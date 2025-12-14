เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
อะไรที่ควบคุมไม่ได้อาจเป็นสิ่งที่ดี โอกาสเข้ามาหาในเวลาที่คุณไม่พร้อม คุณจะได้กระโดดลงไปสนุกกับสิ่งที่คุณไม่ถนัด ความท้าทายกับการเรียนและการทำงานที่ต้องอดทนมากขึ้น บททดสอบปลายปีอาจส่งผลต่อค่าขนมเงินเดือนในอนาคต การใช้จ่ายยังอยู่กับเรื่องตามใจตัวเอง ส่วนเชิงการลงทุนเน้นการเดินตามตลาด กระแสระยะยาวที่กำลังจะเริ่มต้นคุณควรคว้าเอาไว้ สุขภาพทรงๆ ตัว
ความเลิฟมักมีคนเข้ามาทักก่อน คนนิ่งๆ ดูยิ้มยากแต่ดีต่อหัวใจ คนโสดที่พบเจออย่าปล่อยให้หลุดมือ ด้านคนมีคู่ช่วงนี้เสน่ห์แรงทั้งสองฝ่ายมักมีคนเข้ามาคุย มาทำความรู้จัก ใครลุ้นทายาทใหม่อาจสมหวังช่วงปลายปีนี้
คนเกิดวันจันทร์
สิ่งที่ตั้งใจมากๆ กำลังจะฉายแสง หรือคุณกำลังจะก้าวไปยืนในแสงไฟ มีคนยอมรับมากขึ้น การลงทุนเน้นเรื่องเล็ก เน้นซื้อมาขายไปหรือเก็งกำไรระยะสั้นอย่าถือครองเอาไว้นาน ยานพาหนะจะได้ทุ่มเงินเปลี่ยนแปลงช่วงเปลี่ยนปีจะเป็นมงคลกับเจ้าของ มีดวงตกงานแบบสมัครใจ หรือได้งานปุบปับเพราะความถนัดของตัวเอง สุขภาพโรคประจำตัวจะแสดงอาการ เรื่องไม่สบายใจบอกใครไม่ได้
อยากเข้าหาใครต้องมีคนกลางคอยช่วยเหลือ เปิดทางหรือเชียร์ให้ มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับโอกาส คนโสดมักประทับใจคนมีเจ้าของอยู่แล้ว หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ จะได้ตัดขาดจากคนเดิมจริงจังในช่วงปลายปี รักออนไลน์ คนห่างไกลดีต่อใจคนมีคู่แต่ไม่ค่อยได้พบหน้ากัน
คนเกิดวันอังคาร
ของหายไม่ได้คืน วันนี้ระมัดระวังคนใกล้ตัวเอาเปรียบในเรื่องเฉพาะหน้า หรือการร่วมเครดิตเมื่อผลงานสำเร็จแล้ว งานเกี่ยวกับไอเดีย ศิลปะ จะโดนโกง พี่น้องอาจทะเลาะกันเรื่องทรัพย์สิน การใช้จ่ายต้องตีกรอบ จ่ายเกี่ยวกับค่าชดเชย เงินมัดจำหรือเงินก้อนที่คาดหวังกำไรยาก ช่องทางออนไลน์เหมาะสมต่อการค้าขาย จะได้เปลี่ยนเจ้านาย เปลี่ยนงานปุบปับ มีคนอยากชวนไปทำงานที่คุณไม่ถนัด
เสื้อผ้าโทนสีอ่อนๆ ขาว ครีม หรือโทนพาสเทลเสริมเสน่ห์ความเลิฟให้กับคนโสด แต่หากมีปากเสียงบ่อยช่วงนี้ทำบุญด้วยน้ำผลไม้สถานการณ์จะดีขึ้น คนที่รอยังไม่กลับมา รักหวังรีเทิร์นจะพบคนใหม่ที่ทำให้ตัดใจจากคนเก่าได้
คนเกิดวันพุธ
มีอะไรคุยกันตรงๆ อย่าเก็บความสงสัย อย่ายอมคนอื่นเพราะความเกรงใจ ช่วงนี้คุณจะได้เปิดใจคุยกับคนใกล้ตัวแบบจริงจัง ผู้ใหญ่ในบ้านจะไม่สบาย งานมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน การใช้จ่ายช่วงบ่ายของวันเหมาะจะลงทุนหรือเข้าหาธนาคารจะได้เปรียบ เก็บออมด้วยทรัพย์สินหรือสลาก กองทุน ยังไปได้ดีมากๆ สุขภาพเกี่ยวกับระบบในช่องท้อง ระบบน้ำในตัวอาจมีปัญหา ทำบุญคนชราจะดี
