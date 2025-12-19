เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 20 - 26 ธ.ค. 68

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
ต้องเสียสละโอกาสให้กับคนอื่น เรื่องลุ้นๆ ล้วนอยู่ในโหมดต้องรอเวลา จะได้รางวัล ด้วยความขยัน สม่ำเสมอ อดทน เรื่องไม่ได้ลุ้นมักสมหวัง สุขภาพปลายปีอยู่กับระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้
การงาน เริ่มต้นใหม่ ที่เดิม แต่เปลี่ยนหน้าเพื่อนร่วมงาน มีโอกาสขยับตำแหน่ง และต้องสะสางเรื่องที่คนเก่าทำค้างเอาไว้ สัปดาห์นี้มีข่าวดีเกี่ยวกับการสมัครงาน หรือประชุมดีลงานที่รอปิดจ๊อบให้ชื่นใจสิ้นปี
การเงิน แบ่งใช้ แบ่งเก็บช็อตบ้างเพราะรายจ่ายปุบปับของคนรอบกาย จะได้ร่วมรับปิดชอบหนี้สินที่ไม่ได้ก่อ เงินสดบริหารการใช้ให้ดี ส่วนการลงทุนทั้งระยะสั้นหรือยาว เลือกที่ตนเองถนัดจะดีที่สุด
ความรัก สถานะแฟนมีคนดูแล คุณอาจยังไม่ชินที่มีคนคอยรับส่ง หรือดูแลเรื่องอื่นๆ ในชีวิตเพิ่มเข้ามา ชอบคนที่ทำงานเดียวกัน แต่ต้องปกปิดเพื่อไม่ให้เสียหน้าที่ แต่งงานแล้วคนรักจะไม่สบายหรือมีเรื่องร้อนใจ
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
มีโอกาสจากสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน ไม่ถนัด แต่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยบังเอิญ นักลงทุนออกตัวให้แรก่อนคนอื่นหนึ่งก้าวแล้วจะโชคดี การเดินทางไกลนำโชคดี ใครเจ็บป่วยช่วงนี้สิ้นปีจะดีขึ้น งดเสี่ยงลาภลอย
การงานเว้นระยะ มีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่ง ยศเพราะลำดับอาวุโส จะได้งานใหม่ แต่ลังเลกับที่เดิม หรือเปรียบเทียบแล้วไม่เหมาะที่จะโยกย้าย คนโรรมดาจะได้ใส่เครื่องแบบ ฟรีแลนซ์ลูกค้าจะสร้างปัญหาให้
การเงิน จ่ายก่อนได้คืนทีหลัง จะได้ควักเงินเก็บ หรือเปลี่ยนสิ่งของเป็นเงินสดเพื่อการลงทุน ตลาดสุขภาพและความงาม เติมทุนเดิมได้แต่ไม่เหมาะจะลงกับเรื่องใหม่จะติดลบมากๆ ผู้ใหญ่จะให้ของมีค่า
ความรัก มีโอกาสแก้ตัวกับคนที่แคร์ พวกเขาจะให้โอกาสครั้งที่สอง รักษามันไว้ให้ดี สถานะแฟนมีคนอยากจบเพราะไม่ก้าวหน้า คนหม้าย คนอกหัก มักมีคนใหม่ในใจแต่พยายามเก็บทรงเพราะกลัวผิดหวัง
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ข้อผิดพลาดเล็กอาจเป็นเรื่องใหญ่ ใส่ใจทุกสิ่งที่เข้ามากระทบเรื่องส่วนตัวและงานเป็นสำคัญ ตลอดสัปดาห์โดดเด่นกับเอกสาร การจ้างงาน การทำสัญญา หรืออสังหาริมทรัพย์ สุขภาพเจ็บป่วยโรคประจำตัว
การงานต้องเข้าหาผู้ใหญ่ ฉายเดี่ยวสำเร็จช้ากว่าคนอื่น เพราะคุณขาดแรงสนับสนุน เจ้านายตัวเองถึงเวลาหาเพื่อนร่วมทีม เจ้านายรัก แต่อาจไม่มั่นใจกับงานที่มอบหมายให้คุณทำ ตกงานจะได้งานใหม่ปุบปับ
การเงินความรับผิดชอบทำให้ต้องควักจ่าย ด้วยตำแหน่งหน้าที่ ยังมากด้วยภาษีสังคม หรือได้ลงทุนเพื่อการศึกษา ค้าขาย ต่อทุน กำไรมาจากการลงทุนระยะยาวหรือกิจการส่วนตัว ลาภลอยมีส่วนแบ่งรับไม่เต็ม
