เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 17 - 23 ม.ค. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
ความจำเป็นทำให้ชาวราศีเมษต้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ถนัด การลงทุนค่อนข้างดีจากสิ่งที่เคยติดลบจะพลิกเกม ศัตรูจะกลายเป็นมิตร คุณจะได้เพื่อนใหม่จากการสอบแข่งขัน สุขภาพช่วงนี้ทรงๆ ตัวไม่น่ากังวล
การงาน ไม่ค่อยน่าปลื้มกับสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพราะหน้าที่ ไม่ใช่ความชอบความสนใจ จะได้มีโอกาสเลือกทางใหม่ๆ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนตำแหน่งไปสู่ความท้าทายที่ต้องเปิดใจเรียนรู้ ตกงานลองผิดลองถูกไม่มั่นคง
การเงิน จ่ายเยอะแต่ได้รับเยอะไม่ต่างกัน จะได้เอาเงินเก็บออกมาหมุนใช้และลงกับธุรกิจ อย่าเข้าหุ้นกับคนสนิทเพราะจะเสียทั้งมิตรและบัญชีติดลบ ต่อรองให้คล่องอย่าให้ใครเอาเปรียบเรื่องค่าแรง งดเสี่ยงลาภลอย
ความรัก เจอคนน่าสนใจแต่อาจยังไม่ใช่เวลาเริ่มต้นใหม่เก็บไว้ในฐานะเพื่อนได้เพื่อความสบายใจ คนมีคู่ ใครงอนโกรธกันอยู่ อาจต้องเป็นฝ่ายหยุดงอนแล้วเดินกลับไปง้อคนรู้ใจด้วยตัวเอง มีโอกาสจดทะเบียน
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
เรื่องเฮงๆ อาจไม่ต้องออกแรงลุ้น หรือมักเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ใส่ใจ อยู่นอกความสนใจ สิ่งเหล่านี้มีโอกาสดีมาให้ชาวพฤษภ ทำบุญเครื่องนุ่งห่ม ผ้าไตรจีวร ช่วยหนุนดวงคนสนับสนุนและการเงินคล่องตัว
การงาน มีคนอยากวัดรอยเท้า บริวารอยากช่วงชิงตำแหน่ง คู่แข่งธุรกิจจะเปิดเผยตัว สู้กันอย่างซึ่งๆหน้า เป็นเรื่องดี และทำให้ช่วงต้นปีไม่เงียบเหงา ฟรีแลนซ์รักษามาตรฐานเอาไว้ กำลังจะได้ขยายฐานลูกค้า
การเงิน รีบจบรายจ่ายของคนในครอบครัว มักไม่ค่อยได้จ่ายกับเรื่องของตัวเอง แต่ดูแลคนใกล้ตัวในหลายด้าน ทองคำ พลังงาน เคมีภัณฑ์ โดดเด่นในดวงชะตา ระวังของเสียมีตำหนิ ของย้อมแมว จะมีปัญหา
ความรัก คำพูดทำให้น้อยใจ คิดเยอะเป็นกังวล ความสัมพันธ์เบาบางต่อคำพูด และไม่เหมาะจะปรึกษาคนนอกบ้าน แยกกันสักพักอาจดีมากกว่า ส่วนคนโสด ไม่ได้คิดเรื่องความรัก หรือไม่อยากพูดถึงเพราะยังไม่ลืม
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
สิ่งที่พยายามอาจยังไม่สำเร็จ ต้องถอยเพื่อตั้งหลัก ช่วงนี้ไม่เหมาะเดินทางไกล แต่การติดต่อธุรกิจ งาน การเรียนออนไลน์ส่งเสริมดวงชาวเมถุน เสริมดวงสุขภาพและการแข่งขันให้ทำบุญหนังสือสวดมนต์
การงาน จะได้รื้องานแก้ไขใหม่ ลงทุนแล้วอาจต้องรีบถอนทุนคืนเพื่อปรับแก้ไขสิ่งสำคัญ งานอาจเดินช้ากว่าคู่แข่งหรือตามเป้าหมาย แต่คุณมีอะไรดีๆ ให้ลงมือทำด้วยความใส่ใจ และส่งผลดีแบบก้าวกระโดด
การเงิน เป็นช่วงเหมาะจะจัดระเบียบการเงินและการเก็บออม ของเก่า หุ้น สินทรัพย์จะได้คืนทุนหรือเทขาย อสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหายังต้องเร่งใส่ใจ การลงทุนในต่างแดน บริษัทข้ามชาติโดดเด่นในดวงชะตา
ความรัก คนรักส่งเสริมงานและการเรียน คำพูดของพวกเขาที่ตรงไปตรงมา อาจไม่เข้าหูแต่ทำให้ปัญหาของคุณเบาลงได้ คนโสด อย่าใจอ่อนกับคำหวานหรือน้ำตา เสียใจเพราะคำโกหก ใครมีโลกสองใบจะโดนจับได้
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส. ค.
