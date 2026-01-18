เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2569

คนเกิดวันอาทิตย์
ข้อผิดพลาดจะพลิกเกมทำให้ได้เปรียบ ปัญหาจะเบาลง แต่ลุ้นยศ ตำแหน่ง อาจยังต้องรอคิว การทำงานกับคนแปลกหน้าติดขัดเรื่องข้อตกลง ค้าขายและธุรกิจเปิดดีลใหม่ได้ตลอดวัน การเงินมักมีเหตุให้ต้องจ่ายฉุกเฉินกับภาระในครอบครัว จะได้วุ่นวายกับการเดินทาง ยานพาหนะ ระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม หาโอกาสทำบุญถวายสังฆทานสด มีลาภสัตว์สองเท้า
ความใส่ใจทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่น ปากเสียง งอน สารพัดปัญหาจะหายเพียงเพราะความสม่ำเสมอและไม่มองข้ามเรื่องเล็กๆ คนโสดมีความสบายใจใกล้ตัวแต่ยังไม่กล้าขยับสถานะเป็นแฟน คนที่รอคอยนานๆ อาจไม่สมหวัง
คนเกิดวันจันทร์
งานค่อนข้างเด่น แต่การเรียนเงียบเหงา เป็นช่วงต้อนรับสมาชิกใหม่ร่วมทีมทำงาน จบใหม่โอกาสของคนแปลกหน้าจะช่วยสนับสนุนคุณอย่างดี พยายามอย่าเข้าหาคนรู้จัก มักมีเรื่องเดือดร้อนมากกว่าเกื้อหนุน สุขภาพเกี่ยวกับสายตา ความดันโลหิต หัวใจ หากเป็นเรื้อรังอาการอาจกำเริบ การใช้จ่ายตลอดวันอยู่กับสิ่งเล็กๆ เรื่องรอบตัว เป็นโอกาสเหมาะที่จะสะสางปัญหาการเงิน ปิดยอดหนี้ต่างๆ
มีการคบหากันเพราะความจำเป็น คนโสดโดนจับคู่ คุณอาจพบหน้าคนน่าสนใจเพราะมีแม่สื่อชักพา ด้านคนมีแฟน เรื่องเก่าๆ ที่พยายามปกปิด จะโดนเปิดเผยและทำให้คนรักกังวลใจ รักต่างวัยมากปากเสียงหรือต้องแยกกันสักพัก
คนเกิดวันอังคาร
มีข่าวให้เสียหาย ชื่อเสียง เครดิต ต้องรีบกู้ งานประจำขัดใจเจ้านายแต่ทำถูกต้อง จะได้รับผิดชอบเรื่องใหญ่แต่หาคนช่วยเหลือได้น้อย วันนี้เหมาะกับการทำธุรกรรมธนาคารและเงินนอกระบบโดดเด่น ยานพาหนะให้โชคลาภ โดนเอาเปรียบโดยเพื่อนร่วมงาน สุขภาพจ่ายเงินดูแลรักษา อย่าละเลยการกินยาหาหมอ มิเช่นนั้นอาจป่วยทรุดหนัก เสริมปรับดวงทำบุญด้วยน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำจะดี
เริ่มได้รับการยอมรับจากครอบครัวและคนสนิทของหวานใจ ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ เพราะมักมีคนเข้ามาคั่นกลางความสัมพันธ์ของชาววันอังคารบ่อยครั้ง การจัดงานมงคลปุบปับจะได้เตรียม เพศทางเลือกมีคนต่างวัยมาชอบ
คนเกิดวันพุธ
เปิดใจกว้างๆ วันนี้สิ่งที่เห็นที่ได้ยินไม่ค่อยถูกชะตา คุณต้องพยายามผ่านบททดสอบไปสู่สิ่งใหม่ และทำด้วยตัวเอง การค้าอย่าต่อราคา จะติดลบในระยะยาว ใช้จ่ายตามที่วางแผน ควักเงินซื้อเวลา แก้ปัญหาเฉพาะหน้าบ่อยครั้ง หาโอกาสทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ปีก เสริมดวงการเงินและการแข่งขันธุกิจ ข่าวดี แรงสนับสนุนมาจากคนในครอบครัว จะสมหวังในสิ่งที่เลิกรอคอย ทุกข์ใจบอกใครไม่ได้
