เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
อย่าจับงานใหญ่ ริเริ่มอะไรลงมือทำด้วยสิ่งเล็กๆ เสียก่อนจะเกิดผลดี มีโอกาสอุปการะหรือได้สัตว์เลี้ยงใหม่เข้าบ้าน จะส่งผลดีกับคนที่กำลังว่างงานหรืออยากจะเปลี่ยนงาน ไม่เหมาะจะย้ายที่อยู่ งานจ๊อบเสริมรายได้ดี แต่มีรายจ่ายเกี่ยวกับบริวารและค่ารักษาพยาบาลบ่อยครั้ง ระวังอุบัติเหตุในที่อยู่อาศัย ยานพาหนะและคนต่างถิ่นให้โชค ไม่โดดเด่นกับการสอบหรือการแข่งขันต่างๆ
ที่เรียนใหม่ หรือที่ทำงานใหม่มักมาความรักใหม่ๆ เข้ามาในชีวิตคนโสด แม้มีคู่เสน่ห์ก็ทำงานแสนจะแรงกับเพื่อนร่วมงาน และคนรอบตัว คนในแสงไฟ สถานะครอบครัวอาจทำให้ส่งผลกระทบเรื่องงาน บางเรื่องยังไม่เหมาะจะเปิดเผยแม้ว่ากับคนสนิท
คนเกิดวันจันทร์
สิ่งถนัด ความชำนาญจะได้งัดออกมาใช้ เพื่อแก้ไข หรือผลักดันงานบางประเภท วันนี้เป็นผู้ตามที่ดี โอกาสเฉิดฉายของคนอื่น แต่คนเบื้องหลังจะได้รับคำชื่นชม จะได้สร้างคน สร้างงานให้คนอื่น การค้าต้องกระโดดลงกลุ่มลูกค้าใหม่ ตลาดใหม่ เปิดบัญชี ซื้อกองทุน เปลี่ยนเบอร์มือถือ รับโชคต้นปีปังๆ สบายๆ อย่าเชื่อคำพูดที่ดูดี แต่เชื่อการกระทำของคนรอบตัวแล้วจะไม่ผิดหวัง
โชคลาภลอยมากับความรัก พวกเขาจะมีข่าวดีมาให้คุณร่วมยินดีเสมอ อาจมีเซอร์ไพรส์เล็กๆ ให้คุณใจฟู โดนขอความรัก ขอแต่งงานพิจารณาตามเหมาะสม แต่หากจะเข้าหาใคร อ้อมไปทางผู้ใหญ่เสียก่อนเป็นใบเบิกทางที่ดีมากๆ
คนเกิดวันอังคาร
เริ่มต้นปีให้สดใส วันนี้มีเรื่องหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้และปรับตัว โอกาสมักวิ่งเข้าหาคนที่อยากอยู่นิ่งๆ ไม่โยกย้าย หรืออยู่จุดเดิมดีแล้ว มักมีเรื่องให้คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือสิ่งรอบตัวในช่วงต้นปี คนจบใหม่ยังหางานยาก มาตรฐานสูงเกินกำลัง ฟรีแลนซ์ลูกค้าขาจรค่อนข้างเยอะ ใช้จ่ายยังตามใจตัวเอง การลงทุนเก็บออมอาจต้องเลื่อนไปก่อน ลงทุนเข้าหุ้น ดีกับเรื่องระยะยาง สุขภาพทรงๆ ตัว
อะไรที่ไม่คาดคิดจะเล่นเกมหัวใจกับคนโสดเสมอ วันนี้อาจไม่ใช่วันที่สมหวัง แต่เป้าหมายและความรู้สึกดีๆ ของคุณได้รับการตอบรับเก็บไว้พิจารณาโดยใครสักคน ด้านคนมีคู่คนรักเข้าใจผิดบ่อย หาเรื่องชวนทะเลาะ คนอกหักจะได้พักหัวใจ เลิกราหย่าร้างยังไม่จบโดยดี
คนเกิดวันพุธ
ต้องวิ่งตามกระแส หรือทำในเรื่องหลัก ที่คนรอบตัว คลื่นของกระแสและแฟชั่นช่วยขับเคลื่อนพลังงานดี โอกาส การแข่งขัน ความสำเร็จมาให้ชาววันพุธในช่วงต้นปี งานค้างข้ามปีจะมีทางออกหรือได้รับการอนุมัติ ตกงานลุ้นงานใหม่จากคนสนิท ลงทุนระยะสั้น หาเช้ากินค่ำ สองสามวันนี้เงินดีกับจ๊อบเสริมและสิ่งที่อยู่ในช่องโหว่ของระบบ ทำบุญด้วยเมนูสัตว์ปีก เสริมดวงการแข่งขันและสุขภาพ
ความมั่นคง จะได้สร้าง แม้ยังไม่แต่งงาน แต่คนข้างกายมีความชัดเจนมากขึ้น คนโสด คนไม่ได้ลุ้นจะเริ่มเข้ามาอยู่ในสายตา โคจรพบเจอกันบ่อยๆ อยู่ด้วยแล้วสบายใจ อย่าใจอ่อนกับการขอโอกาส ขอทาง อยากอธิบาย ที่มากข้อแก้ตัว รักออนไลน์มีลุ้นสมหวัง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ตั้งมาตรฐานให้สูง ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว เพื่อเป้าหมายที่ดีกว่า มีคู่แข่งพยายามเดินรอยตาม คัดลอกรูปแบบการเรียน การทำงานหรือใช้ชีวิต สุขภาพตลอดวันระวังเรื่องอาหารอาจแพ้หรืออาหารเป็นพิษ การเงินรับโชคช่วงบ่าย แต่ครึ่งวันเช้าเหมาะจะเข้าหาสถาบันการเงิน คุยเรื่องธุรกิจลงทุน หรือดำเนินการธุรกรรมต่างๆ ทำผมเปิดหน้าผาก แต่งหน้าบางๆ ช่วยเรียกทรัพย์ตลอดวัน
มีคนพยายามทำลายความมั่นคงทางใจด้วยคำพูด หากคุณโสดรับฟังไว้บ้างจะไม่เสียใจ ส่วนคนมีคู่ถึงเวลาดูแลคนรักใกล้ชิด สถานะแฟนมีคนชักชวนโยกย้ายไปอยู่ด้วยกัน เพศทางเลือก คนที่พบเจอช่วงข้ามปี จะเข้ามาตีสนิทให้ใจฟู
คนเกิดวันศุกร์
อย่าล้มเลิกเพราะเพียงไม่มีคนสนับสนุน เป็นวันที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นลงมือทำสิ่งที่คุณรักและตั้งใจ แม้ว่าคนรอบข้างไม่สนับสนุน งานฝีมือ สินค้าที่ทำด้วยตัวเอง อาหาร ศิลปะ งานด้านการสื่อสารต่างๆ ค่อนข้างโดดเด่น ส่งผลดีกับการสอบ ประกวด แข่งขัน หรือการสมัครงานนอกสายงานหลัก มีโอกาสลงทุนเกี่ยวกับการศึกษา สุขภาพได้วางแผนรักษาบางเรื่องจริงจัง ในระยะยาว อย่าออกจากบ้านยามวิกาล
มีคนพยายามง้อ จะไปต่อหรือให้โอกาสคุณต้องเลือกให้ชัดเจน ช่วงต้นปีนี้โฟกัสกับงานและการเรียนที่มีระยะกำหนด หากคุณมีคู่ มีโอกาสทะเลาะกันหรือกลับเป็นโสดค่อนข้างมาก เสริมดวงความสัมพันธ์และลดปากเสียง ทำบุญด้วยผลไม้รสอมเปรี้ยวแล้วจะดีมากๆ
คนเกิดวันเสาร์
เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า นายจ้างจะยอมรับฝีมือ สิ่งที่เคยโดนปฏิเสธจะค่อยๆ ได้รับการชื่นชม หรือเชิญไปร่วมงานกับคนเก่งๆ มีเครดิตมากขึ้น อย่าไว้ใจเพื่อนร่วมงานหน้าเก่า งานราชการมีโอกาสโตแต่ต้องผ่านงานยากชิ้นสำคัญไปเสียก่อน ตั้งหน้าจอโทรศัพท์เป็นสิ่งที่คุณเคารพ หรือรูปครอบครัว ช่วยลดอุปสรรคในการเรียนและทำงาน การเงินใช้จ่ายมากกว่าเก็บออม อย่าเข้าหุ้น ลงทุนหากไม่จำเป็น
เรื่องเกมหัวใจมีคู่แข่งที่เป็นคนใกล้ตัว อย่าเกรงใจเพราะความสนิท ในตอนนี้คนโสดมีโอกาสลุ้นเท่าๆ กัน รักออนไลน์หรือคนห่างไกลเผื่อใจเอาไว้บ้าง คนกำลังสร้างครอบครัวมักมีเรื่องนอกแผน สิ่งที่ไม่คาดคิดเข้ามาเป็นปากเสียง ความผิดใจในความสัมพันธ์
