแต่คุณเดินหน้าได้เต็มที่เพราะแรงสนับสนุนมาเต็ม วัยเรียนอาจลุ้นเรียนต่อ มีคนอยากส่งให้คุณเติบโต งานประจำจะมีจุดเปลี่ยน องค์กรจะค่อยๆ เปลี่ยนรูปต้องตั้งรับให้ดี การใช้จ่ายโดยรวมหมุนเงินเก่ง ภาระเดิมเบาบาง แต่ให้ระวังการลงนามเอกสารที่ต้องร่วมรับผิดชอบเม็ดเงินไว้บ้าง บางสิ่งไม่ควรปล่อยผ่าน สุขภาพวันนี้ภูมิแพ้ ระบบน้ำในตัวยังต้องระมัดระวังมากๆ
โชคลาภอยู่กับคนอกหัก คนโสด มักได้ลาภลอยหรือของมีค่าเป็นรางวัลปลอบใจ ลุ้นจีบใครหากคุณช้าอาจเสียโอกาส ด้านคนมีคู่อยู่แล้วดูราบรื่น พยายามปรับจูนเข้าหากัน มีนิสัยที่พึ่งเคยพบเจอ อะไรใหม่ๆ ของคนรักห้ามหัวร้อน ใจเย็นๆ ทุกอย่างไปได้สวย
คนเกิดวันพุธ
ต้องรอจังหวะ คิดเตรียมแผน วางการดำเนินการ แต่ยังไม่เหมาะจะออกตัวแรง คู่แข่งจะแซงหน้า แต่เป็นช่วงสะสมประสบการณ์ที่ดี หางานใหม่มักได้โอกาสจากงานใกล้บ้านหรือคนรู้จัก ใครกำลังมองหาความท้าทายใหม่ คุณจะต้องออกจากเซฟโซนเดิม การใช้จ่ายแบ่งใช้เท่าที่จำเป็น ช่วงกลางเดือนไม่เร่งรีบ การลงทุนระยะยาวเหมาะกับการเก็บออม สัตว์เลี้ยงในบ้านเสริมดวงการเงินและสุขภาพ
รักไม่ต้องลุ้น แต่ขอเพียงพูดกันตรงๆ อย่าให้ความเกรงใจ ความไม่กล้ามาบดบังความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ วัยทำงานใจโสดอาจตกหลุมรักน้องฝึกงานหรือเพื่อนใหม่ในออฟฟิศ มีคู่อยู่แล้ว มักมีคนเข้ามาแทรก ออกตัวจีบแบบไม่สนใจสถานะที่เป็นอยู่ มีดวงเป็นบ่าวสาวป้ายแดง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
คนใกล้ตัวกำลังคิดร้าย คุณอาจเสียมิตรเพราะความไว้วางใจที่มากเกินไป อย่าไว้ใจธุระสำคัญอยู่ในมือคนอื่น จะต้องดูแลด้วยตัวเอง คนในแสงไฟชื่อเสียง มักโดนขุดเรื่องแง่ลบเก่าๆ มาทำลายความเชื่อมั่น การประกวด สอบ แข่งขันโดดเด่น จะได้ความสำเร็จ มีลุ้นต่อสัญญา เซ็นสัญญาการงาน เงินค่อนข้างดี ธุรกรรมการเงินกับคนจำนวนมากจะสำเร็จ หนี้สินระวังการใช้บัตรเครดิต ตกงานได้งานใหม่
คนหมั้นหมายอาจได้เร่งงานมงคล การจัดงานเตรียมใจกับเรื่องเกินงบแต่ได้ดั่งที่คาดคิด ใครอยู่ก่อนแต่ง ถึงเวลาเตรียมเข้าตามตรอกออกทางประตูให้ผู้ใหญ่รับรู้ เพศทางเลือกคนที่กลับมาหา หรือมาบอกรักพวกเขามีความชัดเจนมากกว่าเดิม อย่าเป็นกังวลใจ
คนเกิดวันศุกร์
การเริ่มต้นใหม่อาจน่ากลัว คุณจะต้องปัดเคาะสนิมสิ่งที่คุณไม่ได้ดำเนินการมานาน ถึงเวลาแสดงฝีมือด้วยตัวเอง ผิดถูกต้องกล้ายอมรับ ระวังอุบัติเหตุจากการทำงาน วัยเรียนมีโอกาสสอบซ่อม แก้ตัวในสิ่งที่เคยพลาด ไม่เหมาะจะลงทุนเงินก้อน เช็กระบบน้ำในบ้านให้พร้อมใช้ การเงินจะคล่องตัว คนในครอบครัวอาจทะเลาะกันเพราะมรดก ผลประโยชน์ของธุรกิจในบ้าน สุขภาพโดยรวมยังโอเคมาก
แต่คู่รักที่ลุ้นทายาทอาจต้องรอ ปัญหาสุขภาพหรือเรื่องปัญหาจากพันธุกรรมยังไม่น่าไว้วางใจ รักครั้งใหม่กับคนเก่าอาจเกิดขึ้น กลับมาคราวนี้ คุณจะดูแลกันดี ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนแต่งงาน ใครวางแผนเปิดตัวแฟนกับคนสนิท ช่วงนี้ถึงปลายเดือนเหมาะสมมากๆ
คนเกิดวันเสาร์
ความไม่พร้อม เข้ามากับโอกาส ต้องลงสนามแม้ไม่เต็มร้อย หรือลงแข่งขันแม้ไม่อยากแข่งกับใคร จะได้ความสำเร็จจากเรื่องไม่คาดหวัง การค้าสายค้าขาย เจ้าของธุรกิจหน้าใหม่จะได้ข่าวดีให้ใจชื้นด้วยยอดขาย กลุ่มลูกค้าที่ทำให้คุณหายเหนื่อย ช่วงบ่ายของวันเหมาะกับการลงทุน แต่ธุรกิจในบ้านยังมีปัญหา เสียเงินกับของมันต้องมี สุขภาพได้วางแผนรักษาบางเรื่อง ในระยะยาว หลีกเลี่ยงไม่ได้
คนที่ใช่จะอยู่ใกล้ตัวอยู่ในโหมดนอกสายตา โดนมองข้าม หรือคุณอาจเป็นคนที่โดนมองข้ามคนนั้นเสมอ ช่วงนี้จนถึงกลางปี เป็นโอกาสของคุณแล้ว เสน่ห์แรงกับคนเพศเดียวกัน เสริมเสน่ห์ทั้งคนโสดและคนมีคู่ ให้ถวายดอกไม้หอมหน้าพระพุทธรูปที่บ้าน