มีโอกาสอธิบายสิ่งที่กำลังเข้าใจผิด รีบปรับความเข้าใจอย่าให้ข้ามวัน คนในเครื่องแบบมักมีคนเข้าตีสนิท ระวังปัญหาความรักที่ใกล้ชิดลูกหลานเจ้านายหรือคนมีสี ระยะทาง การเปลี่ยนสถานที่ จะทำให้คนผิดหวังอาการดีขึ้น
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เริ่มต้นเป็นสิ่งยากแต่ไม่เกินกำลังชาวพฤหัสบดี คุณจะมีลุ้นจ๊อบเสริมที่รายได้ดี มากการต่อรองข้อผูกมัด การเรียน การฝึกฝนมีคนกำลังยอมแพ้ งานสายสนับสนุนโดดเด่นไม่เหมาะจะเป็นแถวหน้า สุขภาพเกี่ยวข้องกับสายตา ระบบย่อยอาหาร อาจมีปัญหา เงินแบ่งเก็บแบ่งใช้ บัตรเครดิตจะมีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น มีคนทำร้ายด้วยคำพูดและข่าวลือ หนุนดวงการเงินทำบุญด้วยอาหารเมนูไข่
หากทำให้คนข้างกายโกรธ จะโดนงอนค่อนข้างนาน ความเลิฟทะเลาะกันพอเป็นสีสันหัวใจไม่น่ากังวล คนโสดยังลืมคนเก่าไม่ได้ แต่คนใหม่ก็แสนดีเกินเบอร์ เพศทางเลือกหวั่นไหวกับคนแปลกหน้าที่ออกตัวแรงจีบก่อน
คนเกิดวันศุกร์
การตัดสินใจ คำพูด ต้องชัดเจน มีบททดสอบเล็กๆ ที่ต้องก้าวผ่าน อย่าแต่งตัวหรือแต่งหน้าจัดเต็ม ความสบายๆ ทำให้งาน ธุระจะง่ายยิ่งขึ้น ฟรีแลนซ์ลุ้นสัญญาการทำงานระยะยาว หอพัก ห้องเช่า จะได้เปลี่ยน และเจอสถานที่ถูกใย หาสิ่งของทำมือมาตกแต่งบ้านช่วยกระตุ้นดวงคนสนับสนุนและการเงินที่คล่องตัว ยามวิกาลเหมาะจะคิดงานบริหารไอเดีย ทำความสะอาดหน้าบ้านบ่อยๆ จะปังมาก
จะได้ของขวัญแทนใจ มักมาพร้อมคำขอโทษของคนมีคู่ ส่วนคนโสดมีหลายตัวเลือก มีคนในใจ มีคนน่าสนใจ ทำใจลำบาก เพศทางเลือกมีโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม หย่า เลิกรา มีคนแอบเสียดายเวลา ยังไม่ยอมปล่อยมือ
คนเกิดวันเสาร์
งานกำลังจะดีขึ้น อดทนกับความกดดันระยะสั้นๆ ฟ้าหลังฝนทำให้คุณเข้มแข็ง คนตกงานลุ้นงานใหม่แต่อาจต้องยอมลดค่าตัว คนธรรมดามียศ ตำแหน่งใหม่ ผู้ใหญ่ในบ้านมีโชคการเงินมาฝาก การลงทุน ออมด้วยสิ่งของ ของเก่า ของสะสมยังคงโดดเด่น คนใกล้ตัวจะขายความลับ ทำบุญคนป่วยติดเตียง หรือทำอาหารไปถวายพระเสริมกำลังชีวิต ให้เรื่องติดลบมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเร็ววัน
จะได้พบรักใหม่ ที่แตกต่างจากคนเดิม หรือมีจุดเด่นที่ดึงดูดใจมากๆ พวกเขาจะมีคนรุมล้อมเยอะ แต่ใจโสดสนิท ด้านคนมีคู่ อย่าไว้ใจ หาเวลาให้ครอบครัวบ่อยๆ แล้วปัญหาคู่แทรกข่าวลือจะไม่เกิด รักเก่าๆ จะกลับมาพบหน้า
