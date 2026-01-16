เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
จะได้ลองทำอะไรที่เกินขีดจำกัดของตัวเอง ค้นพบความสามารถใหม่ หรือรู้ใจตัวเองว่าเราก็ทำได้ไม่แพ้คนอื่น มีลุ้นได้เรียนต่อ แต่หากใครวุฒิสูง คุณกำลังมีลุ้นโอกาสใหม่ ตำแหน่งใหม่ โดยที่ไม่ต้องออกแรง มักต้องต่อรอง พูด เจรจาถึงจะสมหวังในสิ่งที่อยากได้ ความเงียบคุณจะเสียเปรียบตลอดวัน สุขภาพเกี่ยวกับระบบกระดูก เส้นเอ็นอาจมีปัญหา ทำบุญด้วยรองเท้า ยารักษาโรคช่วยเสริมดวง
อย่าให้นาฬิกาในบ้านหยุดเดินความรักอาจมีปัญหา ความสัมพันธ์จะชัดเจนเพราะผู้ใหญ่ผลักดัน คนใหม่นิสัยคล้ายเดิมนั้นดีต่อใจ คนโสดมักได้ของขวัญของฝากจากคนใกล้ๆ ตัว แต่ยังไม่กล้าแสดงออกชัดเจนมากนัก
คนเกิดวันจันทร์
มีคนขอความช่วยเหลือในสิ่งที่ยากจะปฎิเสธ งานและการเรียนค่อนข้างสดใส อะไรที่เคยไม่ชัดเจน จะมีจุดยืน ทิศทางดีขึ้น คนอยากลาออกเริ่มมีทางเลือก วัยเรียนยังต้องปรับทิศทาง ความเข้าใจสิ่งที่เป็นปัญหา การใช้จ่ายพยายามประคองเงินสดในกระเป๋า มักมีรายจ่ายฉุกเฉินเข้ามารบกวนเงินเก็บ หาโอกาสทำบุญถวายผ้าไตร ช่วยปรับดวงคนสนับสนุนและสุขภาพ คนทางไกลให้โชค
อยู่ใกล้กับคนที่ปลื้ม ต้องพยายามเก็บทรง จะได้มีโอกาสใกล้ชิดกันบ่อยขึ้น มีคนกลับมาขอโอกาสอีกครั้ง คนหม้าย คนโสดหมาดๆ มีผลต่อใจให้โดนตก เป็นช่วงที่จะได้ข่าวคราวจากคนรักเก่า เลิกราจะมูฟออนได้ชัดเจนมากขึ้น
คนเกิดวันอังคาร
ต้องกล้าตัดสินใจ มีเหตุสุ่มเสี่ยง ลุ้นได้ลุ้นเสียและแข่งขันกับเวลา การแข่งขันงานใหม่ สนามสอบต่างๆมีลุ้นแบบพลิกเกม สมัครงานอะไรไว้ ใส่ใจการโทรติดต่อ จะได้ดีไกลบ้าน การเงินค่อนข้างหมุนคล่องมือ รับเข้าจ่ายออก จะมีข่าวเกี่ยวกับงานสีดำ เรื่องเข้าใจผิดกับคนใกล้ชิดจะมีคนช่วยไกล่เลี่ย เอกสาร การเงิน ธุรกรรมธนาคารอ่านทบทวนหลายรอบ ของหายไม่ได้คืน มีโชคสัตว์สองเท้า
จะโดนผู้ใหญ่เร่งรัดเรื่องสถานะหัวใจ บอกตรงๆ สบายใจทุกฝ่าย คนว่างงานอาจได้โอกาสจากคนพิเศษ มีดวงรักรีเทิร์นกับคนที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน เสริมดวงบริหารเสน่ห์ ทำบุญถวายผลไม้พระในบ้าน หรือนำผลไม้ไปใส่บาตร
คนเกิดวันพุธ
กำลังใจต้องสร้างให้ตัวเอง คนจะคิดเห็นต่างจากที่คุณวางแผนเอาไว้ มักโดนกันซีน โดนขัดในที่ทำงาน ใครวุฒิสูงคุณอาจก้าวกระโดดเเซงรุ่นพี่ การเงินเก็บให้มั่น เพราะเงินก้อน เงินตกเบิกกำลังเข้ามา อย่าใจร้อนใช้จ่ายทันที เป็นสองสามวันที่เหมาะจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ เปลี่ยนเคสมือถือ หรือใช้อะไรใหม่ๆ ที่ซื้อเอาไว้แล้ว จ๊อบเสริมจะหายหน้า สุขภาพปาก ฟัน ได้วางแผนซ่อมแซมแล้วจะปัง
มีของแทนใจ ให้แทนความคิดถึงหรือคำขอโทษ แคร์ใครอย่างอนนาน ช่วงนี้คู่แทรกพร้อมจะเข้ามาทดสอบความมั่นคง ใครบางคนจะได้เป็นพ่อแม่ป้ายแดง เพศทางเลือกระวังโดนหลอก คนโสดมีคนนอกสายตาพยายามเข้าหา
คนเกิดวันพฤหัสบดี
วันนี้เน้นความว่องไว ซื้อมาขายไป รีบจบงาน อย่าให้ค้างข้ามวัน การลงทุนระยะสั้นได้ผลตอบแทนน่าสนใจ สามารถต่อทุนเพิ่มทุนได้ตามประสงค์ สมัครงาน ติดต่องานราชการราบรื่น การแข่งขันเป็นรอง เกมธุรกิจหลังบ้าน ดีลนอกรอบ ธุรกิจสีเทา ค่อนข้างโดดเด่น ความลับมีประโยชน์ในการต่อรอง จะได้เงินจากคนอายุน้อย สุขภาพทรงๆ ตัว แต่ให้ระวังอุบัติเหตุการสะดุดหกล้ม ลื่น ฯลฯ
ระยะทางมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้คุณได้ยิ้มได้ วันติดลบจะกลายเป็นวันดีๆ เพราะคนพิเศษ สถานะมีคู่เริ่มชัดเจน แต่ยังไม่เหมาะจะเปิดตัวกับคนรอบข้าง คนที่อยากกลับมาหา มาพร้อมสเป็กใหม่ เป็นคนที่ดีกว่าเดิม แพ้ทางคนใส่ใจ
คนเกิดวันศุกร์
มีโอกาสพ่วงงานพ่วงตำแหน่ง สิ่งใดปรับจูนได้ งาน การเรียนของคุณจะลื่นไหลเป็นพิเศษ จะข้องเกี่ยวกับคดีความ การเป็นพยานรู้เห็นบางเรื่อง สุขภาพเจ็บป่วยต้องหอบร่างไปทำงาน ค้าขายโดนเอาเปรียบ บริวารจะคิดไม่ซื่อ จะได้สิ่งของมีค่าจากผู้ใหญ่ ยามวิกาลเหมาะสมจะดีลงานหรือปรึกษาปัญหากับคนเกี่ยวข้อง จะได้โอกาสแก้ตัวในเรื่องที่เคยผิดพลาด ทำบุญคนป่วยติดเตียงจะดี
อินเลิฟเริ่มลังเลเพราะมีคู่แทรก เสน่ห์ทำงานดีกับคนวัยเดียวกัน รักๆ เลิกๆ ยังไม่ชัดเจน ข่าวลือทำให้มีปากเสียง คนมีคู่โดนจ้องจับผิดบ่อยครั้ง คนต่างถิ่นต่างแดน มักพบรักกับคนต่างบ้านเกิด มีโอกาสหมั้นหรือของแต่งงาน
คนเกิดวันเสาร์
ต้องปกปิดความลับ เรื่องส่วนตัวมีคนพยายามขุดคุ้ย แต่ส่งผลดีกับการทำงาน ค้าขายสิ่งติดขัด ดีลที่ติดลบ มีข้อตกลงที่ดีกว่าเดิม การแต่งตัวทางการช่วยเปิดทางความสำเร็จ ยายพาหนะให้โชคลาภ การลงทุน ทองคำ ราชการ สุขภาพ การเกษตรโดดเด่น สุขภาพเกี่ยวกับช่องท้อง และเรื่องอาหารต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ฝันร้ายจะโชคดี มักมีโอกาสจากสิ่งที่คุณไม่ได้เฝ้ารอ จะทะเลาะกับญาติ
คนที่ดีต่อใจมักอยู่ใกล้ตัว ผู้ใหญ่จะหนุนหลังกับคนที่ยังไม่มั่นใจในตัวเอง ระยะทางมักทำให้คนเปลี่ยนไป อาจแยกย้ายไปเริ่มใหม่ มากกว่าสานต่อ เพศทางเลือกความรักขัดใจผู้ใหญ่ แต่คุณมีโอกาสแก้ตัวกับคนที่ทำให้เสียใจ