รักษามาตรฐานการทำงานและการใช้ชีวิต มีคนยอมรับคุณในแบบที่คุณเป็น จะได้จบเรื่องหนึ่งเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ในช่วงต้นปีนี้ อย่าเสียดายเพราะความท้าทายใหม่นั้นกำลังรอชาวกรกฎอยู่ จะได้สร้างชื่อเสียง
การงาน ทำงานหนักกกว่าคนอื่น เรียนรู้งานนอกเหนือส่วนของตัวเองให้มาก อีกไม่นานคุณจะได้ก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญ ลองเปลี่ยนทรงผมหรือแว่นตาเวลาออกจากบ้าน จะมีโชคและความสำเร็จใกล้ตัววิ่งเข้าหา
การเงิน จ่ายเก่งรับคล่อง เงินเก็บยังปลอดภัย ไม่เหมาะจะหมุนออกมาใช้แต่บริหารที่มีอยู่ให้ดีที่สุด ติดต่อธนาคารราบรื่นแต่ไม่เหมาะจะลงทุนก้อนโต ทำความสะอาดห้องน้ำในบ้านให้ดี การเงินจะคล่องตัวมากๆ
ความรัก คนรักค่อนข้างเรียกร้องหลายอย่าง อยากหาคนงอแง คนดูแลคอยเอาใจ หากคุณกำลังวุ่นเรื่องงานให้ระวังปากเสียงในบ้าน ด้านคนโสดไว้ใจใครไม่ได้ ทั้งคนเก่าคนใหม่ หากคบหาอยู่ยังไม่มีความชัดเจน
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
มีโอกาสเป็นพ่อแม่ป้ายแดง หรือครอบครัวกำลังจะได้รับสมาชิกใหม่ ที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ เขยสะใภ้จะเข้ามาต่อท้ายนามสกุล ส่งผลดีกับคนที่ว่างงาน ชาวราศีสิงห์กำลังจะพลิกดวงร้ายเป็นดีในเร็ววันนี้
การงาน การเจรจาโดดเด่น ทำให้การคิดอ่านตัดสินใจต้องไวกว่างานเอกสาร ใช้คำพูดเป็นใบเบิกทางถึงจะทันเวลา การตัดสินใจแทนคนหมู่มากเป็นสิ่งดี แต่ให้พร้อมตั้งรับคนคิดต่างที่พร้อมจะโจมตีด้วยเช่นกัน
การเงิน เก็บออมต้องแบ่งไว้ตั้งแต่รับเข้ามา ครอบครัวยังสนับสนุนทางอ้อม เงินเข้ารับรายวันอย่ารีบใช้แม้ไม่มีเรื่องฉุกเฉิน การลงทุนกับสังหาริมทรัพย์ ค่อนข้างโดดเด่น ต้นสัปดาห์คือจังหวะซื้อขายที่ดีในทุกตลาด
ความรัก มีเพศเดียวกันมาชอบคนโสด หากมีคนในใจแล้วให้รีบปฎิเสธก่อนเป็นปัญหาในอนาคต คนเจ้าชู้จะเริ่มหยุดเพราะใครบางคนที่ดีต่อใจมากๆ คบหาใครผู้ใหญ่ยังไม่ปลื้ม แต่หากเคยกีดกันจะเริ่มยอมรับ
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
สิ่งที่ไม่ได้รอ อะไรที่เลิกคาดหวังยูเทิร์นกลับมาหาชาวราศีกันย์ช่วงเดือนนี้ แต่ห้ามคิดเยอะหรือลังเลจะพลาดรถไฟขบวนสุดท้าย มีโอกาสวางแผนเรียนต่อระยะสั้น ระยะยาวเลือกตามความสนใจ
การงาน ระมัดระวังการเข้าข้างคนผิด งานจะเสียหายไปด้วย เจ้านายโดนลูกน้องปฏิเสธ พรรคพวก การรวมกลุ่มจะเปลี่ยนทิศทางเพื่อผลประโยชน์ คนในเครื่องแบบ จะไม่ได้รับความไว้ใจจากบริวารใกล้ตัว
การเงิน ใช้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา และอาจเป็นเรื่องที่บอกใครไม่ได้ สิ่งของเก็บจะมีคนอยากซื้อขายและให้ราคาดี การลงทุนในตลาดเครื่องดื่ม ยารักษาโรคหรือความเชื่อ โดดเด่น จะมีคนให้ของมูลค่าสูงมีราคา
ความรัก คนที่โดนเชียร์ โดนจับคู่ค่อนข้างดีต่อใจ ผูกมิตรเป็นเพื่อนสบายใจคุยกันได้ทุกเรื่องแม้ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ คนโสดระวังปัญหารักออนไลน์ คนคุยที่ดูสนิทเกินไปทำให้คนมีคู่มีปากเสียงกับคนรัก
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
ข่าวดีมาจากความสามารถ ความขยัน การสอบแข่งขันมีลุ้นสมหวังเพียงครึ่ง มีดวงโยกย้ายงานหรือที่อยู่อาศัย จะเสียของรักของหวง ทุกข์ใจเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัว เสริมมงคลทำบุญสัตว์พิการ
การงาน มีคนอยากเรียกตัว ผู้ใหญ่ ลูกค้าทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าจะแนะนำ ทาบทามให้คุณทำงานสำคัญ วางเรื่องประจำที่น่าเบื่อแล้วผจญภัยกับโอกาสใหม่ๆ ช่วงนี้เป็นดี จบใหม่จะได้งานน่าสนใจแม้ไม่ตรงใจนัก
การเงิน เก็บบางส่วน ใช้เฉพาะที่จำเป็น การลงทุนอาจไม่โดดเด่น แต่อสังหาริมทรัพย์ กองทุน การเก็บออมระยะยาวค่อนข้างดี จะได้กำไร ส่วนแบ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีความ การฟ้องร้อง ของมือสอง ของเก่าให้โชค
ความรัก มักต้องมีคนช่วยสานความสัมพันธ์ อาจเป็นผู้ใหญ่ คนสนิท หรือคนใกล้ๆ ตัวเป้าหมาย แอบรักดีต่อใจคนโสดแต่มักทำให้คนมีคู่ว้าวุ่นอยู่ไม่สุขเพราะคู่แทรก และอาจส่งผลเป็นปัญหาในไม่ช้านี้
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
จำเป็นต้องตัดส่วนที่เป็นปัญหาทิ้ง งาน เงิน โอกาสเข้ามาไม่นาน ต้องตัดสินใจไว ชาวพิจิก มีการเปลี่ยนแปลงปุบปับหลายรอบในช่วงต้นปี เดี๋ยวดี เดี๋ยวติดลบต้องตั้งรับอย่างมีสติ เสี่ยงโชคต้องตามเพื่อน
การงาน ข้อผิดพลาดทำให้คุณเก่งมากกว่าเดิม บริวารนำเรื่องมาให้ช่วยแก้ไข รับคนใหม่ ตัดใจจากคนเก่า ค้าขายจะได้เปิดรับคู่ค้าและลูกค้าป้ายแดง เป็นช่วงที่เหมาะจะจัดออฟฟิต ปรับโต๊ะทำงานเพื่อรับโชค
