มหากาพย์ 11 ช่องโหว่ใหญ่ “ซีเกมส์ 2025” เสียงด่ากระหึ่ม!! แทนเสียงเชียร์

เจาะมหากาพย์ดรามารายวัน กับซีเกมส์ครั้งล่าสุด ภายใต้รัฐบาลใหม่ แผนงานใหม่ ที่ทำกระทบหนัก จนกลายเป็นการเทคนทำงานครั้งใหญ่
ไหนจะพฤติกรรมเบี้ยวมัดจำ สนามไม่พร้อม ล่าสุด แม้แต่พิธีเปิดก็ทำพลาด ทำพังไปหมด
ขึ้นข้อมูลผิดสารพัด สลับประเทศ จนทำเอาประเทศเพื่อนบ้าน ต้องประจานออกสื่อ ยังไม่รวมทีมคุมโชว์ ที่ทำเอาศิลปินคุณภาพ กลายเป็นนักร้องเสียงเพี้ยน จนกลายเป็นดราม่าใหญ่
ผลักให้พี่น้องชาวไทยรู้สึกว่า การเป็นเจ้าภาพจัดซีเกมส์ครั้งที่ 33 นี้ ช่างน่าอาย สะท้อนการบริหารแบบพวกใครพวกมัน จนออกมาเละเทะขนาดนี้
**มหกรรมดรามา กีฬาระดับตำบล?**
“ซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33” นี่คือมหกรรมกีฬาระดับภูมิภาค ซึ่งก็เป็น “รอบที่ 7” แล้ว ที่ “ไทย” เป็น “เจ้าภาพ” ในการจัดงานนี้ เดิมทีจะกระจายจัดใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, ชลบุรี และสงขลา
แต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในภาคใต้ ทำให้ต้องย้ายการแข่งมาอยู่ที่ กรุงเทพฯ และชลบุรี เป็นหลักแทน
แต่เมื่อใกล้ถึงวันที่งานจะเริ่ม คือ 9 ธ.ค.-20 ธ.ค. 68 เสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆ กลับไม่ใช่เสียงเชียร์ ทีมชาติไทยว่าจะได้ กี่เหรียญทอง แต่กลับเป็นเสียง“ดรามา”มากมาย ในซีเกมส์ 2025 นี้แทน
1. งบไปไหน? ใช้ AI ทำภาพโปรโมต!!
กลายเป็นภาพที่คนเห็นแล้วต้อง “ฮะ!!” เมื่อ เพจ “SEA GAMES Thailand 2025” แชร์ภาพโปรโมตงานวิ่ง "33rd SEA Games Virtual Run" แต่ดันใช้ AI ทำภาพโปรโมต ซึ่งชาวเน็ตก็ไปขุดจนเจอว่า ภาพโปรโมตง่อยๆ นี่ใช้งบไปถึง “8 ล้านบาท”!!
2. “เทคนทำงาน” ไอเดียกว่า 7 เดือนเป็น 0
เรื่องนี้เป็นดารามาปมใหญ่ เมื่อทีมออกแบบ พิธีเปิด-ปิด ซีเกมส์ ที่เตรียมงานมากว่า 7 เดือน “โดนเท” และ “ไม่ได้เงิน” สักบาท “ต้น” เรืองฤทธิ์ สันติสุข หัวหน้าทีมออกแบบ ที่โดนรัฐเทงานออกมาโพสต์ระบายความใจว่า ช่วงเดือน มี.ค. ทีมของเขาได้รับทำงานนี้
ซึ่งพวกเขาระดมไอเดีย ออกแบบสร้างภาพจำลองเวที วางรูปแบบโชว์ นำเสนอ “ผู้ใหญ่” อยู่หลายรอบ จนได้รับ “ไฟเขียว” ให้เริ่มงานได้แต่พอช่วงกันยายน มีการ “เปลี่ยนรัฐบาล” ก็มีกลิ่นตุๆ
“ปลายกันยา มีโทรศัพท์โทรมาแจ้งว่า มีทีมซีเกมส์จาก ‘ทีมผู้ที่ใหญ่กว่าคนใหม่’ เข้ามาดูสถานที่ราชมังฯ และประชุมกับผู้ใหญ่คนเดิมอยู่ ทางเราสอบถามไป แต่ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน
ทางทีมรอต่อเนื่องมาอีก 2 อาทิตย์ จนไม่สามารถรอได้ จึงแจ้งทางผู้ใหญ่ไปว่า ถ้าไม่ได้คำตอบทางทีมจะขอหยุดการทำงาน”
สรุปคือ ทีมของต้น โดนเทแบบเงียบๆ ปล่อยเบลอ จนเขาต้องตัดสินใจ ปล่อยคิวศิลปิน และทีมงานทุกคน ที่ดีลไว้ เพื่อสามารถไปรับงานอื่นได้ เท่ากับว่า 7 เดือนที่ลงแรงไป มีค่าเท่ากับศูนย์
“อรรถกร ศิริลัทธยากร” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกมาโต้เรื่องนี้ว่า ตนเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม และรัฐบาลยังไม่ได้อนุมัติงบประมาณสำหรับพิธีเปิด-ปิด จึงเป็นไม่ได้ที่จะมีการเซ็นสัญญาจ้างใดๆ ก่อนหน้านี้
พร้อมถามกลับว่า ทีมดังกล่าวไป “คุยกับใคร” เพราะกระทรวงฯ ยังไม่เคยมีการตั้งทีมว่าจ้างหรือดำเนินการใด ๆ ในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวอ้าง
{7 เดือนสูญเปล่า นักออกแบบโดนเท}
3. สัญญาปากเปล่า เบี้ยวเงินมัดจำ
เฟซบุ๊ก “Love Led” ผู้ถูกว่าจ้างให้ดูแลเรื่อง “จอ LED” ในส่วนของซีเกมส์ ที่จะเกิดขึ้นใน “ชลบุรี” โพสต์ข้อความเดือดว่า...“ทุกงานที่เป็นงานซีเกมส์หากวันนี้(4 ธ.ค.) 16:00 ไม่มีมัดจำ ถือว่าทุกอย่างเป็นโมฆะนะครับ แจ้งเพื่อทราบ”
ทีมจอ LED เจ้านี้แจงรายละเอียดต่อว่า เขาถูกว่าจ้างด้วย “สัญญาปากเปล่า” โดยมีนัดจะ “จ่ายค่ามัดจำ”ในวันที่ 1 ธ.ค. แต่กลายเป็นว่า มันถูกเลื่อนไปเรื่อยๆ
จนเขารู้สึกแปลกๆ และไม่สบายใจ เลยต้องโพสต์เพื่อเป็นหลักฐาน สุดท้าย เลยเวลา 16.00 น. เงินก็ยังไม่มา ผู้ประกอบการเจ้านี้ จึงขอยกเลิก เพื่อจะได้ไปรับงานอื่น ที่ไม่ใช่ซีเกมส์
4. พลาดได้ไง ใส่ธงผิดชาติ
