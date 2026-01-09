เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 10 - 16 ม.ค. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
การเริ่มต้นอาจน่ากลัว โดดเดี่ยว คุณกำลังอยู่ในวาระสับสนหรือปรึกษาคนอื่นไม่ได้ ช่วงนี้อยู่กับตัวเองและเหมาะกับเวลาพักทางจิตใจ สุขภาพเจ็บป่วยจะอาการดีขึ้น คนอายุน้อยที่อาวุโสกว่าจะให้คุณ
การงาน สิ่งที่ยากอาจง่ายกว่าที่คิด ส่วนเรื่องที่ง่ายก็ดุติดขัดไปเสียหมด งานออกแรงเยอะได้เงินน้อย ดูไม่คุ้มค่าแต่มากด้วยประสบการณ์ คนเป็นรุ่นน้องตำแหน่งจะแซงหน้ารุ่นพี่ มีดวงลาออกแม้ไม่มีงานใหม่
การเงิน เก็บเงินเก่งช่วงต้นเดือนนี้เอาอยู่กับระเบียบการใช้จ่ายส่วนตัว งานสายวิชาชีพจะได้รายได้จากความรู้ของตัวเอง งานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเตรียมรับทรัพย์ การลงทุนปลายสัปดาห์ดีที่สุด
ความรัก คนที่เคยหายหน้าไปนานจะวนกลับมาหา พยายามเข้ามาทักทาย รักเก่าอาจรีเทิร์นแบบไม่ชัดเจน แต่กลับมาคุยกันมากขึ้นแน่นอนในช่วงต้นปีนี้ คนโสดความเป็นตัวของตัวเอง จะมีคนมาตกหลุมรัก
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย
ความไม่ประมาททำให้คุณเดินหน้าทุกเรื่องได้ราบรื่น ช่วงนี้ต้องยอมเสียบางสิ่งเพื่อแลกกับสิ่งใหม่ที่กำลังเข้ามาในชีวิต รั้งเอาไว้ทั้งสองด้านจะมีปัญหา มีโชคสัตว์สองเท้า ทำบุญเกี่ยวกับคนชราเสริมสุขภาพ
การงาน เป็นรุ่นพี่โดนมองเป็นผู้เชี่ยวชาญ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่น หรือจะมีคนชักชวนเข้าวงการที่คุณมีความรู้ความสามารถ ได้คิดโยกย้ายเปลี่ยนงานชั่วคราว การค้าทำเลเก่าสินค้าใหม่ให้ผลกำไรน่าชื่นใจ
การเงิน ปรับระบบการใช้จ่ายได้ดีขึ้น ติดขัดเริ่มขยับได้ งาน เงินเข้ามาให้คุณมีโอกาสเลือก หรือเรียกค่าตัวที่สมน้ำสมเนื้อ จ่ายกับเรื่องของครอบครัว อสังหาริมทรัพย์จะได้ซื้อขายในราคาไม่สูงแต่ได้ปล่อยของ
ความรัก มีคนให้กำลังใจ หาเรื่องมาคุยด้วย คอยอยู่ใกล้ๆ หรือมีของฝากติดมือมาให้เสมอช่วงนี้เพื่อนเยอะ คนเข้ามาหาหรือไปทำความรู้จักใครคนโสดจะราบรื่นมากๆ แต่หากมีคู่แล้วระวังเรื่องเข้าใจผิดมีปากเสียง
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
การขยับขยายที่อยู่อาศัย จะได้เริ่มต้น จะต่อห้องเพิ่ม ซื้อบ้านใหม่ หรือทำที่อยู่เดิมเป็นออฟฟิต รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างจะโดดเด่นในดวงชะตา อย่าใจอ่อนเพราะน้ำตาคนอื่น
การงาน มีโอกาสเจรจาต่อรองค่าแรงหรือผลประโยชน์เชิงธุรกิจ อย่าใจดีกับคนมียศ ตำแหน่ง สายค้าขาย นักขายจะได้สร้างผลงานตั้งแต่ต้นปี มนุษย์เงินเดือนอย่าให้มุมทำงานรก มีฝุ่น งานจะติดขัดมีปัญหา
การเงิน คิดหนักเพราะการคาดหวังเชิงผลกำไรจากคนรอบตัว บางเรื่องที่ติดลบคุณอาจต้องวางมือหรือพักเอาไว้ก่อน หนี้ สินเชื่อ จะต้องจัดระเบียบใหม่ จะได้เงินก้อนจากคดีความ ประกัน หรือเงินกินเปล่า
ความรัก ยังลืมคนเก่าไม่ค่อยได้ หากมีคนใหม่เข้ามามักมีสเป็ก หรือบุคลิกที่คล้ายใครคนเดิมที่อยู่ในชีวิตของคุณ คนโสดไม่เหมาะจะตอบรับคำรักของใครช่วงนี้ ด้านคนมีคู่เรื่องเงินในบ้านต้องช่วยกันดูแล
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส. ค.
จะมีสิ่งที่ทำให้คุณเสียเวลา หรือพลาดโอกาส แต่เส้นทางสำรองนั้นอาจเหมาะกับชาวกรกฎมากกว่า สิ่งที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ เสียใจ ผิดหวังแต่บอกใครไม่ได้ ระวังเสียมิตรเพราะผลประโยชน์ สุขภาพทรงๆ ตัว
การงาน ผลงานเก่า ชื่อเสียง เครดิต จะเป็นใบเบิกทางสู่เรื่องใหม่ ต้นปีนี้โอกาสเล็กอาจปังกว่าโอกาสใหญ่ ค้าขายได้กลุ่มลูกค้าที่เคยอยู่นอกสายตาเป็นฐานหลัก ปัญหาในที่ทำงานแก้ได้ด้วยการกินข้าวร่วมกันบ่อยๆ
การเงิน เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเงินไปสู่สิ่งของ หรือหมุนสิ่งของให้กลายเป็นเงิน ของสะสม งานอดิเรกเป็นตลาดซื้อขายที่ให้กำไร การลงทุนดีตลอดทั้งสัปดาห์ ทางเลือกสวนกระแสไม่ได้แย่ อาจดีกว่าที่คิดเอาไว้
ความรัก มีคู่แข่งหัวใจหลายคน ทั้งเปิดเผยและแอบรัก อาจส่งผลถึงงาน การแข่งขันเรื่องงานกับความรักจะกระทบกัน คนโสดมีทั้งคนต่างเพศและเพศเดียวกันมาชอบ ส่วนคนมีคู่ได้ดูแลครอบครัวของคนรักมากขึ้น
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
เป็นต้นปีที่คุณจะได้รีเซ็ตหัวใจตนเองอีกครั้ง มุมมองที่เปลี่ยนทำให้คุณพร้อมจะสู้ชีวิตมากขึ้น ครอบครัวจะช่วยแก้ไขปัญหาที่คิดไม่ตก ไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งเสมอไป หนุนดวงชะตา ทำบุญคนตาบอด
การงาน ต้องปฏิเสธสิ่งที่เกินกำลัง หรือเกินความรับผิดชอบ จะโดนป้ายความผิดในเรื่องที่ไม่ได้ก่อ งานต้องทำให้สูงกว่ามาตรฐาน การเจรจาดีแบบเป็นทางการ งานอดิเรกจะลดน้อยลง ฟรีแลนซ์ลุ้นทำคู่งานประจำ
การเงิน ไม่ค่อยได้เก็บออม ใช้จ่ายเยอะตั้งแต่ต้นปี แต่เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวจึงต้องควักจ่าย
การลงทุนดีในตลาดของอาหาร บริการ และการขนส่ง คมนาคม อย่าเข้าหุ้นหากไม่มั่นใจไม่เชื่อใจ
ความรัก มีคนวิ่งมาง้อทั้งๆที่ไม่ได้โกรธไม่ได้งอน คนมีคู่ช่วงนี้สีสันสดใสทั้งครอบครัว ด้านคนโสดรักที่ไม่คาดหวังจะเริ่มเข้ามาสะกิดแม้ยังไม่ชัดเจน คนคุยจะคิดจริงจัง ระยะทางทำให้สถานะแฟนชัดเจนยิ่งขึ้น
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
ออกตัวก่อนได้เปรียบ ถือเป็นต้นปีที่มีอะไรใหม่ๆเข้ามา สิ่งที่ปกปิดจะโดนเปิดเผยทั้งเรื่องด้านบวกและเชิงลบ คนใหม่ วงการ สังคมที่ไม่คุ้นเคย นำโชค แม้จะเป็นต้นเดือนที่เหนื่อย แต่คุ้มค่าที่จะลงแรง
การงาน สิ่งค้างข้ามปีจะมีคำตอบ มีทางออกให้คุณเร่งดำเนินการให้สำเร็จ มนุษย์เงินเดือนจะขยันแบงานกลับไปทำที่บ้าน หรือไปทำงานเช้าเป็นพิเศษ สอบแข่งขัน สัมภาษณ์โอกาสเกินครึ่ง ตกงานยังว่างยาวๆ
การเงิน ติดลบ หรือเสียผลประโยชน์ แต่ยังรับมือไหว จ๊อบเสริมจะหายไป รายได้บางส่วนจะขาดหาย เงินนอกระบบ ธุรกิจสีเทากลับโดดเด่น รวมทั้งสิ่งที่ติดต่อค้าขายกับคนในเครื่องแบบและตลาดธุรกิจต่างแดน
ความรัก ผิดหวังอาการจะดีขึ้น แต่ยังไม่พร้อมให้คนรอบตัวสอบถามเรื่องหัวใจ คนแต่งงานแล้วอาจได้ทายาทป้ายแดงไวกว่าที่คิด แต่หากมีอยู่แล้วหนึ่งคน อยากได้สมาชิกใหม่ยังคงต้องรอคอยอีกสักพักหนึ่ง
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
ปัญหา สิ่งที่ผิดพลาด คือประสบการณ์ที่ดี คุณจะรับมือได้ดีขึ้นในปีนี้ในวาระเดิมแต่เกิดขึ้นใหม่ มีโอกาสเดินทางเพื่อไปเรียนต่อ หรือทำงานชั่วคราว สุขภาพเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ภูมิคุ้มกันจะมีปัญหา
การงาน ทำตามคนอื่น เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอาบน้ำร้อนมาก่อน ใครทดลองงาน ฝึกงาน คุณจะมองหาที่ใหม่ มากกว่าลุ้นบรรจุลงที่เดิม ฟรีแลนซ์ระวังปัญหาเกี่ยวกับความลับเชิงธุรกิจหรือการฟ้องร้อง
การเงิน จ่ายเพื่อแสดงความรับผิดชอบ อาจหมุนเงินสดออกมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ มีโชคลาภจากการเล่นเสี่ยงโชคตามคนอื่น เน้นเรื่องในกระแสจะไม่ติดลบมาก ระวังการใช้เครดิตการเงินเพื่อคนอื่น
ความรัก ถึงเวลาคุยกันดีๆและตรงไปตรงมา ความสัมพันธ์ยังมั่นคงเพียงแต่ใจทั้งสองฝ่ายลังเลเท่านั้น
หมั้นหมายจะได้เริ่มคุยเรื่องงานมงคล แต่มีบางคู่ที่มีคนเปลี่ยนใจเมื่อรู้ใจตัวเอง คนโสดสบายๆ กับเพื่อนๆ
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
สุขภาพอาจทำให้คุณพลาดโอกาสบางเรื่อง ทั้งในเชิงการแข่งขันหรือเจ็บป่วยปุบปับ ต้องส่งต่อหน้าที่ ตำแหน่งให้คนอื่น เพื่อไปเติบโต เป็นช่วงต้นปีที่คุณจะได้ส่งผ่านและดวงกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ
การงาน มีโอกาสที่ไม่ต้องลุ้น งานประจำราบรื่น ใครกำลังว่างงาน โอกาสของคุณมักมาพร้อมกับการโยกย้าย ไปไกลบ้าน หรืออยู่กับคนต่างถิ่น ช่องทางการตลาดออนไลน์ยังสดใสสำหรับชาวพิจิก
การเงิน รับจ่ายเพื่อความสบายใจ ใช้เงินแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือมีรายจ่ายเกี่ยวกับใบสั่ง ค่าปรับ ค่าประกันหรือเงินมัดจำ การลงทุนเด่นช่วงกลางสัปดาห์ไปแล้ว หนี้สินจะลดจำนวนลง ของหายได้คืน
