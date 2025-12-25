เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
บริวารจะพยายามช่วยเหลือ พวกเขาทำตามคำสั่งแต่ไม่ได้เข้าใจ อาจต้องลองให้คนอื่นทำงานแทน ออฟฟิศจะวุ่นวายในช่วงบ่าย การติดต่องานติดขัดเพราะการหยุดพักของเพื่อนร่วมงาน การค้าดีกับสายออนไลน์และการลงทุนตลาดดิจิทัล หนี้สินจะได้โปะ งดการเข้าหุ้น ร่วมทุนสักวันดีที่สุด สุขภาพการพักน้อย อ่อนเพลียอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุรอบๆ ตัว
ความสัมพันธ์ที่มั่นคงทำให้อุ่นใจ อยู่กินมานานจะมีคนชวนไปจดทะเบียนสมรส หรือไปฉลองวันครบรอบ แถมบอกข่าวดีเรื่องทายาทใหม่ งานใหม่ วาระแฮปปี้ที่จะได้ฉลองทั้งครอบครัว อย่าลืมชวนกันไปทำบุญสังฆทานให้บรรพบุรุษแล้วครอบครัวจะร่มเย็น
คนเกิดวันจันทร์
จะได้เริ่มพัก งานประจำค่อนข้างเบา ใครเฝ้าออฟฟิศเน้นรับฝากเรื่อง แต่ไม่ตัดสินใจแทน สายราชการเจ้านายอาจมีจ๊อบเสริมมาให้คุณช่วย และรายได้ค่อนข้างดี จบใหม่จะได้งานที่น่าสนใจ เงินสูงและมีความท้าทาย การใช้จ่ายยังต้องประคับประคองเงินสดในกระเป๋าช่วงปลายเดือน สุขภาพเกี่ยวกับระบบเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน ต้องใส่ใจมากๆ มีลาภจากบริวาร และสัตว์สองเท้า
คนเลิกราจะได้สบายใจเพราะจบเรื่องหย่าร้าง หรือตัดสัมพันธ์กันชัดเจน อย่ารีบเริ่มต้นใหม่ ดูให้นาน พักใจบ้างดีที่สุด ใครบางคนจะมีเพื่อนของพี่น้อง หรือแฟนเก่าของเพื่อนมาตีสนิทให้สับสนคิดเยอะ เสริมดวงบริหารเสน่ห์ ทำบุญด้วยน้ำดื่ม หรือเครื่องกรองน้ำ
คนเกิดวันอังคาร
ธุรกิจ งาน ต้องเดินเกมตามคนอื่น เลือกเอง ตัดสินใจคนเดียวอาจจะพลาด แม้ว่าจะเป็นทางเลือกที่คุณไม่ค่อยชอบนัก แต่ต้องเดินรอยตามจะเหมาะสมที่สุด งานรับหลายด้าน หรือทำแทนคนที่หยุดพัก ธุรกิจที่ไม่คาดคิดจะได้ไอเดียเริ่มต้น เข้าออกธนาคารราบรื่นตลอดวัน ให้ระวังเรื่องเงินนอกระบบ ความสามารถโดดเด่นในสายตาคนรอบตัว อาจได้ตำแหน่งใหม่ๆ ที่ผู้ใหญ่ให้ด้วยความเสน่หา
คนใกล้ตัวจะเสียอาการให้เห็นบ่อยๆ แรงสนับสนุนจะมาจากผู้ใหญ่ที่อยากให้คุณเป็นฝั่งเป็นฝา แต่คนที่ผิดหวังมาสดๆ ร้อนๆ จะยังไม่พร้อมตอบคำถามเรื่องความรัก ทั้งกับคนสนิทและคนแปลกหน้า เพศทางเลือก ได้วุ่นวายกับธุระของคนรู้ใจ มีดวงรักรีเทิร์น
คนเกิดวันพุธ
ยิ่งทุ่มเทเหมือนต้องเบรกตัวเอง บางเรื่องที่ทุ่มเทมามาก ลงทุนอย่างหนักยังไม่สามารถเดินหน้าต่อได้เพราะขาดทุนทรัพย์ หรือการสนับสนุน การผลักดันของคนรอบกายจะไปทางอื่นที่คุณไม่ได้หมายปองเอาไว้ในอันดับต้นๆ นักลงทุนอาจต้องวางมือ แต่เน้นการวางแผนสำหรับต้นปีหน้า การเจรจานอกรอบยังได้ผล แต่มีข้อแลกเปลี่ยนที่คุณจะต้องยอมรับ หรือยอมเสียเปรียบในช่วงแรก
สุขภาพอาจทำให้ลังเลที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่ บางคนยังไม่มั่นใจกับความพร้อมในการสร้างครอบครัว ส่วนคนโสด คนไกลสายตา ทำให้คุณยิ้มได้ทั้งวัน หากมีโอกาสเจอพวกเขาอีกครั้ง อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ จะได้ติดต่อคนรักเก่าๆ เกี่ยวกับธุรกรรมบางเรื่อง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
คนตั้งใจจะได้รับรางวัลตอบแทน อย่าใจอ่อนกับคำขอร้อง น้ำตา หรือการอ้อนวอน เพราะคุณจะเสียหายกับหลายสิ่งที่พยายามมาตลอด ระวังโดนขโมยไอเดีย ความลับมักรั่วไหลกับคนสนิท แต่งตัวทางการออกจากบ้าน เสริมโหงวเฮ้งการเรียนและทำงานได้ดี ลองใส่ใจงานเลี้ยงบริษัท หรือการพบหน้าเพื่อนร่วมงานลูกค้าช่วงเลิกงาน คุณจะได้อะไรดีๆ อย่าข้องเกี่ยวกับทองคำหรือตลาดการค้าปลีกจะติดลบ
มีเรื่องยุ่งๆ ให้คุณใส่ใจ จนอาจละเลยเรื่องความสัมพันธ์ ความรักยังมั่นคงแค่ลืมเติมความหวาน ง้อใคร จีบใครเข้าหาทางผู้ใหญ่มักได้ผลดี ทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรค ทำบุญสัตว์จรจัด เสริมดวงความรักให้ชัดเจน อย่าข้องเกี่ยวกับธุระในครอบครัวคนรัก อาจเดือดร้อน
คนเกิดวันศุกร์
คนทำงานเบื้องหลัง แนวหลังจะได้เติบโต เข้าหาใครต้องมีของฝากติดไม้ติดมือไปด้วย เสียเงินกับเรื่องสุขภาพส่งท้ายปี อาจได้ไปโรงพยาบาล คลินิก ก่อนไปเทียวทริปในฝัน การลงทุนเน้นการเจรจา ต่อรอง ให้มองสิ่งที่ถนัดเอาไว้ก่อน สินค้าแฟชั่น เคมีภัณฑ์ จะได้ซื้อขายนอกฤดูกาล งาน การเรียน มีสิ่งขัดใจและต้องรีบแก้ไข เสริมดวงสุดสัปดาห์นี้ทำบุญเกี่ยวข้องกับคนไร้บ้านจะดีมากๆ
เรียนรู้กับคนรอบข้าง อาจไม่ใช่เรื่องราวของตัวเอง แต่คนโสดจะมีสติมากขึ้นในการเลือกคนมาเดินข้างกาย ทำงานและเรียนกับใคร แอบดูใจกันเงียบๆ พ่อแม่ลูกติดยังเริ่มต้นยากเพราะทายาทของคุณยังต่อต้านบ่อยๆ คนแต่งงานแล้วราบรื่น อย่าใส่ใจข่าวลือแล้วจะดีเอง
คนเกิดวันเสาร์
งานที่ผิด ข้อแก้ไขเพราะเรื่องระบบหรือทำเพราะความตามใจคนอื่น เป็นการสะสมประสบการณ์ได้ดี ท้ายสัปดาห์นี้รีบตัดสินใจสิ่งที่เลื่อนวาระพิจารณามาแสนนาน ที่ทำงานเก่าจะชักชวนกลับไปทำงานด้วย การลงทุน เข้าหุ้น ต้องปฏิเสธคนใกล้ชิด ทรัพย์สิน ของสะสมที่เป็นงานอดิเรก จะสร้างมุลค่าการซื้อขาย รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวข้องกับความเชื่อ เสริมดวงกินอาหารเมนูสัตว์น้ำบ่อยๆ จะดี ลดอุปสรรครอบตัว
ส่วนความเลิฟ แอบรักแอบชอบ จะบอกหรือไม่บอกอีกฝ่ายค่อนข้างสังเกตเห็น ผู้ใหญ่จะแนะนำคนดีให้รู้จักแต่ไม่ตรงใจ เพศทางเลือกแฟนชักชวนไปอยู่ด้วยกัน หรือให้ช่วยเหลือธุระครอบครัวมากขึ้น คนแต่งงานแล้ว อาจมีผู้ใหญ่ย้ายมาอยู่ในบ้านในเร็ววันนี้