การเงิน จ๊อบเสริมอาจหาย งาน เงินจะลดจำนวนลง อาจต้องหาอะไรทำใหม่ๆ หนีสินลดจำนวน จะมีคนช่วยแบ่งเบาภาระที่แบกไว้บางส่วน มีโชคกับยานพาหนะ คนที่เคยยืมเงินจะกลับมายืมคุณอีกครั้ง
ความรัก แพ้ทางคนสม่ำเสมอ คนโสดจะเริ่มลังเลระหว่างคนที่สนใจ กับคนที่ก้าวเข้ามาใกล้ชิด ยังไม่เหมาะจะตอบรับคำรักใคร ช่วงนี้อาจมีปัญหา ผิดที่ผิดช่วงเวลา คนมีคู่ที่แกล้งเป็นโสด คุณกำลังจะมีปัญหาใหญ่
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
แรงสนับสนุนที่ไม่เปิดเผยทำให้คุณได้โอกาสใหม่ คนอายุน้อยและมากจะช่วยเหลือในสิ่งที่คุณกำลังติดลบ แต่ไม่ออกตัวแรง ของหายได้คืน มีโอกาสได้มิตรเก่ากลับคืน ได้ปรับความเข้าใจกับคนรอบตัว
การงาน มีเรื่องให้สะสาง การทำงานเกี่ยวกับคนหมู่มาก หากไม่ชัดเจนจะโดนโจมตี ค้าขาย บริการเซอร์วิสทุกประเภทเจอลูกค้าเรื่องเยอะ มาตรฐานสูง เน้นผลงานที่เกินกว่าความต้องการ แล้วคุณจะสำเร็จ
การเงิน เสียก่อนได้คืนทีหลัง มักมีคนเข้ามาชวนลงทุน หยิบยืมเงินหรือของมีค่า ให้ได้ตามความเหมาะสมที่ตัวเองไม่ติดลบ อาจได้มรดกจากการชนะคดีความ คนมีฝีมือจะโดนซื้อตัว มีการต่อรองเรื่องค่าจ้างค่าแรง
ความรัก ชัดเจนขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา จะมีคู่หรือกำลังโสด เริ่มมีทิศทางที่คุณสามารถตัดสินใจได้ คนรักจะพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่าเดิม เป็นคนใหม่ให้ครอบครัวสบายใจ รักเก่าสร้างปัญหาให้ตามแก้ไข
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
สิ่งที่ไปต่อไม่ได้อย่าฝืน อาจต้องวางเรื่องทุกข์เอาไว้เพื่อหยิบจับสิ่งที่สำคัญมากกว่ามาดำเนินการ มีการสนับสนุนจากคนอายุน้อยและบริวาร สุขภาพระบบทางเดินหายใจและหัวใจอาจมีปัญหาต้องเฝ้าระวัง
การงาน อย่าให้มุมทำงานของคุณรก งานจะติดขัด แต่การเจรจางานระหว่างมื้ออาหาร หรือการกินข้าวที่โต๊ะของตัวเองทำให้เรื่องยากนั้นง่ายกว่าเดิม อาจไม่ได้โยกย้ายตามที่หวัง แต่มักมีเจ้านาย นายจ้างใหม่
การเงิน เฝ้าระวังการใช้จ่ายตามใจตัวเอง ของมันต้องมีต้องพยายามห้ามใจ มีลาภจากสิ่งที่เล่นสนุกเสี่ยงตามเพื่อน จ่ายเงินกับเรื่องที่อยู่อาศัย การลงทุนเด่นกลางสัปดาห์แต่อยู่ในตลาดต่างแดนและคลื่นลูกใหม่
