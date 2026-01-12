เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ความสำเร็จกำลังเข้ามาหาแต่มีคนใกล้ถอดใจ วันนี้อาจมองหาแรงสนับสนุนรอบตัวไม่ได้ ทุกสิ่งต้องลงมือทำด้วยตัวเอง สองสามวันนี้ชาววันอาทิตย์ค่อนข้างสู้ชีวิต หมดเวลาแต่ละวันในเรื่องที่ทุ่มเท การเงินเก็บเล็กๆ น้อยๆ ค่อยเติมเต็ม อย่ามองกำไรก้อนโตอาจโดนโกง นักลงทุนหมุนเงินใช้เรื่องส่วนตัวมากกว่ามองการเก็งกำไร คนอายุน้อยที่ดูโตกว่าวัยจะเป็นแรงสนับสนุนระยะไกล สุขภาพไม่มีอะไรน่ากังวล
งานอาจทำให้คนรักทะเลาะกัน โดยเฉพาะคู่ที่ทำงานร่วมกัน ต่างคนต่างมีความคิดดีๆ แต่ยังเห็นแตกต่าง จะได้ฉลองวาระสำคัญในครอบครัว ลุ้นทายาทใหม่ให้ระวังเรื่องสุขภาพ ประคับประคองทั้งสองฝ่ายจึงจะมีลุ้นสมหวัง ใครโสดเสน่ห์แรงกับคนหม้ายคนมีตำหนิ
คนเกิดวันจันทร์
ท่ามกลางความคาดหวัง ความกดดัน ชาววันจันทร์จะผ่านไปได้แม้ไม่เต็มร้อย ต้องยิ้มฝืนใจให้ศัตรู การลงทุนเกี่ยวกับกิจการ งานค่อนข้างเด่น ร่วมสร้างร่วมเป็นเจ้าของ คนจบใหม่งานนอกสาย เปลี่ยนสายงานจะโดดเด่น ค้าขายต้องยอมเสียเปรียบเพื่อรักษาฐานลูกค้า การเงินใช้จ่ายรายวันราบรื่น มีภาษีสังคมค่อนข้างเยอะ สุขภาพระวังโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือช่องท้อง งดการเสี่ยงโชค
คนที่เคยสนิทอาจขอขยับสถานะ เพื่อนอาจกลายเป็นคนรู้ใจ ตกงาน สอบไม่ผ่าน หากใจว่างๆ มักมีความรักเข้ามาทักทาย ระยะทางทำให้คนมีคู่มั่นใจมากกว่าเดิม คนใกล้ตัวนอกสายตา ลองมองพวกเขาบ้าง มักมีมุมน่ารักๆ ที่เข้ามาตกหัวใจคนโสด
คนเกิดวันอังคาร
อย่าวู่วามแม้ทุกเรื่องจะเข้ามาด้วยความกดดัน ธุรกิจสามารถทำควบคู่กับงานประจำได้อย่างสบายใจ ค้าขายตลาดใหม่เปิดก่อนได้เปรียบ คุณจะได้กลุ่มลูกค้าที่ไม่คาดคิดมาก่อน ชักชวนกันแบบปากต่อปาก และตลาดเชิงออนไลน์ช่วยส่งเสริมให้ปัง จะได้เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซื้อขายเปลี่ยนเจ้าของ สุขภาพระบบน้ำในตัวและความดันโลหิตยังไม่น่าไว้วางใจ เสริมดวงชะตาทำบุญหลังคาโบสถ์
อย่านิ่งเฉยแม้สถานะหัวใจจะมั่นคง แต่คนรักของชาววันอังคารค่อนข้างมีเสน่ห์ มีคนอยากเข้าหา โดยที่ไม่ได้สนใจว่าคุณโสดหรือมีเจ้าของ คู่แยกกันอยู่ ต่างคนต่างเริ่มต้นใหม่ โอกาสรีเทิร์นค่อนข้างยาก ใครรอรักรีเทิร์น อีกฝ่ายยังไม่พร้อมกลับมาคุยในตอนนี้
คนเกิดวันพุธ
ความมั่นใจพกไว้เต็มร้อย งาน การเรียนต้องเดินหน้า ห้ามอ่อม หรือหมดแรง ช่วงวันนี้ตลอดทั้งเดือน เดินเครื่องกับงาน โปรเจ็กต์ การเรียนแล้วจะสมหวัง ของหายไม่ได้คืน ระวังอุบัติเหตุเล็กๆ ระหว่างวันที่ทำให้เสียเวลานัดหมายสำคัญ ธุรกิจที่คุยเจรจาออนไลน์ การสัมภาษณ์งานแบบไม่เจอตัว มีลุ้นได้สิ่งใหม่ๆ ยานพาหนะเสียเงินซ่อม กับเรื่องเดิมซ้ำๆ สุขภาพดวงตา สายตา มักมีเหตุให้ซ่อมแซม
