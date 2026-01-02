เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 3 - 9 ม.ค. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
หน้าที่มาก่อนความชอบส่วนตัว งานอาจยังพัก ยังออกตัวได้ไม่เต็มที่ แต่เป็นช่วงเหมาะสมกับการบ่มเพาะไอเดีย ความคิดเจ๋งๆ จดเอาไว้ได้นำมาใช้งานตลอดปี ของหายได้คืน คดีความการฟ้องร้องจะมีข่าวดี
การงาน ได้เป็นต้นแบบให้ลูกน้อง หรือหากคุณเป็นคนใหม่ในออฟฟิศคุณอาจได้รับการบรรจุตั้งแต่ยังทดลองงานไม่ครบ ใครอยากที่อื่นต้องรีบปฏิเสธเพราะคุณมีโอกาสเลือก ฟรีแลนซ์ระวังโดนลูกค้าโกง
การเงิน มรดก ส่วนแบ่งของครอบครัวอาจได้มาเพราะความเสน่หา พี่น้องจะต้องคุยกันทั้งเรื่องธุรกิจและทรัพย์สิน นักลงทุนหลีกเลี่ยงตลาดเกี่ยวกับเครื่องดื่มทุกชนิด หนี้สินได้ลดจำนวนลง มีคนช่วยแบ่งเบาภาระ
ความรัก อย่าคาดหวัง เพราะช่วงนี้คนโสดค่อนข้างโดนเทบ่อย คนที่ยังไม่ได้แต่งงาน ผู้ใหญ่จะมีคนดีๆ มาให้รู้จัก และสามารถสานต่อสัมพันธ์ได้ในไม่ช้านี้ เสริมดวงให้คนผิดหวังบ่อยๆ ทำบุญด้วยน้ำดื่มจะปังมาก
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
คิดทบทวนให้เยอะ ก้าวให้ไวก่อนคู่แข่งและเพื่อนร่วมงาน เป็นสัปดาห์ที่คุณต้องออกตัวก่อน มาก่อนกาลในทุกวงการและทุกเรื่องจึงจะสำเร็จโดยเร็ว สุขภาพดูแลได้ดี โชคลาภมาจากสัตว์สองเท้า
การงาน สิ่งที่เจ้านายเคยมองข้ามจะเริ่มได้รับการยอมรับ เบื้องหลังจะได้เดินเบื้องหน้า คนทำงานจริงจะได้แจ้งเกิด ถึงเวลาที่คุณจะอยู่ในแสงไฟ หางานใหม่ที่เก่าจะรั้งตัวคุณแบบไม่น่ารักเท่าไร เน้นความกดดัน
การเงิน เก็บเงินได้ค่อนข้างมาก การออมเล็กๆ แบบการจายตัวทำให้ชาวพฤษภได้เงินก้อน กรลงทุนต่างประเทศโดดเด่นมากกว่าเรื่องใกล้ตัว แบ่งทำบุญเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ คนไร้บ้าน ช่วยหนุนเรียกทรัพย์
ความรัก อะไรที่ผิดยอมรับตรงๆ คนรักพร้อมให้อภัยแต่ให้คุยกันแบบเปิดเผย ทั้งสองฝ่ายยังจับมือเดินหน้ากันได้ต่อ ส่วนคนโสดคนเคยรักอาจกลับมาให้ซับน้ำตา ทำให้คาดหวังในความสัมพันธ์แต่ไม่ควรเปิดเกม
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
เรื่องที่เกิดคาดหมายทำให้ชาวเมถุนโดดเด่น งานอาจได้เปลี่ยนเจ้านาย รถอาจได้เปลี่ยนของเก่าแลกใหม่แม้ราคาไม่สูง ไม่เหมาะจะขับขี่ยานพาหนะด้วยตัวเองหรือเดินทางไกลอาจมีอุปสรรค หรือบาดเจ็บ
