69 ปีรับทรัพย์!! ดวงดีทั้ง 12 ราศี พฤษภ-เฮงทุกด้าน พิจิก-งานปัง 2 ราศี-เตรียมสละโสด

นักพยากรณ์ชี้ “พฤหัสฯ” ย้าย 2 รอบ ส่งโชคดีครบทั้ง 12 ราศี ดาราเป็นใจ “ดาวร้าย” ย้ายดี เคราะห์กรรมปีนี้ไม่หนัก ราศีที่ดวงปัง มาแรงสุดคือ “ชาวพฤษภ” ยืนหนึ่ง “เฮงตลอดปี”
** ปีใหม่-ฟ้าใหม่ “ดวงดาว” เป็นใจ **
ปี 68 ที่กำลังจะผ่านพ้นไป เรียกได้ว่าเป็นปีที่วุ่นวายสุดๆ ทั้งภัยพิบัติ, สงครามความไม่สงบ, ปัญหาเศรษฐกิจมากมาย ผลักให้ชีวิตของแต่ละคน รุ่งบ้าง ร่วงบ้าง ปะปนกันไป แต่บอกเลยว่า “ปีใหม่-ฟ้าใหม่” สดใสกว่าเดิมแน่นอน
คอนเฟิร์มด้วยคำทำนายของกูรูด้านโหราพยากรณ์ อย่าง “คฑา ชินบัญชร”ที่ย้ำชัดว่าคือ “ปีที่ดี” สำหรับหลายๆ ราศี เพราะ “ดาวพฤหัสบดี”ย้ายถึง 2 รอบในปีเดียว ทำให้ “กระจายความโชคดี” แบบทั่วถึงทั้ง “12 ราศี” กันไปเลย
ส่วน “ดาวบาปเคราะห์” ไม่ว่าจะ “ดาวอังคาร” “ดาวเสาร์” “ราหู” และ “ดาวเกตุ” ก็ส่งเสริม กลับย้ายไปตกใน “ภพดี”ของแต่ละราศี ทำให้จากเคราะห์ร้าย กลายเป็นเบาบาง ไม่ส่งผลต่อดวงชะตามากนัก เรียกว่าดวงดารา “เป็นใจ”
{“คฑา ชินบัญชร” กูรูด้านโหราศาสตร์}
“ดาวบาปเคราะห์ แทนที่เขาจะไปเดิน อยู่ในภพที่ไม่ดี เช่น ภพวินาศ ก็กลายเป็นเขาไม่ได้ไปอยู่อย่างนั้น มันเลยกลายเป็นว่า ราศีที่จะตกในภพที่ไม่ดี หรือได้รับพลังจากดาวบาปเคราะห์ร้ายๆ ก็เลยน้อย”
“อีกอันนึง ผมมองว่าอาจจะด้วยดาวพฤหัสบดี ที่ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎ ช่วงประมาณ 31 พฤษภาคม แล้วย้ายเข้าราศีสิงห์ในช่วง 20 ตุลาคม คือย้าย 2 ครั้ง ปกติเขาจะย้ายครั้งเดียวนะ มันเลยทำให้กระจายความโชคดีไปทั่วทั้ง 12 ราศี”
** “พฤษภ” เฮงสุดตลอดปี “ตุลย์-กุมภ์” คนโสดได้คู่ **
ในปี 69 “พฤษภ-ตุลย์-กุมภ์” เรียกได้ว่าโดดเด่นสุดๆ เพราะได้อิทธิพลจาก “ดาวพุธ” และ “ดาวพฤหัสบดี”โดยเฉพาะเรื่อง “ความสัมพันธ์” จะได้พบกัลยาณมิตรใหม่ๆ คนโสดมีเกณฑ์จะเจอ “ความรัก”
ใครที่ทำงานเกี่ยวกับการพบปะผู้คน อย่างด้านงานขาย นักการตลาด รวมไปถึงศิลปิน-ดารา จะรุ่งสุดๆ ส่วนใครที่ทำงานประจำ ปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา ก็จะคลี่คลายได้ทุกเคสไป
โดยใน 3 ราศีนี้ คนที่ “เฮงยืนหนึ่ง”หรือเรียกได้ว่า มีแต่เรื่องดีๆ เข้ามาตลอดทั้งปี ไม่ว่าจากการงาน โชคลาภ มากกว่าใครๆ คือ “ราศีพฤษภ”
แต่ก็มีจุดที่ต้องระวังอยู่เหมือนกัน คือแม้จะดวงดีสุดๆ แต่ก็จะต้องมีเรื่องให้ “เสียทรัพย์” จุกๆ จิกๆ มากวนใจตลอดทั้งปีเหมือนกัน
ถ้าพูดถึง “ปัญหาสุขภาพ”คน “ราศีพฤษภ”ต้องระวังเรื่อง “ระบบทางเดินหายใจ” ส่วน “ราศีตุลย์”ต้องคอยเช็กเรื่อง “ระบบทางเดินอาหาร”ให้ดี และชาว “ราศีกุมภ์”ต้องคอยระวัง “อุบัติเหตุ” จาก “ของมีคม”
{“ราศีพฤษภ” ยืนหนึ่ง โชคดีตลอดปี}
** “เมษ-มังกร-พิจิก” งานเด่น เงินทะลัก **
สำหรับ “เมษ-มังกร-พิจิก”ปีนี้ การ “งาน-การเงิน” มาแบบสุดๆ
เริ่มจาก “ราศีเมษ”ที่มี “ดาวพฤหัสบดี” เข้า “พระอาทิตย์”เสริม ผลักให้ใครที่เป็น “ข้าราชการ” “ทหาร” “ตำรวจ” หรือ “นักการเมือง”จะมี “ผู้ใหญ่ส่งเสริม”กระทั่งหน้าที่การงานก้าวหน้า โดดเด่นกว่าใครเพื่อน
ส่วน “ราศีมังกร”ก็ชีพจรลงเท้า คนที่ทำงานที่เกี่ยวกับ “การเดินทาง” “ติดต่อสื่อสาร”หรือ “ขนส่งโลจิสติกส์” ก็มีแต่จะ “รับทรัพย์” ก้าวหน้า
ด้าน “ราศีพิจิก” การเงิน โชคลาภ ไหลมาเทมา เรียกว่า “ได้ดีตั้งแต่ต้นปี” กันเลยทีเดียว โดยเฉพาะช่วงเดือน “พฤษภาคม”หลังดาวพฤหัสบดีย้าย ดวงชะตาของชาวพิจิกจะโดดเด่นขึ้นมาทันที คือเป็นรองแค่ “ราศีพฤษภ”เท่านั้นเอง
แต่ “ช่วงกลางปี” โดยเฉพาะในเดือน “สิงหาคม” ถึง “กันยายน”คน “ราศีพิจิก” ต้องระวังเรื่อง “การบริหารเงิน” ให้ดี เพราะมีเกณฑ์ว่า “บริวาร” จะทำให้ “เสียทรัพย์”
ส่วนชาว “ราศีมังกร” เมื่อชีพจรลงเท้า สิ่งที่ต้องระวังคือ “อุบัติเหตุจากการเดินทาง”อาจต้องเสียเงินไปกับ “ค่าซ่อม” ยานพาหนะ ด้าน “ราศีเมษ” น่าเป็นห่วงแค่เรื่องเดียว คือ “ปัญหาสุขภาพ”ที่อาจต้องนอนซมเพราะ “ไข้หวัด”
{“เมษ-มังกร-พิจิก” การงานดี การเงินรุ่ง}
** “มีน-กันย์-เมถุน” เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง **
สิ่งที่ต้องรู้คือ ปี 69 ดวงดาวสำคัญ จะมีผลต่อคนราศี “มีน-กันย์-เมถุน” เป็นอย่างมาก จนผลักให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
นั่นก็คือ 1.“ดาวพุธ” ซึ่งเกี่ยวข้องกับ “การเรียนรู้”และ “เปลี่ยนแปลง” 2.“ดาวพฤหัสบดี”ที่หมายถึง “การเติบโต”และ 3.“ดาวอังคาร”ที่ส่งผลต่อเรื่อง “การลงมือทำ”และ “การเปลี่ยนผ่าน”
ผลักให้คนทั้ง 3 ราศีนี้ คือ “มีน” “กันย์” และ “เมถุน”เหมาะที่จะ “เปิดใจ” ลองทำอะไรใหม่ๆ คือถ้าเป็นวัยเรียน ก็เหมาะจะ “ศึกษาเพิ่มเติม”
เริ่มจากชาว “ราศีมีน” สำหรับคนที่ทำงานประจำ อาจมีการขยับขยาย เปลี่ยนงาน ส่วน “ราศีเมถุน” ถ้าเป็นนักธุรกิจจะได้พบโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ด้าน “ราศีกันย์”จะได้พบเจอผู้คนใหม่ๆ เพื่อนกลุ่มใหม่ๆ เช่นกัน
ย้ำว่า “การเปลี่ยนแปลง”ที่เกิดกับทั้ง 3 ราศีนี้ ไม่ใช่เรื่องไม่ดี แต่เรียกว่า “ชะตาฟ้าเปิด” ให้พบพากับโอกาสใหม่ๆ ที่จะทำให้ชีวิตก้าวหน้า ขอแค่เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ก็ไม่มีอะไรน่าห่วง
แต่ให้ระวังอย่างเดียวคือเรื่อง “สุขภาพ” เพราะ “ราศีมีน”อาจมีปัญหาด้านกระเพาะปัสสาวะ ส่วน “ราศีกันย์” ต้องระวังเรื่องความดันกับเส้นเลือดในสมอง และ “ราศีเมถุน”อาจมีปัญหาด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ
{“มีน-กันย์-เมถุน” เตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลง}
** “กรกฎ-ธนู-สิงห์” ดวงมา ลาภลอยเข้า **
จะบอกว่า “โชคหล่นทับ”ก็ได้ สำหรับชาวราศี “กรกฎ” “ธนู”และ “สิงห์”เพราะในปี 69 นี้ พวกเขาได้รับพลังจาก “ดาวจร” อย่าง “ดาวเกตุ” “ราหู” “ดวงจันทร์”และ “พระอาทิตย์”
ส่งให้ “ราศีกรกฎ”จะเจอโอกาสดีๆ ที่เข้ามาในชีวิตแบบคาดไม่ถึง เช่น โชคดีเรื่องงาน หรือคิดอยากได้อะไรก็ได้ ซึ่งจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นปี ยาวถึงปลายปี
ส่วน “ราศีสิงห์”เพราะได้ “พระอาทิตย์” หนุน ทำให้มีผู้ใหญ่จะส่งเสริม ให้มีเงินทอง โชคลาภ ไหลมาเทมา
มาถึง “ราศีธนู”ปีนี้เหมือนฟ้าหลังฝน การงาน กิจการ ที่อดทน ลงทุนลงแรงทำมา แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ จนอาจเริ่มท้อ สู้ต่อไม่ไหว ในปีนี้กิจการหรือการงานเหล่านั้น จู่ๆ ก็จะดีขึ้น กราฟพุ่งขึ้นเรื่อยๆ เอง
แต่ก็ยังมีจุดที่ทั้ง 3 ราศีนี้ต้องระวัง ก็คือเรื่อง “สุขภาพ” อย่าง “ราศีกรกฎ”ต้องระวังเรื่องสายตาเป็นพิเศษ ด้าน “ราศีสิงห์”อาจเจอปัญหาเรื่องระบบประสาท ส่วน “ราศีธนู”ตับ ไต อาจมีปัญหา ต้องดูแลร่างกายส่วนนี้ให้ดีๆ
{ลาภลอย โชคหล่นทับ “กรกฎ-ธนู-สิงห์”}
ราศีธนู (16 ธ.ค. - 14 ม.ค.) ราศีมังกร (15 ม.ค. - 12 ก.พ.)
ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. - 14 มี.ค.)
ราศีมีน (15 มี.ค. - 12 เม.ย.)
ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)
ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)
ราศีเมถุน (15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)
ราศีกรกฎ (17 ก.ค. - 16 ส.ค.)
ราศีสิงห์ (17 ส.ค. - 16 ก.ย.)
ราศีกันย์ (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)
ราศีตุลย์ (18 ต.ค. - 16 พ.ย.)
ราศีพิจิก (17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)
สกู๊ป : ทีมข่าว MGR Live
ขอบคุณภาพ : IG @khatha_chinbanchorn
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **