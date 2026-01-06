เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
คนใกล้ชิดมักมีเรื่องมาปรึกษา แต่เป็นสิ่งที่ดีเพราะนำโอกาสมาให้ชาววันอาทิตย์ได้ลองผิดลองถูก หรือได้ไอเดียใหม่ๆ นำไปใช้งานได้ การเงินเป็นจังหวะที่จะจัดระเบียบใหม่ รายจ่ายเกินจำเป็นต้องตัดออก เชิงการลงทุนมีคนให้ข้อเสนอที่ปฎิเสธยาก แต่ต้องคิดให้รอคอบ ของหายไม่ได้คืน สุขภาพเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูกยังมีปัญหาซ้ำๆ จุดเดิม ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์จรจัดชัดปัดเป่าอุปสรรค
สุขภาพของคนรักไม่สู้ดี ช่วงนี้อาจหายหน้า ไม่มากวนใจ อย่าคิดมโนไปไกล วัยทำงานระวังปัญหาความสัมพันธ์ปลอมๆ ข่าวลืออาจทำให้ตกงาน มีประเด็นได้ ด้านคนโสดอะไรก็ดี แต่คุณต้องค่อยๆ ตัดสินใจว่าใครคือตัวจริง
คนเกิดวันจันทร์
คนกันเองช่วยเหลือกันง่าย ทำให้การทำงาน การเรียนคล่องตัวมากขึ้น อย่าใช้คอนเน็กชั่นตัวเองเพื่อคนอื่น งานเก่าๆ คนที่เคยปฎิเสธจะกลับมาหา เจ้าของธุรกิจจะดีใจกับฐานลูกค้าใหม่ๆ ที่อยู่อาศัยได้ลงทุนซ่อมแซม ปรับปรุงครั้งใหญ่ แต่ไม่เหมาะจะโยกย้ายไปไกลดวงจะเปลี่ยนรุนแรง สุขภาพทางจิตใจ มีเรื่องเครียดที่ไม่เหมาะจะเล่าให้คนอื่นฟังความสามารถพิเศษให้เงินดี มีลาภจากคนอายุน้อยกว่า
คนเพศเดียวกันและต่างเพศเสน่ห์แรงกับคนที่มีเจ้าของแล้ว หรือช่วงนี้ถูกชะตาใครมักต้องถอยเพราะไม่โสด งาน การเรียนอาจทำให้คนมีคู่มีปากเสียงบ่อยกับครอบครัว คนแอบรักโดนจับได้ แต่หากยังลุ้นสมหวังอย่าพึ่งท้อใจ
คนเกิดวันอังคาร
ลองทำงานใหม่ ในที่ทำงานเดิม ช่วงนี้วิ่งหลายตำแหน่งหรือพ่วงงานรับผิดชอบเพิ่มตั้งแต่ต้นปี ขาดคนช่วยงาน มีปัญหาเกี่ยวกับบริวาร แต่ทุกอย่างยังเดินหน้าต่อได้สวยๆ มีเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย คดีความ การฟ้องร้องที่ต้องเข้าไปจัดระเบียบ การลงทุนดีในช่วงครึ่งวันเช้า เน้นต่อยอดทุนเดิมหรือมองตลาดนอกกระแสจะเหมาะสม ระวังอุบัติเหตุในสถานที่ไม่คุ้นเคยรวมทั้งการเดินทาง
คนชอบอะไรคล้ายกันโคจรมาพบกันโดยง่าย ใครสอบไม่ผ่านหรือว่างงาน คุณจะเสน่ห์แรงในเรื่องความสัมพันธ์ใหม่ๆ มีคนเข้ามาทำให้ใจฟู หรือเป็นคนพิเศษของใครสักคน รักเก่าผูกมิตรไว้เป็นเพื่อน คนแต่งงานแล้วราบรื่นดี
คนเกิดวันพุธ
อยู่ตรงไหน จุดใดชาววันพุธเป็นคนมีคุณค่า มีคนเล็งเห็นความสามารถ หรือการโยกย้ายป้ายแดงทำให้คุณอยู่ถูกที่และวางแผนความก้าวหน้าได้โดยง่าย งานอยู่ในการควบคุม ต้องตัดส่วนเสียออกทั้งชิ้นงาน และเพื่อนร่วมงาน เจ้าของกิจการมีความท้าทายกับคู่แข่งหน้าใหม่ การสอบแข่งขันสนามเก่าๆ จะได้ความสำเร็จ คุณจะได้งาน ตำแหน่งเพราะความสามารถ ทองคำ พลังงานโดดเด่น
