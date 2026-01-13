เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
การทำงานยังต้องปรับปรุงให้ถูกใจคนรอบข้าง ความคิดไอเดียลองจดลงกระดาษ ช่วยเสริมกำลังให้โดดเด่นและได้รับการสนับสนุนง่าย ของหายได้คืน เงินได้จากการซื้อขายของชิ้นใหญ่มีราคา แบ่งรายรับทำบุญเกี่ยวกับอาหาร และขนมหวาน ช่วยปรับดวงอำนาจและการแข่งขัน นักลงทุนจังหวะอยู่กับเรื่องใกล้ตัว คนจบใหม่ไฟแรงยังโดนปฏิเสธ สุขภาพเจ็บป่วยจะได้เปลี่ยนหมอ เปลี่ยนยา
คนปกปิดจะต้องอธิบาย เรื่องที่ไม่ควรใส่ใจอาจเป็นต้นทางของความเปราะบางในความสัมพันธ์ สถานะคนมีคู่ต้องใจเย็นๆ ปรับจูนกันใหม่หาจังหวะเหมาะสม ส่วนคนโสดการเงินติดลบเพราะเปย์คนที่สนใจ คนใกล้ตัวมักมีเจ้าของแล้ว
คนเกิดวันจันทร์
อย่าวู่วาม โอกาสที่ดูสวยงามมักต้องแลกด้วยแรงกายและใจที่ทุ่มเทมากเป็นพิเศษ งานตำแหน่งอาจไม่ค่อยขยับ แต่รายรับเสริมค่อนข้างดี การลงทุนในตลอดซื้อมาขายไปเหมาะสมช่วงกลางสัปดาห์ การเงินจ่ายเงินเล็กๆ น้อยๆ ประปราย ภาษีสังคมหรือเรื่องจำเป็น อย่าลังเล เพราะมิเช่นนั้นโชคชะตาจะเล่นตลก ให้คุณมีรายจ่ายก้อนโตในวันข้างหน้า สิ่งที่หลบ พัก วางมือมานานจะได้กลับไปทำจริงจัง
คนข้างกายจะเปลี่ยนไป สถานแฟนหรอคนแต่งงานไม่นาน อาจมีนเข้ามาคั่นกลาง มักเป็นคนที่รู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ไม่พบหน้ามานาน สถานะหัวใจมีคู่เปรียบเทียบแต่ยังชัดเจน ด้านคนโสดถึงเวลาที่คุณต้องซื่อสัตย์กับใจตัวเอง
คนเกิดวันอังคาร
การค้าที่ทำคู่กับการเรียน งานที่ทำพ่วงของมนุษย์เงินเดือน ยิ่งจับหลายสิ่ง งานยิ่งหมุนเวียนได้อย่างดี ไม่เหมาะจะลงทุนเกี่ยวข้องกับราชการหรือคนในเครื่องแบบ การสอบแข่งขันในที่ทำงานทำให้คุณเติบโตก้าวกระโดด รุ่นน้องจะแซงรุ่นพี่ ช่วงนี้สิ่งแวดล้อมที่ทำงานอาจเป็นพิษ ระมัดระวังปากเสียงในบ้านในเรื่องเก่าประเด็นเดิม สุขภาพความเจ็บป่วยจะดีขึ้น การเปลี่ยนนิสัยปรับวินัยช่วยได้มาก
อย่าคิดเยอะสิ่งที่เห็น ได้ยิน ได้รับฟังมากมักไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมด ความสัมพันธ์ยังคงอยู่แต่อ่อนไหวตามระยะทางหรือเพราะคนที่ใกล้ชิดดีต่อใจมากกว่า คนเลิกราลุ้นรีเทิร์นมาพร้อมกับทายาทคนใหม่ คนโสดเจอคนถูกใจ
คนเกิดวันพุธ
พยายามให้บรรยากาศของวันนี้ผ่อนคลาย การงาน การเงิน หรือการลงทุนเป็นไปได้ตามประสงค์ โดนต่อรอง หรือผู้คนอายุมากกว่ายังมองชาววันพุธในด้านลบ คนมีตำแหน่งจะปวดหัวกับบริวารอายุมากกว่า การเงินเก็บออมหรือลงทุนในตลาดต่างถิ่น ใช้เงินสกุลต่างชาติเหมาะสมกับดวงชะตา ของซื้อขายปล่อยได้ ได้ยอดดีแม้ราคาไม่สูง กินอาหารเมนูสัตว์ปีกบ่อยๆ เสริมดวงการเงินการแข่งขัน
มีคนตกหลุมรักคนใกล้ตัว คนโสดมักประทับใจเพื่อนวัยเรียนหรือคนที่ทำงานร่มกัน หากคุณออกตัวตอนนี้ทุกอย่างจะพังเป็นโดมิโน่ ส่วนคนมีคู่คนรักคอยดูแลระยะไกล ไม่กดดัน แม้อยากเข้ามาให้คุณเห็นหน้ากันบ่อยๆก็ตาม
คนเกิดวันพฤหัสบดี
อยู่นิ่งๆ คุณจะบริหารจัดการเรื่องรอบตัวได้ค่อนข้างดี มักมีเหตุให้หัวร้อน หงุดหงิด เป็นฝ่ายรับจบหลายสิ่ง แต่การทำใจร่มๆ ทำให้ศัตรูตายใจ จับทางไม่ถูก ดีกับธุระส่วนตัวและการทำงาน การเจรจาระหว่างมื้ออาหารหรือของว่าง กาแฟสักแก้ว ช่วยให้การต่อรองการเงินราบรื่นมากๆ การสอบแข่งขันอาจไม่สดใส ต้องรอแก้ตัวใหม่ วันนี้ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ จะเป็นทุกข์เพราะคนสนิทที่ผิดใจกัน
อาจมีคนมาง้อ มาอธิบายในสิ่งที่คุณไม่ได้คิดเยอะ ไม่จริงจังแค่เพียงอยากอธิบายให้เข้าใจ คนโสดมีลุ้นช่วยเหลือความรักของเพื่อนมากกว่าใส่ใจหัวใจตัวเอง รักออนไลน์อาจเป็นช่องทางดีๆ ของคนที่เคยผิดหวังมาก่อน
คนเกิดวันศุกร์
ข่าวลือ กระแส ดีกับการเรียน การสอบแข่งขัน คุณจะได้สืบความลับเรื่องส่วนตัวหรือเชิงธุรกิจจากการฟังคนอื่นคุยกัน ออกไปสู่งานสังคม เข้าไปในที่ที่มีคนอยู่มากๆ จะได้เปรียบและนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ การเงินจ่ายเล็กๆ น้อยๆ ใจแข็งเพราะอยากเก็บเงินก้อนไปทำเรื่องสำคัญอื่นๆ ระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับรองเท้า ขา เข่า การเดิน วิ่ง หกล้ม เท้าแพลง ออกกำลังกายผิดท่า
ความรักเน้นการสานต่อ ช่องทางออนไลน์ดีต่อใจแม้ไม่พบหน้า แต่ก็อย่าเป็นกังวลหากฝ่ายตรงข้ามดองแชท คนโสดพ่อแม่จะเชียร์คนที่เข้ามามากกว่าคนที่คุณแอบปลื้ม ส่วนคนมีคนดูแลหัวใจ เรื่องวุ่นๆ ได้รับฟังและให้กำลังใจ
คนเกิดวันเสาร์
อะไรที่ดูไม่มั่นคง คิดเอง ดูสวนกระแสวันนี้อาจต้องวางเอาไว้ก่อน เน้นเกาะกลุ่มทำตามคนอื่นไว้จะดีกับการเรียน ทำงานหรือค้าขาย คนธรรมดาจะได้สร้างชื่อ ผลงานที่สะสมเอาไว้จะมีคนสนใจหรือซื้อขายได้ค่าขนม เครื่องมือสื่อสารมักมีปัญหาทำให้ติดต่อลำบาก จ่ายเงินเพื่อซื้อ หรือต่อเวลา สุขภาพเกี่ยวข้องกับช่องท้องยังมีปัญหาเสริมดวงวันนี้ตั้งหน้าจอโทรศัพท์ด้วยรูปทะเลที่คุณชอบ
มีคนกลับเข้ามา แม้คุณมีคนข้างกายแล้วหรือมีคนพิเศษในใจ คนที่เข้ามานั้นย่อมรบกวนให้คุณลังเลไม่มั่นใจที่เลือก มีโอกาสจดทะเบียนสมรส โดยเฉพาะคู่ที่อยู่กินกันมานานแล้ว เสน่ห์คนโสดมักดึงดูดคนอายุน้อยที่ดีต่อใจ
