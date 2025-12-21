เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
อย่าลังเลกับการลองทำอะไรใหม่ๆ วันนี้ทางเปิดกับการลองผิดลองถูก ค้าขายทำเลออฟไลน์สดใสกว่าออนไลน์ ระวังการทำธุรกรรมการเงินอาจมีปัญหา ของเก่า มือสอง เก็บสะสมซื้อขายได้กำไรดี หรืออาจได้ปล่อยสิ่งที่ไม่อยากขาย เก็บออมทองคำ เงินต่างประเทศ กองทุน ยังโดดเด่น การเดินทางไปคุยธุรกิจแบบตัวต่อตัว พบหน้า ทำให้ชาววันอาทิตย์ได้เปรียบ แต่ของหายไม่ได้คืน ระวังลูกหลงในที่สาธารณะ
ง้อมานานจะได้รับโอกาส ขอคืนดีหรือจูงมือคนรักเข้าไปหาผู้ใหญ่ แต่งงานหมั้นหมายแบบเป็นทางการจะเกิดขึ้นในไม่ช้า คบซ้อน ปกปิด ความรักในจังหวะไม่เหมาะสมจะโดนเปิดเผย ทั้งต่างเพศและเพศเดียวกัน มีคนคิดเยอะ มโนเก่ง ชวนทะเลาะบ่อยครั้ง
คนเกิดวันจันทร์
เปิดเพลงที่ชอบ ทำสิ่งที่รัก พักไปหางานอดิเรก หรือหยุดพักระหว่างวันบ้าง วันนี้การแข่งขัน เรื่องที่อดทนมาตลอดจะสำเร็จผล สุขภาพเจ็บป่วยอาการดีขึ้น การเดินทางอาจเบื่อเพื่อนร่วมทริป แต่ปลายทางมีเรื่องดีๆ รออยู่ การใช้จ่ายและลงทุนดีตลอดวันยกเวนในตลาดต่างประเทศ ได้เจอคนเก่ง คนดัง ทำงานกับคนที่ทำให้เติบโตขึ้น สุขภาพใส่ใจเกี่ยวกับระบบน้ำในตัว และการกินยาประจำอย่าให้ขาด
คนโสดและคนผิดหวังคือจังหวะที่จะวิ่งหาความเชื่อ คุณจะได้เรียนรู้จากความรักของคนรอบตัว แฟนเก่าคุณอาจเป็นแฟนใหม่ของเพื่อน เพศทางเลือกเดินทางไปไหน จะมีคนเข้ามาตกหัวใจให้แอบคิดถึง แยกกันอยู่จะค่อยๆ ห่างหาย ไปเริ่มต้นใหม่ มากกว่ารีเทิร์น
คนเกิดวันอังคาร
มีคนมองเป็นตัวอย่าง ให้ความเคารพนับถือ ตำแหน่ง หน้าที่จะได้รับด้วยความอาวุโสและความสามารถ คนอายุน้อยอยากวัดรอยเท้าแต่ยังห่างไกล เรื่องส่วนตัวจะรบกวนการทำงาน สติมักล่องลอยเพราะมีสิ่งให้คิดบ่อยๆ ฟรีแลนซ์และงานที่พบเจอผู้คน เจอเรื่องเยอะ การเงินมีข่าวดี แรงสนับสนุนทำให้คุณสมหวังทั้งการกู้ยืม หรือเข้าหุ้นร่วมทุน สุขภาพตลอดวันไมเกรน หัวใจ ความดันดลหิตไว้ใจไม่ค่อยได้
ความรักจะมีคนแอบสนับสนุน เปิดทางให้คุณเจอกับคนพิเศษได้ง่ายขึ้น วัยเรียนและทำงานจะขยันเพราะมีแรงใจ คนในแสงไฟจะประทับใจคนธรรมดา คนต่างวงการหรือวงสังคม คู่แต่งงานอยู่กินมานาน อะไรก็ได้ช่วงนี้คนรักงอนเก่งและหาคนตามใจอยู่ใกล้ชิด
คนเกิดวันพุธ
ปากกับใจมักสวนทางกัน แต่มีคนจับทางได้เสมอ ทำอะไรอย่าคิดเยอะ เน้นแก้ปัญหาหรือบริหารจัดการเรื่องเฉพาะหน้าเสียก่อน งานจะได้ลองทำในสิ่งที่ไม่ถนัด ไม่รู้ หรือไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ ยานพาหนะและการเดินทางให้โชคราบรื่น ลาพักมักโดนตามงาน ตกงานลุ้นงานใหม่ปลายปี ช่วงสองสามวันนี้ขยันส่งใบสมัครเข้าไว้จะดีมากๆ สุขภาพจิตใจวิตกกังวล นอนไม่หลับ ไม่กล้าเล่าให้ใครฟัง
ด้านความเลิฟ คงเส้นคงวาแม้ไม่หรูหราแต่มีความเชื่อใจมั่นคง ผู้ใหญ่จะพยายามเชียร์ใครสักคนให้คนโสดเปิดใจทำความรู้จัก มีการส่งของขวัญของฝาก คำทักทายในโซเชียลฯ จากคนที่รู้จักและไม่รู้จัก คนโสดจะได้ปลื้ม แต่ยังตัดสินใจเลือกใครไม่ได้
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ความตื่นเต้น ประหม่าอาจทำให้พลาด การแข่งขันเป็นต่อ ในทุกสนามทั้งวัยเรียนวันทำงาน แต่หากกังวลมากเกินไปจะเสียกาล แรงสนับสนุนจากคนภายนอกทำให้ได้ยศ ตำแหน่งใหม่ หรือมีลุ้นโยกย้ายออกจากที่ทำงานเดิม การเงินและธุรกรรมดำเนินการในช่วงเช้า ส่วนตอนบ่าย เปิดเกมเจรจาทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานมีลุ้นได้ดั่งใจ สุขภาพวันนี้การบาดเจ็บเล็กน้อยอาจทำให้พลาดงานสำคัญ
คนคั่นกลางมักเข้ามาทดสอบความเข้มแข็งของคนสองคน หรือคนมาทีหลังจะชนะ ความสัมพันธ์ของบางคู่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเพราะคนใกล้ชิด เลิกราไปแล้วกลับมาพบหน้าเพราะธุระที่เคยทำร่วมกัน ธุรกรรมต่างๆ จะให้ผลดีกับทายาท หรือได้มรดกจากคนรักเก่า
คนเกิดวันศุกร์
อย่าหมดกำลังใจเพียงเพราะคนอื่นมีความคิดที่แตกต่าง การทำงานตั้งมั่นแล้วเดินหน้าได้ทันที ค้าขายอาจยังตามเจ้าตลาด ธุรกิจขนาดเล็กต้องรวมกลุ่มเพื่อต่อรอง ซื้อมาขายไปโดดเด่นกว่าเรื่องที่ผลิตด้วยตัวเอง แต่งหน้าแต่งตัวออกจากบ้านให้ปังเสริมดวงความสำเร็จ ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทาง ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะด้วยตัวเอง มีข่าวดีเกี่ยวกับการศึกษา เสริมดวงสุขภาพทำบุญคนชรา
อยู่ดีๆ ก็มักมีคนมาปรึกษาเรื่องความรัก และคุณอาจหลงรัก แอบปลื้มพวกเขา รักเก่าจะแนะนำคนใหม่ให้คุณทางอ้อม บริหารเสน่ห์ให้ทำบุญด้วยผลไม้รสอมเปรี้ยวหรือน้ำผลไม้ มีโอกาสให้อาสาช่วยงานมงคลของคนสนิทช่วยหนุนดวงความรักและลดปัญหากวนใจ
คนเกิดวันเสาร์
สุขภาพอาจทำให้ต้องทำธุระหรือภารกิจสำคัญช้าลง สายราชการงานจ๊อบนอกเวลาน้องใหม่ยังรับจบ ฟรีแลนซ์โดนชักชวนทำงานประจำ และเหมาะกับการทำสัญญาจ้างระยะยาว ได้ลองทำอะไรใหม่ๆ การเงินใช้มากกว่าเก็บเรื่องรายวันทั้งของตัวเองและคนรอบข้างค่อนข้างเยอะ ระวังอุบัติเหตุจากของมีคม มีโอกาสให้ทำบุญด้วยงานจิตอาสา หรือบริจาคโลหิต ช่วยให้อุปสรรคเบาบางลง
คนรักครั้งใหม่จะได้รับการยอมรับ ผู้ใหญ่ให้คำแนะนำดีๆ หรือยอมไปสู่ขอคนรักให้ มีลุ้นจัดงานมงคลช่วงปีหน้า แต่คู่ที่ทะเลาะกันอยู่ มีคนเปลี่ยนโยกย้ายเพื่อให้ลืมเรื่องเก่าๆ แผลใจยังรักษาไม่หายดี คนโสดสนิทอาจได้พบคนน่าสนใจ ในเวลาที่ตัวเองเดือดร้อนลำบาก
