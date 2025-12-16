เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ลองเดินตามเกมของคนอื่น ดูแลคนรอบตัว ให้เวทีคนรอบกายช่วยคิดตัดสินใจเรื่องต่างๆ คุณจะได้มุมมองใหม่ๆ สิ่งที่ดูธรรมดาอาจกลายเป็นเรื่องพิเศษ การเงินใช้กับเรื่องประจำวัน ไม่โดดเด่นเชิงลงทุนทั้งระยะสั้นและยาว แต่หากอยากเก็บออม เลือกเอาตามที่ตนเองนั้นถนัด สุขภาพระวังอาหาร ยา จะมีอาการแพ้ มีลาภลอยจากคนใกล้ตัวหรือจากเรื่องที่คุณมักมองข้าม มีข่าวดีเกี่ยวกับการศึกษา
ส่วนความหัวใจต้องรอจังหวะ คนใจร้อนจะแพ้ในเกมความรัก อดทนสักหน่อย คำตอบ คนที่รอ จะมีความชัดเจน ระยะนี้บอกรัก หรือมีคนมาพูดเรื่องความรู้สึกอาจต้องฟังหูไว้หูเชื่อถือไม่ค่อยได้ รักรีเทิร์นยังไม่มั่นคง
คนเกิดวันจันทร์
ยังคงทำงานแข่งกับเวลา สิ่งที่ดูว้าวุ่นใจใกล้สู่ความสำเร็จแต่คุณต้องอดทนมากๆ และทำใจสบายๆ งานประจำยังมีเรื่องค้างให้เร่งสะสาง การเรียนมีโอกาสครั้งใหม่กับสิ่งที่เคยถอดใจ การใช้จ่ายสบายๆ เน้นเรื่องประจำวันและตามแผน คุณต้องใจแข็งไม่ให้ใครยืมเงินหรือลงทุนแม้กับคนสนิท สินค้า ของใช้ที่มีมูลค่าจะได้ขาย ได้นำไปหมุนเป็นเงินสด ความเชื่อสิ่งเคารพจะอวยพร จะได้งานใหม่
ระวังการตกหลุมรักคนที่มีเจ้าของอยู่แล้ว นักลงทุนอาจให้คนรักเป็นคนช่วยตัดสินใจ งาน การเรียน การเงินคิดเองคนเดียวไม่ปังเท่าช่วยกันเดินเกมธุรกิจ คนโสดเพศทางเลือกตีสนิทคุณอาจรู้สึกแปลกๆ ยังไม่ค่อยสนิทใจเท่าไร
คนเกิดวันอังคาร
อยู่ให้ห่างข่าวลือ ลมปากคนอื่นทำให้คุณไม่สบายใจและส่งผลต่องานที่ใช้ภาพลักษณ์ สุขภาพสิ่งที่คิดว่าหายดีแล้วจะแสดงอาการอีกครั้ง ได้งานใหม่แบบไม่ต้องลุ้น มงลงตั้งแต่ยังไม่เริ่มออกแรงแข่งขัน การเงินติดลบจากรายรับที่เข้ามาไม่ตรงกับเวลา ยานพาหนะจะให้ลาภ แต่จะได้ของขวัญ ของฝาก ของมีราคาจากผู้ใหญ่และมักเป็นของมีมูลค่าสูง หาโอกาสทำบุญด้วยขนมหวานเสริมดวงปังๆ
อยู่ใกล้ใครจะมีคนตกหัวใจ รัก ชอบแบบไม่ทันตั้งตัว มารู้ตัวอีกครั้งตอนแยกย้ายกันไปแล้ว หรือใครคนนั้นหายหน้า หากจะง้อต้องออกตัวก่อนสิ้นผี คู่รักที่ลุ้นทายาทจะสมหวังแต่ให้ระวังสุขภาพเฝ้าดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา
คนเกิดวันพุธ
โดนคำพูดทำร้ายใจ แต่คุณต้องมองโอกาส การแข่งขัน เรื่องตรงหน้าเป็นสำคัญเอาไว้ก่อน การค้าดีกับตลาดที่เคยมองข้ามหรือเลิกสนใจ เรื่องไม่ได้ลุ้น งานที่ไม่ค่อยใส่ใจจะให้คุณ วุ่นวายกับสิ่งของหรือเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน การเงิน สุขภาพตลอดวันนี้ทรงๆ ตัวหายขาดหรือเจ็บป่วยบางสิ่งอาจยังไม่ชัดเจน ระบุโรคไม่ได้ สัตว์เลี้ยงในบ้านจะนำโชคเรื่องการเงินมาให้เจ้าของ
ความรักมีคนมาทวงคำตอบ เคยให้ความหวังหรือรอโอกาสจากใครไม่เกินรอจะได้คิดไปต่อหรือมูฟออน โสดใจว่างจะแพ้ทางคนนั่งเรียนหรือทำงานใกล้กันทุกวัน มีคนมาง้อแต่เข้าหาไม่ถูกวิธี ผู้ใหญ่จะจับคู่ให้กับคนโสด
คนเกิดวันพฤหัสบดี
อย่าให้คำพูดคนอื่นบั่นทอนกำลังใจ วันนี้ลุ้นโอกาสเติบโตในสายงานตนเอง อยู่ที่เดิมมานาน ถึงเวลาเฉิดฉาย เจ้านายจะโปรโมทให้โดยไม่ต้องร้องขอ การค้าสดใสกับตลาดเกี่ยวกับอาหาร ขนม เครื่องดื่ม หรือสินค้าที่ผลิตเองขายเอง แข่งขันกับใครมีลุ้นสมหวัง แต่การเงินให้เพลาๆ รายจ่ายเอาไว้บ้าง บางสิ่งไม่จำเป็นต้องออกตัวแทนคนรอบข้าง ปรับเสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับเด็กกำพร้า
ปากร้ายใจดี พูดตรงๆ หน้าตานิ่งๆ แต่จริงใจ ไม่ว่าโสดหรือมีคู่แล้ว ใครเจอคนสเป็กนี้อย่าพลาดที่จะผูกมิตร ใครสถานะว่างจะมีคนต่างวัยมาชอบ ต่างถิ่น คนห่างไกลมักนำพาโอกาสรักครั้งใหม่เข้ามา แม้คุณยังไม่พร้อมออกตัว
คนเกิดวันศุกร์
การค้า ธุรกิจ หรือการทำงานที่มีความเฉพาะตัวระมัดระวังการโดนลอกชิ้นงาน โดนเอาเปรียบ ความลับธุรกิจอาจรั่วไหลแบบไม่ตั้งใจ สุขภาพใช้จ่ายเพื่อรักษา จะมีคนได้เปลี่ยนสถานที่ทำงาน เปลี่ยนงานปุบปับ แต่ไปได้ดี การเงินเป็นวันเหมาะสมจะสะสาง โยกย้าย เปลี่ยนแปลงระบบการออมและการใช้จ่าย ลงทุนต่างแดน มีติดลบอยู่บ้าง เสริมดวงวันนี้ทำบุญคนป่วยติดเตียงจะดีมากๆ
มิตรภาพของเพื่อนอาจขยับสถานะ หรือคนที่ทำงานร่วมกันมานาน สนิทกันระดับหนึ่งจะมีคนหึง หวงเวลามีคนเข้ามาแทรก รักออนไลน์ คนที่คิดถึงจะได้พบหน้าไวกว่าที่คิดเอาไว้ เป็นวันเหมาะจะขอหรือให้โอกาสจากใครสัก
คนเกิดวันเสาร์
ลำบากใจเพราะคำขอร้องจากคนรอบตัว มีโอกาสเติบโตเพราะความสม่ำเสมอ พรรคพวก ทีม กลุ่ม ทำให้ทำงานลำบากมากขึ้น หางานใหม่จะปังในที่ไม่คุ้นเคย การเงินวันนี้รับน้อยจ่ายมาก แต่เก็บออมได้เพราะความพยายาม จะได้คุยงาน การร่วมทุนระหว่างการเดินทาง สุขภาพของคนสูงวัยในบ้านอาจทรุด เสริมดวงช่วงนี้ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง หรือค่ายาค่ารักษาพยาบาลช่วยเสริมการเงิน
มีคนนึกถึง แต่เมื่อพบหน้าไม่ค่อยกล้าแสดงออก คนโสดเจอคนน่าสนใจเมื่อกลับไปบ้าน หรือเดินทางไปในสถานที่คุ้นเคย ใครมีคู่แล้ว เรื่องเล็กจะเป็นปากเสียง มีข่าวดีให้ยิ้มทั้งครอบครัว อกหักดีขึ้นเพราะเจอคนใหม่หย่าร้างยังไม่จบ