ความรัก ติดขัดเพราะความคิดไปเอง ทั้งโสด หรือมีคู่ ช่วงนี้มโนเก่ง ไม่ได้คุยกันตรงๆ คนอยู่ไกลมีเซอร์ไพรส์ให้หายคิดถึง คนโสดมักมีเพื่อนร่วมงานมาตีสนิท เสริมดวงบริหารเสน่ห์ทำบุญคนป่วยติดเตียง
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
สิ่งที่พยายามมาตลอดกำลังจะเกิดผล แต่คุณต้องระมัดระวังการเข้าใกล้คนมียศ ตำแหน่ง อาจเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องร้อนใจของคนอื่น หรือเกี่ยวข้องกับคดีความ คู่ค้า นักธุรกิจ จะได้เปลี่ยนหน้าหุ้นส่วนธุรกิจ
การงาน ไม่ต้องรีบร้อนตามคนอื่น จังหวะ การดำเนินการที่เป็นอยู่นั้นดีอยู่แล้ว จะได้ลองปกครองคน มีลูกน้องหน้าเก่าหน้าใหม่ คนในบังคับบัญชาในทางอ้อมจะอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ ฟรีแลนซ์ลูกค้าใหม่เรื่องเยอะ
การเงิน ความมั่นคงการเงินจะเพิ่มมากขึ้น ได้รับความไว้วางใจให้ช่วยดูแลการเงินของที่ทำงาน หรือในครอบครัว ทองคำ สังหาริมทรัพย์ไม่เหมาะจะขยับมากนัก แต่การลงทุนใหม่ๆ ตลาดนอกกระแสโดดเด่น
ความรัก คนโสดมักมีเสน่ห์กับผู้ที่พบเห็น พบเจอใคร ก็มักมีคนมาตกหัวใจ หรือไปตกหลุมรักพวกเขา คนมีคู่ คนรักเก่าของทั้งสองฝ่ายมักทำให้ไม่สบายใจ มีคนพยายามเข้าหาและเสียอาการบ่อยให้คุณเห็นบ่อยๆ
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
จะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ งานเล็กๆมีความสำคัญ อย่ามองข้าม ต้องตรวจทานทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาช่วงสัปดาห์นี้ การเดินทางไม่ค่อยราบรื่น มีโชคลาภสัตว์สองเท้าไม่เหมาะจะเสี่ยงโชคลุ้นรางวัล
การงาน รับผิดชอบงานหลายตำแหน่ง แต่ควงงานค่อนข้างดี รับจ๊อบ ดูแลแทนคนอื่น อาจมีแนวโน้มจับเป็นหน้าที่ประจำ ตำแหน่งใหม่ๆในอนาคต สายค้าขาย ลูกค้าเก่าจะรีเทิร์น งานกับราชการติดลบ
การเงิน ความบังเอิญ สิ่งที่ไม่ได้ลุ้น อาจทำให้คุณเข้าใจผิด การลงทุนเลือกในตลาดที่ถนัดหรือสนใจ ตลาดเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม งานบริการค่อนข้างโดดเด่น ทองคำให้โชค ของเก่าซื้อขายราคาน่าพึงพอใจ
ความรัก มักมีดวงอยากรีเทิร์น คนโสดใจว่างนั่งคิดถึงคนเก่าๆ แต่ลองมองคนที่ผู้ใหญ่เชียร์จะไม่ผิดหวัง
ด้านคนมีคู่แล้ว หลงลืมวาระสำคัญในบ้านจะโดนงอน เพศทางเลือกคนมียศตำแหน่งจะโดนหลอก
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13ก.พ. – 12 มี.ค.
อย่ามัวเกรงใจคนอื่นจนเสียธุระ สิ่งที่คุณคิดจะทำ จะได้วางพักเอาไว้เสียก่อน ต้นสัปดาห์ดีกับการเจรจา ส่วนช่วงท้ายเก็บงานเก่าตกค้างจะเหมาะสม ที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ให้โชค ฝันร้ายจะโชคดี
การงาน งานต้องรู้เขารู้เรา แม้ไม่ใช่หน้าที่ตำแหน่งของตัวเองแต่ต้องนั่งใส่ใจ ได้ร่วมรับผิดรับชอบจากสิ่งที่ตนเองไม่ใช่ต้นทาง หางานใหม่มีคู่แข่งมาก ใครเรียนจบป้ายแดงคุณจะได้โอกาสที่อย่าคิดหรือต่อรองนาน
การเงิน สิ่งฝืด ติดขัดจะเริ่มเบาบาง มีคนเข้ามาสนับสนุนเรื่องงาน ความสามารถ ทำให้คุณมีเงินมาเพิ่มสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น ของเก่า มรดก สินค้ามือสองจะได้ปล่อยขาย แต่ให้ระวังเรื่องของย้อมแมว
ความรัก สถานะของคนที่อยากเริ่มต้นใหม่ยังติดขัดธุรกรรม หรือนิตินัยกับคนรักเก่า รอใครกลับมาง้อ
มูฟออนด้วยตัวเองจะง่ายกว่า มีโอกาสแจกการ์ด บอกข่าวดีกับคนสนิท หรือจดทะเบียนสมรสในช่วงนี้
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
มีศัตรูที่เปิดเผย สิ่งที่สร้าง ดำเนินการ อาจโดนสะกิดเพราะมีคนพยายามเข้ามาเล่นกับระบบ การค้า จะปั่นป่วนเพราะคนที่มาใหม่หรือศัตรูใกล้ชิด มีโอกาสให้ร่วมทำบุญเกี่ยวกับศาสนา ช่วยเสริมดวงการเงิน
การงาน มากน้อยปรับให้พอดี อย่ารักองค์กรมากกว่าตัวเอง สายราชการบริวารจะหนุนนำ คนธรรมดาจะยืนในแสงไฟหรือเป็นบุคคลสาธารณะหน้าใหม่ ได้มีโอกาสทำงานให้คนส่วนมาก ตกงาน งานเก่าจะกลับมาหา
การเงิน ลงทุนหรือสะสมออมเป็นเงินสกุลต่างชาติ กองทุนต่างถิ่นค่อนข้างโดดเด่น เป็นวาระดีๆ ที่คุณจะเข้าหาธนาคาร หรือเจรจาเกี่ยวกับธุรกิจที่มีมูลค่าสูง จะได้เปรียบหากคุยนอกสถานที่ สังหาริมทรัพย์ให้โชค
ความรัก มีโอกาสแก้ตัวกับคนที่แคร์ ใครที่เคยทำให้ชาวราศีมีนเสียน้ำตา พวกเขาจะโคจรกลับมาอีกครั้ง คนหม้ายลูกติดเสน่ห์แรง มีคนเข้าใจผิดต้องรีบปรับความเข้าใจ วัยเรียนและทำงาน มีคนพิเศษให้คิดถึง
