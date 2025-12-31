เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
เปิดรับดวงปีใหม่ด้วยอำนาจและคนสนับสนุน สำหรับชาววันอาทิตย์ การท่องเที่ยวหรือพักผ่อนมักไม่เป็นสุขเพราะไอเดียโลดแล่นตลอดเวลา ระวังของมีค่าหายระหว่างเดินทาง หรือตารางเวลา นัดหมายจะมีการล่าช้าและเปลี่ยนแปลง ใช้จ่ายกับบุตรหลานในบ้าน ใครทำบุญเสริมดวงปีใหม่ ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลช่วยเปิดทางเปิดดวงตลอดปี คนอายุน้อยจะให้คุณ ในปีนี้ศัตรูจะกลายเป็นมิตร
ส่วนเรื่องหัวใจอาจต้องเว้นระยะเอาไว้ก่อน ความรักอยู่ผิดที่ผิดเวลา คนโสดอาจยังไม่กล้าเริ่มต้นใหม่ หรือหากคุณเริ่มช่วงนี้โอกาสติดลบค่อนข้างสูง คนแต่งงานแล้วมีเวลาให้ครอบครัวมากยิ่งขึ้น หมั้นหมาย แจกการ์ด ขอแต่งงานดำเนินการได้ตามความสบายใจ
คนเกิดวันจันทร์
เรื่องของคนอื่นจะส่งผลดีๆ มาหาคุณ เปิดรับต้นปีด้วยมิตร คนรู้จักที่ไม่เจอกันนานๆ หากคุณเจอพวกเขาโดยบังเอิญ มักจะมีโชคลาภและโอกาสดีๆ วิ่งเข้ามาหาด้วยเสมอ เป็นปีที่จะได้ลองผิดลองถูก ทดลองทำสิ่งใหม่แต่ไม่เหมาะจะเล่นใหญ่ แต่ตั้งต้นกับจุดเล็กๆ จะดีที่สุด การใช้จ่ายอยู่กับเรื่องรายวัน เสริมดวงการเงินให้ทำความสะอาดหน้าบ้านและหลังบ้านให้สะอาดไม่มีฝุ่นหรือรก จะดีตลอดปีสุขภาพทรงๆ ตัว
เรื่องความรักมักมีอะไรทีเกินคาดหมาย คนที่ไม่คาดคิดจะแสดงตัวว่าชอบ คนโสดอาจสับสนหากต้องเลือกใครสักคนหรือยังไม่มั่นใจว่าคนตรงนั้นนั้นดีมากพอหรือยัง ส่วนคู่รักมีปากเสียงประปรายพอเป็นสีสัน ใครผิดหวังบ่อยๆ มีโอกาสไปร่วมไปช่วยงานมงคลช่วยปรับดวงได้
คนเกิดวันอังคาร
เพลงเพราะเพลงโปรดเปิดฟังบ่อยๆ เป็นปีที่คุณต้องให้กำลังใจตัวเองมาก ทั้งการงาน การเงิน การเรียน ทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีเพียงแค่ต้องออกแรงมากกว่าเพื่อนเพื่อความสำเร็จ หรือสิ่งที่ทำมักอยู่นอกสายตาคนอื่นเสมอ ต้องอดทนสูงต่อแรงกดดันรอบตัว เงินรับเข้าจ่ายออก ได้แบ่งเก็บที่ปลายทาง มรดก การค้าขาย มักมีส่วนแบ่งกลางทาง แต่ถือว่าได้ค่อนข้างเยอะ สุขภาพระบบน้ำในตัวจะมีปัญหาง่ายๆ
เก็บความรู้สึกไม่เก่ง บางครั้งการแอบมองแอบสังเกตก็ทำให้เป้าหมายอึดอัด จะมีคนอายุมากกว่าเข้าหาคนโสด และเสน่ห์แรงกับคนที่มีตำหนิเรื่องหัวใจมาก่อน คนมีคู่อยู่แล้ว จะมีการวางแผนเรื่องในบ้าน ระบบจัดการต่างๆ มากขึ้น คนรักอาจอยากให้คุณออกจากงาน
คนเกิดวันพุธ
ปีแห่งการสะสางของชาววันพุธ แม้โดดเด่นเรื่องโอกาส การงาน แต่ทุกสิ่งที่วิ่งเข้ามาหรือคว้าเอาไว้ล้วนมีเรื่องที่ต้องปัดกวาด สะสางให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการเรื่องอื่นๆ ต่อไป มีโอกาสอาจได้อุปการะสัตว์เลี้ยงใหม่เข้าบ้าน และช่วยเสริมการเงินของเจ้าของ งานไม่เหมาะจะโยกย้ายปุบปับ แต่พ้นครึ่งปีหลังไปแล้วจะเหมาะสมมากกว่า สุขภาพสิ่งที่เจ็บป่วยอยู่อาจมีอาการแทรกซ้อน โชคลาภมาจากบริวาร
ความคิดเยอะทำให้ความสัมพันธ์ติดขัด ในภาพรวมนั้นยังราบรื่นดี เพียงแต่พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ของคนรักทำให้คุณไม่สบายใจ ด้านคนโสดจะมีมิตรดีๆ ทำให้ใจฟูช่วงปีใหม่นี้ ส่วนจะได้ไปต่อหรือไม่อยู่ที่คุณทั้งสองตัดสินใจ และมีคู่แข่งคู่เทียบทำให้สับสนอยู่บ้าง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ความไว้วางใจมาจากบริวาร อาจได้เป็นนักแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นปี เรื่องยากอาจง่าย สิ่งง่ายอาจยากมากๆ ต้องค่อยๆ มองจึงจะเข้าใจทุกสิ่ง จะได้ก้าวสู่ตำแหน่งใหม่ ทั้งพร้อมและไม่พร้อม เรียนรู้หน้างานและบริวารจะเกื้อหนุน เสริมดวงรับต้นปีหาโอกาสทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง หรือห่มผ้าพระปรานในโบสถ์ ห่มผ้าพระธาตุ เสริมดวงคนเมตตาสนับสนุนตลอดปี สุขภาพระบบเลือด หัวใจ ยังไว้ใจไม่ได้
ลาภลอยมากับความรัก จะได้รับส่วนแบ่งความสำเร็จจากคนรู้ใจ แต่หากโสดคุณจะเจอคนน่าสนใจมองคนใกล้ตัวพิเศษกว่าเดิม หรือมีคนใหม่ที่ใกล้เคียงกับคนเก่าที่ตนเองเคยชอบ การเดินทางไปไหนมาไหนเสน่ห์แรง ระวังคนข้างกายหึงหวงมีปากเสียงได้บ่อยครั้ง
คนเกิดวันศุกร์
สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอ เป็นปีที่ชาววันศุกร์อยู่ในโหมดผจญภัย เรื่องใหม่ สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเข้ามาเป็นประสบการณ์ชีวิต การลงทุนและใช้จ่ายเน้นเรื่องบริหารจัดการสิ่งเดิม ปรับให้เหมาะสม จะเอาอยู่ ได้ลงทุนกับประกัน หรือการลงทุนระยะยาวเพื่อเก็บออม สุขภาพของคนใกล้ตัวป่วยบ่อย ต้องช่วยดูแล การเรียนกำลังโดดเด่น จะเรียนต่อระยะสั้นระยะยาวจะสมหวัง หรือหากใกล้จบจะได้ลุ้นใบปริญญา
ความรักสดใสกับวัยทำงาน ส่วนวัยเรียนเหมือนยังไม่ค่อยชัดเจน เป็นช่วงปีที่วัยเรียนจะเปลี่ยนหน้าแฟนบ่อย หรือเปลี่ยนใจกับการตกหลุมรักแบบรักพี่เสียดายน้อง คนในแสงไฟสถานะหัวใจของคุณอาจโดนเปิดเผย แต่ส่งผลดีกับการทำงานและมีแรงสนับสนุนจากคนรัก
คนเกิดวันเสาร์
ความคิดเยอะ กังวลเก่งจะส่งผลดีกับชาววันเสาร์ตลอดปีเพราะชิ้นงานของคุณจะมีความละเอียดสูง ทำงานไปเรียนไป หรือจับงานหลายอย่าง ดันสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย แต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพร่างกายที่อาจทรุดไปบ้าง การเงินกลางปีโดดเด่นจากสิ่งที่ทำหรือลงทุนช่วงต้นปีไปแล้วจะส่งผล ทองคำ พลังงาน การเกษตร อาหาร โดดเด่นทั้งการโยกย้ายสายงานและการลงทุน สายตา ระบบประสาทยังต้องใส่ใจ
มีคนอยากกลับมาหา แต่คุยกันในสถานะเพื่อนดีกว่ารีเทิร์นการคบหาดูใจ รักครั้งเก่ามีโชค โอกาสให้ลองลงสนาม พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวอาจได้สานต่อความรักครั้งใหม่ในช่วงหกเดือนแรกของปี คนอยากเลิกรามีคนไม่ยอมปล่อยมือ หรือรักๆ เลิกๆ บ่อยครั้ง
