เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
เดินทางไกลให้ใส่ใจเรื่องยานพาหนะ การไปไหนมาไหน อย่าออกจากบ้านคนเดียวควรมีคนไปเป็นเพื่อน ดวงท้ายปีอันตรายอยู่รอบตัวชักนำให้เลือดตกยางออก การลงทุนชะลอเอาไว้ก่อน แต่เงินเก็บอาจโดนรบกวนเพราะญาติและคนใกล้ชิดเข้ามาขอความช่วยเหลือ สุขภาพของคนสูงวัยในบ้านเป็นที่จับตามองของเครือญาติที่ต้องช่วยกันดูแลใกล้ชิด ใครอยากย้ายกลับเป็นจะได้วางแผนจริงจัง
ลาภลอยอาจจากคนรัก เรื่องน่าชื่นชมยินดี หรือแบ่งปันเบี้ยขยัน เอาเงินก้อนเข้าบ้านให้ชื่นมื่น และหากโสด กลับบ้าน เยี่ยมครอบครัวคนรู้จักมานานอาจทำให้คุณมองพวกเขาใหม่ มีโอกาสลุ้นสานสัมพันธ์ เคยขอพรสิ่งใดไว้ใกล้ถึงคิวของคุณแล้ว
คนเกิดวันจันทร์
หลีกเลี่ยงการปะทะ ความจริงใจเข้าหาคนใกล้ๆ ทำให้คุณเดินหน้าต่อได้ คอนเนกชั่นทำให้คุณหยิบจับอะไรง่ายยิ่งขึ้น และได้เปรียบเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ การค้าไว้ใจบริวาร หากแบกเองทุกเรื่องจะได้ป่วยรับช่วงท้ายปี มีโอกาสเปลี่ยนเจ้าของทรัพย์สิน สังหาริมทรัพย์โดดเด่นในการเก็บออม หรือการต่อยอดลงทุนกิจการเดิม หุ้นตัวเดิม สิ่งเก่าๆ ที่ครอบครองเอาไว้นานแล้ว ทำบุญผ้าไตร เรื่องติดขัดจะเบาบางลง
มีดวงปากเสียงกับคนห่างไกล งอนบ่อย ทะเลาะกันเก่งแน่ความสัมพันธ์ยังแน่นแฟ้นดี คบหาใครทางบ้านจะค่อยๆ ยอมรับ แต่เสน่ห์แรงกับคนมีภาระ มีตำหนิ คนหม้ายลูกติดมีคนเข้ามาให้พิจารณาแถมอายุน้อยกว่าเสียด้วย
คนเกิดวันอังคาร
ช่วยคนใกล้ตัวแก้ปัญหา คนในบ้านมีเรื่องมาปรึกษา งานอาจได้เปลี่ยน วางแผนย้ายไปใกล้บ้านเกิดมากยิ่งขึ้น ตำแหน่งที่ไม่ได้อยากได้ทำให้มนุษย์เงินเดือนคิดหนัก ใครเดินทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก ป่าเขา น้ำตกช่วยเสริมดวงการเงินและการแข่งขัน ละเว้นการไปร่วมงานสีดำจะฉุดดวงสุขภาพ ลาภลอยโอกาสมีน้อยและมักมาจากเรื่องของคนใกล้ตัวเสมอ
ยังลืมคนเก่าไม่สนิท ต่างคนต่างฝ่ายสอบข่าวของกันและกันทั้งๆ ที่เลิกรากันไปแล้ว ทำบุญเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มช่วยปรับดวงความรักและลดปากเสียงภายในบ้าน คนว่างๆ ใจโสดๆ สนุกกับครอบครัวและเพื่อน มากกว่ามองหาคนใหม่ๆ แม้จะมีคนใกล้ตัวรอโอกาสขอพิจารณา
คนเกิดวันพุธ
อย่าหัวร้อน อย่าเสียสมาธิกับสิ่งที่กำลังได้ยิน ตั้งใจเรื่องใดไว้ขอให้ดำเนินตามนั้น เชิงธุรกิจจีคนใช้โอกาสตอนที่คุณเผลอเพื่อแซงหน้าหรือตัดหน้าเรียกฐานลูกค้า งานไอเดียจะได้ซื้อขาย หรือรับจ๊อบ ทำสัญญาเรื่องใหญ่ ตกลงด้วยวาจาหรือทำสัญญาล้วนดีทั้งนั้น การเงินใช้อย่างปรับคับประคอง อาจสะดุดเกี่ยวกับการขนส่ง คมนาคม มีเหตุให้คุณเดือดร้อนในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ตกงานต้องพักไปก่อน
รักใครอาจโดนมองผ่าน ชอบใครต้องอดทนรอ อย่าพูดเยอะ สายเงียบขรึมซึนๆ มักมีเสน่ห์กับคนที่หมายปอง จะได้พบเจอคนที่อายุน้อยแต่มีความคิดที่โตกว่าวัย วัยเรียนจะมีคนแก่กว่ามาชอบ อาจเป็นคนที่เรียนห่างกันมากๆ หรือทำงานแล้วแต่ดูใจกันนานๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
จะได้สร้างชื่อเสียงเพราะงานอดิเรก สิ่งที่คุณหาทำในยามว่างจะเริ่มเกิดมูลค่าได้ประโยชน์ อย่าพึ่งละทิ้งสิ่งที่ทำหรือเป็นอยู่เพื่อหันไปหาสิ่งใหม่ ประคองเอาไว้ทั้งคู่เป็นดีที่สุด การลงทุนอยู่ในตลาดต่างแดน หรือทางที่ดีชะลอเอาไว้ก่อน อย่าหลงเชื่อคำพูดของคนรอบตัวจะเดือดร้อน การใช้จ่ายอยู่กับภาษีสังคม หรือการดูแลตัวเองเรื่องภาพลักษณ์และสุขภาพ เสี่ยงลาภลอยให้เล่นสวนกระแสหรือตามคนอื่น
อย่าลืมมองคนใกล้ตัว ที่สนิทมากๆ คนโสดจะเสน่ห์แรงกับคนเพศเดียวกันและต่างเพศ คนที่พบในสถานที่ใหม่ๆ นั้นดีต่อใจ มีทั้งได้คบหากันต่อในอนาคตหรือติดอยู่ในเฟรนด์โซน ส่วนคนมีคู่อยู่แล้ว บางเรื่องอย่าเข้าไปยุ่ง ธุระ เรื่องไม่สบายใจ คนรักจะเปิดใจคุยกับคุณเอง
คนเกิดวันศุกร์
บริวารไม่ค่อยเชื่อฟัง ไว้วางใจให้พวกเขาทำงานแทนในช่วงวันหยุด หรือเจ้านายจะดูแลเรื่องสำคัญแทนคุณ ต้องขยันตรวจสอบ สายราชการ หรือคนที่เข้าเวร ทำงานสายบริการต่างๆค่อนข้างโดดเด่น รับงานช่วงข้ามปีปังเป็นพิเศษแม้จะเหนื่อยมากๆ อย่าให้ใครยืมเงิน เน้นเป็นสิ่งของหรือช่วยลงแรงจะดีต่อใจและไม่เสียมิตรภาพ ความฝัน ทักเตือนเรื่องคนพาลใกล้ๆ ตัวทำให้เสียทรัพย์ท้ายปี
ส่วนความหัวใจ เก็บไว้หรือบอกไป แม้เจ้าตัวไม่รู้ แต่เพื่อนๆ เห็นตั้งแต่ดาวอังคาร อาการชัด ขยันหาเรื่องคุย แต่คุณจะมีโมเมนต์ดีๆ ปลายปีเป้นของขวัญปีใหม่ อย่าพึ่งยอมแพ้ในเกมความรัก ปีหน้าโอกาสเป็นของคุณ ด้านคนมีคู่แล้วมีเอกสาร ธุรกรรมที่ต้องลงนามร่วมกัน
คนเกิดวันเสาร์
ติดขัดสิ่งใดต้องรีบสะสาง เคลียให้จบก่อนสิ้นปี โอกาสไม่ได้วิ่งเข้ามาหาบ่อยๆ คุณจะต้องค่อยๆ ดูแล เอาใจใส่สิ่งรอบตัวให้เรียบร้อย จะได้วางแผนงานระยะยาว แต่การเดินทางพักหรือท่องเที่ยว ขอให้คุณชาร์ตพลังชีวิตให้เต็มที่ การลงทุนระยะสั้น จะได้ต่อทุนระยะยาว ช่วงนี้หาของขวัญเกี่ยวกับอาหาร ขนมไปฝากญาติผู้ใหญ่ ช่วยเสริมดวงการแข่งขัน พรจากคนใกล้ชิดเปิดทางต้นปีหน้าได้อย่างปังตลอดปี
เกมหัวใจคุณอาจจะแพ้ แต่รักเก่าไม่ควรรีเทิร์น มันจะจบลงแบบเดิม มีอะไรไม่น่าปลื้มต้องค่อยๆคิดพิจารณาคุยกันตรงๆ เพศทางเดียวกันจะเข้าหาคนมีเจ้าของแล้ว ใครเจ้าชู้ ต้องอยู่ให้ห่าง ช่วงนี้คนรักมีความคิดไอเดียเยอะ พวกเขาจะชวนคุณทำสิ่งใหม่ๆ และเงินดี
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **