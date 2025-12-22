เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
มักมีเรื่องปุบปับเข้ามาทดสอบความสามารถ เป็นต้นสัปดาห์ที่คุณมีโอกาสแก้ไขหลายๆ สิ่งที่ทำไม่สำเร็จ ไม่เรียบร้อย ไม่ถูกใจอีกครั้งให้ได้ดั่งใจ แบกรับงานแทนหลายคน น้องใหม่ในที่ทำงานจะเป็นเวทีแสดงความสามารถช่วงที่รุ่นพี่ เจ้านายไม่อยู่ รายจ่ายเยอะ กับเรื่องรายวันและการเที่ยวการฉลอง เชิงการลงทุนกับครอบครัวและคนสนิทปลอดภัย ตลาดต่างประเทศยังต้องรอกระแสที่เหมาะสม
สุขภาพจิตอาจตกเพราะความรัก มีคนอกหักตั้งแต่ยังไม่ออกตัว เพราะชอบคนมีเจ้าของหรือโดนปฏิเสธตั้งแต่เริ่มต้น เพศทางเลือก มีคนกลับมาหา เป็นคนที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอกันอีกครั้ง หรือไม่ได้ข่าวคราวนานแล้ว รักอาจรีเทิร์นแต่ยังไม่ใช่ในทันที เพราะมีคนลังเล
คนเกิดวันจันทร์
ปัญหาส่วนตัวอาจรบกวนการทำงานและการเรียน ช่วงนี้กิจกรรมเด่น คนรอบตัวชอบชักชวนทำกิจกรรมในออฟฟิศในโรงเรียน แต่ดีกับการสร้างพอร์ตผลงาน การแข่งขัน สอบ สมัครงาน ค่อนข้างโดดเด่นในตลาดและสนามใหม่ๆ ที่คนยังไม่รู้จัก การใช้จ่ายสบายๆ มีเงินเข้ามาจากจ๊อบเสริม งานอดิเรก หรือการซื้อขายแฟชั่น ของสะสม ทั้งในปละต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์จะได้เข้าไปบริหารจัดการ
อาหาร ขนม เครื่องดื่มรสหวาน เป็นสิ่งเสริมเสน่ห์และเป็นในเบิกทางหากต้องการเข้าหาใครสักคน วันนี้ อย่ารอโอกาสแต่ให้วิ่งเข้าหา มิเช่นนั้นจะมีคนตัดหน้าแล้วมานั่งเสียใจทีหลัง ส่วนคนมีคู่อยู่แล้ว มีเซอร์ไพรส์ที่ไม่ค่อยโดนใจ มีโอกาสโดนขอแต่งงาน ขอเป็นแฟน
คนเกิดวันอังคาร
มีโอกาสทำงานกับคนเก่ง มีความสามารถ เงิน รายรับ เบี้ยขยันมักมาจากคนรู้จักที่แนะนำและไว้วางใจในตัวคุณ คนในเครื่องแบบเตรียมเปลี่ยนหน้าเจ้านาย หาเช้ากินค่ำมีความมั่นคงมากขึ้น หรือมีจ๊อบให้ทำเพลินๆ ช่วงปลายปี เครือญาติจะวุ่นวายเรื่องมรดก ทรัพย์สินต่าง หรือมีขอคำปรึกษาเรื่องส่วนแบ่ง อย่าเงียบคุณจะเสียเปรียบแม้เป็นญาติของตัวเอง สุขภาพระบบน้ำในตัวอาจมีปัญหา
ส่วนเรื่องหัวใจลองปล่อยให้คนรอบตัวเข้าใจผิดอาจดีกับตัวคุณเอง เพราะมีความสบายใจมากกว่า คนโสดจะได้เจอคนน่าสนใจ ที่อาจดูห่างไกลที่จะพบกันง่ายๆ ต้องเผื่อใจกับความผิดหวัง ด้านคนมีคู่ทะเลาะกันประปรายกับปัญหาเก่าๆ นิสัยเดิมๆ
คนเกิดวันพุธ
คนใกล้ชิดอย่าไว้วางใจ ความลับ คำพูด หลุดปากให้น้อย เก็บให้เป็นเรื่องเงียบๆ ดีต่อเครดิตและชื่อเสียง ที่ทำงานเก่าๆ ยังลดเครดิตให้ไม่สบายใจ ในการทำสิ่งใหม่ หรือการสมัครงาน คนในเครื่องแบบรับภาระแทนบริวาร คนที่อาวุโสน้อยจะมีเหตุให้เข้าใจในตัวหัวหน้าของตนเองมากขึ้น วันนี้เหมาะสมจะเปิดบัญชีใหม่ ซื้อกองทุน หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ ลาภลอยมาจากบริวาร
ค้าขาย อาชีพที่เป็นเจ้าของกิจการอาจพบรักครั้งใหม่ มีคนมาถูกชะตาโดนคุณตกหัวใจทั้งๆ ที่ยังไม่ได้บริหารเสน่ห์ คนมีคู่มีคนชวนไปนับถอยหลังแบบเซอร์ไพรส์ แม้บางสิ่งไม่ถูกใจ บอกคุยกันตรงๆ คนข้างกายพร้อมจะปรับตัว อย่างอนให้ตามง้อจะเสียเวลา
คนเกิดวันพฤหัสบดี
อย่าโยกย้ายหรือเปลี่ยนใจตามคนอื่น สิ่งที่คุณคิด เลือกเอาไว้แล้วนั่นดีในตัวมันเอง แต่มีคนต้องการให้ชาววันพฤหัสบดีเข้าพรรค เข้าพวกด้วย การเมืองในที่ทำงาน อาจเป็นช่องทางให้คุณทำงานได้ง่ายกว่าเดิม จะมีคนตัดใจจากการสัมภาษณ์แม้จะได้งานที่ใหม่ การใช้จ่ายเน้นเรื่องเก็บออม เงินสดเป็นสิ่งของดีต่อใจ อยู่ให้ห่างธุรกิจขายตรง หรือการค้าออนไลน์ สุขภาพระบบสืบพันธ์ ภูมิแพ้อาจมีปัญหา
ความลับในใจมีคนรู้ คนโสดอาจโดนเพื่อนแซวไปทั้งวันว่าชอบใครหรือปลื้มคนไหน ใครอินเลิฟครั้งใหม่ งานและการเรียนจะดีขึ้นในทางอ้อม ผู้ใหญ่กำลังลุ้นให้คนมีคู่มีหลายให้อุ้มในเร็ววัน แจกการ์ด เตรียมงานมงคลราบรื่นตลอดในช่วงนี้
คนเกิดวันศุกร์
อย่าตัดสินใจเร็ว แต่ให้รอจังหวะ อาจออกตัวช้ากว่าคนอื่นแต่ไปด้วยความมั่นคง งานมีความมั่นคงมากขึ้นทั้งธุรกิจและมนุษย์เงินเดือน ต้องปรับตัวครั้งใหญ่กับกฎระเบียบใหม่ของที่ทำงาน คนในเครื่องแบบมีดวงลาออก เปลี่ยนสายอาชีพ หรือคนธรรมดากำลังจะมียศตำแหน่ง การเงินหมุนเงินเก็บมาใช้บ้าง แต่ให้ใส่ใจการใช้บัตรเครดิต ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดิน ทางเท้า รองเท้าอาจมีปัญหา
เชื่อคนอื่นมาก ฟังคนอื่นเยอะจะมีปัญหากันง่าย ขาดความไว้วางใจเพราะข่าวลือ คนโสดจะไม่กล้าเริ่มต้นใหม่แม้มีคนเข้ามาสารภาพความในใจเพราะประวัติเก่าใครคนนั้นค่อนข้างเยอะ เสริมดวงปรับดวงความรักปลายปี ทำบุญคนพิการทางสายตา
คนเกิดวันเสาร์
สิ่งติดขัดจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือ และให้การสนับสนุน นักลงทุน เจ้าของกิจการลุ้นขยับขยายกับคู่ค้ารายใหม่ จะได้เป็นตัวแทนหน่วยงานในการทำงานสำคัญ ออกไปนอกออฟฟิศบ่อยขึ้น ใครอยู่กับที่ไม่ว่าวงการไหนคุณจะโดนเพ่งเล็ง เสื้อผ้าโทนขาว ครีม น้ำเงิน เสริมดวงการเงิน ใส่ออกจากบ้านรับทรัพย์โดยง่าย ไม่เหมาะกับการเสี่ยงลาภลอย สุขภาพของคนสูงวัยเพศหญิงในบ้านจะมีปัญหา
มารความรักมักเป็นคนใกล้ตัว พวกเขาเป็นห่วงคนโสดวันเสาร์หากจะพบคบคนใหม่ มีคนเข้าหาคนหม้ายเพราะผลประโยชน์ อกหักระวังใจตัวเองจะอ่อนไหวกับคนที่เข้ามาประปราย เพศทางเลือกรักที่ไม่ได้ลุ้น ไม่ได้รอ จะเข้ามาให้คิดถึงบ่อยๆ ในระยะนี้
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **