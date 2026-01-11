เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
สิ่งใดที่เริ่มลงมือทำแล้วต้องเดินหน้าต่อ จะได้ทำงาน หรือเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจมากๆ แต่ความลับ ข่าวดีบางอย่างไม่เหมาะจะบอกกล่าวกับคนอื่น คนหาเช้ากินค่ำมีลุ้นงานประจำมั่นคง จะได้ลูกค้าเจ้าประจำ ของหายไม่ได้คืนโดยเฉพาะของรักของหวงที่มีราคา การลงทุนเด่นตลอดวันในตลาดซื้อมาขายไป มองกำไรตามกระแสระยะสั้น สุขภาพอาหารเป็นพิษ โรคกระเพาะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
จะได้ทำงาน หรือนั่งเรียน ใช้เวลาใกล้ๆ กับคนที่แอบชอบ หรือแม้ไม่ชอบคุณจะมาเพื่อนที่เจอกันบ่อยๆ คนนี้เปลี่ยนมุมมองออกไป คนที่แอบปลื้มคุณจะพยายามช่วยเหลือคุณเรื่องงาน คนผิดหวัง อาจพลิกเกมเป็นคนมีโอกาสเลือกคนมายืนข้างๆ กาย มีเซอร์ไพรส์ใจฟู
คนเกิดวันจันทร์
ค้าขายรุ่งกับตลาดเก่า หรือการดีลติดต่อ ธุรกรรมและธุรกกิจกับคนในเครื่องแบบ คนทำราชการทั้งในและต่างประเทศมีความราบรื่น สอบแข่งขันจะได้ดีกับคนแปลกหน้า สนามสอบใหม่ที่ไม่เคยลงสนามมาก่อน หางานใหม่ดูดีแต่ค่าแรงยังไม่สูง อดทนอีกไม่นานปัญหาในที่ทำงานเดิมจะเบาบางลง ความฝันทักเตือนภัยในการเดินทาง เสริมดวงต้นสัปดาห์ทำบุญเกี่ยวกับคนพิการหรือป่วยติดเตียงช่วยให้ปัญหาเบา
คิดเยอะเรื่องความรักแต่จะมีคนใหม่ๆ น่าสนใจเข้ามาในชีวิต ใครที่ลุ้นอาจหลุดมือเพราะความช้ากว่าคู่แข่ง ง้อใครต้องอดทนอีกฝ่ายเล่นตัวเก่งแต่ไม่นานเกินรอจะคืนดี คนโสด อะไรที่ไม่ได้รอคอยจะให้ผลดี ความรักที่ดีเกินคาดจากคนใกล้ตัวอายุน้อยกว่าโดดเด่นมากๆ
คนเกิดวันอังคาร
ช่วงสัปดาห์นี้อาจไม่ค่อยอยู่กับที่ คนทำงานนั่งโต๊ะอาจมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน มักเป็นปัญหาเดิมที่วนกลับมาประทุอีกครั้ง เครื่องมือทำมาหากินจะมีปัญหา ได้ซื้อใหม่ทดแทน หรือจ่ายเงินในสิ่งที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ เงินเก็บจะต้องหมุนมาใช้กับเรื่องฉุกเฉินเสียก่อน ลงทุนเด่นช่วงบ่ายในตลาดใกล้ตัว ทองคำ การสื่อสารค่อนข้างเด่น แต่ตลาดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ติดลบรุนแรง มีโชคสัตว์สองเท้า
ความรักเก่าๆ ยังลืมไม่ได้ แม้คนอื่นจะมองว่าคุณสบายดี แต่คุณยังไม่พร้อมมูฟออน วัยเรียนระวังกระทบเพราะความรักใหม่ รักออนไลน์คนคุยในแชท จะได้เจอกันโดยไม่ได้ตั้งใจในไม่ช้านี้ ความคิดเห็นของสถานะแฟนช่วยเหลือและสนับสนุนคุณได้ทุกเรื่อง
คนเกิดวันพุธ
จะได้ลองทำเรื่องใหม่ งาน ตำแหน่ง โอกาสมาจากคนในครอบครัว ที่พร้อมจะสนับสนุนส่งเสริม คนตกงานพักสักระยะจะดีที่สุด งานที่ติดต่อเข้ามาช่วงสัปดาห์นี้ไม่ได้ดีอย่างที่คิด หากเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวต้องระวังเป็นพิเศษเพราะคนคุ้นเคยจะหวังผลประโยชน์และทำให้เสียเงินก้อน สุขภาพช่องปาก ฟันได้เตรียมจ่ายเงินซ่อมแซม อย่าปล่อยไว้นานจะกระทบกับดวงการเงินและแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่
