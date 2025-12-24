เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
มีคนคอยใส่ใจ แต่งาน การเรียนที่มากเกินไปทำให้ช่วงปลายปีชาววันอาทิตย์ได้ปลีกตัวอยู่คนเดียว งานเลี้ยง การฉลองชวนเสียทรัพย์ แต่หากใครคุยธุรกิจช่วงนี้ งานสำคัญๆ จะได้ประโยชน์มากๆ อสังหาริมทรัพย์จะได้แบ่งปันให้ทายาทหรือพี่น้อง เข้าหาธนาคารดีในช่วงบ่าย วางแผนเที่ยวอย่าลืมซื้อประกันการเดินทาง ช่วงนี้มีดวงเลือดตกยางออกในสถานที่ไม่คุ้นเคย
เพศทางเลือกมีคนเข้ามาหา แต่คนที่แอบมองยังไม่สนใจคุณกลับ วันนี้อาจผิดแผน เซอร์ไพรส์อาจเจอเซอร์ไพรส์กลับ นัดเดตไม่เป็นดั่งใจ มีข้อผิดพลาดแต่โดยรวมใจฟูได้ตลอดวัน ความคุ้นเคยทำให้เพื่อนขยับสถานะเป็นคนรู้ใจ คนหม้ายมีลุ้นเริ่มต้นใหม่วัยใกล้ๆ กัน
คนเกิดวันจันทร์
ทุ่มเทต้องเอาให้สุด เป็นโค้งสุดท้ายของปีที่คุณยังเหนื่อยอยู่มาก และต้องลุยคนเดียว บริวาร เจ้านาย คนรอบๆ เพียงให้กำลังใจ อย่าย้ายงานแต่รับงานเพิ่มตามเหมาะสม จ๊อบช่วงวันหยุดรายได้ดี ควงเวร รับงานแทนเพื่อนยิ่งโดดเด่น การลงทุนต่างแดนเงียบเหงา เก็บออมด้วยสิ่งของ ดีต่อใจ มีคนเข้าใจผิดแต่ไม่ใช่เวลาที่ต้องอธิบาย เดินทางใกล้น้ำ ใกล้ทะเลจะโชคดี มีดวงได้เรียนต่อ งดการเสี่ยงลาภลอย
คนที่เคยชอบจะกลับมาคุยกันอีกครั้ง หรือพวกเขาจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีในเรื่องของความรัก คนโสดเพื่อนร่วมงาน คนใกล้ชิดกำลังปลื้มคุณมากๆ ส่วนคนมีคู่แล้ว ทายาทคนแรกยั้งต้องลุ้น แต่หากรอคนที่สอง อาจได้ฟังข่าวดีเร็วๆ นี้ เพศทางเลือกมีคนกำลังโกหก
คนเกิดวันอังคาร
แนวโน้มค่อนข้างดีกับเรื่องที่คุณกำลังลุ้นอยู่ งาน โอกาส อยู่ในสนามเล็กๆ แต่ค่อนข้างดี หรือทำแล้วสบายใจกว่าการเป็นจุดเด่นหรือคาดหวังสูงในสายตาคนอื่น มีดวงลาออก เปลี่ยนงานเพื่อมาให้เวลากับตัวเอง ครอบครัว หรือเรียนต่อ การใช่จ่ายช่วงวันนี้อาจอยู่กับสุขภาพ การรักษา ค่ายา อย่าข้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ระวังอุบัติเหตุในที่อยู่อาศัย ทำบุญสัตว์จรจัดเสริมดวงเรื่องการสอบและการแข่งขัน
อยู่กับใคร ใกล้ใครบ่อยๆ มักตกหลุมรัก คนข้างกายทำให้คุณรู้สึกเป็นคนพิเศษ คนโสดใจฟูแต่ยังไม่รู้ว่าอยากเริ่มต้นใหม่หรือไม่ ส่วนคนมีคู่หาเวลาชักชวนคนรักไปเที่ยว ไปทำบุญ หรือทำอาหารกินกันเองในบ้านบ่อยๆ เสริมดวงความมั่นคงและลดปากเสียงทางอ้อม
คนเกิดวันพุธ
อย่าอินกับเรื่องเล่าของคนอื่น ยื่นมือเข้าไปช่วยอาจเดือดร้อนไปด้วย หาเช้ากินค่ำ งานประจำที่ทำมานาน มีโอกาสเปลี่ยนแปลงหรือคิดที่จะเปลี่ยน แต่เริ่มต้นเหมาะสม ต้นปีหน้าจะดีกว่า ค้าขายสนุกกับการซื้อมาขายไป ใครว่างงานลองใช้บ้านเป็นออฟฟิศหรือเริ่มดูแลกิจการในบ้านทำให้คุณได้ไปต่อ ช่วงบ่ายเหมาะสมจะเจรจาเรื่องเงินๆ ทองๆ ผู้ใหญ่จะให้ทุน ได้รับแรงสนับสนุนการเงินแบบไม่ทันตั้งตัว
ความคิด อาจไปไกล คนโสดห้ามใจตัวเอง อย่าแพ้เสียงในหัว เพราะช่วงนี้คุณมักเจอคนมีเจ้าของอยู่แล้ว วัยเรียน คนเริ่มงานใหม่ ความรักอยากมารบกวน แต่ยังไม่ถึงเวลาเปิดเกม คนมีคู่เอกสาร ธุรกรรมที่ทำร่วมกัน ลงนามร่วมกันตรวจสอบให้ดีๆ อาจมีปัญหา
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ยิ่งหนียิ่งเจอ ต้องเข้าหา ฝืนยิ้มให้กับสิ่งที่ไม่ชอบ บททดสอบครั้งนี้คุณต้องเดินหน้าต่อไป ข้ามไปให้ได้ การเงินจะดีขึ้นเมื่อมีการโยกย้าย คุณอาจไม่ได้รับจากนายจ้างใหม่ แต่คู่ค้าเก่า หน่วยงานเดิมจะรั้งตัวคุณด้วยสารพัดสวัสดิการ ยานพาหนะให้โชค เป็นช่วงโดดเด่นกับสังหาริมทรัพย์ ระวังคำพูดที่คนอื่นเข้าใจผิดง่าย ใส่ใจบริวารให้ดีช่วงนี้คุณต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนจากพวกเขาบ่อยๆ
คนรักจะไม่สบายแต่พยายามปกปิดคุณไม่อยากให้ไม่สบายใจ คู่ห่างไกลจะได้พบหน้า ใช้เวลากับครอบครัวในช่วงปลายปี มีลาภลอยเป็นรางวัลปลอบใจสำหรับคนอกหัก อยากลืมใคร มักเจอคนใหม่ๆ ที่คล้ายคนเก่า เพศทางเลือกคนที่เคยหักอก จะกลับมาง้อขอโอกาส
คนเกิดวันศุกร์
ความมั่นใจต้องพกเอาไว้ อาจเสียความตั้งใจเพราะการกระทำของใครบางคน ศัตรู คู่แข่งอยู่ในจุดที่โดดเด่นมากกว่า การค้าเติบโตด้วยเรื่องเก่า สินค้าเดิม ฐานเดิมต้องรักษาเอาไว้ แต่งตัวด้วยเครื่องประดับที่ทำจากเครื่องเงิน หรือหินสีต่างๆ ช่วยเสริมดวงการแข่งขันและการเงินให้โดดเด่น สายราชการ เจ้านายจะให้คุณทำงานใหญ่แทนพวกเขา ทำบุญด้วยขนมหวาน จะมีคนช่วยเหลือที่ไม่คาดคิดมาก่อน
เสน่ห์แรงและไม่ต้องบริหาร ตลอดวันอยากขอโทษ อธิบายอะไรกับใคร บอกตรงๆ อย่าวางฟอร์ม อย่ารอช้าเพราะโอกาสไม่ได้เข้ามาหาบ่อยๆ ของใช้พ่อแม่ สิ่งที่ผู้ใหญ่มอบให้มา เอามาหยิบใช้บ่อยๆ ช่วยปรับดวงความรักทุกสถานะให้ดีขึ้น มีคนโดนเทแบบไม่ทันตั้งตัว
คนเกิดวันเสาร์
งานงอกเพราะคำพูด เรื่องเข้าใจผิดคุณต้องระมัดระวัง มีดวงเสียค่าปรับ ค่าประกัน เงินทำขวัญ หรือภาษีสังคม อาหารเมนูสัตว์ปีกช่วยเสริมดวงการงานและธุรกิจที่กำลังมีปัญหา การใช้จ่ายต้องกันงบเอาไว้สำรองเสมอ อย่าทุ่มหมดหน้าตัก แบ่งเอาไว้บ้างจะปลอดภัย สุขภาพระบบเลือด ระบบประสาท ภูมิคุ้มกันอาจมีปัญหา จะได้ยินข่าวเศร้าของคนที่เคยรู้จัก ลาภลอยมาจากของเก่าๆ
ความสัมพันธ์ของคนมีคู่จะเหมือนเคาะสนิมใหม่ ดูสดใส แซงหน้าคนอื่น การลงทุนเรื่องความรัก ตามจีบ หรือเตรียมสร้างครอบครัว จะได้เปิดอกคุยกันมากยิ่งขึ้น ความสบายใจทำให้คนโสดรู้ใจตัวเอง แต่การวิ่งเข้าหาเป้าหมายอาจต้องระจังหวะ มีคู่แข่งประปราย