ความรัก คนมีคู่อาจทะเลาะกันเรื่องการให้เวลาครอบครัว อย่าคิดเยอะ เพราะสองเดือนหลังจากนี้จะดีขึ้น บางบ้านจะได้เตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่ คนโสดมีคนต่างเพศนอกสเป็กพยายามเข้าหา ขอโอกาสอยู่ใกล้ตัว
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
ข่าวลือ เรื่องเท็จทำให้ธุรกิจและเครดิตส่วนตัวเสียหาย ช่วงนี้ต้องขยันออกมาแก้ข่าว อย่าปล่อยผ่าน งาน เงินอาจหดหายได้ทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องจริง คนจบใหม่ได้เปรียบ โรคประจำตัวอาจทำให้พลาดโอกาสสำคัญ
การงาน คิดอ่านอาจติดขัดเพราะไม่ถูกใจคนอื่น เป็นสิ่งถูกต้องแต่ต้องรอจังหวะเหมาะสม โดนแก้งานบ่อย ถือเป็นช่วงเก็บประสบการณ์ที่ดี ตลาดของสินค้าประดิษฐ์เอง งานฝีมือ อาหาร ศิลปะมีความคึกคักสูงมาก
การเงิน มีหนี้เพราะความจำเป็น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในครอบครัว เงินเก็บได้น้อยแต่ต่อยอดการลงทุนสิ่งเดิมๆยังทำได้ตามประสงค์ ตลาดของสุขภาพ ยา เครื่องสำอางกำลังมีโชค เสี่ยงลาภลอยต้องสวนกระแส
ความรัก มักมีคนพยายามหาเรื่องคุย คำพูดเก้อๆ แต่จริงจังและจริงใจ ทำให้ใครบางคนแพ้ทาง อาจไม่ใช่คนตรงสเป็กแต่ดีต่อใจ ไปต่อได้ไม่มีอุปสรรค ส่วนคนมีคู่แล้ว การลงทุนกับคนรัก งานต่างๆ ดีกว่าคิดคนเดียว
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
ถึงเวลาให้รางวัลตัวเอง วางเรื่องหนัก พักกายและใจ เพราะช่วงสิ้นเดือนคุณจะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆและต้องลงสนามเต็มตัว งานทั้งส่วนตัวและองค์กร ขาดคุณไม่ได้ สุขภาพไมเกรน ระบบสืบพันธ์ต้องใส่ใจ
การงาน ต้องรับงานที่เกินกำลัง แต่บริวารดีช่วยเหลือคุณได้ เพียงกระจายงานให้เหมาะสม ไม่เหมาะจะเข้าหาผู้ใหญ่ ความคิด ไอเดียจะล้ำเกินคนอื่นเข้าใจ หางานใหม่ยังไม่สมหวัง ตกงานยังพักและรับจ๊อบเสริม
การเงิน อาจติดลบการลงทุน สิ่งใดที่เข็นไปต่อไม่ไหวต้องรีบหยุดก่อนติดลบในระยะยาว ทำบุญเกี่ยวกับคนป่วยติดเตียงช่วยปรับดวงการเงินให้ลื่นไหล การลงทุนตลาดในและต่างประเทศจำเป็นต้องชะลอตัว
ความรัก ผิดหวังเพราะชอบคนมีเจ้าของ หากสานต่อปัญหาครั้งนี้จะไม่จบโดยง่าย คนห่างไกลจะกลับมาหา มีดวงโยกย้ายไปอยู่กับคนรู้ใจ คนว่างๆรักใหม่ดูกันไปยาวๆ เพราะกลัวเสียเพื่อนและกลัวผิดหวัง