คนรักจะไม่สบาย ได้ดูแลใกล้ชิด หรือคู่รักที่ลุ้นทายาทคนใหม่ ยังติดขัดในประเด็นของปัญหาสุขภาพส่วนตัว คนโสดบ้านไหนได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ เตรียมลุ้นรักใหม่ของตัวเองตามไปติดๆ ในไม่ช้านี้ รักเก่าที่อยากรีเทิร์นค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
อย่าให้คำพูดของคนอื่นทำให้คุณไม่สบายใจ มั่นใจ แล้วรีบลงมือทำ ยิ่งลังเล ยิ่งมีคนเข้ามาขัดขวางไม่ให้คุณเดินหน้า คนอยากลาออกตัดสินใจให้เด็ดขาด เพราะมีเรื่องดีๆ รออยู่แม้ต้องเหนื่อยในการเริ่มต้น แต่คุณอยู่ที่เดิมยิ่งติดลบ การค้าทำเลใหม่ สินค้าเดิม การเปิดตลาดที่ไม่เคยคิดมาก่อนจะให้โชค ธุรกรรมการเงินไม่มั่นใจอย่าลงนาม คนผิวเหลืองตัวสูงๆ พูดจาไม่ค่อยชัด จะให้โชคและสนับสนุน
อะไรดูดีไปหมด แต่อาจมีเรื่องแอบแฝงที่ไม่อยากเล่าหรือแบ่งปันให้ฟัง คนรักไม่อยากให้คุณไม่สบายใจ ความลับบางสิ่งรู้ทีหลังไม่เสียหาย ความสัมพันธ์ราบรื่นแต่มากความระแวง คนโสดค่อยๆ คิดหากคุณเล็งใครไว้อาจมีคนใหม่เข้ามาเป็นคู่เทียบให้ว้าวุ่นใจ
คนเกิดวันศุกร์
จะได้รับข่าวดีและร้ายพร้อมๆ กัน หรือต้องแลกเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่คาดหวัง ไม่สามารถรับเอาไว้ทั้งสองอย่าง ความลับธุรกิจต้องช่วยกันรักษา หรือการจับมือกับคู่แข่งดีกับการทำงาน แต่เสี่ยงต่อความมั่นคงทางการค้า คนต่างชาติงานกับต่างถิ่นทั้งต่างจังหวัดต่างประเทศไม่ว่าคุณยืนจุดไหนโดดเด่นและเงินเข้าค่อนข้างดี จะได้โอนบ้าน ที่ดินเปลี่ยนเจ้าของทรัพย์สิน คดีความกำลังจะจบ สุขภาพทรงๆ ตัว
คนในเครื่องแบบเสน่ห์แรง หรือคนที่ทำงานอาจอยู่ไม่สุขเพราะมีเพื่อนต่างแผนกมาแอบมอง หรือขอพบบ่อยๆ สถานะหัวใจไม่ชัดเจนจะกระทบเรื่องวินัยการทำงานได้ ส่วนวัยเรียน คนมีเจ้าของจะเข้ามาตีสนิท คู่รักแต่งงานแล้วราบรื่นดี แต่มีเวลาให้กันค่อนข้างน้อย
คนเกิดวันเสาร์
การทำงานกับคนหมู่มาก ได้รับการยอมรับ มีความสำเร็จ แต่ไม่เหมาะจะดีลงานระยะยาว ช่วงนี้ใครชวนทำอะไรลงทุนชงแรงเพียงระยะสั้นๆ หรือรับเป็นโปรเจ็กต์ไปทีละชิ้นดีที่สุด การเงินหมุนใช้หมุนเก็บ มีไม่มากแต่สภาพคล่องสูง ของที่ไม่ได้อยากขายมักมีคนมาขอซื้อ ทำบุญเกี่ยวกับารสร้างพระ สร้างถนน หรือซ่อมหลังคาโบสถ์เสริมอำนาจบารมีและดวงการแข่งขันทุกๆ ด้านให้ราบรื่นกว่าเดิม
หมั้นหมาย หรือสถานะแฟนมีลุ้นขอแต่งงาน จะเป็นฝ่ายโดนขอ หรือต้องคุกเข่าขอคนที่แคร์ดีต่อใจทั้งนั้น อาจไม่ได้รับคำตอบทันทีแต่ไม่นานเกินรอแน่นอน โกรธใครระหว่างที่งอน มักมีคนใหม่ๆ มาแสดงตัว ระยะทางทำให้ความคิดถึงทำงาน และอาจมีคนไปหาถึงที่ให้ดีใจ