ความรักอกหักยังอยู่ในระยะทำใจ แม้คนใหม่จะพร้อมและดีต่อใจแต่เริ่มต้นใหม่ได้ยังไม่สนิท การทำงานทำให้ต้องพบคนรักเก่า ใครที่มีคู่แล้ว ธุระในบ้านมีหลายสิ่งต้องเตรียมและร่วมกันรับผิดชอบ
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
ได้เวลาใส่ใจตัวเอง ตลอดปีที่ผ่านมาคุณให้เวลากับสิ่งรอบข้างค่อนข้างมาก อย่าลืมให้รางวัลตัวเองบ้าง ซ่อมบ้านช่วงนี้เป็นมงคล คนสนิทที่ไม่ค่อยพบหน้า มีเรื่องมาปรึกษา สุขภาพโรคในช่องท้องต้องระวัง
การงาน อย่าให้บริวารเข้ามาช่วยเหลือเยอะ เน้นการลงทำด้วยตัวเองจะพ่วงหลายตำแหน่งดีกว่าปล่อยให้บริวารช่วยเหลือ ได้จับงานหลายอย่าง ไอเดีย ความคิดที่คิดไม่ออกจะลื่นไหลมากขึ้นค้าขายบางอย่างติดลบ
การเงิน ใช้จ่ายตามที่ต้องการ แม้เงินเก็บน้อย แต่ยังควบคุมได้ทุกอย่างดี รับค่าตอบแทนจากสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อน การลงทุนตลาดใหม่ กลุ่มคนใหม่ กระแสสั้นๆ เหมาะกับชาวกรกฎช่วงนี้หากจะลงทุน
ความรัก โดนเพ่งเล็ง เรื่องส่วนตัว มีโอกาสรักรีเทิร์น รักเก่าเริ่มต้นครั้งใหม่ ทั้งความเต็มใจ หรือกลับมาเพราะความจำเป็นบางอย่าง ในภาพรวมจะดีกว่าครั้งเก่า ด้านคนโสดคนใกล้ตัวมากๆ ยังไว้ใจไม่ได้
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
ค่อนข้างดีกว่าช่วงที่ผ่านมา เรื่องหนัก ความทุกข์กำลังจะเบาบาง อย่าใจอ่อนให้ความช่วยเหลือคนสนิทหรือให้ยืมเงิน จะนำพาเรื่องเดือดร้อนมาให้ มีโชคจากคนอ่อนวัยกว่า สุขภาพระบบน้ำในตัวต้องใส่ใจ
การงาน ทำมากได้มา มีคนสนุกกับการทำงานช่วงปลายปี รับจ๊อบเสริม รับเวรแทนเพื่อนหรือหาอะไรทำระยะสั้นๆ ถือว่าเป็นการเปิดตัวได้ดี อาจทำให้คุณได้งานใหม่น่าสนใจในช่วงต้นปีอีกด้วย
การเงิน อยากย้ายบ้าน หรืองานต้องวางแผนให้ดี มีรายจ่ายสูงกับการโยกย้ายทุกประเภท การลงทุนเด่นในตลาดต่างประเทศและเรื่องเกี่ยวกับคนต่างแดน เทขายได้ตลอดสัปดาห์ ทองคำ พลังงานโดดเด่น
ความรัก สารพัดเรื่องให้หวั่นใจ ความรักทำให้คุณลังเล กับความสัมพันธ์หรือคนตรงหน้า แม้มั่นคง แต่ปัจจัยรอบด้านทำให้หวั่นไหวง่าย มีโอกาสหมั้นหรือจดทะเบียนสมรส คนหม้ายยังไม่มั่นใจกับรักครั้งใหม่
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
งานเยอะแต่เอาอยู่ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้พบหน้าใคร สิ่งท้าทายแข่งกับเวลาต้องรีบดำเนินการ สุขภาพอาจติดขัดเพราะผลเลือดไม่น่าพอใจนัก ต้องลด เลิกบางอย่างเพื่อสุขภาพของตัวเอง มีลุ้นงานใหม่ใกล้บ้าน
การงาน ใส่ใจทีมงานของคุณให้ดี อะไรเข้ามากระทบ เน้นการสร้างขวัญกำลังใจเอาไว้ก่อน จะเปลี่ยนหน้าเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย กฎระเบียบทำให้คุณอาจดูใจร้ายในสายตาคนอื่นในเชิงการทำหน้าที่บางอย่าง
การเงิน รายรับตกเบิก เงินก้อน เงินที่เคยได้ไม่ครบ จะเข้ามา ไม่เหมาะจะทำสัญญาหรือเอกสาร ที่มีมูลค่าทางการเงิน เน้นการต่อสัญญาเดิมไม่เพิ่มสัญญาใหม่ เก็บออมเป็นสิ่งของ หรือของสะสมเข้ากับดวงชะตา