ได้ของฝากจากคนพิเศษ หรือคุณจะได้สนุกกับการเลือกของขวัญให้ใครสักคน สถานะคนโสด หรือคนแอบรักดูมีความสุข ส่วนคนมีคู่อยู่แล้ว ทะเลาะกันเพราะประเด็นเก่า อยากง้อคนที่แคร์ต้องอดทน มีคู่แทรกเข้ามาก่อกวนใจ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ต้องแสดงความเข้มแข้ง ความปกติท่ามกลางปัญหา หรือความวุ่นวายที่แทรกเข้ามา คนเป็นหัวหน้า ผู้นำ ต้องกดกลั้นกับคำพูดไม่เข้าหู มนุษย์เงินเดือนภาระมาก เจ้านายจะพยายามสั่งงาน หาอะไรให้ทำ ค้าขายกำไรดีกับสินค้าตามกระแส ยานพาหนะได้จ่ายเงินซ่อม ระวังอุบัติเหตุในที่อยู่อาศัย ทำบุญด้วยเสื้อผ้า เครื่องนอน ช่วยเสริมดวงการเงินและคนสนับสนุน ความฝัน เรื่องทุกข์อาจให้ลาภลอย
คนที่รักที่ชอบมักอยู่ไกลสายตา งานเก่าๆ อาจพาคนรักเก่ากลับมาเจอกันด้วยความจำเป็น สุขภาพเป็นปัญหากับคนที่ลุ้นทายาทคนใหม่ มีลุ้นเรื่องแต่งงาน จดทะเบียนสมรส หรือเปิดตัวกับครอบครัวคนรู้ใจแบบเป็นทางการ
คนเกิดวันศุกร์
รักษาความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้ อย่าโลเลหรือเปลี่ยนใจเพราะคำพูดหรือสิ่งที่คนอื่นพยายามยืมมือให้คุณทำงานประจำพ่วงตำแหน่งใหม่ มีความท้าทายสูง ใช้จ่ายกับเรื่องในครอบครัว ไม่ค่อยได้เก็บออม แต่จะได้เงินจากความขยัน เบี้ยเลี้ยงเงินตกเบิก คนในเครื่องแบบ หรือราชการมีดวงย้ายงาน เปลี่ยนสายหรือไปเป็นเจ้าของกิจการ ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ มีลาภจากคนอ่อนวัย
รักหรือเลิกถามใจตัวเอง สถานะความสัมพันธ์อาจอ่อนใจ ไปต่อไม่ได้ หรือยิ่งรู้จักยิ่งไม่ปลื้ม ความรักในที่ทำงานอาจทำให้เป็นประเด็นโดนคู่แข่งใกล้ตัวโจมตี คนต่างไลฟ์สไตล์จะโคจรมาพบหน้าตกหลุมรักแบบปังๆ ใครมีคู่แล้ววันนี้ดูแลกันดีดูน่าอิจฉา มีเซอร์ไพรส์เล็กๆ ให้ดีใจ
คนเกิดวันเสาร์
หลีกเลี่ยงการปะทะกับคนรอบตัวทั้งกายกายและวาจา จะโดนคนคิดลบ มองด้วยอคติหรือตัดสินคุณไปแล้วตั้งแต่ยังไม่รู้จักกัน ทำบุญด้วยแว่นตาหรือใส่นาฬิกาข้อมือในข้างที่ไม่ถนัดเสริมดวงการเจรจาและการค้ารวมทั้งการแข่งขันได้อย่างดี การใช้จ่ายรับมาจ่ายออก เงินเก็บหมุนใช้แต่ยังเอาอยู่และไปได้ดี ความสามารถส่งเสริมรายได้พิเศษ มีคนใกล้ตัวเอาเปรียบ โชคลาภมาจากสัตว์สองเท้า
ไกลสายตาแต่ดูแลกันดี คนรู้ใจเป็นห่วงคุณหลายมิติ เขาอาจฝากคนใกล้ชิดช่วยดูแลและคอยถามข่าวคราว ส่วนคนโสดใจอาจเหลว แพ้ทางเพศทางเลือกใกล้ๆ ตัว โสดสนิทมีคนหม้าย คนอกหักอยู่ข้างกาย ห้ามตกหลุมรัก