เรื่องนี้แฟนๆ กีฬาถึงกับส่ายหัว เมื่อเห็นโปรแกรมดวลแข้งระหว่างทีมฟุตบอลหญิง “อินโดนีเซีย” พบ “ทีมชาติไทย” ในวันที่ 4 ธ.ค. แต่ภาพตารางแข่งดันไปใส่ธงชาติผิด “ทีมอินโดฯ” กลายเป็น “ธง สปป.ลาว” ส่วน “ทีมไทย” ดันใส่ “ธงเวียดนาม”
5.ลำโพงไม่ดัง ไฟสนามก็พัง
กลายเป็นภาพที่น่าอายมากๆ เมื่อการแข่งขันฟุตบอลชาย ระหว่าง “ทีมลาว”และ “เวียดนาม”ต้องมา “ยืนร้องเพลงชาติ”กันสดๆ ในสนามราชมังคลากีฬาสถาน เหตุเพราะ “ลำโพงพัง”
ไม่พอในวันเดียวกัน นัดที่ 2 ระหว่าง “มอร์เลสเต” กับ “ไทย” ที่จะเตะกันตอนหัวค่ำ แต่ “ไฟสนาม” ก็ดันติดแค่บางดวงอีก แถม “ไม่มี” หลอดไฟสำรองเอาไว้เปลี่ยนด้วย
จนต้องวิ่งไปขอยืมจาก หลอดไฟจากสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา มาใช้แทนก่อน คำถามคือ ทำไมถึงราชมังฯ พังได้ขนาดนี้ ทั้งๆ ที่มีการอนุมัติเงิน “ซ่อมบำรุง” ไปแล้วถึง “125 ล้านบาท”
6.สนามพร้อม รอแต่เงินค่าสนาม
กลายเหตุชวนงงอีกหนึ่งเรื่อง เมื่อ “พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์” ประธานคณะกรรมการกลางกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย เผยกับสื่อว่า...
เจ้าของพื้นที่สำหรับใช้เพื่อการจัดแข่งขันเปตองซีเกมส์ อย่าง “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์” ตอนนี้ “ไม่ได้เงินมัดจำ” ค่าใช้สนาม จำนวนราว 400,000 บาท และถ้าไม่ได้เงินภายในวันที่ 8 ธันวาคม จะ “ไม่ยอม” ให้ใช้พื้นที่จัดการแข่งขัน
แต่หลังเป็นข่าว ด้านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยอย่าง “รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์” กลับออกมาบอกอีกอย่างว่า มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ “ไม่มี” นโยบายเรียกเก็บ “ค่ามัดจำ” ในการใช้สถานที่อย่างที่เป็นข่าวแน่นอน และที่ผ่านมาก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มมาโดยตลอด
7.โปรโมต สุดห่วย ซีเกมส์เงียบกริบ
หลายคนในโซเชียลฯ บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า การโปรโมตตารางแข่งแย่มาก ไม่รู้ว่ามีแข่งอะไรบ้าง ต้องไปตามจากเพจกีฬาเอาเอง
นี่ไม่นับ บางป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่ดูเป็นงานเผามากๆ จนคนเอาไปเทียบกับเมื่อปี 41 ยังดูดีกว่า เคสที่หนักๆ เลยก็ “ป้ายคบเพลิง” ในสนามราชมังฯ ที่มีแต่ “โลโก้สปอนเซอร์” ส่วนโลโก้ซีเกมส์ มีนิดเดียว จนคนถามว่านี่งานกีฬาหรืองานขายของ
ไหนจะเรื่อง “โปรโมตเว็บพนัน” ระหว่างการถ่ายทอดสด ที่กล้องถ่ายทอดสด หันกล้องไปจับภาพ กลุ่มแฟนบอลสาว ที่มีการชูผ้าพันคอ ที่มี “โลโก้เว็บพนัน” อีก
