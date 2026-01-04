เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
การเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจดูอึดอัด ไม่คุ้นชินแต่นำไปสู่โอกาสใหม่ มิติใหม่ที่น่าสนใจ วันนี้งานไม่วุ่นวาย แต่การเรียนมีวาระสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ สายค้าขายมีโอกาสเจรจา ได้รับการติดต่อเพื่อขยายกิจการ หรือออกสินค้าใหม่ ยานพาหนะให้โชคลาภสัตว์สองเท้า ตั้งหน้าจอโทรศัพท์ด้วยรูปวิวภูเขาที่ดูมั่นคง สมบูรณ์ ช่วยปรับเสริมดวงการงานและสุขภาพ
ความรักที่ไม่ต้องลุ่นมีโอกาสสนิทกันมากขึ้น แม้ยังไม่เรียกว่าคนรัก แต่คนโสดมีทิศทางในความรักที่ดีกว่าเดิม ส่วนสถานะคนมีคู่อาจหวั่นใจเพราะคนเก่าที่กลับมาคุยกันหรือคนใหม่ที่ขยันตีสนิทโดยที่ไม่ได้สนใจสถานะว่ามีเจ้าของแล้ว รักรีเทิร์นยังต้องรอโอกาส
คนเกิดวันจันทร์
อย่าลังเลกับการทำงานใหม่ๆ วันนี้คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ กับสิ่งที่วางแผนเอาไว้ จะโดนรับน้องในที่ทำงานใหม่ หรือมีคนคาดหวังการสร้างผลงานปังๆ ของคุณอยู่ เป็นวันที่เหมาะสมจะติดต่อราชการ และงานเกี่ยวกับคนในแสงไฟ บุคคลสาธารณะ ค่อนข้างโดดเด่นอย่างมาก คำพูดของคุณจะมีคนเชื่อฟัง ปัญหาการเงินจะเบาบางลง จะมีงานเล็กๆ น้อยๆ เงินดีเข้ามาเป็นระยะ สุขภาพโรคเกี่ยวกับช่องท้องอาจมีอาการ
ความสามารถที่โดดเด่น คนในแสงไฟ คุณกำลังจะพบรักใหม่ แต่มีทั้งจริงใจหรือคบหวังผลประโยชน์ ระวังอาจตัดสินใจผิด ใครมีคู่อยู่แล้วปากเสียงมีบ้าง รักกันดี ตีกันทุกวัน ปรับดวงลดปากเสียง ทำบุญด้วยอาหารเมนูผลไม้รสอมเปรี้ยว ช่วยเสริมดวงครอบครัว
คนเกิดวันอังคาร
มักเจอกับสิ่งที่เกินความคาดหมาย ลุ้นงานใหม่ เบื่องานเก่า แต่ยังไม่ใช่จังหวะจะยื่นใบลาออก ใครรองานใหม่หรือการติดต่อธุรกิจสำคัญ ใส่ใจการรับสายโทรศัพท์แม้เป็นเบอร์แปลกไม่คุ้นเคย การใช้จ่ายวันนี้หมุนเงินเก็บออกมาใช้ ธุรกิจอาจมีเรื่องฉุกเฉินที่คุณต้องจ่ายเงินเฉพาะหน้า สุขภาพเกี่ยวกับผิวพรรณ การแพ้อาหาร หอบหืด ยังเป็นสิ่งต้องระมัดระวัง เสริมดวงปังๆ ทำบุญกับคนป่วยติดเตียง
มีคนกำลังปิดบัง สถานะของคนคบหาดูไม่น่าไว้วางใจ ปกปิดมีความลับ แต่โดยรวมยังเดินหน้ากันต่อได้ยาวๆ ผู้ใหญ่จะคาดหวังเรื่องทายาท เป็นวันที่ไม่เหมาะจะเปิดตัวคนรักกับคนสนิท คนโสดมีโอกาสพบคนหลากหลาย ออกเดตหลายคน ค่อยๆ ดูกันไป
คนเกิดวันพุธ
ต้องเสียสละโอกาสให้กับคนอื่น การลงทุนกับครอบครัวดูโดดเด่นกว่าเรื่องนอกบ้าน หากใครกำลังหางานใหม่ หรือจบมาแล้วยังไม่มีงานทำ การใช้บ้านเป็นออฟฟิศหรือดูแลธุรกิจในครอบครัวอาจเหมาะสมกับคุณ รถอาจมีรอยขีดข่วน อย่าพึ่งรีบซ่อม ช่วงปลายเดือนจะเหมาะสมกับคุณมากกว่า นักลงทุนจะได้สนุกกับตลาดต่างประเทศและของเก่าสะสมที่ซื้อขายได้กำไรดี เสริมดวงทำบุญคนพิการ
มีโชคเกี่ยวกับสิ่งที่เคยหลุดมือไป ทั้งในเรื่องความรักและเรื่องอื่นๆ แต่การกลับมาครั้งนี้แม้ว่าจะดีกับคนโสดแต่มากข้อตกลงที่ต้องวางกรอบเพื่อไม่ให้จบลงแบบครั้งเก่า มีคนขยันไปทำงานเพราะอยากเจอหน้าคนที่ดีต่อใจ คนมีคู่ต้องขยันง้อเพราะมีคนงอนเก่งมากในช่วงนี้
คนเกิดวันพฤหัสบดี
จะได้วิ่งงาน ควงงานหลายด้านพร้อมกัน งานหลักอย่าอ่อม งานเสริมห้ามตกวาระ คุณจะได้ลองเปลี่ยนสายงานระยะสั้นๆ ธุรกิจที่ทำในยามว่างอาจทำให้คุณเปลี่ยนใจอยากโยกย้ายงาน สุขภาพจะได้รักษาจริงจังในสิ่งที่เคยสงสัย ช่วงนี้เจอหมอดียาดีต้องเดินสายพบคุณหมอเพื่อสุขภาพของตัวเอง การลงทุนดีในช่วงบ่ายของวันทั้งตลาดในและต่างประเทศ ตลาดของค้าส่ง คนในเครื่องแบบ ยังติดลบ
มีโอกาสกับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลุ้น ใครเขามาชอบและอยู่จุดเดิมมานาน ลองให้โอกาสพวกเขาไม่เสียหาย ระวังคู่รักอาจทะเลาะกันเพราะเรื่องเท็จ สิ่งที่ไม่จริงแต่มีคนภายนอกพยายามยุยง เพศทางเลือกตัดสินใจยากเพราะมีคนในใจมากกว่าหนึ่งคน
คนเกิดวันศุกร์
เรียนรู้การเปลี่ยนแผน กระโจนลงสู่เรื่องที่ไม่ได้ถนัด แต่ต้องลงมือทำให้ดีที่สุด ตลอดวันนี้คนที่อยู่ใกล้ชิดจะช่วยเหลือคุณได้แต่ต้องเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ สิ่งที่ไม่รู้สอบถามกันตรงๆ ทั้งการเรียน การงานจะเดินหน้าต่อสู่ความสำเร็จ การเงินตลอดวันซื้อขายในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ ส่วนเงินเก็บยังปลอดภัย มีโชคจากเรื่องที่ไม่ค่อยใส่ใจ สุขภาพทรงๆ ตัวเจ็บป่วยเล็กน้อยนอนพักก็หาย อยากลาออกต้องห้ามใจตัวเอง
คนพิเศษ อาจอยู่ในความฝันหากคนโสดๆไม่ออกตัวทำอะไรสักอย่าง มีทั้งคู่แข่งหัวใจเพศเดียวกันและต่างเพศ การทำงาน เรียน มักทำให้ใครบางคนกลับไปใช้สถานะโสด ระยะทางทำให้ความคิดถึงทำงาน คุณจะรู้ใจตัวเองได้ดีขึ้น มีคู่แล้วอะไรก็ดีไปหมด ในช่วงนี้
คนเกิดวันเสาร์
ความคุ้นเคยทำให้ใครบางคน ไม่เกรงใจ หัวหน้า ผู้บังคับบัญชาเฝ้ามองคุณจากในระยะไกลๆ งานบางเรื่องจะไม่ได้ไปต่อด้วยงบและความจำเป็น อยากโยกย้ายงานเน้นความสบายใจมากกว่าเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ใครดีลงานนอกสถานที่ มีลุ้นสำเร็จ แต่ความเป็นทางการเหมาะกับการได้เปรียบเชิงการเงิน ธุระทางบ้างมักทำให้ได้หยุดงานหยุดเรียน สุขภาพของคนใกล้ชิดจะทรุดป่วยดูไม่น่าไว้วางใจ
มีคนเหนื่อยจะลุ้น ความรักที่ตั้งตารอเป็นคนคุยมานานจะมีคนยอมแพ้กลับไปใช้ชีวิตโสดชิลๆ มากกว่าคาดหวังในความสัมพันธ์ คนมีคู่แล้วชื่นมื่นดูแลกันค่อนข้างดี อาจมีลุ้นทายาทคนใหม่ในครอบครัว คนโสดใจว่าง คนใกล้ชิดจะแนะนำคนที่เกินคาดหมายให้รู้จักกัน
