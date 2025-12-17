เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
เรียนผิดเรียนถูกจากสิ่งที่คุณพยายามมาตลอด อาจยังไม่ใช่ทางที่เหมาะสม แต่กำลังจะเกิดเรื่องดีๆ ในอนาคต วันนี้เหมาะสมจะเจรจาเรื่องธุรกิจที่เน้นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์มากกว่าวัดกันด้วยตัวเงิน สุขภาพของคนในบ้าน ครอบครัวต้องร่วมกันใส่ใจ หรือแบ่งเวลามาดูแล ใครกำลังคิดเยอะ วิตกกังวลบอกใครไม่ได้ ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงและจะมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นในไม่ช้านี้ ตกงานจะได้งานใหม่
ความรักอาจต้องรอข้ามปี แต่ไม่เกินกำลังการเฝ้ารอที่มีอยู่ คนที่คาดหวังกำลังจะให้คำตอบ หรือการตอบรับรักใครสักคนจะชัดเจนมากขึ้น คนมีครอบครัวมีโอกาสได้สมาชิกใหม่เข้าบ้าน อาจมีข่าวดีตั้งครรภ์ปุบปับเร็วๆ นี้
คนเกิดวันจันทร์
ต้องหลบหลีกศัตรู สิ่งที่ไม่อยากพูดถึงกำลังจะได้รับคำตอบ ไม่เหมาะจะโต้กลับ แต่ใช้ความเงียบเป็นที่เก็บตัว รอการตอบโต้ในวันข้างหน้า งานประจำไม่มีปัญหาแต่สิ่งแวดล้อมรอบตัวค่อนข้างเป็นพิษ ใครกำลังเดินทางระมัดระวังเรื่องเสียเงินนอกงบ เกินกว่าที่วางแผนเอาไว้เพราะของที่อยากได้มากๆ การลงทุนดีทั้งในและต่างประเทศในเรื่องระยะสั้น จะได้เปลี่ยนหน้าเจ้านาย
มีของขวัญของฝากจากคนที่แสนพิเศษ ใครแอบชอบเป้าหมายเริ่มตอบโต้กลับ ให้ตั้งรับเพราะมีทั้งได้ไปต่อหรือเว้นเอาไว้ในสถานะเพื่อน ได้พบหน้าคนที่ไม่คาดคิดมาก่อน รักออนไลน์จะทำให้คนอกหัก ผิดหวัง หม้าย อินเลิฟอีกครั้ง
คนเกิดวันอังคาร
อะไรที่เกินต้าน อาจต้องเข้าร่วม การเป็นแกะดำกับคนรอบตัววันนี้จะเป็นปัญหา เป็นวันที่เหมาะกับการสอบแข่งขัน เปิดดีลงานโค้งสุดท้าย จะสมหวังจากสิ่งที่เลิกรอคอย มีโชคลาภจากสิ่งเคารพนับถือ เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ เปิดบัญชีใหม่ ซื้อกองทุน ช่วยเปิดดวงรับทรัพย์ อย่าใส่ใจกับคำให้ร้ายที่ทำร้ายด้วยลมปาก เวลาจะทำให้คนยอมรับคุณมากขึ้น สิ่งที่โกหก ปิดบังจะได้รับคำเฉลย
โดนตัดสิน ปัดตกตั้งแต่ยังไม่รู้จักกันดี ข่าวคราวของคนเคยรักจะเข้าหู ทำให้นึกถึง หรือสอบถามอ้อมๆ ผ่านคนรอบตัวพวกเขา งานอดิเรกนำพาคนโสดพบเจอคนน่าสนใจ ใครกลับบ้านช่วงวันหยุด จะมีคนรอให้คุณพิจารณาอีกครั้ง
คนเกิดวันพุธ
ต้องทำงานแข่งกับเวลา ใครเฝ้าออฟฟิศอาจมีเรื่องให้คุณคิดหนัก ต้องตัดสินใจแทนคนอื่น แต่ฟังคำสั่งหัวหน้าเอาไว้ปลอดภัยที่สุด คู่แข่งจะอยากชวนคุณไปทำงานด้วย การใช้จ่ายอยู่กับเรื่องในบ้าน และการซ่อมแซม อย่าให้ระบบน้ำในบ้านมีปัญหาการเงินและสุขภาพจะตกไปด้วย ยานพาหนะให้โชคลาภ ส่วนลาภที่มาจากคน มักมาพร้อมปัญหาให้คุณช่วยแก้ไขให้จบเสียก่อนถึงจะสมหวัง
มีคนพยายามง้อ มีคนพยายามเข้ามาหา ความรักอาจออกตัวไม่แรง อยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เห็นด้วยหากความสัมพันธ์เหล่านั้นจะเริ่มต้นขึ้น คนหม้าย คนหย่าร้าง ดวงผิดหวังความรัก สว่างกับคนเพศเดียวกัน คนแอบรักยังต้องรอ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
พยายามกับปัญหาตรงหน้า คุณจะต้องพยายามไม่ตัดสินใจด้วยตัวเอง วันนี้เป็นวันของคนอื่น สอบแข่งขัน ดีลงาน คุณจะได้ความสำเร็จเพราะการตื้อหรือขอโอกาส มีคนเห็นความพยายาม การค้า ลูกค้าเก่า ทำเลเดิมจะกลับมาคึกคักแม้จะพาปัญหามาด้วย ใส่เสื้อผ้าโทนครีมหรือเทาช่วยเสริมดวงรับทรัพย์ คนธรรมดาจะได้อยู่ในแสงไฟเป็นที่สนใจของคนรอบข้าง สุขภาพสายตาจะมีปัญหา
คนติดตลก คนยิ้มเก่งจะมีคนแพ้ทาง งานดี การเรียนเด่นแต่ให้ระวังความรักติดลบเพราะมีคนงอนและรอให้ง้อมานานแล้ว มีคนเก่าอยากกลับมาขอโอกาส คนที่ทะเลาะกันบ่อย ไม่ชอบหน้ามักรู้ใจกันมากที่สุด รักออนไลน์ดูสดใส
คนเกิดวันศุกร์
อย่าคิดเยอะ แต่ให้วางแผนนานๆ ทุกสิ่งที่เข้ามามักรบกวนสมาธิจากสิ่งที่กำลังตั้งใจ การลงทุนในตลาดใหม่ ความท้าทายกับคนแปลกหน้าจะอยู่กับชาววันศุกร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงต้นปี มีเรื่องพลิกเกมให้ได้เปรียบและเสียเปรียบ ต้องเตรียมแผนสำรองเอาไว้เสมอ ทำบุญด้วยอาหารเมนูเส้น คุณจะได้เงินดีงานดี ทำงานไปเรียนไปอาจต้องเลือกวางบางสิ่งเอาไว้เสียก่อน ได้เงินจากคนอายุน้อย
คนในเครื่องแบบหรือคนมีชื่อเสียง คุณต้องระวังการโดนหลอกให้หลง ให้รักจากคนใกล้ตัวหรือแนะนำต่อๆ กันมา ความสัมพันธ์อาจทำให้ว่างงาน ความรักในออฟฟิศ ในที่เรียน ใจฟูแต่ลำบากในเรื่องอื่นๆ ต้องรอจังหวะอีกเล็กน้อย
คนเกิดวันเสาร์
ความจริงใจจะได้รับตอบกลับ มิตรแท้จะปรากฏ ในวินาทีที่มืดแปดด้าน หาคนรอบข้างไม่มีใคร เพื่อนเก่า คนรู้จักกันมานาน ทั้งงานทั้งเรียนพวกเขาจะอยู่ข้างคุณเสมอ การใช้จ่าย ลงทุนหรือทำสัญญา สดใสในช่วงบ่ายของวันไปแล้ว มีลุ้นปิดหนี้ ลดภาระรายเดือนเพราะงานพิเศษ จะได้ทำงานสำคัญ เจอคนเก่งๆ และได้ประสบการณ์ สุขภาพพักน้อยโรคโรคประจำตัวยังคงถามหาบ่อยครั้ง
รักที่ไม่ได้คาดหวังจะแพ้ทาง คนที่มองข้ามจะเป็นคนจริงใจที่สุด รักออนไลน์หรือคนคุยที่ลุ้นมานาน อาจได้ออกเดตปุบปับ ทำความรู้จักไว้วางใจกันมากขึ้น ผู้ใหญ่จะสนับสนุนคนที่คุณแอบชอบ เพศทางเลือกโดนคนรักเก่าลดเครดิต
