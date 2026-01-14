เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
จำเป็นต้องปฎิเสธในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ หากรับเรื่องเหล่านั้นมาจะเป็นปัญหาใหญ่ในวันหน้า งานต้องปรับเปลี่ยนจุกจิกในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ให้ถูกใจเจ้านายหรือนายจ้าง ฟรีแลนซ์จะได้ลูกค้าใหม่จากการแนะนำกันแบบปากต่อปาก จะได้ลงทุนเรื่องการศึกษา ธุรกรรมการเงินเดินหน้าได้ตลอดวัน การซื้อมาขายไป สินค้า อาจมาไม่ตรงเวลา หรือต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับของมีตำหนิ สุขภาพวันนี้ไม่น่ากังวลใจ
อยู่นิ่งๆ แต่มักมีคนเข้ามาจีบ คนโสดจะมีแสดงตัวชัดเจน เป็นคนอายุน้อยกว่าหรือยังมีนิสัยบางมุมเหมือนเด็กๆ ส่วนคนมีคู่แล้ว เรื่องดีร้ายมาจากบุตรหลานในบ้านเป็นสำคัญ
คนเกิดวันจันทร์
ความสามารถจะโดดเด่นกว่าคนอื่น อยู่ในโหมดของสิ่งที่คุณไม่ได้ตั้งใจโปรโมทแต่มีแมวมองมาเห็น หรือได้ลองย้ายงาน ทดลองงานเหล่านั้นทำขึ้นมาจริงจัง จับงานเล็กจะสำเร็จ จะมีคนชักชวนทำงานใหม่ แต่ยังไม่เหมาะจะรับเป็นงานประจำ เอกสาร ทั้งเชิงธุรกรรมและการเงินยังมีปัญหา ไม่ครบ ผิดพลาด ทำให้การเดินเรื่องบางอย่างช้าออกไป ยานพาหนะให้โชค สุขภาพ ออฟฟิศซินโดรมมักมาทักทาย
จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคนอื่น ความรักอาจต้องแสดงจุดยืนชัดเจนเพราะช่วงนี้มากคนเข้าใจผิด และอาจทำให้คนโสดพลาดโอกาสเข้าหาคนที่คุณสนใจ ใครมีคู่แล้วระวังเอกสารการเงินที่ลงชื่อร่วมกันให้ดี
คนเกิดวันอังคาร
ปัญหาเก่าจะกลับมา จะมีคนยืมเงิน ยืมของมีค่าและพร้อมที่จะไม่คืนหรือส่งคืนไม่ตรงเวลา งานจะมีปัญหาเรื่องคนช่วยงาน เจ้านายมักงอแงใส่ลูกน้อง และตัวเองอาจเป็นฝ่ายผิด ค้าขายช่วงนี้อาจโดนโจมตีด้วยข่าวลือ งานในแสงไฟของคลื่นลูกใหม่งานดีเงินดี ให้ประคับประคองเลี้ยงกระแสเอาไว้ ที่อยู่อาศัยมักต้องลงทุนซ่อมแซมหรือต่อเดิม สุขภาพของคนในครอบครัวอาจมีอาการทรุดปุบปับ
คนที่หายหน้าไปนานจะติดต่อกลับมา คำอธิบายอาจสายเกินไปเพราะมีคนมูฟออนได้แล้ว ความรักในที่ทำงานเดียวกันจะโดนเพ่งเล็ง เสริมดวงปรับเสน่ห์ทำบุญด้วยอาหารและน้ำดื่ม หรือร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ จะดี
คนเกิดวันพุธ
คนในเครื่องแบบระวังระเบียบวินัย ยศ ตำแหน่งจะรุ่งหากคุณยอมโยกย้ายไปไกลจากจุดเดิม ฟรีแลนซ์ คนว่างงานจะมีลูกค้าประจำ มีงานเป็นหลักที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ระหว่างวันจิบเครื่องดื่มอุ่นๆ การเงิน การลงทุนจะได้เปรียบ ช่วงบ่ายเหมาะจะเข้าหาธนาคาร เงินนอกระบบจะมีความชัดเจน ของหายไม่ได้คืน แต่มีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามา อย่าปรึกษาสิ่งไม่สบายใจกับใคร จะเดือดร้อน
มีคนทาบทามให้รู้จักคนใหม่ อาจเป็นคนคุ้นหน้ารอบๆ ตัวแต่รู้จักกันดียิ่งขึ้น ด้านคนมีคู่ อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย การเอาแต่ใจในบางเรื่องจะทำให้มีปากเสียง คู่ที่อยู่ไกลสายตามีลุ้นเตรียมโยกย้ายกลับมาพร้อมหน้ากันปีนี้
คนเกิดวันพฤหัสบดี
จะได้ใช้ความสามารถช่วยคนอื่น ทั้งตั้งใจและความบังเอิญ งานหรือการทำอะไรสักเรื่องสองสามวันนี้อาจได้เงินไม่มาก แต่มีเวทีให้คุณแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ น้องใหม่ในที่ทำงานยังโดนรับน้อง ต้องแบกรับภาระแทนรุ่นพี่ ข่าว คำพูดการประสานงาน ระวังจะส่งผลลบทำให้มีคดีความ สัตว์เลี้ยงในบ้านจะเสริมดวงการเงินและเพิ่มสภาพคล่องในบ้าน สุขภาพภูมิแพ้พร้อมจะโจมตีคุณเสมอ
คู่ที่คบกันมานานจะมีการสอบถามเรื่องการขยับสถานะ หรือเตรียมงานมงคล สิ่งเหล่านี้จะโดนกดดันจากครอบครัวทั้งสองฝ่าย เป็นวาระที่จะพาหลานเข้าบ้าน หรือเปิดตัวคนรักกับคนสนิท คนโสดๆ มีคนหลายใจเจ้าชู้อยู่รอบตัว
คนเกิดวันศุกร์
เข้าใจผิด ทำงานผิดพลาด หรือมีเรื่องผิดใจกับใคร ช่วงนี้ถึงสุดสัปดาห์เป็นวาระดีๆ ที่จะออกตัวขอโทษก่อน และเป็นการเปิดทางที่ดีกับการทำงาน มีคนไว้วางใจและรอให้โอกาส เพียงแต่ข่าวลือบางอย่างทำให้โดนปิดกัน มนุษย์เงินเดือนมีโอกาสเป็นตัวแทนหน่วยงาน ทำงานกับคนหมู่มากแต่ต้องใจร่มๆ จะเสียเงินเพราะความหัวร้อนทำให้ตัดสินใจผิดพลาด จะได้ถอนทุนคืนจากเรื่องไม่คาดคิด
ความเชื่อช่วยหนุนเรื่องเสน่ห์ หาเวลาไหว้พระสวดมนต์ ทำอาหารไปทำบุญ ช่วยเสริมให้ปัญหาความรักเบาบางและมีเสน่ห์ดึงดูดคนศีลเสมอกัน รักอออนไลน์มักพาคนใกล้ตัวให้ชัดเจนกว่าเดิม คนหน้าใหม่ ต่างบ้านเกิดดีต่อใจ
คนเกิดวันเสาร์
มีคนเทงาน หรือต้องออกตัวรับผิดชอบในสิ่งที่คุณไม่ได้ก่อ เหมาะจะเรียนรูจากคนอาบน้ำร้อนมาก่อน การแข่งขัน ประกวด หางานใหม่อาจแพ้คนมากประสบการณ์ ค้าขายทำเลดีอยู่ใกล้ตัว ฐานลูกค้าใหม่ๆ กำลังก่อเกิด สุขภาพจ่ายกับเรื่องของตัวเอง ทั้งดูแลและรักษา จะดีขึ้นอย่างช้าๆ คนในเครื่องแบบจะให้โชค แม้มาพร้อมกับการคาดหวังแต่ได้ผลน่าพอใจทั้งสองฝ่าย ลาภลอยมาจากบริวาร
คนโสดจะเริ่มเห็นคนจริงใจตัวจริงใกล้ๆ ตัว เพศเดียวกันหรือต่างเพศ คุณลองให้โอกาสพวกเขาได้ ส่วนคนมีคู่อย่าทำอะไรให้คนรักไม่สบายใจ อาจกระทบเรื่องอื่นให้พังตามไปด้วย สถานะแฟนอาจได้พิสูจน์ใจด้วยระยะทาง