คิดเยอะ คิดมากระวังคู่แข่งคนมาทีหลังจะแซงหน้า คนโสดจะพลาดโอกาสเข้าหาคนน่าสนใจเพราะความลังเล ส่วนคนมีคู่การใส่ใจเรื่องเล็กๆ ของคนรักทำให้คุณใจอ่อนได้เสมอ หรืองอนโกรธมาหลายวันหายไปในเสี้ยวนาที
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เข้าใจผิดต้องรีบอธิบาย ต้องสะสางภาพลักษณ์ที่คนรอบข้างเข้าใจไปคนละทิศละทาง ช่วงนี้ต้องระวังคำพูดเป็นพิเศษ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชาจะสนับสนุนแม้บริวารไม่ผลักดัน เจ้าของกิจการ ฟรีแลนซ์ การเงินเริ่มกลับมาคึกคัก สามารถเตรียมทำแผนธุรกิจต่อได้ระยะยาวตลอดปีนี้ อสังหาริมทรัพย์มีโอกาสซื้อขาย หรือได้เจรจาต่อรองในทางธุรกิจ สุขภาพระบบน้ำในตัว ระบบเลือดอาจมีปัญหา
ความรักที่ยืนเป็นศูนย์กลางจะมีคนโดนเท หรือคนอกหักยังอยู่ในระยะปรับจูนพักหัวใจของตนเอง ช่วงนี้เอกสารที่ลงนามพร้อมกับคนรักต้องช่วยกันใส่ใจมากๆ คนโสดรักเก่า ห้ามใจอ่อน เพราะอีกไม่นานจะมีคนน่าสนใจเข้ามาทัก
คนเกิดวันศุกร์
เชื่อมั่นในตัวเอง ช่วงนี้มีคนพยายามพูดให้คุณเปลี่ยนใจ ชัดจูงให้เป็นพวก การยืนเป็นกลางอาจจะยากแต่เหมาะสมกับชาววันศุกร์ มนุษย์เงินเดือนมีโอกาสเลือกงานทีถนัด รับงานที่ถูกจริตมาทำหรือเลือกเปลี่ยนงานที่ตนเองสนใจ แม้ว่าที่ใหม่อาจไม่สวยหรูดั่งที่คิดไว้แต่ดีกว่าอยู่จุดเดิม การเงินที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวห้ามใจอ่อนจ่ายเยอะ คุณต้องตีกรอบให้ตัวเอง เสี่ยงโชคติดลบ ทำบุญคนพิการจะดี
แอบชอบจะไม่กล้าบอกเพราะกลัวเสียสถานะเพื่อน คนโสดมีคนในใจและยังไม่พร้อมรับคนใหม่ที่ก้าวเข้ามา ทำคนรอบตัวงอนไปหลายคน ส่วนคนมีคู่เล็กๆ น้อยๆ ควรรีบสะสาง อย่าให้เป็นปัญหาข้ามวันหรือคิดว่าไม่เป็นไร
คนเกิดวันเสาร์
เริ่มขยันตั้งแต่ต้นปี ลองวางแผนระยะสั้นและทำด้วยตัวเอง สิ่งที่คุณเลือกคนรอบตัวจะมองแตกต่าง งาน การเรียน มีวิธีที่เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร วงการสำคัญจะได้ชาววันเสาร์เป็นคลื่นลูกใหม่ ทำบุญด้วยอาหารเมนูสัตว์สี่เท้า เสริมปรับดวงการเงินให้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้น การลงทุนระยะสั้น และตลาดในประเทศโดดเด่น สุขภาพเจ็บป่วยจะทุเลา ความดันโลหิต ไมเกรนยังไม่น่าไว้วางใจ
คนนอกสายตาจะดีต่อใจและอาจเป็นคนใกล้ตัวที่มองข้ามบ่อยๆ วันนี้อาจมีคนมาสารภาพรักหรือเริ่มเสียอาการให้เห็น แม้คุณจะบอกความในใจกับใครก็มีลุ้นสมหวัง ส่วนคนมีคนจูงมือ วันนี้ตามใจหน่อย มีคนงอแงให้คอยเอาใจ