การงาน งานเร่งงานด่วนเข้ามาบ่อยแต่เอาอยู่ แต่เป็นช่วงไม่เหมาะจะเปิดดีลเท่าไร ต้องมีคนกลางช่วยเหลือช่วยเจรจาแทน จัดมุมทำงานด้วยต้นไม้ขนาดเล็กช่วยให้งานชื่นมื่น อย่ารับบริวารหน้าใหม่ช่วงนี้จะมีปัญหา
การเงิน จับจ่ายตามที่วางแผนเอาไว้ ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์บ่อยๆ ช่วยกระตุ้นทรัพย์ ใส่ธนบัตรจากต่างประเทศเป็นขวัญถุงเงินจะไม่ขาดมือ การลงทุนเลือกที่ตนเองถนัดและสนใจ เสียเงินเยอะกับงานอดิเรก
ความรัก จะมีคนโดนลองใจ เรื่องปิดบังเพียงเพราะอยากได้คำตอบบางอย่างของใจเท่านั้น ออกแรงง้อและอธิบาย นานสักนิดแต่มีลุ้นสมหวัง รักออนไลน์ติดลบ คนทางไกลจะแพ้ระยะทาง หย่าร้างยังไม่จบเรื่อง
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
สิ่งที่ติดขัดจะเริ่มเบาบาง ต้องเจรจาแทนคนอื่น การเป็นศูนย์กลางของการคาดหวัง คุณอาจลำบากใจและการตัดสินใจบางเรื่อง บ้านอย่าให้ระบบน้ำและไฟมีปัญหาลดทอนโอกาสสำเร็จการแข่งขันอย่างมาก
การงาน มักได้โอกาสเพราะคนสละสิทธิ อย่าข้องเกี่ยวกับคนในเครื่องแบบจะมีปัญหา ค้าขายมีโอกาสวางแผนขยับขยายกับคนสนิท ออกสินค้าใหม่ จะดีในช่วงครึ่งปีแรก มีคนวางแผนลาออกเพื่อเรียนต่อ
การเงิน มีโอกาสหมุนสิ่งของเป็นเงินสด หรือหมุนเงินสดเป็นสิ่งของ ร่วมกับคนใกล้ตัว เข้าหุ้นหรือการลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพ ค่อนข้างสดใส การรับรู้เรื่องการเงินของที่ทำงานอาจทำให้คุณตกที่นั่งลำบาก
ความรัก ความสามารถคนในแสงไฟ คุณจะได้พบรักใหม่แต่ยังไม่มีความชัดเจน คนเจ้าชู้จะแสดงออกให้คนโสดได้สะกิดใจตัวเอง ประวัติเก่าที่ไม่ดีนัก ทำให้รักครั้งใหม่ไม่เริ่มสักที แต่งงานแล้วราบรื่นปังๆ
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
สิ่งปกปิดจะโดนเปิดเผย เป็นต้นเดือนที่คุณจะเริ่มสิ่งใหม่ ทีละเล็กละน้อยไม่ต้องให้ใครรู้ หรือทำในกลุ่มคนไม่มากนัก สุขภาพของคนในครอบครัวต้องใส่ใจ ได้จัดเวลาเพื่อดูแล โชคลาภอยู่กับสองมือ
การงาน เน้นการเริ่มต้น พยายามเข้าร่วมในสิ่งที่สนใจ หรือเรื่องใหม่ๆ ในออฟฟิศชาวราศีสิงห์ต้องมุงด้วยจะดีที่สุด โอกาสเป็นของคนในเครื่องแบบ หรือการดีลงานกับราชการนั้นราบรื่น ฟรีแลนซ์เตรียมรับลูกค้าใหม่
การเงิน รายรับต้องแบ่งและจัดสรรการลงทุน เก็บออมรวมทั้งรายจ่ายจำเป็น นักลงทุนออกตัวได้ตลอดสัปดาห์ บางสิ่งจำเป็นต้องเทขายแบบหมดหน้าตัก เพื่อซื้อสิ่งที่สนใจและกำลังอยู่ในกระแสช่วงต้นปีนี้
ความรัก คนโสดต้องการพื้นที่ส่วนตัว แม้มีคนเข้ามาตีสนิท อยากเป็นคนพิเศษ แต่คุณต้องระมัดระวังการล่วงเกินพื้นที่ส่วนตัว ทำให้อึดอัด ทำให้รักลุ้นๆ ติดลบมากกว่าสานต่อ คนมีคู่คงเส้นคงวาแม้ไม่หวานชื่น
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
ต้องทำตามแผนหรือความต้องการของคนอื่น เรื่องส่วนตัววางเอาไว้ก่อน เนื้อหอมกับคนรอบตัว มีคนเรียกหา ต้องการความช่วยเหลือบ่อยๆ หาโอกาสทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ สัตว์พิการจะหนุนดวงคนสนับสนุน
การงาน ต้องปรับแผนการทำงานให้กันกับสิ่งที่เข้ามาปะทะ เรื่องใหม่กับสิ่งที่เตรียมไว้เดินหน้าด้วยกันได้ มีลุ้นทำงาน กับคนมียศ ตำแหน่ง มีหน้าในสังคม แต่ให้ระวังการโดนเอาเปรียบ ต้องดูรายละเอียดดีๆ
การเงิน ความมั่นคงทางการเงินอาจสั่นคลอน มีรายจ่ายปุบปับ ช่วยรับผิดรับชอบแทนคนใกล้ตัว ภาระของครอบครัวที่ร่วมรู้เห็น การลงทุนปลอดภัยเชิงเปลี่ยนเงินเป็นกองทุนหรือสิ่งของ ลาภลอยมาจากคนสูงวัย
ความรัก เข้าหาใคร ต้องเว้นระยะ หรือมีคนช่วยเหลือเป็นสื่อกลางจึงจะมีลุ้น คนโสดอาจตกหลุมรักคนสองคนพร้อมกัน ส่วนคนมีคู่ช่วงต้นปีนี้ชักชวนคนรักและครอบครัวทำบุญเลี้ยงเพล หรือถวายสังฆทานจะดี
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
เอกสาร ข้อตกลง การเจรจาต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน หรือทำตามคำสั่งที่มีเอกสารรองรับเท่านั้น ช่วงนี้มีเรื่องปุบปับให้คิดตัดสินใจบ่อย ระวังโดนหลอก สุขภาพจิตใจมีเรื่องคิดเยอะ นอนไม่หลับพักน้อย
การงาน เน้นรับงานในเครือข่ายความรับผิดชอบของตนเอง สิ่งใดที่โดนขอร้อง อยู่นอกเหนือจากหน้าที่หลักอาจต้องใจร้ายจำเป็นต้องปฎิเสธ ติดต่อราชการราบรื่น สอบแข่งขันลุ้นงานใหม่โอกาสเกินครึ่ง
การเงิน หยิบใช้จ่ายคล่องมือ แม้เงินเก็บไม่ค่อยมาก แต่การหมุนจ่ายเงินสดไปได้ดี ตลาดการลงทุนหรือซื้อขายยานยนต์ รถเก่า ตลาดเกี่ยวกับงานบริการ ธุรกิจสีเทา โดดเด่น เสี่ยงลาภลอยต้องเล่นสวนทางคนอื่น
ความรัก ธุรกิจ การเรียน คู่ค้า ท่ามกลางความวุ่นวายอาจมีคนโดนคุณตกหัวใจแบบไม่ทันได้บริหารเสน่ห์
คนธรรมดา จะมีคนในแสงไฟ มีชื่อเสียงมาตีสนิท ใครมีคู่อยู่แล้วถึงเวลาเดินหน้าง้อคนพิเศษของใจ
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
จะได้โอกาสแก้ตัว หรือถึงเวลาสู้อีกสักครั้งกับสิ่งที่คุณฝันถึงมาตลอด สิ่งเดิมๆ ย้อนยุค ไอเดียเก่าได้งัดออกมาสร้างเงิน สุขภาพคนเจ็บป่วยอาจมีโรคแทรกซ้อน เสริมดวงช่วงนี้ งดทานเนื้อสัตว์ในวันที่สะดวก
การงาน อย่าตื่นตูม ทุกสิ่งที่ได้ยินรับฟังมาให้หารออกเพียงครึ่งหนึ่ง งาน เงิน ความสามารถจะโดนใจคู่แข่ง หรือจะเริ่มคิดเปลี่ยนงานแม้อยู่ที่เดิมมานานแล้ว งานด้านภาษา คำพูด การสื่อสาร การตลาดโดดเด่น
การเงิน คนทำงานหาเช้ากินค่ำหรือพนักงานเงินเดือนอาจได้จับเงินก้อน ทั้งลูกค้ากระเป๋าหนักหรือสวัสดิการขององค์กร แต่อย่าบอกใครมากจะมีคนมายืมมาชวนลงทุนค่อนข้างติดลบ มากกว่าใช้จ่ายเอง
ความรัก คนว่างๆ จะมีของฝากแทนใจจากคนที่ไม่ได้พบหน้ากันมานาน ช่วงนี้ได้ช่วยดูแลคนในครอบครัวของคนรัก บุตรหลานมีสิ่งที่คุณต้องช่วยกันแก้ไข หากเป็นพ่อแม่ลูกติด พวกเขาจะเปิดทางให้รักครั้งใหม่
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ความชัดเจนจะเกิดขึ้นอะไรที่ลังเลตัดสินใจไม่ได้ในช่วงข้ามปี คิดไม่ตกตั้งแต่ปีที่แล้ว คุณจะเลือกได้ง่ายยิ่งขึ้น ที่อยู่อาศัยให้โชคลาภ อาจได้ลาภลอยเข้ากระเป๋า ใครเคยขอพรสิ่งเคารพไว้ถึงเวลาแก้บน
การงาน ความเรื่องเยอะ ระเบียบจัด มุมมองที่ยาก แตกต่างทำให้คุณต้องขยันแก้งาน จะได้รับมือกับคนระเบียบเนี้ยบๆ แต่งานดีมาก สายราชการ เจ้านายให้โอกาสทดลองงาน ลงสนามทุกการสอบที่สนใจจะดี
การเงิน เงินเก็บยังปลอดภัย แต่อาจเสียเงินเพราะของมันต้องมี การสุ่มลุ้นโชคต่างๆ เพลินกับภาษีสังคม ทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรค หรือคนพิการซ้ำซ้อน การเงินจะติดขัดน้อยลง และมีหนทางดีๆ ไม่ติดลบ
ความรัก ผู้ใหญ่จะช่วยสกรีนคนที่เข้ามาตีสนิท คนโสดควรฟังคำทักเตือนของคนรอบตัวเอาไว้บ้างจะได้ไม่เสียน้ำตา เพศทางเลือกเสน่ห์แรงกับเพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน จะมีคนอาวุโสมาสนใจทำให้คุณคิดหนัก
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
สิ่งที่ต้องปกปิด ความลับ การเดินทางหรือลงทุนที่ค่อนข้างแข่งกับเวลา เปลี่ยนแผนปุบปับ มีเรื่องสนุกทำตั้งแต่ต้นปี ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์น้ำช่วยเสริมดวงคนเมตตาและสนับสนุน อย่าให้ใครยืมของมีค่า
การงาน ใครเริ่มงานที่ใหม่ยังต้องรอจังหวะในการแสดงความสามารถช่วงนี้เรียนรู้จากรุ่นพี่ไปก่อนดีที่สุด
การทำงานเป็นทีมอาจมีปากเสียง กิจการส่วนตัวดีกับตลาดนอกกระแสและต่างประเทศ ว่างงานจะมีข่าวดี
การเงิน รับจ่ายคล่องตัว เงินที่ค้างตกเบิก เงินออม ปันผล เงินที่สะสม วงแชร์กำลังจะให้คุณ ได้จับเงินก้อนจะนำไปต่อยอดหรือให้รางวัลตัวเองแล้วแต่จะสะดวก แต่ข้อผิดพลาดเรื่องงานอาจโดนตัดเงินเดือนได้
ความรัก งานดีแต่ความรักอาจติดลบ มีคนงอน เลิกรา ทะเลาะกันเพราะเรื่องของวาระเวลา คนหม้าย พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวจะโคจรเจอกับคนรักเก่า แต่ไม่รีเทิร์น มีดวงได้ทรัพย์สิน มรดก จากคนรักเก่า โสดช่วงนี้สบายๆ
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
เรื่องลุ้นๆ อาจยังไม่ใช่เวลา ต้นสัปดาห์อาจยังอยู่ในช่วงพักผ่อน สิ่งใดออกตัวช่วงนี้ไม่ค่อยโดดเด่น สุขภาพเจอหมอดียาดี การเปลี่ยนวิธีการรักษาทำให้คุณดีขึ้น มีลาภลอยจากยานพาหนะที่ใช้งานบ่อยๆ
การงาน ความสามารถติดตัว ที่คุณทำได้อาจส่งเสริมให้คุณมีโอกาสคิดเปลี่ยนสายงาน แม้ไม่ได้จบสายตรง ทำงานหลายอย่างพร้อมกันลูกค้าอาจหายหน้าหรือได้หยุดทำบางสิ่งชั่วคราว สายราชการจะได้นายคนใหม่
การเงิน การคุยงาน หรือเจรจาเรื่องเงินบนโต๊ะอาหารทำให้ชาวราศีกุมภ์ได้เปรียบ หยิบจับอะไรเลือกได้ จ่ายเงินกับเรื่องประกันภัย อุบัติเหตุปุบปับเลือดตกยางออกแต่จะโชคดีมีเงินก้อนเป็นรางวัลปลอบใจ
ความรัก ช่วงนี้คนรักหาเวลามาอยู่ด้วย มาดูแล เสื้อคู่ ของใช้ที่เหมือนกันทำให้คุณยิ้มได้ ความคิดเห็นการช่วยเหลือของพวกเขาแบ่งเบาภาระหลายๆ อย่าง คนแต่งงานแล้วระวังคู่แทรกที่เข้ามาสร้างปากเสียงในบ้าน
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
มีความสำเร็จจากสิ่งที่คุณเหนื่อยมานาน งาน การเรียน หรือโอกาสที่ต้องทุ่มเทกำลังจะส่งผล อาจทำให้คุณได้เปลี่ยนงาน โยกย้ายไปในที่ใหม่ ที่อยู่อาศัยเตรียมซ่อมแซม เปลี่ยนลุคแล้วดวงจะดีตั้งแต่ต้นปี
การงาน บริวารจะสนับสนุน แม้เจ้านายไม่เห็นด้วย ฟรีแลนซ์จะมีคนชักชวนทำสัญญา การจ้างงานหรือต่อสัญญางานระยะยาว การเดินทางไกลๆ ดีในสายค้าขาย เจ้าของกิจการต้องตัดสินใจเกี่ยวกับบริวาร
การเงิน ทุ่มทุนกับเรื่องรอบตัว ที่อยู่อาศัยจะได้โยกย้าย จะได้ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งซื้อขายและปรับปรุง ติดต่อธนาคารดีในช่วงครึ่งสัปดาห์ เงินนอกระบบคึกคัก จะได้เงินจากความเชื่อ และเสน่หา
ความรัก ลงทุนกับเรื่องหัวใจ จะมีคนโยกย้ายไปอยู่กับแฟน ยอมเปลี่ยนงานเพื่อให้มีเวลาให้ครอบครัว จัดระเบียบครอบครัวในช่วงต้นปีนี้อยู่ในแนวทางที่ดี คนโสด ใครที่คุณอยากลืม พวกเขาจะกลับมาทักทาย
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **