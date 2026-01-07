เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
สิ่งที่ตั้งความหวังเอาไว้สูงจะค่อยๆ เผยความสำเร็จ ช่วงวันนี้ต้องอดทนกับแรงกดดันจากรอบตัว อย่าเสียสมาธิ สิ่งที่คุณทำมานั้นดีแล้ว ฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระจำเป็นต้องตัดเรื่องเก่าเพื่อตั้งรับสิ่งใหม่ แม้จะเสียดายแต่หากเก็บเอาไว้จะยิ่งติดลบในการทำงานและการเงิน เข้าหาสถาบันการเงินราบรื่น เงินนอกระบบยังให้โทษ การลงทุนแบ่งแบบกระจายตัว ไอเดียความคิดจะมีคนเชื่อถือให้ความไว้วางใจ
ความรักเดินหน้าต่อแต่ไม่หวือหวา สถานะแฟน คนพิเศษ หรือแต่งงานแล้วเชื่อใจคนข้างกายได้ แม้พวกเขาไม่ค่อยแสดงออก ด้านคนโสด คุณจะมีโชคจากคนรักเก่า แต่คนในใจยังไม่ชัดเจน ลุ่นรักใหม่ต้องดูๆ กันไปก่อน เพศทางเลือกอย่าใจดีกับคนรักเก่า
คนเกิดวันจันทร์
อะไรที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอ คุณมีความสามารถที่รอวันเฉิดฉาย เพียงแค่วันนี้ยังไม่ถึงเวลาเท่านั้น งานประจำเอาอยู่ ต้องปฏิเสธงานเสริม ช่วงบ่ายเป็นเวลายุ่งๆ ที่ทำให้คุณลืมเวลาเลิกงานได้ การเงินเข้าหาธนาคาร หรือเจรจาต่อรองราบรื่นตลอดวัน ทวงเงินไม่ได้คืน ของมีค่าอาจหาย ธุรกิจและงานทีเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยและคนชราโดดเด่น สุขภาพปัญหาระบบทางเดินหายใจต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
อยู่ใกล้ใคร อาจมีโมเมนต์ตกหลุมรัก คุณจะปลื้มพวกเขาอย่างเงียบๆ และทำให้แต่ละวันน่าตื่นเช้าออกไปสู้ชีวิตนอกบ้านมากกว่าเดิม คนมีคู่แล้วเรียนรู้ รับรู้ในส่วนใหม่ๆ ของคนรัก ที่ไม่ค่อยแสดงออกให้คนอื่นเห็นทั้งเชิงบวกและลบ ค่อยๆ ปรับตัวกันไปสบายๆ
คนเกิดวันอังคาร
ใครทำงานเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบหรือศาสนา ให้ระวังคนเข้ามาใหม่ที่คาดหวังผลประโยชน์จำนวนมาก ต้องวางตัวแล้วแสงไฟ มีคนร่วมรับรู้การทำงานเยอะๆ แล้วจะดี ส่วนวัยเรียนคุณมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ เปลี่ยนทิศทางการศึกษา หรือได้ทุน มีคนสนับสนุนให้เรียนต่อ การใช้จ่ายสบายๆ ลงทุนไม่ค่อยเน้น เก็บออมดีกับการเปลี่ยนเงินสดเป็นสิ่งของ เสริมดวงระยะนี้กินอาหารเมนูไข่แล้วจะปัง
ยังลืมคนเก่าไม่สนิท แต่คนโสดก็เริ่มมีคนใหม่มาสะกิดใจให้หันมอง คนอายุห่างกว่ากันมากหรือน้อยเหมาะกับดวงมากกว่าคนวัยเดียวกัน ใครมีคู่อยู่แล้ว ธุรกรรมในครอบครัวต้องช่วยกันสะสาง แต่มีโชคลาภจากคนรักมาฝากให้คุณปลื้ม ข่าวดีให้ยิ้มออกทั้งครอบครัว
คนเกิดวันพุธ
จำเป็นต้องแข่งขันในสนามที่ไม่อยากลงเล่น เพื่อนร่วมงาน คนร่วมทีม หัวหน้า ลูกน้อง มักต้องแข่งกันทำผลงาน รักษาความลับธุรกิจและการทำงานให้ดี จะไม่เสียเปรียบใคร ค้าขายขยับสาขา เตรียมสินค้าใหม่ หรือมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาหาในไม่ช้านี้ วางต้นไม้ขนาดเล็กที่ชื่นชอบบนโต๊ะทำงาน ช่วยกระตุ้นไอเดียและความราบรื่นการเงิน จ่ายกับเรื่องสุขภาพและการเดินทาง โชคลาภควรงดเสี่ยงลาภลอย
มีคนเข้าหาและเหมาะจะไปทำความรู้จักคนที่กำลังสนใจ ความสัมพันธ์ไปแบบช้าๆ หากรีบร้อนจะติดลบรุนแรง หรือมองหน้ากันไม่ติด ด้านคนมีคู่อยู่ อาจมีคนเข้ามาแทรก เป็นปัญหาที่เข้ามาทดสอบความเข้มแข็งในครอบครัว บุตรหลานมีข่าวดีให้ชื่นใจ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
งานจะมีความหลากหลาย มีรายละเอียดมากขึ้นแม้จะเป็นเรื่องเดิมที่คุณทำอยู่ การทำงานนอกสถานที่โดดเด่นและสำเร็จโดยง่าย ช่วงนี้ใครทำอาหารกินเองในบ้านจะช่วยเสริมดวงการเงิน หาเวลาไปถวายเพล ปัญหาจุกจิกเรื่องเอกสาร ที่ทำงานหรือการใช้จ่ายจะเบาบางลง ยานพาหนะให้ลาภ หัวร้อนง่าย ทางที่ดีควรมีคนกลางช่วยบริหารจัดการเรื่องรอบๆ ตัว สุขภาพของคนสูงอายุในบ้านต้องใส่ใจ
ความจริงใจจะโดนมองข้าม คนโสดอยู่นิ่งๆ นั่งเป่าเล็บรอ เดี๋ยวคนที่ใช่จะยูเทิร์นวนกลับเข้ามาอีกครั้งในไม่ช้านี้ ระยะทางทำให้ใครบางคนมีคู่แทรก หรือต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเอง อยากเลิกรา ต้องไปจบที่ศาล หรือคดียังดำเนินการไม่เรียบร้อย
คนเกิดวันศุกร์
จำเป็นต้องมีความลับกับคนสนิท การเปิดเผยมากเกินไปอาจเป็นดาบสองคม ความสงบเงียบโดนทำลาย คุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในที่ทำงาน หรือในสิ่งที่ไม่ได้รับรู้มาก่อน งาน อยากเป็นแต่ใจร่มๆ อีกไม่กี่วันปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เปลี่ยนหลอดไฟในบ้านให้สว่าง อย่าให้หลอดดับ การเงินและสุขภาพจะดีขึ้น ปากเสียงมีบ้าง แต่นำมาซึ่งผลงานที่ดีเสมอ ทำบุญผ้าไตร เสริมดวงปัดเป่าอุปสรรค
อาจเสียดายคนที่เคยปฏิเสธ ยังไม่มีลุ้นรีเทิร์น แต่คนที่เลิกราไม่นานหากวนกลับมาจะมาพร้อมข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องทายาทคนใหม่ วัยทำงานมีดวงโยกย้ายงานเพราะการโยกย้ายที่อยู่ของครอบครัว รักออนไลน์ คนโสดว่างๆ จะได้สมหวังในไม่ช้าหรือมีลุ้นออกเดต
คนเกิดวันเสาร์
ความผูกพันทำให้คุณได้พบเจอกันอีกครั้ง คนที่ห่างหายไปนาน ช่วงนี้มีข่าวดี โอกาสดี แต่คุณต้องออกไปเข้าสังคมเพื่อพบเจอพวกเขา แล้วจะส่งผลดีกับการเรียนและทำงานต่างๆอย่างมาก แต่งตัวสบายๆ ไม่เป็นทางการ หรือทำผมง่ายๆ แต่งหน้าบางๆ ช่วยให้โชคลาภเข้ามาหาง่ายขึ้น โดนต่อรองธุรกิจและยังเป็นรองคู่แข่งอยู่มาก อสังหาริมทรัพย์ซื้อขายราคาไม่สูงแต่ปล่อยคล่องตัว สุขภาพในช่องท้องอาจมีปัญหา
คนรักไม่ได้ดั่งใจ การคาดหวังให้ดูแลอาจได้ผลเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไม่ได้เสียหายอะไรแต่โมเมนต์ชวนงอนมีให้เห็นตลอดทั้งวัน ใครบางคนมีเซอร์ไพรส์มาหาถึงที่ แต่คนมีคู่อย่าตามใจกันมาก ช่วงนี้มีสิ่งที่ต้องประหยัดและใช้เงินเยอะในครอบครัว เพศทางเลือกรักรีเทิร์นในไม่ช้า