จริงๆ แล้วยังมีอีกหลายเรื่องมากๆ ที่คนดรามา ตั้งแต่ “ระบบจองที่นั่ง” ผ่านเว็บ ที่ไปจริงๆ ตรงนั้นกลายเป็น “บันได” หรือ “จอถ่ายทอดสด” ในสนามก็ “เล็ก” เหลือเกินจนหลายคนเริ่มกังวลว่า ในวันจริงที่จะถึง มันจะมีอะไรพังพินาศอีกไหม
8.พิธีเปิดยังทำพัง ทำลายชื่อเสียงศิลปิน
ถึงพี่น้องชาวไทยจะพนมมือภาวนา อยากเห็นความเป็น “มืออาชีพ” ในฐานะ "เจ้าภาพ" สักครั้ง อย่างน้อยก็ใน "พิธีเปิด" แต่ผลลัพธ์ที่ออกมา กลับคือ “ดราม่าทำลายชื่อเสียงศิลปิน”
เคสนี้เกิดขึ้นในการแสดงชุด "IGNITE THE GAME - ปลุกพลังสู่การแข่งขัน" ซึ่งได้ศิลปินเบอร์ใหญ่ อย่างกอล์ฟ เอฟ.ฮีโร่ (ณัฐวุฒิ ศรีหมอก),โต้ง ทูพี (พิทวัส พฤกษกิจ) และ วี (วิโอเลต วอเทียร์)มาขึ้นโชว์
แต่เสียงที่ออกมา กลับกลายเป็น "ดราม่าเสียงร้องเพี้ยน" จนเป็นสังเกตได้ โดยเฉพาะในส่วนของ "วี-วิโอเลต" ทั้งที่คอเพลงรู้กันดีว่า ศิลปินคุณภาพ เสียงมีเอกลักษณ์คนนี้ ซีเรียสเรื่องเสียงร้องขนาดไหน
หลังโชว์เจ้าตัวถึงได้ออกมาเฉลยว่า ทั้งหมดเกิดจากความผิดพลาดของทีมทำงาน เพราะตอนแรกศิลปินถูกบรีฟให้ลิปซิงก์ 100%
และในหูฟังช่วงแสดงอยู่ เธอก็ไม่ได้ยินเสียงร้อง แถมถูกเปิดไมค์ตอนโชว์ จนกลายเป็นอย่างที่เห็น และนี่คือใความสำคัญ จากคำอธิบายของเธอที่ขอพื้นที่โพสต์ปกป้องตัวเอง
"หลายคนน่าจะเห็นถึงการร้องเพลงที่เพี้ยนมากๆ ของวี ในทาง Live สด บอกตรงๆ ว่า เสียใจมากๆ ไม่รู้ว่าเกิดการประสานงานที่ผิดพลาดตรงไหน เพราะมีการเปิดไมค์สดของวีใน Live บอกตรงๆ ว่า รู้สึกถูกทำลายชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ศักดิ์ศรี อาชีพ และความฝันเราทิ้งเลย
ตลอดชีวิตการเป็นศิลปินของวี วีแทบไม่เคย Lip Sync เลย วีเลยรู้สึกเสียใจที่อย่างน้อย ถ้าให้โอกาสเราร้องสด แม้จะออกมาแย่ คงจะยังรู้สึกดีกว่านี้ เพราะมันคือ ความสามารถเรา นี่เราไม่ได้มีโอกาส ทำสิ่งนั้นด้วยซ้ำ
ให้เรา Sync แต่สุดท้ายเปิดไมค์เรา แต่ปิดหู โอกาสที่จะร้องเป๊ะ มันน้อยมาก อย่างน้อยถ้ารู้ว่าสด แล้วหูไม่ได้ยิน คงจะถอดหูตัวเองมาฟัง หรือได้พยายามทำอะไรซักอย่าง เพื่อการร้องเพลงที่ดีที่สุด แต่เราไม่มีโอกาสนั้นเลยด้วยซ้ำ
ไม่ได้มีเจตนาจะโทษใครนะคะ แต่ขอโอกาสปกป้องตัวเองค่ะ”
แม้แต่ "กอล์ฟ" ศิลปินในโชว์เดียวกัน ก็ออกมาช่วยยืนยันว่า ทั้ง "วี" และ "โต้ง" ได้รับผลกระทบจากการทำงานไม่ตรงบรีฟ และนี่คือใจความสำคัญบางส่วน ที่เค้าโพสต์อธิบายไว้
"นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียงของ Violette Wautier ที่ได้ยินในการถ่ายทอดสดร้องไม่ตรง เพราะน้องไม่ได้ยินเสียงตัวเองในหูฟัง รวมถึงเสียงของ TWOPEE ก็มีบางช่วงที่ Delay เพราะโต้งก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองเช่นกัน
แต่หากท่านเป็นผู้ชมในสนาม ท่านจะได้ยินเสียงร้องทุกอย่างเป็นปกติ เพราะในสนามเราไม่ได้เปิดเสียงไมโครโฟน และลิปซิงก์เหมือนตอนที่เราได้รับบรีฟมา
เห็นใจวีกับโต้งมาก ที่ความตั้งใจการมาแสดงเพื่อชาติ บ้านเมืองของน้อง สุดท้ายแล้วเกิดความผิดพลาด ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์วิชาชีพ"
ในส่วนของ "เก้า-จิรายุ ละอองมณี" แฟนหนุ่มของวี ซึ่งเป็นนักแสดงและศิลปิน โพสต์เกี่ยวกับดราม่านี้เอาไว้สั้นๆ ว่า "พูดไม่ออกครับ ผิดหวังในการจัดการ แบบสุดจะบรรยาย ทั้งที่ไม่ได้หวังไว้มากแล้วด้วยซ้ำครับ"
9.โดรนแปรอักษรผิด กลับเลข อย่างกับใบ้หวย
คือแทนที่โดรนจะแปรอักษร จำนวนเหรียญทองที่จะชิงชัยทั้งหมดในครั้งนี้ให้ถูกต้อง นั่นก็คือตัวเลข “574 เหรียญทอง” แต่กลับปรากฏตัวเลขที่ คือ “547” หรากลางท้องฟ้า ประจานความไม่ใส่ใจในข้อมูล รวมถึงไม่ละเอียดพอที่จะตรวจสอบทุกขั้นตอนการทำงาน
10.บิดประวัติศาสตร์ เพราะใช้ธงชาติผิด
เลือกช็อตผิด ช่วงการนำเสนอภาพ “เจ้าภาพซีเกมส์” ในแต่ละปี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือพอมาถึงช่วงของ “อินโดนีเซีย” ที่เป็นเจ้าภาพในปี 1997 ภาพฟุตเทจในวิดีโอ กลับกลายเป็นธงชาติของ “สิงคโปร์” แทน
11.ตัดทอนอาณาเขต จนสื่อเพื่อนบ้านรับไม่ได้
ในการโชว์ที่มีการใช้เทคนิคพิเศษ จำลองแผนที่ของประเทศต่างๆ พอถึงคิว “เวียดนาม” ภาพที่แสดงกลับมีเพียง แผนที่แผ่นดินใหญ่ของเวียดนาม แต่ขาดภาพหมู่เกาะสำคัญไปถึง 2 เกาะ ทำเอาสื่อเวียดนามรายงานว่า นี่คือความผิดพลาดที่ร้ายแรงมากๆ
**รื้อโปรเจกต์ใหม่ เพราะ “พวกใคร-พวกมัน” **
เอาจริงๆ ซีเกมส์ครั้งนี้ เริ่มมีกลิ่นตุๆ มาได้สักระยะแล้ว ตั้งแต่การเปลี่ยนการเปลี่ยนมาสคอตจาก "เดอะสาน" จาก 7 สี เป็นสี "ธงชาติ" ที่คนวิจารณ์ว่า “ไม่ทันสมัย”
หรือเรื่อง “เบี้ยเลี้ยง” ของเหล่านักกีฬา ไม่ว่าจะ "อริศรา นุ่นเอียด" นักมวยไทยทีมชาติ ที่โพสต์ทวงถาม เบี้ยเลี้ยง หรืออย่าง "หมิว พรปวีณ์" นักแบดมินตัน ที่ประกาศ “ถอนตัว” เพราะถูกหักเบี้ยเลี้ยง ก่อนกลับมาร่วมซีเกมส์อีกครั้งหลังได้รับการเจรจานี้เรื่อง
ความพังระดับนี้ ขนาด สส.จากพรรคที่ยกมือให้รัฐบาลชุดนี้ ให้ได้เป็นรัฐบาล อย่าง “ปั๋น” ชิตวัน ชินอนุวัฒน์ สส.พรรคประชาชน อดีตผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอล เชียงราย ยูไนเต็ด ยังส่ายหัว จนต้องโพสต์ว่า...
“ซีเกมส์ครั้งนี้… เราควรคาดหวังอะไรได้อีก?”
สส.รายนี้ได้อธิบายให้ทีมข่าวฟังว่า ภาพปัญหาที่เกิดขึ้น แน่นอนส่วนนึงมาจาก การเปลี่ยนรัฐบาล ที่ผู้มีอำนาจคนใหม่เข้ามา ก็รื้อโปรเจกต์ ที่ชุดก่อนได้วางเอาไว้ อย่างกรณีของ ทีมออกแบบพิธีเปิด-ปิดซีเกมส์
“มันมีการเปลี่ยนรัฐบาลเนอะ แล้วผมก็คิดว่า ผู้มีอำนาจรองนายกฯ ที่ดู หรือรัฐมนตรีที่ดูเอง น่าจะมารื้อผังใหม่ แล้วก็เอาอีกบริษัทเข้ามาทำ แล้วในเวลาที่กระชั้นชิด คิดว่าอย่างนั้นนะ มันก็เลยเกิดปัญหาอย่างที่เป็น”
แต่เรื่องนี้ มันก็ต้องโทษ “รัฐบาลชุดก่อน” ด้วย ที่ปล่อยให้เอกชนเตรียมงานตั้งนาน แต่ “ไม่เซ็นสัญญา”จ้างงาน เมื่อ “รัฐบาลใหม่”มา เขาก็สามารถเอาเอกชนเจ้าใหม่ เข้ามาทำได้ โดยผ่านการประมูลเสนอราคาแข่ง
ความน่าสนใจของเรื่องนี้คือ รัฐบาลชุดนี้เพิ่งประกาศ “ราคากลาง” สำหรับการจ้างจัด “พิธีเปิด–ปิดซีเกมส์” เพื่อให้เอกชนเอามาแข่งขันเสนอราคา เมื่อวันที่ 28 พ.ย. แต่กลับมีเอกชนบางเจ้า เข้าไปทำงานตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.
คำถามคือ ทำไมเอกชนบางราย เอางานไปทำได้แล้ว ทั้งๆ ที่ การประมูลราคายังไม่เกิดขึ้น หรือเพราะรู้แน่ๆ อยู่แล้วว่า ยังไงก็จะได้งานตัวนี้
“ผมว่าพวกใคร พวกมันอะ แล้วมือใครยาวสาวได้สาวเอา มันคือความโปร่งใส มันก็เป็นสังคมที่เราเห็นๆ อะ แทบไม่ต้องอธิบายเลยนะ”
{“ปั๋น” ชิตวัน ชินอนุวัฒน์ สส.พรรคประชาชน}
ส่วนพวกเรื่องเละอื่นๆ ไม่ว่าจะ โปสเตอร์ AI การใส่ธงผิดชาติ ลำโพงไม่ดัง ไฟพัง ปัญหาพวกนี้ ไม่ได้มาจากเปลี่ยนรัฐบาลอย่างเดียว สส.รายเดิมมองว่า เป็นปัญหาในด้านการ วางแผนและบริหารจัดการมากกว่า
โดยเฉพาะกรณี “สนามราชมังคลากีฬาสถาน” อันนี้ชัดเจน เพราะได้ “เงินปรับปรุง” ทั้งจากงบประจำปี 69 ที่ออกแล้วและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.68 หรืองบจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็ได้ไปแล้ว แต่สนามกลับ “ไม่พร้อม” จนกลายเป็นดรามาอย่างที่เห็น
“งบประจำที่มันได้ในการปรับปรุงราชมังคลาฯ ไม่ว่าจะเป็นงบประจำ หรือจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้”
อีกเรื่องคือ “เบี้ยเลี้ยง” ที่ตอนนี้นักกีฬาบางคน ไม่ได้มากว่า 3 เดือนแล้ว ความล่าช้านี่ “ชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา” รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลกับสื่อว่า...
มาจากคนที่ถือเงินเบี้ยเลี้ยงอย่าง “กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขาดการ (กพก.)” กับคนที่ทำหน้าที่ขอเบิกจ่ายเงินให้นักกีฬาอย่าง “การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)” ไม่สื่อสารให้ชัดเจน ทำให้ขั้นตอนการเบิกจ่าย “ยุ่งยาก” ซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาใหม่ เป็นเรื่องที่มีมานาน แต่ไม่ได้แก้ไข
ถ้าให้วิเคราะห์ภาพรวมความเละเทะทั้งหมด ผ่านสายตาผู้คร่ำหวอดในวงการกีฬา อย่าง “เจ-วรปัฐ อรุณภักดี”ผู้ประกาศข่าวกีฬาชื่อดัง เขามองว่าความพังพวกนี้ มาจากการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆ อย่างในเวลากระชั้นชิดของรัฐบาลใหม่ จนความผิดพลาดหลายๆ อย่าง และนี่คือใจความที่พูดผ่านสื่อเอาไว้
“ทำไมคุณไม่ประเมินว่า บางอย่างที่มันทำไปแล้ว หรือมันดำเนินการไปแล้ว มันมีโอกาสที่จะทำให้ภาพรวมของงาน มันออกมาดูดีกว่านี้ได้ไหม นั่นคือหนึ่ง
ผมไม่ทราบนะ เพราะผมไม่เห็นงานเก่าถูกไหมล่ะ แล้วเราจะพูดได้ไงว่า งานเก่ามันดีกว่า เมื่อมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่เราจะบอกว่า สิ่งที่เราเห็นจากงานปัจจุบัน มันก็มีความทุลักทุเลอยู่เหมือนกัน ในเรื่องของพิธีการต่างๆ”
นักข่าวรายนี้บอกว่า เห็นใจทีมงานทุกคน ไม่ว่าจะนักกีฬา ศิลปิน ที่มาร่วมกันจัดซีเกมส์ครั้งนี้ ทุกคนอยากทำให้ ซีเกมส์ครั้งนี้ยิ่งใหญ่ แต่กลับได้รับแต่คำด่า ทั้งที่จริงๆ มันอาจไม่ใช่ความผิดของพวกเขาเลย
“เขาก็ทำหน้าที่ของเขา แต่สุดท้ายกลายเป็นว่า เขากลายเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่มาโดนต่อว่า คือตอนนี้คุณไม่ควรจะไปโจมตี บรรดาศิลปิน นักกีฬา ผมจะบอกว่า คุณต้องโจมตี คนที่อนุญาต อันดับแรกเลยคือ รัฐบาล นะครับว่า คุณได้ถามความพร้อมไหม
เฮ้ย..เขารับไม้ต่อ เขาทำได้ทันหรือเปล่า หรือคุณเห็นศักยภาพยังไงว่า ถ้าเกิดทำแล้วมันจะออกมาดี”
สกู๊ป : ทีมข่าว MGR Live
ขอบคุณภาพ : X @Thaireactionvid, @Limalalalan, @Ma_Mon, @cchyphngph85, @SEAGAMESTH2025, @bow2552wod, @joe_black31, @darlingaye, Facebook “Rueangrith Suntisuk Ton”, “SEA GAMES Thailand 2025”, “Real Ballthai - เรียล บอลไทย”, “เชียร์สุดโซน”
