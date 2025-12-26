เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 68 – 2 ม.ค. 69

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
มีเรื่องเปลี่ยนแผนบ่อยๆ เป็นช่วงเปลี่ยนปีที่คุณจะได้วุ่นวายกับธุระเก่ายังไม่จบ ธุระใหม่เริ่มไม่ได้ อย่าติดต่ออะไรกับใคร ยังว่างเว้นไว้เป็นคำตอบที่รอนาน สุขภาพเจ็บป่วยกับเรื่องเล็กกินยาก็หายดี
การงาน มีดวงแบกงานกลับบ้าน มีสิ่งต้องคิด วางแผนเพื่อรอเร่งดำเนินการหลังเปิดทำการ ค้าขาย เจ้าของกิจการช่วงนี้คึกคักแต่ให้ระวังของ สินค้าสูญหาย ไม่ได้คืน ส่งผลระยะยาวกับการทำงาน ตกงานจะมีข่าวดี
การเงิน เร่งรับ เร่งจ่าย ปิดจ๊อบได้เงินก้อนในช่วงปลายปี เป็นจังหวะที่ดีกับการลงทุนระยะยาว เข้าหุ้นกับคนในครอบครัว ลงไปดูแลกิจการในบ้านคุณจะโชคดี สังหาริมทรัพย์และกองทุนยังโดดเด่น
ความรัก โดนปิดกั้น อาจมีเหตุให้ไม่ได้พบหน้า มีเรื่องด่วนให้ต้องห่างเหิน มีบททดสอบเข้ามาหาคนมีคู่ คนโสดอาจมีคนพูดความในใจสละโสดช่วงข้ามปี เพศทางเลือก ทางบ้านจะเปิดทางกับการคบหาใครสักคน
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
อย่ารอเวลา คุณอาจต้องใช้ช่วงเวลาที่คุณหยุด พักผ่อน คุณจะได้โอกาสเติบโต ลุกขึ้นมาทำงานช่วงวันหยุด โยกย้าย เปลี่ยนแปลง ทำงานไว้ล่วงเวลาเป็นดีที่สุด มีลาภลอย ข่าวดีจากคนอื่นที่ได้โชคตามไปด้วย
การงาน ต้องดีลทางอ้อม วันหยุดอาจโทรติดต่องาน คุยกับใครสักคนเพื่อโน้มน้าวใจ ธุรกิจส่วนตัวจำเป็นต้องตัดส่วนเกิน ส่วนที่มีปัญหาแม้ทำงานด้วยกันมานาน จะได้เริ่มต้นงานโอกาสใหม่ต้นปีนี้
การเงิน รายรับมาจากงานลับ สิ่งที่เป็นความลับช่วยเก็บร่วมรับรู้ เงินเข้ามาหาเพราะค่าความขยัน งานสานบริการคึกคักมากกว่าใคร เชิงการลงทุนมองหาการออมระยะยาว ดีต่อใจเป็นที่สุด มีลาภจากบริวาร
ความรัก ยิ่งปกปิดยิ่งเหมือนโดนเปิดเผย การรับรู้อาจส่งผลดีกับการทำงาน ความรักและการโดนจับจ้องของคนรอบข้างมาพร้อมโอกาสดีๆ เพศทางเลือกคุณอาจผิดหวังกับคนข้างกาย แต่ปรับจูนใหม่แล้วจะดีขึ้น
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15ก.ค.
มีเหตุชวนหัวร้อน ความสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าจะดีขึ้นทำให้การโยกย้ายที่อยู่หรือการทำงานไปได้สวย เป็นจังหวะเหมาะสมกับการเปลี่ยนเบอร์โทร เปิดบัญชีใหม่ ใช้เสื้อผ้าใหม่จะเป็นมงคล
การงาน อย่ารักพี่เสียดายน้อง พยายามตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วทำให้เสร็จก่อนข้ามปี ตกงานจะได้งานใหม่ใกล้บ้าน ใครทดลองงานเริ่มมองหาที่ใหม่โดยไม่ต้องรอให้ใครมาตัดสิน มีข่าวดีจากที่ทำงานตัวเอง
การเงิน ใช้หรือเก็บคิดเยอะ ไม่ค่อยอยากควัก ทั้งๆ ที่ต้องอยู่ในโหมดจำเป็น ใจร้ายกับคนใกล้ตัวไม่เหมาะให้ยืมเงิน หรือของมีค่า การลงทุนตลาดต่างแดน เงินสกุลต่างประเทศยังโดดเด่น หนี้สินจะได้ปิดยอด
ความรัก มักอยู่ในโหมดเงียบๆ คุณสุขใจกับการมองคนอื่นมีความสุข แอบรักและยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่
ส่วนคนมีคู่ ภาระในบ้านที่มากขึ้นต้องช่วยเหลือกัน อย่าชวนกันทะเลาะ ไม่มีอะไรต้องกังวลใจ
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
รับผิดชอบได้ดี ที่ทำงานเก่า เพื่อนร่วมงานหน้าเดิม คนที่เคยปฏิเสธคุณจะเข้ามาหาอีกครั้ง ขอร้องให้คุณช่วยเหลือพวกเขา อย่าใจอ่อน เพราะมีผลประโยชน์แทรกเข้ามา เพื่อให้คุณรับจบในบางเรื่อง
การงาน ถือเป็นโมเมนต์วุ่นๆ ก่อนผ่านข้ามปี ของเก่าจะรีเทิร์นในทุกรูปแบบ เรื่องดีร้ายจะส่งต่อไปปีหน้า งาน โอกาส ติดประจุบวกหรือลบ คุณจะได้เลือก ค้าขายทำเลใหม่สินค้าเก่าค่อนข้างเด่นหรืองานในแสงไฟ
การเงิน รายรับมีส่วนแบ่ง การลงทุนอาจกำไรไม่ถึงเป้าที่คาดหวังเอาไว้ แต่คุณจะได้เก็บเล็กเก็บน้อยจากส่วนอื่นๆ หมุนเงินมานลงทุนหรือค้าขายระยะสั้นไปได้สวยๆ สุขภาพจำเป็นต้องจ่าย เพื่อระยะยาว
ความรัก ได้ของขวัญ ของถูกใจ เซอร์ไพรส์ที่คุณอาจหายโกรธทันตาเห็นแม้จะตั้งฟอร์มงอนมาหลายวัน ด้านคนโสด คนอาวุโสกว่าเสน่ห์แรงดีต่อใจ แต่ไม่ใช่จังหวะเริ่มต้น แต่ไม่นานเกินรอ
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
สิ่งเล็กน้อยต้องใส่ใจมากๆ มีคนเล็งเห็นความสำคัญ การเกาะกลุ่มทำให้งาน การเรียนหรือสิ่งที่ตั้งใจผลักดันไปได้ง่าย มีโอกาสให้ทำบุญเกี่ยวกับการสร้างวัด ซ่อมวัด สร้างพระ ช่วยหนุนดวงคนสนับสนุน
การงาน โดนเข้าใจผิดแต่มีโอกาสแก้ตัว งานต้องปรับให้เรียบร้อย ถูกใจนายจ้าง อย่ารับจ๊อบเสริมที่ไม่ถนัด จะมีเรื่องเดือดร้อนไม่คุ้มค่าแรง คนอยู่เวร ทำงานแทนเพื่อน ค้าขายเทศกาลคึกคัก มีเรื่องสนุกๆ ท้าทาย
การเงิน เก็บเงินเก่ง จะได้นำเงินที่สะสมหรือคนอื่นมอบให้มาเอามาต่อยอด การลงทุนเล็กๆ จะได้เติบโตขยับขยาย จ่ายบางส่วนกับค่าใช้จ่ายที่เกินงบ ค่าทำขวัญต่างๆในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มีลาภจากคนสูงวัย
ความรัก โดนปัดตกตั้งแต่ยังไม่รู้จักกันดี ความรักมั่นคง จริงใจแต่คนโสดมีโอกาสน้อยที่จะได้เข้าหาคนพิเศษ การเข้าหาผู้ใหญ่ช่วงเทศกาล จะได้รับการเปิดทางเกี่ยวกับการจัดงานมงคล หรือหมั้นหมาย
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
จะได้รับโอกาสที่มาจากคนอายุน้อย หรือทำแทนเจ้านาย วันหยุดไม่แคล้วคิดถึงเรื่องงาน อาจได้ดีลงานทางอ้อมระหว่างเดินทาง ใครกลับบ้านมีความลังเลใจที่จะโยกย้ายกลับ สุขภาพทรงๆ ตัวป่วยไม่หนัก
การงาน ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันทำให้งานสำเร็จแต่อาจไม่ตรงใจเจ้านาย จะได้เปลี่ยนหน้าเพื่อนร่วมงานหลังเปิดทำการหลังปีใหม่ สมัครงานลุ้นข่าวดีก่อนหยุดยาว เจ้าของกิจการยังต้องควบเองหลายตำแหน่ง
การเงิน รู้ เข้าใจ และต้องเว้นระยะห่าง เรื่องเล็กเรื่องละเอียดคุณต้องใส่ใจเพื่อไม่ให้เสียเงินประปราย นักลงทุนดีช่วงหลังเปิดปีใหม่ไปแล้ว และจะได้โอกาสดีๆ ก่อนคนอื่นเสมอ ทองคำ พลังงาน โดดเด่นกว่าใครๆ
ความรัก ต้องห้ามใจตัวเอง การเดินทางหรือกลับไปเยี่ยมบ้านมักทำให้คนโสดพบคนพิเศษที่เคยมูฟออนหรือลืมได้แล้ว เคยทำให้เสียน้ำตา แต่คุณจะมีความหวังว่าเรื่องเหล่านี้จะเริ่มต้นใหม่ ระวังปัญหาคู่ซ้อน
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
โดนเพ่งเล็งจากครอบครัว บางสิ่งที่คนอื่นไม่เข้าใจ ไม่จำเป็นต้องอธิบาย ช่วงปีใหม่หาโอกาสทำบุญค่าน้ำไฟวัด เติมน้ำมันตะเกียง ช่วยเสริมดวงให้ปังกว่าเก่าโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพจะดีขึ้น
การงาน ลูกค้าจะเปลี่ยนใจ ฐานเพื่อนร่วมงานเก่าๆ จะกลับมาลุยงานด้วยกันอีกครั้ง ยศตำแหน่งอาจนำไปสู่คดีความ หรือการฟ้องร้องที่ต้องร่วมรับผิดชอบ คนธรรมดา คนอาวุโสน้อยจะได้ยศตำแหน่งเป็นของขวัญ
การเงิน จะได้เงินเก่าๆ คืน ใครยืมไป หรือเคยลงทุนอะไรไปจะเริ่มได้คืนบางส่วน นักลงทุนตลาดต่างแดนโดดเด่นมากกว่า ค้าขายการลองทำเลใหม่ คุณจะได้กลุ่มลูกค้ากระเป๋าหนัก อสังหาริมทรัพย์ให้โชค
ความรัก ต้องปรับความเข้าใจ ห้ามใจร้อนแทนคนข้างกาย คุณจะต้องใจร่มๆ คุย รับฟังแล้วยังเดินหน้าความรักราบรื่น คนรักเก่าเป็นที่ปรึกษาได้ดี ลุ้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่อาจได้ขยับเข้าหาสนิทกันมากขึ้นปลายปีนี้
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
รับผิดชอบหลายสิ่งทั้งเรื่องของตัวเองและคนใกล้ชิด มีดวงเดินทางไกลแต่ถ้าเลือกได้ไม่ไปจะดีกว่า ทำบุญด้วยอาหารที่ปรุงเองทำเองช่วยเสริมดวงการเงินและสุขภาพให้ดีขึ้น ลาภลอยมีได้มีเสียเท่าๆ ทุนเดิม
การงาน อย่าไว้วางใจคนอื่น ทุกสิ่งล้วนต้องลงมือทำเองหรือตรวจสอบซ้ำๆ ให้มั่นใจก่อนส่งมอบงานเสมอ นักเรียน นักศึกษา คุณมีโอกาสเลือกครั้งใหม่ ที่อาจขัดใจทางบ้านแต่ต่อยอดงานได้ดีในปีหน้าคู่การเรียน
การเงิน สิ่งที่รักที่ชอบจะช่วยเสริมดวงการเงิน รับงานเพิ่มจ๊อบเพิ่มเอาเท่าที่ไหว อย่าใจอ่อนร่วมรับผิดชอบหรือใช้เครดิตตัวเองเพื่อคนอื่นแม้ว่าเป็นคนสนิท ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์น้ำช่วยเสริมดวงเรียกทรัพย์
ความรัก การเข้าใจผิดอาจต้องปล่อยเบลอ เพราะคำอธิบายยังไม่พร้อมจะรับฟัง สถานการณ์ของคนมีคู่มักมีเรื่องเล็กๆ เข้ามารบกวนหัวใจ ส่วนคนโสด กิจกรรมงานอดิเรกมักนำพาคนใหม่ๆ เข้ามาหา และคุยกันเพลินๆ
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
คนที่ตั้งใจ จะได้รับโอกาส ระวังปากเสียงกับผู้ใหญ่ ขัดใจเจ้านาย ลูกน้องทำอะไรไม่สอบถาม แม้จะเป็นช่วงพักแต่คุณจะไม่สนุกกับทริปเพราะมีสิ่งกังวลใจ สุขภาพของคนใกล้ชิดไว้วางใจไม่ได้
การงาน ได้รับการผลักดันในสิ่งที่ไม่คาดคิด จะต้องเตรียมตัวรับศึกใหญ่ พร้อมกับความไม่รู้ จะได้เติบโตในหน่วยงานเดิมแต่ตำแหน่งหรือสถานที่ใหม่กว่าเดิม เจ้าของกิจการสิ่งที่มองข้ามจะขายดีมีคนสนใจ
การเงิน การลงทุนเน้นตลาดเดิมแบบไม่มากไม่น้อย ซื้อขายแลกเปลี่ยนเอาตามความสบายใจ สิ่งที่คาดหวังมากอาจติดลบตัวแดง คู่ค้า สัญญามีการฉีก ได้รับโชคจากคดีความ ความเจ็บป่วย มรดกของคนไกล
ความรัก ความประทับใจ คนพิเศษ อาจอยู่ในโหมดแอบคิดถึงมากกว่าได้พบหน้า แยกย้ายช่วงสิ้นปี หลังปีใหม่มีทั้งคนได้ไปต่อหรือต่างคนต่างมีใหม่ จะได้ฉลองวาระสำคัญในบ้าน รักเก่ากลับมาให้เป็นกังวลใจ
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
ความมั่นใจพกเอาไว้เยอะๆ ถึงเวลาพัก ให้เวลากับสิ่งที่คุณไม่ค่อยมีเวลาให้ ยานพาหนะจะมีรอยขีดข่วน จ่ายเงินเยอะเพื่อซ่อมแซมแล้วจะเฮง ตกงานอาจได้งานใหม่ที่ไม่ได้สมัครแต่มีคนแนะนำให้
การงาน เรียนรู้ให้ไว มีการคาดหวังจากงานเก่างานใหม่ คุณจะได้เป็นตัวแทนของหน่วยงาน เป็นหน้าตาของแผนกในการทำเรื่องสำคัญช่วงปลายปีนี้ มีโอกาสโยกย้ายงานดีๆ แต่ต้องไปไกลบ้านทำให้คิดหนัก
การเงิน อย่าให้ระบบน้ำในบ้านมีปัญหา เงินจะติดขัด จะได้เงินจากการลงทุนระยะยาว หรือส่วนแบ่งการค้า ตั้งหน้าจอโทรศัพท์ด้วยรูปครอบครัวช่วยเสริมดวงการเงิน นักลงทุนสิ่งไหนทำเองขายเองยังสร้างรายได้
ความรัก แสดงออกย่อมมีคนรับรู้ คนรอบตัวสนับสนุนความรักของคนโสด แต่มีโอกาสพบเจอเป้าหมายไม่บ่อยนัก แต่พวกเขาอาจรู้ว่าคุณมีใจเพราะมีคนบอก ด้านคนมีคู่ระวังคนสร้างความร้าวฉานด้วยเรื่องปลอมๆ
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
สิ่งดีๆ เกิดขึ้นเสมอ หรือมันอาจไม่ถูกใจ ไม่ใช่เรื่องที่คาดหวังเอาไว้ แต่มีเรื่องให้ใจฟูหลังจากผ่านพ้น ปลายปีเป็นช่วงตกตะกอนความคิกรีแคปของชาวราศีกุมภ์ สุขภาพโรคเกี่ยวกับในช่องท้องต้องใส่ใจ
การงาน วุฒิสูงอาจแซงรุ่นพี่ แม้ประสบการณ์น้อยกว่า แต่เริ่มปีหน้าไปแล้วคุณอาจมีโอกาสก้าวแซงหน้าคนอื่น มาช้าแต่มาชัวร์ ฟรีแลนซ์ต้องจบงานให้ได้ก่อนสิ้นปี ธุรกิจความเชื่อ โดดเด่นในดวงอย่างมากช่วงต้นปี
การเงิน รับเข้าจ่ายออก เงินเก็บออมอยู่ที่ปลายทางและมีไม่เยอะ การลงทุนดีทั้งในและต่างประเทศ แต่ตลาดใหม่ไม่คุ้นเคยให้กำไรและราบรื่นมากกว่า จับจ่ายกับเรื่องของบุตรหลานในบ้าน สุ่มโชคต้องสวนทาง
ความรัก เข้ามาทักทายในวันที่อ่อนล้า มักมาจากคนสนิทกันแล้ว รู้จักกันมานานหรือคนข้างบ้าน เพื่อนข้างแผนก ทำให้ใจฟูได้ทุกเมื่อ ใครมีคู่อยู่แล้ว มีเรื่องให้รับฟังเป็นผู้ฟังที่ดี คนรักอยากปรึกษาขอความคิดเห็น
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
โชคลาภมาจากเรื่องที่คุณมองข้าม ไม่ได้ลุ้น และมาในรูปแบบสัตว์สองเท้ามากกว่าลาภลอย เปิดเพลงโปรดฟังระหว่างวันหรือการเดินทาง คุณจะโชคดี ทำบุญสังฆทานสดหนุนดวงคนสนับสนุนเมตตา
การงาน มีโอกาสเรียนต่อ สิ่งติดขัดจะได้รับทุน งานจะราบรื่นอาจคึกคักเป็นพิเศษในช่วงปลายปีนี้ ทำบุญเกี่ยวกับเครื่องเขียน ทุนการศึกษา คนตกงานอาจมีข่าวดี ในงานที่ไกลบ้านแต่ท้าทายความสามารถ
การเงิน ไม่ค่อยได้ควักจ่าย รับเข้ามา เก็บไว้ วางแผนใช้เงินก้อน วางแผนเงินระยะยาว ทั้งงาน ธุรกิจ การท่องเที่ยว พลังงาน ค้าส่ง การเกษตรยังโดดเด่นในดวงชะตา ใครเปลี่ยนสายงานรายรับเข้าหาก้าวกระโดด
ความรัก คนมีเลิฟคาดหวังจะเข้ามาสนใจหรือพยายามขอโอกาสคุณ สัปดาห์นี้คิดเยอะ คอยมีเรื่องของใครบางคนเข้ามากวนใจคนโสดบ่อยๆ ระวังคนมีเจ้าของแล้วเข้ามาหา เพศทางเลือกอย่ามัวเงียบจะผิดหวัง