คำพูดไม่ค่อยได้เปิดใจฟัง ความสัมพันธ์ต่างคนต่างมองในมุมของตัวเอง ใจร่มๆ อย่าคิดเยอะ ความมั่นคงของใจยังคงอยู่ ด้านคนโสดอย่ายอมแพ้คู่แข่งแม้ยังตามหลัง เพราะเป้าหมายยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใคร คนเกิดพุธกลางคืน เสน่ห์แรงกับคนเพศเดียวกัน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ใจกว้าง มีคนเข้ามาขอคำปรึกษา อยากพึงพา อยากให้ช่วยเหลือ อย่าพูดหมดเปลือกเก็บทีเด็ดเอาไว้จะดี งานประจำราบรื่นดี รับผิดชอบอะไรจะสำเร็จแต่อาจไม่ถูกใจเจ้านาย อยากหางานใหม่การอยู่จุดเดิม มีข้อดี-ข้อเสียที่คุณต้องพิจารณา จ่ายเงินกับเรื่องของครอบครัวและภาระประจำ หมุนเงินสิ่งของเป็นเงินสดหรือการลงทุนตลาดที่เคยมองข้าม เคยปฎิเสธเข้าทาง มีคนโกหกปิดบังรอบๆ ตัว
โชคลาภมากับคนรักและโอกาสเรื่องความสัมพันธ์ที่ชัดเจนขึ้น หากเป็นคนเก่าๆ พวกเขาหวังรีเทิร์นหรือขอโอกาสให้ปรับปรุงตัว ใครโสดความชอบงาน กีฬา ศิลปิน ทำให้คุณเจอคนที่ดีต่อใจ คนหม้าย พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ทายาทจะเปิดทางให้รักครั้งใหม่ได้สานต่อ
คนเกิดวันศุกร์
สุขภาพ การเจ็บป่วย จะได้ดูแลจริงจัง วางแผนการดูแล หรือให้เวลากับตัวเองตั้งแต่ช่วงต้นปี งานที่วุ่นวาย อาจต้องปลีกตัว ลาพัก แวะพักเบรกระหว่างวัน ช่วงนี้รุ่นพี่รุ่นน้องในออฟฟิศจะรักเป็นพิเศษ ให้คำปรึกษาแต่พอเหมาะ มิเช่นนั้นจะมีเรื่องเดือดร้อน การค้าขายกับคนมีสี มียศตำแหน่ง กำไรดี ธุรกรรมธนาคารดำเนินการได้ตลอดวัน ระวังการเดินสะดุดหกล้ม มีโอกาสใช้ความรู้เพื่อส่วนรวมคนหมู่มาก
มีคนอยู่ใกล้ๆ แล้วทำให้สบายใจแต่ยังฟอร์มเยอะ เว้นระยะห่างเพราะกลัวจะผิดหวัง คนมีคู่มีเรื่องใหม่ๆ จากคนรักให้เรียนรู้ทะเลาะกันไปตีกันไปตลอดวัน งอนได้แต่อย่านาน เสื้อผ้าโทนขาว ครีม เทา หนุนปรับดวงความสัมพันธ์ เพศทางเลือกจะได้เริ่มต้นใหม่กับคนใกล้ตัว
คนเกิดวันเสาร์
แบกภาระแทนคนอื่นเอาที่มีกำลังไหว หากเกินไปคุณต้องรีบปฏิเสธ งานมีความหลากหลายและข้องเกี่ยวกับคนใหม่ๆ กิจการ การร่วมมือ ร่วมทุน เข้ากลุ่มเชิงธุรกิจ ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น สายไอเดียความคิด จะได้โลดแล่นมีคนซื้อขายผลงานแม้ราคาไม่สูง ทองคำ กองทุนเหมาะจะเก็บออม เปลี่ยนเบอร์มือถือ กระเป๋าสตางค์ ใส่เสื้อผ้าใหม่ๆ ทำให้เรื่องติดลบ สิ่งร้านพลิกเกมไปทางในด้านดีกว่าเดิม
คำพูดของคนรู้ใจยังเชื่อถือไม่ได้ แม้ว่าจะคบหากันมานาน ระยะนี้ความลับมีเพื่อความสบายใจมากกว่าการจงใจโกหก คนโสดทำงานหรือเรียนใกล้ใครบ่อยๆ จิตใจมักเอนไปหาคนนั้นแบบไม่ทันตั้งตัว สองสามวันนี้แจกการ์ดเตรียมงานมงคลได้ราบรื่นชิลๆ
