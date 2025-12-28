เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
คนคิดเยอะ คิดมาก ระวังใจตัวเอง มันอาจวนลูปทำให้คุณไม่กล้าเปิดรับสิ่งใหม่ที่เข้ามา สองสามวันนี้หาโอกาสทำบุญสังฆทาน จัดชุดไปถวายด้วยตัวเอง ถือเป็นการล้างดวงและเปิดรับเรื่องดีๆ ที่จะเริ่มต้นในช่วงต้นปีนี้ หางาน โอกาสอาจยังมาไม่ถึง การใช้จ่ายประคับประคองไปก่อน อย่าวู่วามจ่ายเงินก้อน ที่กว่าจะได้คืนต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน สุขภาพระวังแพ้อาหารปุบปับ
ครอบครัวอาจเปิดวาระคุยเรื่องสถานะหัวใจ คนในแสงไฟจะได้รับการยอมรับเรื่องคนข้างกาย หรือทำงานใกล้ใครคนโสดจะแอบชอบคนคนนั้นก็เป็นได้ เพศทางเลือกคนรักอยากขอโทษ ขอโอกาส คู่รักที่มีเซอร์ไพรส์ระวังเจอเรื่องเซอร์ไพรส์กลับที่อมยิ้มได้ทั้งวัน
คนเกิดวันจันทร์
งานโค้งสุดท้ายยังแอบมารบกวนทำให้คุณเสียสมาธิ เสียเวลาพักผ่อน เร่งด้วนต้องรีบทำ เจ้านายจะไว้ใจให้คุณทำงานสำคัญบางอย่าง นักลงทุนอย่าวิ่งตามกระแส เชื่อและมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองสร้างเอาไว้จะดีที่สุด การเดินทางไกลระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ำ แหล่งน้ำ การลื่นล้ม ธุรกิจความเชื่อ คึกคัก คนที่เคยเข้าใจผิด ผิดใจกับคุณ พวกเขาจะมาขอโทษ ขอโอกาส มีรายจ่ายเรื่องการซ่อมบ้าน
คนรักเอาแต่ใจ วันนี้งอนเก่งเป็นพิเศษ แต่เข้าหาใครจะโดนมองแรง สถานะคนมีคู่ไม่ชื่นมื่นแต่งอนๆ ง้อๆ ไปทั้งวัน ด้านคนโสดงาน การเรียนทำให้คุณลืมสนใจเรื่องความรัก ลืมนัดหมาย หรือไม่ได้ใส่ใจคนที่เข้ามาโคจรอยู่ใกล้ๆ เพศทางเลือกเผื่อใจกับการเป็นตัวสำรอง
คนเกิดวันอังคาร
คำพูดทำให้มีปัญหา ไม่สบายใจ เข้าใจกันผิดเพราะคำพูดที่ไวกว่าความคิด การเดินทางมีโอกาสเปลี่ยนแผน งานด่วนจะวิ่งเข้ามาหาช่วงปลายปี หาเช้ากินค่ำรายได้ดี แม้ว่าคุณอยากไปพักเสียมากกว่า การเงินรับเข้าจ่ายออกควบคุมได้ค่อนข้างดี แต่เชิงการลงทุนไม่ค่อยแจ่มใสนัก ความเชื่อ สิ่งศรัทธา จ่ายเงินแต่สบายใจ เสริมดวงสุขภาพทำบุญคนป่วยติดเตียง จะมีโชคที่ไม่คาดคิดรับปีใหม่
ลงทุนกับความรัก จะจีบใคร เข้าหาใครช่วงนี้เปย์หนัก และคนมีคู่แล้วจะเริ่มคิดลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวจริงจัง ปลายปีใครเปิดตัวกับครอบครัวจะได้รับการต้อนรับ แต่คนรักเก่าที่เลิกราไปนานอาจลดเครดิตด้วยคำพูด ทำให้เสียหายหากจะคบใครสักคน
คนเกิดวันพุธ
กิจการขนาดเล็กจะได้โชค โอกาสในระยะนี้ คุณอาจรับจบ หรือรับงานแทนคู่แข่ง ท่ามกลางวันหยุดระยะยาว ต้องใส่ใจการติดต่อทุกประเภทเพราะจะมีข่าวดีเข้ามาหา หาเช้ากินค่ำเป็นที่ไว้วางใจของนายจ้าง ฟรีแลนซ์คุณจะได้โอกาสแก้ตัวกับสิ่งที่เคยผิดพลาด เสื้อผ้าโทนขาว ครีม เทา เรียกทรัพย์ ทำบุญเกี่ยวกับขนมหวาน หรือใส่ซองร่วมบุญเวลาได้ยินข่าวคราว ช่วยหนุนการสนับสนุนจากผู้ใหญ่
วันนี้โอกาสเป็นของคนโสด อย่าให้เป้าหมายหัวใจแซงหน้า คุณต้องทำอะไรสักอย่าง เพราะมีโอกาสครึ่งต่อครึ่ง จะได้สละโสดก่อนปลายปี หรือคนที่รอจะให้ความชัดเจน ด้านคนมีคู่อยู่แล้ว เรื่องอึดอัดใจ การคาดหวังในเรื่องของครอบครัวมักมาจากพ่อแม่ทั้งสองฝ่าย
คนเกิดวันพฤหัสบดี
งานค้างของคนอื่นอาจเป็นงานด่วนของเรา จะได้เก็บออมเพื่อการศึกษา การลงทุน เงินทุนเล็กๆ จะได้ขยับขยาย โอกาสจะมาหาไวขึ้นแบบเร่งด่วน งานประจำมีโอกาสเลื่อนไปในตำแหน่งหรือสถานที่ใหม่ๆ คุณจะได้เป็นผู้บุกเบิกในหน่วยงานตัวเอง การค้ารายได้ดีกับของซื้อมาขายไป ระวังสินค้ามีตำหนิทำให้เดือดร้อน งานสายบริการทำอะไรต้องระวังให้มาก สุขภาพ ไมเกรน ความดันโลหิตจะเข้ามาทักทาย
คนแอบรัก แอบสุขแอบเศร้า เพราะมีคนแซงหน้าไปจีบเป้าหมายอย่างเปิดเผย คนตกงานจะได้เริ่มความรักใหม่ หรือคนใกล้ๆ ตัวอาจสารภาพความในใจ ทำให้วันแย่ๆ เรื่องติดลบตลอดวันหายไปเป็นใจฟูๆ เพศทางเลือกหากโสด มีคนไม่ชอบหน้าแต่รู้ใจอยู่ใกล้ตัวมากๆ
คนเกิดวันศุกร์
มีโอกาสเลือกนายจ้าง คุณอาจต้องตัดสินใจบอกปฏิเสธ หรือต่อรองค่าตัว รวมทั้งการค้าทุกประเภท อย่าปุบปับรับตอบตกลง พิจารณาให้ดีจะไม่ติดลบ ใครเดินทางไกลระวังของหายไม่ได้คืน หรือมักมีเรื่องขัดลาภระหว่างทริป สุขภาพเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ปวดหัว ท้องเสีย มีลาภจากสัตว์สองเท้า คนอายุน้อยเป็นที่ปรึกษา ให้โชคโอกาสกับคุณได้อย่างดี คนใกล้ตัวทำให้เสียความรู้สึก
ติดขัดเพราะเรื่องของวัย คุณจะคิดเยอะ หากโสดแล้วมีคนเข้ามาติดพัน จะมีคู่ มีเจ้าของแล้ว ล้วนดีต่อใจแต่ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมเพราะมีคนแนบเนียนว่าโสดแต่มีเจ้าที่แรงพร้อมจะหึงหวงหรือเป็นเรื่องทะเลาะข้ามปีได้โดยง่าย มีคนอยากกลับมาขอโอกาส
คนเกิดวันเสาร์
เร่งทำงาน เร่งสะสางเรื่องเรียน วันนี้ คุณจะได้เร่งรีบและให้โอกาสคนอื่นไปพร้อมกัน การลงทุนต้องคิดเยอะ เน้นเก็บออม หรืออย่าลืมให้รางวัลตัวเองบ้าง จบใหม่มีโอกาสทดลองงาน ทำงานระยะสั้นๆ สิ่งที่คุณเลือกอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบที่สุดก็เป็นได้ การใช้จ่าย มากน้อยเอาพอเหมาะสม อย่าเปย์เกินความจำเป็นในช่วงเทศกาล เสริมดวงปังๆ พร้อมรับปีใหม่ ทำบุญเกี่ยวกับคนไร้บ้าน คนตกงาน จะดีมากๆ
รางวัลปลอบใจคนโสดอาจเป็นรักครั้งใหม่ ที่เข้ามาในรูปแบบพี่น้อง คนรู้จักที่เห็นหน้ากันบ่อยๆ รักออนไลน์จะได้เจอตัวจริง หรือคุณอาจทราบว่าเขาคือคนใกล้ตัวมากๆ และดูต่างจากในโซเชียลฯ ค่อนข้างเยอะ คนมีคู่ทายาทใหม่ยังต้องลุ้นเรื่องสุขภาพของทั้งคู่ต้องมาก่อน
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **