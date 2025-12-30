เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
เป็นปีที่คุณจะโดนเพ่งเล็ง จับตามองจากคนสนับสนุนและคู่แข่ง มีคนอยากทำงานด้วย หรือซื้อตัวไปร่วมงาน เชิงการทำงานนั้นคุณมีโอกาสเลือกทั้งผู้ร่วมงานหรือคู่ค้าทางธุรกิจ คนจบใหม่จะได้เดินหน้าธุรกิจของตัวเอง คุณจะมองข้ามงานประจำ
การใช้จ่ายตลอดปีนี้ สะสางหนี้เก่า จะได้ปิดหนี้หรือเลิกจ่ายรายจ่ายจำเป็นที่เป็นเงินก้อนบางเรื่อง ระวังปากเสียงกับครอบครัวเรื่องมรดก เดินทางบ่อยมีลุ้นโยกย้ายถาวร สุขภาพจิตใจ ระบบเลือด หัวใจ ความดันโลหิต ต้องเฝ้าระวัง จะมีคนเจ็บป่วยหนักในบ้าน
ด้านความรัก คุณจะได้กลับไปอยู่กับครอบครัว คนไกลบ้านเกิดมีลุ้นย้ายกลับ หรือครอบครัวจะย้ายติดตามคุณไปด้วย ง้อใคร อีกฝ่ายจะเข้ามาหาคุณก่อน คนโสดระวังความไว้ใจที่เสียน้ำตา
คนเกิดวันจันทร์
มั่นใจเข้าไว้ เป็นวันปลายปีและช่วงต้นปีที่หลายสิ่งไม่ค่อยได้ดั่งใจ หรือคุณจะให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเอง งาน โอกาส การเจรจาที่คุณจะเปิดดีลกับคนที่พบเจอช่วงหยุดยาวปีใหม่นี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีและนำมาสู่ความสำเร็จ
จะได้ซื้อขายบ้าน ที่ดิน หรือมีคนอยากโอนให้เพราะความเสน่หา ตกงานจะได้งานใหม่ในรูปแบบฟรีแลนซ์ ระวังการใช้จ่ายที่หมุนไม่ทัน หรือเกินตัว ของเก็บของเก่าสะสมจะได้เงินดี เรื่องร้ายจะพลิกเกม สายสนับสนุนจะได้ออกมายืนแถวหน้า
เดินทางไกลระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการลื่นล้ม รองเท้า การเดิน สุขภาพช่องปาก ฟันจะได้ซ่อมแซม และเป็นปีที่เหมาะจะสวยหล่อด้วยแพทย์ช่วยหนุนดวงให้ชื่นมื่น ความรักใครบางคนจะกลับมาหาให้ว้าวุ่นใจ
คนเกิดวันอังคาร
ชาววันอังคารมีดวงโสดข้ามปี แต่คุณจะเห็นความสัมพันธ์รอบตัวที่ชัดเจนขึ้น จะได้ทำงานกับคนรักเก่า มีการโยกย้ายที่เล่นตลกให้คุณพบเจอคนที่เคยมีใจ ในภาพรวมแล้วครึ่งปีแรกเป็นสิ่งที่ท้าทายและออกตัวแรงกว่าคนอื่นเพื่อความสำเร็จเดียวกัน
ส่วนการค้า คุณจะได้ฐานลูกค้าเก่ากลับคืนมา ใส่ใจงานที่นอกเหนือกว่าหน้าที่หลักไว้บ้างจะดี การใช้จ่ายควบคุมได้ดีขึ้น แต่อาจยังมีเหตุให้คุณกู้ยืมอยู่บ้าง
ตลาดของบริการ อาหาร การเดินทาง การท่องเที่ยวยังคงโดดเด่น มีโชคจากสัตว์สองเท้า เรื่องการเสี่ยงโชคมักได้จากสิ่งที่ไม่ใส่ใจ ส่วนสุขภาพได้ลงทุนทั้งการดูแลและการรักษา จะได้เจอญาติ คนในครอบครัวที่ไม่พบหน้ามานาน
คนเกิดวันพุธ
ถึงเวลาวางงานจริงจัง คุณจะได้เดินหน้าคิดอะไรใหม่ๆ เตรียมแผนงานสำหรับต้นปีหน้า สำหรับความโดดเด่นต้นปี สิ่งใดที่ชาววันพุธเตรียมการเอาไว้ ขอให้ดำเนินการได้ปังในช่วงสองสามเดือนแรกของปี การงานมีโอกาสเปลี่ยน โยกย้ายไปทำสิ่งใหม่ เจ้านายใหม่
ส่วนการเรียน หนักสักหน่อยและคุณต้องทุ่มเทมากๆ เพื่อให้สำเร็จในสิ่งที่ตั้งใน การใช้จ่ายมักมีเรื่องด่วนปุบปับมารบกวนเงินเก็บของคุณบ่อยครั้ง เป็นปีที่คุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับภูมิแพ้ ระบบทางเดินหายใจ เงินขยันเก็บตั้งแต่ต้นทาง เปลี่ยนเป็นสิ่งของหรือลงทุนระยะยาวค่อนข้างดี
ส่วนเรื่องความรัก คนโสดมีสิ่งอื่นให้สนใจนอกเหนือจากความเลิฟ หากคบหาใครอยู่ย่อมห่างเหิน จากมีคู่อาจกลายเป็นโสด แต่งงานแล้วยังราบรื่น
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ช่วงปลายปีหรือต้นปี สิ่งที่เคยสงสัย ตั้งคำถาม ล้านคำตอบในหัวจะได้รับคำอธิบายให้กระจ่าง ถึงเวลาตั้งใจและแสดงผลงานของคุณให้เป็นที่ประจักษ์
งานอาจไม่เด่นเท่าคนอื่น เน้นการทำงานเป็นทีม รวมกลุ่มกับเพื่อนๆ คุณจะได้สิ่งดีเข้ามาหาตัว อาจเสียมิตรเพราะเรื่องเงินหรือผลประโยชน์ แต่เรื่องสุขภาพโดยรวมแล้วจะดีขึ้น รอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงปุบปับ และต้องตั้งรับกับปัญหาเฉพาะหน้าบ่อยครั้ง
ใช้จ่ายอะไรเน้นเรื่องจำเป็น ลดสิ่งของมันต้องมี ตลาดธุรกิจอยู่ในประเทศแต่จะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ ความเจ็บป่วยอาจต้องรักษาระยะยาวจริงจัง มีโอกาสโอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของด้านอสังหาริมทรัพย์ ปล่อยขายของเก่า เซ็นรับของใหม่แม้จะมาพร้อมตำหนิเล็กๆ น้อยๆ
คนเกิดวันศุกร์
สิ่งที่ทำประจำ สกิลที่ชั่วโมงบินสูงมีโอกาสได้เงิน ได้งานใหม่จากผลงานเด่นๆ ของตัวเอง ถือเป็นปีที่คุณจะได้ปล่อยของ สิ่งที่อัดอั้น พุ่งแรงแซงหน้าเพื่อนร่วมงานและคนในแวดวงเดียวกัน คนในเครื่องแบบ มียศตำแหน่งระวังเรื่องคำพูด และมักเกี่ยวข้องกับคดีความโดยง่าย ยานพาหนะจะมีปัญหา การเดินทางติดขัดบ่อยครั้ง แต่ปลายทางหรือเป้าหมายการเดินทางสำเร็จลุล่วง สุขภาพระบบน้ำ ระบบเลือดต้องดูแลรักษา คนสบายดีอาจมีการเจ็บป่วยใหม่ๆ เข้ามาทักทายและมักมาจากโรคทางพันธุกรรม
เสี่ยงโชคไม่โดดเด่น แต่ลาภจากบุคคลสว่างมากๆ ความสัมพันธ์ในบ้านอาจติดขัด ขัดใจกันเพราะเรื่องเงิน หรือการเข้ามาใส่ใจของญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไป โดยรวมไม่มีปัญหา
คนเกิดวันเสาร์
เป็นปีที่คุณต้องให้โอกาสคนอื่น สิ่งที่คุณคิด อยากลงมือทำ จะมีคนเข้ามาสนับสนุน ระวังเป็นม้าแรงตกในตอนท้าย หลายเรื่องจะสดใสโลดแล่นพลังงานล้นในตอนเริ่มต้น แต่เหนื่อยใจและหมดกำลังใจในช่วงปลาย
การทำงานมีดวงโยกย้ายตำแหน่ง หรือได้พ่วงงานใหม่เข้ากับงานเดิมของตัวเอง การลงทุนระยะสั้นทำได้ตลอดทั้งปี เน้นเก็งกำไรทั้งในและต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์จะได้ซ่อมแซม ทุ่มทุนกับบ้านที่ดินในการดูแลรักษา สุขภาพ เจ็บป่วยอะไรแพทย์ทางเลือกคือเครื่องมือคู่ขนานกับเส้นทางหลัก
ส่วนความรัก โอกาสอาจไม่ใช่คำตอบ คุณจะได้พบเจอคนใหม่ที่น่าสนใจ ส่วนคนมีคู่อยู่แล้วการลงทุนกับคนรักเป็นเรื่องที่โดดเด่น มีทายาทแล้วอาจได้สมาชิกในบ้านเพิ่มเติม
