สิงห์อาสา ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยแพทย์ ออกตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกล คัดกรองโรคมะเร็งปอด-เต้านม

สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีและบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สานต่อภารกิจโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 38 ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยแพทย์ ได้แก่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านมที่คุกคามคนไทยจำนวนมาก รวมทั้งบริการทันตกรรม ออกตรวจเยี่ยมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน พร้อมมอบเสื้อกันหนาวแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เริ่มที่แรกชุมชนต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า “ทางมหาวิทยาลัยฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับสิงห์อาสาอย่างต่อเนื่อง และประสานงานกับคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วประเทศ การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นหัวใจสำคัญในการนำบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดคือการได้ช่วยคัดกรองโรคต่างๆ และโรคร้ายแรงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ การตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะช่วยลดความเสี่ยง ทำให้สามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน”
ทางด้าน คุณรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้อํานวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า “โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่บริษัท บุญรอดฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 38 เราตระหนักดีว่าการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องสุขภาพถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จคือ ความร่วมมือระหว่างสิงห์อาสากับมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันนำความเชี่ยวชาญไปดูแลประชาชนในทุกภูมิภาค ความทุ่มเทของทีมแพทย์และนักศึกษายังสะท้อนให้เห็นถึงการส่งต่อจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ทุกปี”
โดยจากข้อมูลสถิติปัญหาฝุ่น ปี 67 กรมอนามัย พบว่าเชียงรายเป็นจังหวัดที่ประชาชนได้รับผลกระทบปัญหาปอดพังมากที่สุด โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสาจึงมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นโรคที่มีความเสี่ยงสูงและพบในคนไทยจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการตรวจมวลกล้ามเนื้อและตรวจสุขภาพปอด รวมถึงบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ซึ่งการตรวจคัดกรองโรคมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากตรวจพบและรักษาได้นวดเร็วตั้งแต่ช่วงแรกจะช่วยรักษาอาการและช่วยชีวิตผู้คนได้จำนวนมาก