เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ของหายไม่ได้คืน แต่การซื้อของใหม่มาทดแทนในโหมดของที่ใช้ประจำวัน เป็นสิ่งมงคลในช่วงสัปดาห์นี้ ใครได้วัตถุมงคลจากแดนไกล คุณกำลังจะได้งานใหม่ โอกาสใหม่จากคนแปลกหน้า การใช้จ่ายคล่องมือแต่จ่ายเงินครั้งละมากๆ ทำให้หวั่นใจ คนในเครื่องแบบให้โชค สุขภาพ ช่วงนี้มักเจ็บป่วยจากสิ่งที่เคยเป็นและหายไปนานแล้ว อาจมีอาการอีกครั้ง มีข่าวน่ายินดีที่ไม่ได้รอคอย แต่ใจฟู
ความสัมพันธ์หลายๆ คู่จะเริ่มรับการยอมรับจากคนรอบตัว งานเล็กๆ ในบ้าน คนรักจะให้คุณช่วยดูแล หรือธุระในครอบครัวของพวกเขา ผู้ใหญ่จะพยายามจับคู่ ดูตัว แนะนำคนใหม่ๆ ให้คนใจว่างๆ หากมีคนในใจอยู่แล้วให้รีบปฎิเสธก่อนจะเป็นเรื่องบานปลาย
คนเกิดวันจันทร์
เรื่องวุ่นๆ มาจากความเข้าใจผิด สุขภาพของคนใกล้ตัวอาจทำให้คุณไม่สบายตามกันไปด้วย งาน การเรียนโค้งสุดท้ายของปีทำให้คุณลืมเวลาฉลองหรือวาระรื่นเริงรอบๆ ตัวไปบ้าง การค้าขายสินค้า บริการที่มีอยู่เดิมจะคึกคัก แต่อาจติดขัดเรื่องบริวารช่วยเหลืองาน การเงินเหมาะจะเดินหน้าเข้าหาธนาคาร การเงินนอกระบบจะมีปัญหา สุขภาพถึงเวลากลับมาฟื้นฟู อะไรละเลยการดูแลต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
คนโสดมีลุ้นพบคนน่าสนใจ หรือพวกเขาจะค่อยๆเข้ามาหา มาทำความรู้จัก เก็บทรงเก่งทำให้คุณคาดเดายาก คนมีคู่อยู่แล้ว สิ่งที่โดนปิดบัง ไม่เข้าใจ จะได้รับคำอธิบาย อย่าคิดเยอะกับคนที่มาหวีดแฟนของคุณ ไม่มีเรื่องน่ากังวลใดๆ เพศทางเลือกมีคนโดนหลอก
คนเกิดวันอังคาร
สิ่งที่เรียนรู้มา กับประสบการณ์หรือเรื่องเฉพาะหน้าอาจเป็นเหมือนหนังคนละม้วน ปรับตัวให้ทัน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับการทำงาน ที่เคยดูมั่นคง เอาอยู่ บางเรื่องเริ่มสั่นคลอน มนุษย์เงินเดือนการโยกย้ายในหน่วยงานเดิมให้เก็บไว้พิจารณา จ่ายเงินซ่อมยานพาหนะ นัดหมาย งานที่ดีลเอาไว้ หรือโอกาสในบางเรื่องจะเลื่อน โดนเท หรือมีการเปลี่ยนตัว สุขภาพระวังโรคกระเพาะอาหาร หรือท้องเสีย
คนคุยจะคิดจริงจัง คนนอกสายตาจะเปิดเกมจีบคนโสดเข้ามาหาก่อนแบบไม่ทันตั้งตัว หรือมีคนมโนว่าคุณคือคนรู้ใจของพวกเขา บางครั้งอาจเป็นเรื่องดีหากคุณยังไม่มีใครในใจ ด้านคนมีคู่สิ่งที่พยายามปกปิด เรื่องเก่าที่อยากลืม คนข้างกายจะอยากรู้
คนเกิดวันพุธ
มีโอกาสแสดงผลงานของตัวเอง ตำแหน่งเล็กหรือใหญ่ ช่วงนี้จรดปลายปี ผลงานจะได้ก่อเกิดและอยู่ในสายตาคนจำนวนมาก ชื่อเสียงจะได้สร้าง เริ่มได้รับการสนับสนุนจากคนภายนอก มนุษย์เงินเดือนเจ้านายอาจไม่มอง แต่ลุกค้าใส่ใจ การเงินมีสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงการเก็บออม โยกย้าย เทขายก่อนสิ้นปีนี้ มีลาภลอยจากคนวัยเดียวกัน หรือเล่นตามๆ คนอื่นเล็กๆ น้อยๆ
การแสดงออกอาจทำให้คนอื่นไม่เข้าใจ ความรักกับหน้าที่ งาน วงสังคมยังจำเป็นต้องปิดบัง หมั้นหมาย วางแผนงานมงคลอาจเลื่อนออกไป คบระยะสั้น คนที่เจอกันไม่นาน มีคนคิดถึงอยากเจอหน้า อาจมีเซอร์ไพรส์เดินทางมาหาถึงที่ ใครทำงานกับแฟนวันนี้เฮงๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย อย่าคิดเยอะกับรายจ่ายที่เข้ามาหา บางเรื่องจ่ายไปก่อนดีกว่าแก้เรื่องใหญ่ในภายภาคหน้า มีโชคจากการเดินทางไปยังที่ใหม่ๆ ความเชื่อ สิ่งเคารพจะเสริมดวงการแข่งขันเรื่องงานและการเรียน คบหาสมาคมกับใคร ช่วงนี้ต้องออกแรงช่วยเหลือกัน แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ โชคลาภวิ่งตามสิ่งที่เคยเสียน้ำตามาก่อน เสริมดวงทำบุญคนป่วยติดเตียงช่วยลดอุปสรรค
ลองผิดลองถูกกับการทำความรู้จักใครสักคน บ้านไหนมีปากเสียงทำบุญด้วยขนมหวานและเครื่องใช้เด็กอ่อน ช่วยเสริมดวงครอบครัวให้สดใส อย่ารอใครกลับมา ถึงเวลามูฟออนเพราะคนโสดมีโอกาสเลือก มีคนดีๆ รายล้อมลองหันมองดู
คนเกิดวันศุกร์
ลังเลแต่ต้องตัดสินใจ วันนี้อาจต้องเลือกแทนเจ้านาย หัวหน้า หรือทำในสิ่งที่โตกว่าความรับผิดชอบส่วนตัว คนในเครื่องแบบ มีคนอยากสนับสนุนแต่ทำให้ในบางส่วน ค้าขาย การลงทุนที่สวนกระแสยังโดดเด่นในดวงชาววันศุกร์ ได้ข้องเกี่ยวกับกฎหมาย คดีความ เป็นพยานรู้เห็น สังหาริมทรัพย์เด่นในการลงทุนและเก็บออม สุขภาพปัญหาออฟฟิศซินโดรม หรือกระดูกกล้ามเนื้อต้องใส่ใจอย่างจริงจัง
คนรักมาพร้อมคำอวยพร คำพูดของพวกเขาเป็นกำลังเสริมทางอ้อมในการแข่งขัน เรียน ทำงาน หรือสามารถช่วยเหลือคุณในเชิงการเจรจาได้อีกด้วย คนโสดจะลังเลใจเพราะถูกชะตาคนพร้อมกันมากกว่าหนึ่งคน ลูกครึ่ง คนหม้าย คนต่างบ้านเกิดจะได้เจอคนน่าสนใจ
คนเกิดวันเสาร์
โอกาสที่ไม่คาดหวังจะได้รับมาดำเนินการ วันนี้สิ่งที่กำลังลงมือทำต้องขอความช่วยเหลือ หรือรวมทีมกับคนรอบข้างจึงจะสำเร็จผล วันหยุดมักโดนรบกวน แต่อย่าเมินเพราะมีข่าวดีให้คุณเหมือนของขวัญช่วงท้ายปี การเงิน มักได้จากงาน การลงแรง เสี่ยงลาภลอยวันนี้ติดลบ อสังหาริมทรัพย์ การแบ่งทรัพย์สิน ต้องตรวจทาน อย่าปล่อยผ่าน อาจมีปัญหา สุขภาพไซนัส ทางเดินหายใจจะไม่สบาย
มีลาภลอยมาจากคนรัก พวกเขาจะมาแบ่งปันข่าวดี ให้ร่วมชื่นชม หรือมีทริปเที่ยวมาเซอร์ไพรส์ คนที่ไม่พบหน้ากันนานๆ จะได้เจอ มีโอกาสแต่งงานกับใครคนเก่า หรือรีเทิร์นกลับมาเพราะทายาทคนใหม่ รักออนไลน์ติดต่อไว้ คุยกันไว้ ดีต่อใจดูกันไปยาวๆ
