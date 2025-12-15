เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
สุขภาพที่เจ็บป่วยจะมาพร้อมกับสิ่งที่ไม่ได้แสดงอาการมานานแล้ว หรือเป็นเรื่องใหม่ในชีวิต งาน การเรียน มีโค้งสุดท้ายที่คุณต้องทุ่มเทก่อนหมดปี การเงินแบ่งเก็บแบ่งใช้กับเรื่องประจำวัน หรือถึงเวลาคืนเงิน คืนของมีค่าให้กับคนใกล้ๆ ตัว คนในครอบครัวมีเรื่องขอร้อง หรือต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลทั้งคนและทรัพย์สินในบ้าน ญาติ คนใกล้บ้านจะนำโชคดีมาให้ชาววันอาทิตย์ ตกงานยังไม่มีงานถูกใจ
เรียนรู้จากความเงียบ มีคนงอนแบบไม่แสดงอาการ พวกเขาจะนิ่งใส่คุณ หรือพยายามไม่คุยด้วย คนมีคู่จะสนุกกับการง้อและดูแลคนข้างกาย ด้านคนโสดอะไรที่ทำให้คิดถึง ใจไม่อยู่กับตัว ดีต่อใจเมื่อเจอหน้า ถึงเวลาออกตัว
คนเกิดวันจันทร์
การเดินทางหรือสถานที่ใหม่ๆ จะให้โชค ทั้งการท่องเที่ยว การโยกย้ายหรือทำงานนอกสถานที่ อะไรที่เปิดโลกเปิดประสบการณ์ จะให้โชคและให้ไอเดียใหม่กับคุณ งานประจำกำลังทดสอบน้องใหม่ในออฟฟิศหรือเจ้านายจะคัดกรองมีการสอบทางอ้อม การเงินใช้จ่ายเงินดีกับรายได้เสริม จ๊อบเล็ก งานพิเศษล้วนดีกับคุณทั้งนั้น ระวังอาหารเป็นพิษ การลงทุนกับครอบครัวเชื่อถือได้ งดเสี่ยงโชค
คนที่ชอบอะไรคล้ายกันจะจูนเข้าหากันง่ายแถมอาจเป็นคนบ้านใกล้ๆ หรือทำงานในวงการเดียวกันเสียด้วย เสน่ห์แรงกับคนมีเจ้าของแล้ว หรือคุณอาจมีเป้าหมายที่คนหมายปองจำนวนมาก ใครมีคู่ชักชวนกันทำบุญสังฆทานจะดีมาก
คนเกิดวันอังคาร
การเงินต้องควักจ่ายแซงหน้า เงินเก็บหรือการวางแผนเอาไว้ใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ทำให้คุณมีปัญหาในการหมุน การลงทุนระยะยาวรวมทั้งรูปแบบทรัพย์สินต่างๆ อาจมีการโยกย้ายปรับให้เหมาะสมกับสภาพการใช้จ่าย อย่าให้คนสนิทยืมเงิน ระวังทะเลาะกับคนสนิทเพราะเรื่องค่าใช้จ่าย การลงทุนอยู่ในเรื่องของสุขภาพ บำรุง พัฒนา เปลี่ยนตัวเองเพื่อดูแลใส่ใจมากขึ้น เสี่ยงโชคให้เล่นตามคนอื่นจะดีที่สุด
ความไว้วางใจจำเป็นต้องเว้นระยะเพราะมีคนผิดหวัง เสียใจจากคนเดิมหรือในเรื่องซ้ำๆ ความสัมพันธ์ที่ค้างคา หรือแม้แต่เป็นคนโสด คุณอาจต้องเว้นระยะจากเรื่องหัวใจ เพศทางเลือกโดดเด่นกับรักครั้งใหม่ที่คล้ายคนเดิม วัยเรียนจะมีเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องมาสารภาพความในใจเร็วๆ นี้
คนเกิดวันพุธ
ความลับ เรื่องปกปิดร่วมรับรู้ การเดินทางปุบปับจะเกิดขึ้น หรือคนมีสี มีตำแหน่งจะวิ่งเข้าหาชาววันพุธ มีทั้งดีและให้ผลด้านลบต้องเว้นระยะให้เหมาะสมจะดีที่สุด วุฒิสูงประสบการณ์น้อยจะได้ตำแหน่งสำคัญ ที่อาจแซงรุ่นพี่ในสายงาน ที่ทำงานเดียวกัน การเงินใช้จ่ายตามประสงค์ ลงทุนเล็กๆ ต่อยอดงาน ธุรกิจ หรือเริ่มต้นการค้าของตัวเองดำเนินการปังๆ จะได้ลูกค้ากลุ่มที่ไม่คาดคิดเข้ามาเป็นฐาน
คนในเครื่องแบบเสน่ห์แรง ส่วนคนมีตำแหน่งสูงคุณอาจโดนหลอก คบหาเผื่อเลือกจะมีคนรถไฟชนกัน และใกล้ถึงเวลาต้องเลือกว่าใครจะเป็นตัวจริง เซอร์ไพรส์เล็กๆ ทำให้คนโสดแพ้ทาง มีดวงได้แฟนป้ายแดงในเร็ววันนี้
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เน้นการเข้าหาผู้ใหญ่ อธิบายให้คนรอบตัวเข้าใจ ช่วงนี้การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ ชัดเจนเด็ดขาดทำให้ความเข้าใจตรงกันไว้ งานและเรื่องส่วนตัวจะไม่มีปัญหา มีโอกาสลองผิดลองถูกกับธุรกิจขนาดเล็ก ใช้จ่ายเรื่องสำคัญอาจต้องหมุนเงินเก็บหรือบัตรเครดิต อสังหาริมทรัพย์ให้โชค ทำบุญกับอาหารเมนูสัตว์ปีกหรือไข่จะนำโชคดีมาให้ แข่งขันทุกสนามเผื่อใจเอาไว้บ้าง
คนรักทำให้เป็นกังวลใจ ความเสน่ห์แรงมากเกินไปอาจเป็นปัญหา วัยเรียนความรักจะกระทบ หรือทำให้ลังเลในการตัดสินใจบางเรื่อง ระยะทางเป็นขีดจำกัดมีทั้งคู่พบกันใหม่หรือเริ่มลังเลเพราะความห่างไกล อกหักยังทำใจไม่ได้
คนเกิดวันศุกร์
อย่าออกตัวแรง วันนี้ทุกเรื่องคุณต้องดูสถานการณ์ไปก่อน การตัดสินใจต้องฟังความเห็นร่วมหรือต่างของคนรอบตัวด้วยเสมอ มนุษย์เงินเดือนมีข่าวดีเรื่องตำแหน่ง หรือโอกาสครั้งใหญ่ ทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่บ่อยๆ หรือเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ ช่วยหนุนดวงการเงินให้โดดเด่น สุขภาพปัญหาออฟฟิศซินโดรม หรือปวดหลังจะกลับมาทักทาย เสริมมงคลในภาพรวมทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง
คนมาทีหลังจะชนะใจ คนมาก่อนเผื่อใจกับการใช้สถานะโสด ความรักที่ไม่ชัดเจนต้องเตรียมแข่งขันกับคนที่เข้ามา และเป้าหมายอาจยังไม่ตัดสินใจ เพศทางเลือกลุ้นเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม ส่วนโสดว่างๆ คนคุยจะเปลี่ยนไป
คนเกิดวันเสาร์
เลือกอะไรต้องมองคนรอบตัวร่วมด้วยเสมอ บริวารจะสนับสนุน งานด่วนอาจเป็นเรื่องไม่รีบร้อนแค่เดือดร้อนของคนอื่นเท่านั้น การเจรจาแบบไม่พบหน้า ทั้งงานและการเงินจะราบรื่น สัมภาษณ์งานเผื่อใจเอาไว้บ้าง นักลงทุนราบรื่นตลอดวัน แต่ตลาดเคมีภัณฑ์ อาหาร แฟชั่นติดลบ ไม่เหมาะจะเสี่ยงโชคเพราะมีโชคสัตว์สองเท้ามาจากคนวัยเดียวกันและคนอาวุโสมากกว่า เป็นของขวัญปลายปี
จากวิ่งเข้าหาลองอยู่เฉยๆ ความรักกำลังก่อตัว แต่คุณต้องเว้นระยะห่างให้เหมาะสมแล้วจะพัฒนาไปได้ดี อกหัก มีคำโกหกคั่นกลาง มีคู่ที่จะเลิกราเพราะความคิดเห็นของครอบครัว รักต่างวัยคนต่างภาษาดูชื่นมื่นโลกสีชมพู