ความรัก อยากเข้าหาใครอีกฝ่ายอาจเข้ามาหาคุณก่อน นัยถอยหลังปีใหม่อาจไม่เหงาเพราะมีคนพิเศษข้างๆ ส่วนคนแต่งงานแล้วทายาทที่ไม่ได้ลุ้นจะสมหวัง คนที่กำลังปรับจูนเข้าหากันอาจทะเลาะกันบ่อยในระยะนี้
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
ความสามารถโดดเด่นแต่ยังไม่ใช่เวลาของคุณ มีคนอิจฉา มองแรงมากกว่ารับการสนับสนุน หรืออยู่ผิดที่ผิดเวลา ทำอะไรก็อาจไม่ปังเพราะคนไม่อิน ไม่เข้าใจ วาทะ คำพูดอันตราย อยู่นิ่งๆ ดีที่สุด
การงาน ต้องเดินตามรุ่นพี่ และวัฒนธรรมองค์กรจะปลอดภัย คนเงียบ โดนรังแก แต่หากออกมาแนวหน้าสุ่มเสี่ยงโดนคนอื่นโจมตี งานที่เป็นบุคคลสาธารณะต้องระวังตัวให้มาก ฟรีแลนซ์คึกคักกับลูกค้าใหม่ๆ
การเงิน จ่ายเงินเกี่ยวกับบ้าน ซ่อมแซมหลังคา ฝ้า เพดาน เป็นช่วงที่ซ่อมแล้วดี จ่ายเกินงบแต่ปรับดวงด้านอื่นๆโดยรวมให้เข้มแข็ง จ่ายเงินกับของมันต้องมี ใครมาบอกบุญให้ร่วมทำตามศรัทธา เสริมเรียกทรัพย์
ความรัก คนมีคู่ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้น หากอยู่ห่างไกลจะมีคนข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาแบบเซอร์ไพรส์ หรือถึงเวลาไปเยี่ยมคนรักในต่างแดน คนโสดๆ สนุกกับครอบครัว และมักโดนจับคู่ ดูตัวแบบไม่ทันตั้งตัว
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
รายรับจ่ายค่อนข้างมาก เงินเก็บไม่เยอะ ช่วงนี้ถึงต้นปีหากได้รับของมงคลจากแดนไกลให้เก็บแล้วนำมาบูชาจะเป็นมงคลตลอดปีหน้า มีคนชวนลงทุนช่วงปลายปี ยานพาหนะอาจมีรอยขีดข่วน
การงานมีดวงเปลี่ยนงาน หรือลาออกปุบปับ ทั้งๆที่ไม่มีงานใหม่รองรับแต่ด้วยความอึดอัดใจเป็นที่ตั้ง ตำแหน่งเล็กๆเจ้านายจะเพ่งเล็ง หรือการเมืองในที่ทำงานคุณอาจใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ในการสร้างผลงาน
การเงินจ่ายกับเรื่องจุกจิกแต่รวมๆ แล้วมีค่ามีราคาสูง ใจอ่อนให้ยืมเงินหรือของมีราคาเลือกเอาตามความสนิทใจ ทำความสะอาดกระเป่าสตางค์ และปัดฝุ่นในห้องนอนบ่อยๆ การเงินจะลื่นไหลคล่องตัวตลอดปลายปีนี้
ความรักสะดุดเพราะเสน่ห์แรงมากเกินไป มีคนเข้ามาตีสนิทโดยไม่สนสถานะว่าว่างหรือไม่ อาจทำให้โดนหึงหวง โดนงอน และต้องรีบง้อ ด้านคนโสดว่างๆ แอบชอบ ต้องเก็บไว้ อาจเสียงานเสียเรื่องเรียนถ้าเปิดเผย
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ความไว้วางใจเป็นเรื่องสำคัญ ลองให้โอกาส ปล่อยให้คนรอบตัวใช้วิธีของเขาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตกงานอาจได้ลองอะไรใหม่ๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจ ไม่อยากทำ คนธรรมดาอาจได้ยืนในแสงไฟ
การงาน อุปสรรคอยู่ที่เจ้านาย จะได้ขัดใจกับนายจ้าง แต่บริวารรักเคารพ ทำงานคนเดียว สายวิชาชีพให้ระวังคดีความ การฟ้องร้องในข้อผิดพลาดเล็กๆ นักลงทุนช่วงปลายสัปดาห์คุณจะได้เปิดตลาดใหม่ใกล้ตัว
การเงิน ลงทุนกับเรื่องเล็กหรือใหญ่ เน้นร่วมมือกับคนอื่น อาจอยู่ในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นคนเริ่มต้น จะต่อทุนเดิม หรือไปแจมคนสนิทได้ทั้งนั้น สายอาหาร บริการ อุตสาหกรรมอาจต้องทบทวนใหม่ ของมีค่าจะหาย
ความรัก คบหาดูใจหรือแต่งงานแล้วดูราบรื่นดี อาจมีเซอร์ไพรส์เล็กๆเป็นของขวัญช่วงปีใหม่ อยากขอใครแต่งงานไม่ต้องรอช้า ขอโอกาส วิ่งเข้าหาเป็นดีที่สุด คนโสดมักโดนเข้าใจผิด รักออนไลน์ นัดเดตอาจโดนเท
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
วางแผนสิ่งใดเอาไว้มักมีเรื่องให้เปลี่ยนแผน เรื่องของตัวเองอย่าเลื่อนเพราะความจำเป็นของคนอื่น สุขภาพระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการลื่นล้ม หรือการบาดเจ็บจากกการเล่นกีฬา ลาภลอยมีน้อยและมีส่วนแบ่ง
การงานรับความไว้วางใจ มากความกดดันแต่คุณทำได้ดี ไม่เหมาะจะแข่งขันกับใครเน้นรักษามาตรฐานเดิมของตัวเองเอาไว้ก่อน การทำงานค่อนข้างเร่งรัด ปรับเปลี่ยนแผนตลอดเวลา เอกสารผิดพลาดได้ง่าย
การเงินจ่ายรับตามที่ต้องการ หนี้สินจะได้ปิดยอด สะสางหนี้เก่า จัดระเบียบการเก็บออม หรือสังหาริมทรัพย์ช่วงปลายปี การลงทุนอาจชะลอเอาไว้ก่อน มีดวงซื้อรถใหม่ หรือของมีมูลค่าด้วยเงินเก็บ
ความรักมีคนกลับมาทวงคำตอบ บอกกันตรงไม่เสียเวลา คนโสดเสน่ห์แรงทั้งกับคนเพศเดียวกันและต่างเพศ สุขภาพจิตใจคนอกหักไม่ค่อยดี อย่าอยู่คนเดียว คนโสดๆ จะโดนจับคู่และอาจคบหากันจริงในวันหน้า
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
แรงสนับสนุนจากครอบครัวจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวราศีกุมภ์ คิดไม่ออกเล่าให้ใครฟังไม่ได้ ความลับเยอะ ทำบุญเกี่ยวกับอาหารเมนูไข่เสริมดวงการแข่งขัน การงานและโชคลาภสัตว์สองเท้า
การงาน ยังไม่เหมาะจะเปลี่ยนงานแม้เบื่อที่เดิมมากๆ คุณต้องอดทนอีกไม่นานจะมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ คนเข้ามาใหม่อย่ามองข้าม อย่าให้โต๊ะทำงานรก งานจะติดขัด
การเงิน เก็บเงินเก่ง ใช้เงินไม่มาก เพราะมีเป้าหมายใหญ่ๆ รออยู่ให้เก็บออม เดินทางไกลมีโชคจากครอบครัว นักลงทุนต้นสัปดาห์ตลาดระยะยาว เพิ่มหุ้น เพิ่มทุนจะเหมาะสม เงินตราต่างประเทศโดดเด่น
ความรัก มักมีเหตุให้ทะเลาะหรือเข้าใจผิด ความสัมพันธ์อ่อนไหวง่ายจากปัจจัยภายนอก ความรักมั่นคงดี แค่งอนเก่งทะเลาะกันในเรื่องเล็กๆ เป็นสีสัน ด้านคนโสดอย่าไว้ใจคนที่เข้ามา คบหาระยะสั้นมีคนคิดถึงคุณ
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
เรื่องยุ่งๆ มักเกิดจากคนภายนอกที่ไม่รู้ พูดเยอะ พาให้เป็นกังวล โดนตัดสินจากคนที่ไม่รู้จัก การสอบแข่งขัน ที่ทุ่มเทจะสำเร็จผล มีโอกาสเรียนต่อ หรืออบรมเพื่อยศตำแหน่งใหม่ ค้าขายของใหม่จะปัง
การงาน เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมากขึ้น ช่วงนี้อย่าจับงานใหญ่เน้นเรื่องเล็กแต่สม่ำเสมอ มีหลายสิ่งที่คุณต้องสะสางก่อนหยุดยาวช่วงปีใหม่ ค้าขายของเก่าจะได้ปิดจ๊อบ เจรจาระหว่างท่องเที่ยวจะได้เปรียบ
การเงิน แบ่งใช้แบ่งเก็บ มีสะดุดบ้างกับรายรับที่เข้ามาไม่ตรงเวลาที่ต้องการ นักลงทุนกลางสัปดาห์คือโอกาส เหมาะจะดีลราชการ หรือธุรกิจครอบครัวจะได้ขยายสร้างผลกำไร อสังหาริมทรัพย์โดดเด่น
ความรัก ชอบใครยังอยู่ในโหมดแอบรัก แต่มีคนมาชอบคุณ พยายามเข้าหา ทำความรู้จัก ด้านคนมีคู่รักเก่าที่คุยกัน แม้อยู่ในสถานะเพื่อนแต่คนปัจจุบันไม่ปลื้มเท่าไรนัก เพศทางเลือกมีโอกาสรักรีเทิร์น
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **
ต้องเสียสละโอกาสให้กับคนอื่น เรื่องลุ้นๆ ล้วนอยู่ในโหมดต้องรอเวลา จะได้รางวัล ด้วยความขยัน สม่ำเสมอ อดทน เรื่องไม่ได้ลุ้นมักสมหวัง สุขภาพปลายปีอยู่กับระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้
การงาน เริ่มต้นใหม่ ที่เดิม แต่เปลี่ยนหน้าเพื่อนร่วมงาน มีโอกาสขยับตำแหน่ง และต้องสะสางเรื่องที่คนเก่าทำค้างเอาไว้ สัปดาห์นี้มีข่าวดีเกี่ยวกับการสมัครงาน หรือประชุมดีลงานที่รอปิดจ๊อบให้ชื่นใจสิ้นปี
การเงิน แบ่งใช้ แบ่งเก็บช็อตบ้างเพราะรายจ่ายปุบปับของคนรอบกาย จะได้ร่วมรับปิดชอบหนี้สินที่ไม่ได้ก่อ เงินสดบริหารการใช้ให้ดี ส่วนการลงทุนทั้งระยะสั้นหรือยาว เลือกที่ตนเองถนัดจะดีที่สุด
ความรัก สถานะแฟนมีคนดูแล คุณอาจยังไม่ชินที่มีคนคอยรับส่ง หรือดูแลเรื่องอื่นๆ ในชีวิตเพิ่มเข้ามา ชอบคนที่ทำงานเดียวกัน แต่ต้องปกปิดเพื่อไม่ให้เสียหน้าที่ แต่งงานแล้วคนรักจะไม่สบายหรือมีเรื่องร้อนใจ
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
มีโอกาสจากสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน ไม่ถนัด แต่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยบังเอิญ นักลงทุนออกตัวให้แรก่อนคนอื่นหนึ่งก้าวแล้วจะโชคดี การเดินทางไกลนำโชคดี ใครเจ็บป่วยช่วงนี้สิ้นปีจะดีขึ้น งดเสี่ยงลาภลอย
การงานเว้นระยะ มีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่ง ยศเพราะลำดับอาวุโส จะได้งานใหม่ แต่ลังเลกับที่เดิม หรือเปรียบเทียบแล้วไม่เหมาะที่จะโยกย้าย คนโรรมดาจะได้ใส่เครื่องแบบ ฟรีแลนซ์ลูกค้าจะสร้างปัญหาให้
การเงิน จ่ายก่อนได้คืนทีหลัง จะได้ควักเงินเก็บ หรือเปลี่ยนสิ่งของเป็นเงินสดเพื่อการลงทุน ตลาดสุขภาพและความงาม เติมทุนเดิมได้แต่ไม่เหมาะจะลงกับเรื่องใหม่จะติดลบมากๆ ผู้ใหญ่จะให้ของมีค่า
ความรัก มีโอกาสแก้ตัวกับคนที่แคร์ พวกเขาจะให้โอกาสครั้งที่สอง รักษามันไว้ให้ดี สถานะแฟนมีคนอยากจบเพราะไม่ก้าวหน้า คนหม้าย คนอกหัก มักมีคนใหม่ในใจแต่พยายามเก็บทรงเพราะกลัวผิดหวัง
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ข้อผิดพลาดเล็กอาจเป็นเรื่องใหญ่ ใส่ใจทุกสิ่งที่เข้ามากระทบเรื่องส่วนตัวและงานเป็นสำคัญ ตลอดสัปดาห์โดดเด่นกับเอกสาร การจ้างงาน การทำสัญญา หรืออสังหาริมทรัพย์ สุขภาพเจ็บป่วยโรคประจำตัว
การงานต้องเข้าหาผู้ใหญ่ ฉายเดี่ยวสำเร็จช้ากว่าคนอื่น เพราะคุณขาดแรงสนับสนุน เจ้านายตัวเองถึงเวลาหาเพื่อนร่วมทีม เจ้านายรัก แต่อาจไม่มั่นใจกับงานที่มอบหมายให้คุณทำ ตกงานจะได้งานใหม่ปุบปับ
การเงินความรับผิดชอบทำให้ต้องควักจ่าย ด้วยตำแหน่งหน้าที่ ยังมากด้วยภาษีสังคม หรือได้ลงทุนเพื่อการศึกษา ค้าขาย ต่อทุน กำไรมาจากการลงทุนระยะยาวหรือกิจการส่วนตัว ลาภลอยมีส่วนแบ่งรับไม่เต็ม
ความรักอกหักยังอยู่ในระยะทำใจ แม้คนใหม่จะพร้อมและดีต่อใจแต่เริ่มต้นใหม่ได้ยังไม่สนิท การทำงานทำให้ต้องพบคนรักเก่า ใครที่มีคู่แล้ว ธุระในบ้านมีหลายสิ่งต้องเตรียมและร่วมกันรับผิดชอบ
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
ได้เวลาใส่ใจตัวเอง ตลอดปีที่ผ่านมาคุณให้เวลากับสิ่งรอบข้างค่อนข้างมาก อย่าลืมให้รางวัลตัวเองบ้าง ซ่อมบ้านช่วงนี้เป็นมงคล คนสนิทที่ไม่ค่อยพบหน้า มีเรื่องมาปรึกษา สุขภาพโรคในช่องท้องต้องระวัง
การงาน อย่าให้บริวารเข้ามาช่วยเหลือเยอะ เน้นการลงทำด้วยตัวเองจะพ่วงหลายตำแหน่งดีกว่าปล่อยให้บริวารช่วยเหลือ ได้จับงานหลายอย่าง ไอเดีย ความคิดที่คิดไม่ออกจะลื่นไหลมากขึ้นค้าขายบางอย่างติดลบ
การเงิน ใช้จ่ายตามที่ต้องการ แม้เงินเก็บน้อย แต่ยังควบคุมได้ทุกอย่างดี รับค่าตอบแทนจากสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อน การลงทุนตลาดใหม่ กลุ่มคนใหม่ กระแสสั้นๆ เหมาะกับชาวกรกฎช่วงนี้หากจะลงทุน
ความรัก โดนเพ่งเล็ง เรื่องส่วนตัว มีโอกาสรักรีเทิร์น รักเก่าเริ่มต้นครั้งใหม่ ทั้งความเต็มใจ หรือกลับมาเพราะความจำเป็นบางอย่าง ในภาพรวมจะดีกว่าครั้งเก่า ด้านคนโสดคนใกล้ตัวมากๆ ยังไว้ใจไม่ได้
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
ค่อนข้างดีกว่าช่วงที่ผ่านมา เรื่องหนัก ความทุกข์กำลังจะเบาบาง อย่าใจอ่อนให้ความช่วยเหลือคนสนิทหรือให้ยืมเงิน จะนำพาเรื่องเดือดร้อนมาให้ มีโชคจากคนอ่อนวัยกว่า สุขภาพระบบน้ำในตัวต้องใส่ใจ
การงาน ทำมากได้มา มีคนสนุกกับการทำงานช่วงปลายปี รับจ๊อบเสริม รับเวรแทนเพื่อนหรือหาอะไรทำระยะสั้นๆ ถือว่าเป็นการเปิดตัวได้ดี อาจทำให้คุณได้งานใหม่น่าสนใจในช่วงต้นปีอีกด้วย
การเงิน อยากย้ายบ้าน หรืองานต้องวางแผนให้ดี มีรายจ่ายสูงกับการโยกย้ายทุกประเภท การลงทุนเด่นในตลาดต่างประเทศและเรื่องเกี่ยวกับคนต่างแดน เทขายได้ตลอดสัปดาห์ ทองคำ พลังงานโดดเด่น
ความรัก สารพัดเรื่องให้หวั่นใจ ความรักทำให้คุณลังเล กับความสัมพันธ์หรือคนตรงหน้า แม้มั่นคง แต่ปัจจัยรอบด้านทำให้หวั่นไหวง่าย มีโอกาสหมั้นหรือจดทะเบียนสมรส คนหม้ายยังไม่มั่นใจกับรักครั้งใหม่
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
งานเยอะแต่เอาอยู่ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้พบหน้าใคร สิ่งท้าทายแข่งกับเวลาต้องรีบดำเนินการ สุขภาพอาจติดขัดเพราะผลเลือดไม่น่าพอใจนัก ต้องลด เลิกบางอย่างเพื่อสุขภาพของตัวเอง มีลุ้นงานใหม่ใกล้บ้าน
การงาน ใส่ใจทีมงานของคุณให้ดี อะไรเข้ามากระทบ เน้นการสร้างขวัญกำลังใจเอาไว้ก่อน จะเปลี่ยนหน้าเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย กฎระเบียบทำให้คุณอาจดูใจร้ายในสายตาคนอื่นในเชิงการทำหน้าที่บางอย่าง
การเงิน รายรับตกเบิก เงินก้อน เงินที่เคยได้ไม่ครบ จะเข้ามา ไม่เหมาะจะทำสัญญาหรือเอกสาร ที่มีมูลค่าทางการเงิน เน้นการต่อสัญญาเดิมไม่เพิ่มสัญญาใหม่ เก็บออมเป็นสิ่งของ หรือของสะสมเข้ากับดวงชะตา
ความรัก อยากเข้าหาใครอีกฝ่ายอาจเข้ามาหาคุณก่อน นัยถอยหลังปีใหม่อาจไม่เหงาเพราะมีคนพิเศษข้างๆ ส่วนคนแต่งงานแล้วทายาทที่ไม่ได้ลุ้นจะสมหวัง คนที่กำลังปรับจูนเข้าหากันอาจทะเลาะกันบ่อยในระยะนี้
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
ความสามารถโดดเด่นแต่ยังไม่ใช่เวลาของคุณ มีคนอิจฉา มองแรงมากกว่ารับการสนับสนุน หรืออยู่ผิดที่ผิดเวลา ทำอะไรก็อาจไม่ปังเพราะคนไม่อิน ไม่เข้าใจ วาทะ คำพูดอันตราย อยู่นิ่งๆ ดีที่สุด
การงาน ต้องเดินตามรุ่นพี่ และวัฒนธรรมองค์กรจะปลอดภัย คนเงียบ โดนรังแก แต่หากออกมาแนวหน้าสุ่มเสี่ยงโดนคนอื่นโจมตี งานที่เป็นบุคคลสาธารณะต้องระวังตัวให้มาก ฟรีแลนซ์คึกคักกับลูกค้าใหม่ๆ
การเงิน จ่ายเงินเกี่ยวกับบ้าน ซ่อมแซมหลังคา ฝ้า เพดาน เป็นช่วงที่ซ่อมแล้วดี จ่ายเกินงบแต่ปรับดวงด้านอื่นๆโดยรวมให้เข้มแข็ง จ่ายเงินกับของมันต้องมี ใครมาบอกบุญให้ร่วมทำตามศรัทธา เสริมเรียกทรัพย์
ความรัก คนมีคู่ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้น หากอยู่ห่างไกลจะมีคนข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาแบบเซอร์ไพรส์ หรือถึงเวลาไปเยี่ยมคนรักในต่างแดน คนโสดๆ สนุกกับครอบครัว และมักโดนจับคู่ ดูตัวแบบไม่ทันตั้งตัว
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
รายรับจ่ายค่อนข้างมาก เงินเก็บไม่เยอะ ช่วงนี้ถึงต้นปีหากได้รับของมงคลจากแดนไกลให้เก็บแล้วนำมาบูชาจะเป็นมงคลตลอดปีหน้า มีคนชวนลงทุนช่วงปลายปี ยานพาหนะอาจมีรอยขีดข่วน
การงานมีดวงเปลี่ยนงาน หรือลาออกปุบปับ ทั้งๆที่ไม่มีงานใหม่รองรับแต่ด้วยความอึดอัดใจเป็นที่ตั้ง ตำแหน่งเล็กๆเจ้านายจะเพ่งเล็ง หรือการเมืองในที่ทำงานคุณอาจใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ในการสร้างผลงาน
การเงินจ่ายกับเรื่องจุกจิกแต่รวมๆ แล้วมีค่ามีราคาสูง ใจอ่อนให้ยืมเงินหรือของมีราคาเลือกเอาตามความสนิทใจ ทำความสะอาดกระเป่าสตางค์ และปัดฝุ่นในห้องนอนบ่อยๆ การเงินจะลื่นไหลคล่องตัวตลอดปลายปีนี้
ความรักสะดุดเพราะเสน่ห์แรงมากเกินไป มีคนเข้ามาตีสนิทโดยไม่สนสถานะว่าว่างหรือไม่ อาจทำให้โดนหึงหวง โดนงอน และต้องรีบง้อ ด้านคนโสดว่างๆ แอบชอบ ต้องเก็บไว้ อาจเสียงานเสียเรื่องเรียนถ้าเปิดเผย
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ความไว้วางใจเป็นเรื่องสำคัญ ลองให้โอกาส ปล่อยให้คนรอบตัวใช้วิธีของเขาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตกงานอาจได้ลองอะไรใหม่ๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจ ไม่อยากทำ คนธรรมดาอาจได้ยืนในแสงไฟ
การงาน อุปสรรคอยู่ที่เจ้านาย จะได้ขัดใจกับนายจ้าง แต่บริวารรักเคารพ ทำงานคนเดียว สายวิชาชีพให้ระวังคดีความ การฟ้องร้องในข้อผิดพลาดเล็กๆ นักลงทุนช่วงปลายสัปดาห์คุณจะได้เปิดตลาดใหม่ใกล้ตัว
การเงิน ลงทุนกับเรื่องเล็กหรือใหญ่ เน้นร่วมมือกับคนอื่น อาจอยู่ในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นคนเริ่มต้น จะต่อทุนเดิม หรือไปแจมคนสนิทได้ทั้งนั้น สายอาหาร บริการ อุตสาหกรรมอาจต้องทบทวนใหม่ ของมีค่าจะหาย
ความรัก คบหาดูใจหรือแต่งงานแล้วดูราบรื่นดี อาจมีเซอร์ไพรส์เล็กๆเป็นของขวัญช่วงปีใหม่ อยากขอใครแต่งงานไม่ต้องรอช้า ขอโอกาส วิ่งเข้าหาเป็นดีที่สุด คนโสดมักโดนเข้าใจผิด รักออนไลน์ นัดเดตอาจโดนเท
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
วางแผนสิ่งใดเอาไว้มักมีเรื่องให้เปลี่ยนแผน เรื่องของตัวเองอย่าเลื่อนเพราะความจำเป็นของคนอื่น สุขภาพระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการลื่นล้ม หรือการบาดเจ็บจากกการเล่นกีฬา ลาภลอยมีน้อยและมีส่วนแบ่ง
การงานรับความไว้วางใจ มากความกดดันแต่คุณทำได้ดี ไม่เหมาะจะแข่งขันกับใครเน้นรักษามาตรฐานเดิมของตัวเองเอาไว้ก่อน การทำงานค่อนข้างเร่งรัด ปรับเปลี่ยนแผนตลอดเวลา เอกสารผิดพลาดได้ง่าย
การเงินจ่ายรับตามที่ต้องการ หนี้สินจะได้ปิดยอด สะสางหนี้เก่า จัดระเบียบการเก็บออม หรือสังหาริมทรัพย์ช่วงปลายปี การลงทุนอาจชะลอเอาไว้ก่อน มีดวงซื้อรถใหม่ หรือของมีมูลค่าด้วยเงินเก็บ
ความรักมีคนกลับมาทวงคำตอบ บอกกันตรงไม่เสียเวลา คนโสดเสน่ห์แรงทั้งกับคนเพศเดียวกันและต่างเพศ สุขภาพจิตใจคนอกหักไม่ค่อยดี อย่าอยู่คนเดียว คนโสดๆ จะโดนจับคู่และอาจคบหากันจริงในวันหน้า
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
แรงสนับสนุนจากครอบครัวจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวราศีกุมภ์ คิดไม่ออกเล่าให้ใครฟังไม่ได้ ความลับเยอะ ทำบุญเกี่ยวกับอาหารเมนูไข่เสริมดวงการแข่งขัน การงานและโชคลาภสัตว์สองเท้า
การงาน ยังไม่เหมาะจะเปลี่ยนงานแม้เบื่อที่เดิมมากๆ คุณต้องอดทนอีกไม่นานจะมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ คนเข้ามาใหม่อย่ามองข้าม อย่าให้โต๊ะทำงานรก งานจะติดขัด
การเงิน เก็บเงินเก่ง ใช้เงินไม่มาก เพราะมีเป้าหมายใหญ่ๆ รออยู่ให้เก็บออม เดินทางไกลมีโชคจากครอบครัว นักลงทุนต้นสัปดาห์ตลาดระยะยาว เพิ่มหุ้น เพิ่มทุนจะเหมาะสม เงินตราต่างประเทศโดดเด่น
ความรัก มักมีเหตุให้ทะเลาะหรือเข้าใจผิด ความสัมพันธ์อ่อนไหวง่ายจากปัจจัยภายนอก ความรักมั่นคงดี แค่งอนเก่งทะเลาะกันในเรื่องเล็กๆ เป็นสีสัน ด้านคนโสดอย่าไว้ใจคนที่เข้ามา คบหาระยะสั้นมีคนคิดถึงคุณ
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
เรื่องยุ่งๆ มักเกิดจากคนภายนอกที่ไม่รู้ พูดเยอะ พาให้เป็นกังวล โดนตัดสินจากคนที่ไม่รู้จัก การสอบแข่งขัน ที่ทุ่มเทจะสำเร็จผล มีโอกาสเรียนต่อ หรืออบรมเพื่อยศตำแหน่งใหม่ ค้าขายของใหม่จะปัง
การงาน เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมากขึ้น ช่วงนี้อย่าจับงานใหญ่เน้นเรื่องเล็กแต่สม่ำเสมอ มีหลายสิ่งที่คุณต้องสะสางก่อนหยุดยาวช่วงปีใหม่ ค้าขายของเก่าจะได้ปิดจ๊อบ เจรจาระหว่างท่องเที่ยวจะได้เปรียบ
การเงิน แบ่งใช้แบ่งเก็บ มีสะดุดบ้างกับรายรับที่เข้ามาไม่ตรงเวลาที่ต้องการ นักลงทุนกลางสัปดาห์คือโอกาส เหมาะจะดีลราชการ หรือธุรกิจครอบครัวจะได้ขยายสร้างผลกำไร อสังหาริมทรัพย์โดดเด่น
ความรัก ชอบใครยังอยู่ในโหมดแอบรัก แต่มีคนมาชอบคุณ พยายามเข้าหา ทำความรู้จัก ด้านคนมีคู่รักเก่าที่คุยกัน แม้อยู่ในสถานะเพื่อนแต่คนปัจจุบันไม่ปลื้มเท่าไรนัก เพศทางเลือกมีโอกาสรักรีเทิร์น
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **