เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
มีโอกาสเปลี่ยนงาน จากสิ่งที่เรียนจบตรงเป็นสิ่งที่รัก ธุรกิจส่วนตัวเริ่มต้นได้แม้ยังไม่ปัง ระวังหุ้นส่วน หรือคนสนิทหักหลัง งานประจำและธุรกิจมีปัญหาเกี่ยวกับบริวาร การใช้จ่ายประคับประคองให้ถึงปลายเดือนท่ามกลางภาระรอบตัว สุขภาพของคนใกล้ชิดยังไว้ใจไม่ได้ เป็นอุปสรรค ทำบุญด้วยรองเท้า ถุงเท้าหรือการสร้างทางสร้างถนน จะดีกับคุณมากๆ
อย่าคิดเยอะ คนโสดสบายตัว แต่แอบคิดถึงคนเก่าๆ ความสัมพันธ์ระยะสั้น ระยะทางจะเข้ามาพิสูจน์ความเข้มแข็งของคนสองคน ผู้ใหญ่จะเปิดทางกับรักต่างวัย คนทำงานกับครอบครัว หรือกับคนรัก ระวังปากเสียงที่กระทบหลายด้าน ต้องใจเย็นๆ ถึงจะไม่ติดลบทางใจ
คนเกิดวันจันทร์
เว้นระยะห่างให้เหมาะสม ความคิดของคุณมีค่าแต่มีสิ่งปิดกั้นด้วยความผิดครั้งเก่า วันนี้ งานใหม่จะสมหวัง สิ่งที่ค้างมานาจะทำใกล้สำเร็จ ทำความสะอาดบริเวณรอบบ้านให้สะอาด โชคลาภจะวิ่งเข้ามาหา มีโชคจากทางไกลและการเดินทาง ส่วนคนใกล้ตัวจะเกื้อหนุน ดวงสุขภาพ ทำบุญด้วยเสื้อผ้าจะของใหม่หรือมือสอง หรือถวายผ้าไตร อุปสรรคติดขัดจะเปิดทาง เรื่องหนักจะเป็นเบา
คนคุ้นเคยจะได้คิดถึง ระยะทางทำให้คนโสดรู้ใจตัวเอง หรือคนที่เข้ามาคั่นกลางช่วยกระตุ้นให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นในเกมความรัก ด้านคนมีคู่อยู่แล้ว คนรักเข้ามาดูแลหลายสิ่งในชีวิตแม้ไม่ค่อยชิน และยังหวงความเป็นส่วนตัว ไม่เหมาะจะตอบรับรักใครหรือจดทะเบียน
คนเกิดวันอังคาร
การทำงานช่วงนี้เน้นเรื่องเก่าให้จบ วันนี้อาจไม่เหมาะเริ่มต้นใหม่เท่าไร มากอุปสรรค มีเรื่องให้คุณต้องคิดเยอะ ปัญหาส่วนตัวจะรบกวนการงานหรือการเรียน ค้าขาย เตรียมออกตัวกับงานระยะสั้นที่โกยเงินดีแม้จะเหนื่อยมากๆ การใช้จ่ายอยู่กับแผนเที่ยว พักผ่อน หรือลงทุนที่ต่อยอดจากเรื่องเดิมจะไปได้ดีมากๆ สุขภาพเกี่ยวกับระบบเลือด ระบบน้ำในตัวอาจมีปัญหา เสี่ยงโชคแบบสวนทางพอมีลุ้น
อยู่ใกล้คนที่ปลื้ม คนโสดอาจไม่ค่อยเป็นตัวเอง และต้องเก็บทรงเพื่อไม่ให้เสียงานสำคัญ มักตกหลุมรักคนที่พบหน้ากันบ่อยๆ ทำงาน เรียนด้วยกัน แต่ยังไม่มั่นใจสถานะของฝ่ายตรงข้าม ด้านคนมีคู่อยู่แล้วทายาทคนใหม่จะเข้ามาเพิ่ม มีเรื่องใช้เงินด่วนในบ้าน
คนเกิดวันพุธ
สิ่งที่พยายามตัดขาดหลีกเลี่ยง คุณต้องกลับไปข้องเกี่ยว จะมีคนพยายามเปลี่ยนใจคุณด้วยคำพูดเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา งานประจำลุ้นเปลี่ยนเจ้านายแต่หากที่ไหนได้เปลี่ยนออฟฟิศ จัดโต๊ะหรือย้ายที่นั่งใหม่ในช่วงปลายปีนี้จะโชคดีในปีหน้า รู้เห็นการใช้เงินในเรื่องลับๆ สิ่งที่ไม่ควรรับรู้ ต้องร่วมรับผิดชอบ ช่วงเช้าเหมาะจะเข้าหาธนาคาร เจรจาเกี่ยวกับตัวเลข สัญญา ข้อตกลง ระวังสุขภาพโรคประจำตัว
อยู่เฉยๆ คนน่าสนใจใหม่ๆ จะเริ่มชัดเจนในสายตา พวกเขาจะเป็นคนที่คุณนั้นรู้จักอยู่แล้ว แต่คุณมองข้ามมาตลอด คนมีคู่ การคบหาใครสักคนนิสัยลึกๆ จะยิ่งเปิดเผย และเริ่มมีคนลังเลว่าจะไปต่อหรือเปลี่ยนใจ เพศทางเลือกต้องระวังความไว้ใจมากไปทำให้เสียใจ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เก็บคำพูดไปคิด มีคนเตือนสติและให้กำลังใจ ไม่ว่าคุณพบเจอสิ่งใดอยู่ ปัญหาตรงหน้ากำลังค่อยๆ มีทางออก แต่คุณต้องอดทนอีกระยะหนึ่ง คนในเครื่องแบบเติบโตเพราะบริวาร หาเช้ากินค่ำมีโอกาสลองงานใหม่หรือไปทดลองงานที่ใหม่ๆ มีแนวโน้มจะได้บรรจุเป็นตัวจริง การเงินรับเข้าจ่ายออก แต่เงินก้อนมักมาจากของเก่าของมือสองหรือตลาดอสังหาริมทรัพย์ เสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับคนป่วยติดเตียง
ทำทรงดี อกหัก อินเลิฟ คุณต้องสตรองเพื่อให้ครอบครัวสบายใจ คนรักจะได้เปิดตัวกับทางบ้านและคนสนิท วัยทำงานอาจมีคนมาเฝ้ามาหามีของมาฝากทำให้ใจฟู ผู้ใหญ่จะเชียร์ความรักที่ผิดฝาปิดตัว คนมีชื่อเสียงจะเข้ามาในวงจรชีวิตคนโสด คนแตกต่างจะพบรักใหม่
คนเกิดวันศุกร์
อย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่น แม้จะอิน สงสาร อยากสนับสนุนคุณจะต้องเว้นระยะห่างกับสิ่งที่ได้รับฟัง เรื่องจริงเท็จเข้ามาหาบ่อยครั้ง และคุณกำลังจะได้วางแผนเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่เคยวางมือแล้ว ข้องเกี่ยวกับคนมีสี แบบตั้งตัวไม่ทัน ทรัพย์เข้ากระเป๋าจากงานประจำ ส่วนแบ่งการขาย โบนัส รางวัลค่าขยันต่างๆ กำลังจะแสดงผลให้หายเหนื่อย อย่าข้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ งานใหม่ยังต้องรอ
เข้าหาใครต้องมีคนกลางคอยช่วยเหลือ ความสัมพันธ์ คนมีคู่มากเรื่องเข้าใจผิดและมักคิดไปเอง มโนระแวงเก่ง สถานะแฟนป้ายแดงยังต้องปรับจูน ใครเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมีคนอายุน้อยติดพันทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ หย่าร้าง เลิกรามีคนไม่ยอมปล่อยมือ
คนเกิดวันเสาร์
เข้าหาใครตรงๆ ไม่ค่อยได้ วันนี้หลายสิ่งต้องบริหารจัดการ นักลงทุน เจ้าของกิจการ หรือมนุษย์เงินเดือน ต้องรับหน้าแทนคนอื่นทั้งเรื่องของตัวเองและเรื่องของคนรอบตัว ธุรกิจขนาดเล็กลุ้นขยาย จะมีคนอยากร่วมทุนแต่ให้พิจารณาตามความสบายใจ การเงินหยิบยืมหรือลงทุนได้ทั้งตลาดในและต่างประเทศ ทรัพย์สินหมุนเก็บและใช้ คดีความจะชนะ ออกจากบ้านอย่าแต่งหน้าจัดจะขัดลาภ
คนเก่าอยากกลับมาคุย คนใหม่อยากเริ่มสานต่อสัมพันธ์ ใครสถานะไม่ชัดเจนต้องสะสางก่อนสิ้นปี มีโอกาสได้รับทรัพย์จากคนรักเก่า ผู้ใหญ่ในบ้านจะกดดันเรื่องทายาทคนใหม่ เรื่องปิดบังอาจกลายเป็นเซอร์ไพรส์ให้หายกังวลใจ ใช้สิ่งของที่แฟนให้บ่อยๆ จะนำโชค
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **