เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
มักมีคนทำให้หัวร้อน ชวนโมโห เพราะคำพูดที่ไวกว่าความคิด หากยังอยู่ในช่วงพักผ่อน ระมัดระวังเรื่องคนพาลใกล้ตัว การเข้าไปในที่สาธารณะทำให้ของมีค่าหาย โดนลักขโมย กินอาหารเมนูสัตว์ปีกบ่อยๆ เปิดดวงให้โชคดีและลดอุปสรรคได้ตลอดปี การเงินวันนี้เน้นจ่าย เก็บไม่ค่อยอยู่ หลีกเลี่ยงการเจรจาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คุณจะเสียเปรียบมาก สุขภาพออฟฟิศซินโดรมและภูมิแพ้ยังคงรบกวนบ่อยๆ
อยากง้อใครขนมหวาน อาหารอร่อยๆ ยังเป็นใบเบิกทางที่ดี แต่หากจะจีบใครอย่าลืมความเป็นตัวของตัวเอง ยิ่งปลอม เป้าหมายยิ่งรู้และจะไม่ให้โอกาสคนโสด ด้านคนมีคู่ตลอดวันมีเรื่องอยากคุยอยากปรึกษา อยากงอแงใส่คนรู้ใจ ไม่มีเรื่องน่ากังวลอะไรนัก
คนเกิดวันจันทร์
ความเข้าใจต้องมาก่อน คุณจะออกตัวช้ากว่าคนอื่นในบางเรื่อง แต่แซงหน้ากันในช่วงหลัง ธุรกิจ งาน สิ่งที่อยากลงมือทำถึงเวลาเริ่มต้น ช่วงปีใหม่นี้มีพลังงานดีๆ ให้คุณมีกำลังมากกว่าคนอื่น ความลับทางความคิดอย่าเล่าให้ใครฟังหมดว่าคิดอ่านสิ่งไหน อาจโดนขโมยไอเดีย การใช้จ่ายประคับประคองได้ดี อาจมีรายจ่ายมากในช่วงต้นปีแต่ยังเอาอยู่ เชิงการลงทุนชะลอไปก่อนดีต่อกระเป๋าสตางค์ ตกงานยังว่าง
ความสัมพันธ์เงียบๆ จะเริ่มเป็นที่สังเกตุของคนรอบตัว หรือเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น จะได้ของฝากจากคนไกลสายตา การเข้ามาของใครสักคนทำให้หัวใจคนโสดสดใสขึ้น แม้ยังไม่มั่นใจว่าคนตรงหน้านั้นโสดหรือมีเจ้าของแล้ว มีลุ้นออกเดตครั้งใหม่ปุบปับ
คนเกิดวันอังคาร
เปลี่ยนมุมมองแล้วคุณจะโชคดี วันยิ้มๆ อาจโดนขัดใจด้วยปัญหาจากบริวารและคนใกล้ตัว วันหยุดหรือเริ่มทำงานแล้วยังราบรื่นแค่ไม่เหตุทำให้ไม่สบายใจเล็กน้อย ปัญหาสุขภาพส่วนตัวอาจทำให้คุณพลาดเรื่องบางอย่าง สิ่งที่เคยลุ้นอาจไม่สมหวังแต่เส้นทางสำรองนั้นยังสดใสเสมอ การลงทุนดีกับระยะสั้น เลือกในสิ่งที่สนใจอาจเป็นเชิงการเก็งกำไรมากกว่าเก็บออม ระวังอุบัติเหตุจากของมีคม
มีคนพยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นแต่อย่าลืมความเป็นตัวเอง สถานะโสดหรือมีคู่ คนที่คุณปลื้มมีเรื่องยิ้มๆ ให้คุณสุขตามไปด้วยได้เสมอ เพศทางเลือกเสน่ห์แรงกับคนเจ้าชู้หรือมีประวัติเก่าไม่ดีนัก อยู่ก่อนแต่งต้นปีนี้คุณมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ที่ชัดเจนขึ้น
คนเกิดวันพุธ
ความวุ่นวายมีเรื่องสนุกร่วมด้วยเสมอ ชีวิตชาววันพุธมีความท้าทาย ทำนั่นทำนี่ ได้เรียนรู้จากคำเล่าประสบการณ์ สัตว์เลี้ยงในบ้านให้โชคในสิ่งที่คุณไม่ได้ลุ้น ต้นปีเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีขาวครีม เปลี่ยนเบอร์มือถือหรือรองเท้าใหม่ เสริมดวงการแข่งขันและช่วยเปิดดวงการเงิน งานสีเทา ธุรกิจยามวิกาลกำลังโดดเด่น ทำบุญเกี่ยวกับเด็กกำพร้า คนพิการจะเป็นมงคล
ความรักมักมาพร้อมกับเรื่องงานหรือการเรียน ทำให้คนโสดสับสน เลือกทางไม่ถูก ทำตัวเก้อๆ ต่อหน้าคนที่สนใจ คุณอาจเป็นคนพิเศษของใครสักคนโดยไม่ต้องทำอะไร คู่รัก คนแต่งงานแล้ววันนี้ทำอะไรลองถามคนรัก ความคิดเห็นของพวกเขาช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ความตั้งใจ คนอื่นจะมองข้าม คุณจะได้แก้ไขกับสิ่งที่คนอื่นทำเอาไว้ การพักผ่อนใครอยู่ใกล้ทะเล แหล่งน้ำ น้ำตก อาจมีโชคลาภลอย ณ สถานที่เหล่านั้น เจ็บป่วยเล็กน้อยอาจติดต่อมาจากคนใกล้ตัว การเงินจ่ายก้อนเล็กหรือเทหน้าตัก คุณจะได้เรื่องกลับคืนมาน่าพึงพอใจและอาจมีของแถม ธุรกิจถึงเวลาดึงตัวคนเก่งๆ มาร่วมทำงาน เสริมดวงวันนี้น้ำที่มีส่วนผสมของโซดา กินแล้วจะโชคดี
ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์น่าพึงพอใจ จะคบหา คนคุย ดูใจกันไปก่อน ทั้งสองฝ่ายพอใจกับสถานะที่เป็นอยู่ จะได้ใช้เวลากับคนพิเศษมากขึ้นแม้จะมีข้ออ้างเป็นเรื่องงานหรือธุระต่างๆ ผู้ใหญ่ในบ้านจะได้ลูก หลาน หรือเขยสะใภ้เข้ามาร่วมครอบครัว
คนเกิดวันศุกร์
คำพูดทำให้สับสน แต่กำลังใจดี วันนี้เร่งตัดสินใจสิ่งที่ค้างข้ามปี หรือคุณต้องตัดสินใจบางเรื่องแทนผู้ใหญ่และคนมีอำนาจ การลงทุนอยู่กับเรื่องของรถ ยานพาหนะมีดวงเตรียมซื้อใหม่ ขายของเก่า ช่วงสองสามวันนี้จองรถ จองคอนโดหรือมือถือใหม่เป็นมงคล ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ำร้อนลวก ไฟ ไฟฟ้า จัดมุมทำงานด้วยแสงสว่าง โคมไฟใหม่ หรือให้แสงสว่างส่องถึง ช่วยลดอุปสรรคในดวง
อย่าลังเลกับคนที่คุณมั่นใจ เพราะโอกาสอาจไม่หวนกลับมาอีกครั้ง วันนี้ เตรียมตัวกับความใจฟู มีคนคลั่งรัก เข้ามาจีบ หรือคุณกำลังสุขใจกับการเดินข้างกายใครสักคน คนโสดเปิดต้นปีด้วยการเดินสายมูกับสิ่งที่เคารพ ขอพรบริหารเสน่ห์ได้ตามที่ประสงค์
คนเกิดวันเสาร์
เป็นสองสามวันที่เหมาจะตื่นเช้ากว่าคนอื่น การพักผ่อนยังไปได้สวย หาโอกาสทำบุญใส่บาตรช่วงวันหยุดปลายสัปดาห์ช่วยเสริมมงคลชีวิตชาววันเสาร์ คนที่เริ่มทำงานทันที คุณอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ มีโอกาสลองทำงานใหม่ แม้ตำแหน่งอาจไม่ขยับแต่ได้ทดลองงานไปในตัว การใช้จ่ายจัดหนักตั้งแต่ต้นปีด้วยภาระจำเป็น เสี่ยงโชค ลุ้นรางวัลตามเหมาะสมและสบายใจมีได้มีเสีย กำไรไม่มาก เจ็บป่วยอาการดีขึ้น
อกหัก ผิดหวังอาการดีขึ้นเพราะเวลา แต่ยังไม่พร้อมจะตอบคำถามใครเรื่องความรัก หรือไม่เหมาะจะเริ่มต้นครั้งใหม่หากยังลืมคนเก่าไม่ได้ วันนี้คิด รู้สึกอะไร บอกกันตรงๆ คนตรงหน้ารับฟังได้โดยไม่ตัดสิน สถานะความรักในความลับ จะโดนเปิดเผยแบบไม่ทันตั้งตัว
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **