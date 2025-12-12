เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธ.ค. 68

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
โอกาสพบคนใหม่ คนแปลกหน้าค่อนข้างเยอะ พยายามเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่คุ้นเคยช่วยกระตุ้นโชคและโอกาสให้กับชาวราศีเมษได้อย่างมาก สุขภาพช่วงนี้ระวังอาหารเป็นพิษ
การงาน มีเงินอยู่กับตัวแต่ไม่เหมาะจะออกตัวแรงเพื่อสร้างงาน อาชีพใหม่ให้ตัวเอง เจ้าของกิจการป้ายแดงอาจต้องระจังหวะอีกสักพัก สายงานประจำข้อผิดพลาดเล็กๆ อาจต้องควักเงินตัวเองมาจ่ายเพื่อรับผิดชอบ
การเงิน มีข่าวดีเกี่ยวกับรายรับ นายจ้างป้ายแดง งานที่ทำเสริม หรือเป็นฟรีแลนซ์คุณกำลังจะปังเพราะมีคนแนะนำกันปากต่อปาก นักลงทุนใช้จังหวะช่วงเทศกาล หรือการรับงานแทนคนอื่นช่วยสร้างผลกำไรดีมาก
ความรัก ปิดบังจะโดนเปิดเผย มีคนอยากรู้เรื่องส่วนตัว ปล่อยๆ จอยให้พวกเขาคิดเอง อาจส่งผลดีกับคนโสด เพราะจะมีคนเข้ามาใหม่ๆ แต่หากมีคู่ต้องขยันเคลียใจกับคนรักสักเล็กน้อยจึงจะดีในระยะยาว
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
ความตั้งใจโดนมองข้าม การเรียนหรือทำงานช่วงนี้เหมือนลุยตัวคนเดียว มีคนเห็นต่าง ความคิดแตกแยก งานและธุระจำสำเร็จแต่คุณต้องไม่ฟังเสียงคนรอบตัว เสริมดวงสุขภาพทำบุญด้วยน้ำดื่ม
การงาน มีเรื่องจุกจิกตลอดสัปดาห์ หรือเพื่อนที่ลางานมักฝากปัญหาไว้ให้ช่วยแก้ไข ช่วงนี้เหมาะจะเจรจา คำพูด การใช้เสียง วาทะ การต่อรองโดดเด่นในดวงชาวพฤษภ ห้ามให้คนอื่นทำงานแทนจะมีปัญหา
การเงิน จ่ายมากน้อยตามเหมาะสม ต้องอยู่กับภาษีสังคมค่อนข้างเยอะกว่ารายจ่ายจำเป็น ลาภลอยที่เล่นตามคนอื่นจะนำโชค มีเรื่องดีมาจากสิ่งของมีมูลค่า อสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่รับต่อมาจากในครอบครัว
ความรัก รักครั้งใหม่อาจยังไม่ชัดเจน แต่คนโสดจะมีคนพิเศษในหัวใจให้อยากออกจากบ้านไปพบหน้าไปเจอใครบ่อยๆ ทำงานใกล้ใครมักหวั่นไหวง่าย คนอยากตัดใจ ยังลังเล ยังกลัวที่จะกลับไปใช้ชีวิตโสด
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
อยู่กับที่มักมีเรื่องเข้ามาหา เหตุดีร้ายมาพร้อมกับโอกาส ที่อาจต้องเบียดทางคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ ธุรกิจ ชื่อเสียง การสร้างตัวตน จะปรากฏ คลื่นลูกใหม่จะได้ก้าวต่อไปสู่โอกาส แม้จะโดนมองในแง่ลบ
การงาน อย่าสับสนนาน ช่วงสัปดาห์นี้เน้นการแก้ไขเรื่องเฉพาะหน้า หรือเลือกเอาแต่เพียงเหตุด่วนจำเป็นให้รอด สายงานประจำการโยกย้ายในหน่วยงานเดิม จะที่ใหม่ตำแหน่งใหม่ โอกาสกำลังเข้ามาหาคุณ
การเงิน จ่ายกับการดูแลตัวเอง หรือใช้เงินก้อนที่เก็บมาสักระยะหนึ่งเพื่อดูแลเสริมโหงวเฮ้ง ทั้งสุขภาพความงามจะช่วยเรียกทรัพย์ สวยหล่อด้วยแพทย์ช่วงปลายปีนี้เรียกเงินเข้ากระเป๋า นักลงทุนระวังโดนโกง
ความรัก คนน่าไว้วางใจอาจเป็นคนที่คุณไม่รู้จักพวกเขาเลย ความรักตรงหน้ามีความกลวง ปกปิดหรือเปิดใจคุยกันยังไม่ครบทุกเรื่อง ด้านคนโสดอ่อนไหวง่ายกับคนแก่กว่า คนมีตำหนิแต่อบอุ่นดีต่อใจ
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
โอกาสที่ไม่ได้ลุ้นมักเข้ามาหา สัปดาห์นี้คนสนับสนุนจะไม่เปิดเผยตัว โดนคาดหวัง กดดันจากรอบทิศ การเงินและสุขภาพยังเป็นเรื่องหลักให้กังวลใจ หาโอกาสทำบุญร่วมงานสีดำ จะช่วยปัดเป่าอุปสรรค
การงาน เรียนรู้ด้วยตัวเอง ช่วงนี้พี่เลี้ยง รุ่นพี่ในที่ทำงานมีน้อย หรือพึ่งพาไม่ค่อยได้ ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเอาไว้ก่อน สัปดาห์นี้หางานที่ไหนเอาไว้ ทิ้งใบสมัคร รอสัมภาษณ์จะได้ฟังข่าวดีหรือต้องตัดสินใจ
การเงิน อยู่นิ่งๆ เงินก็ไหลออก มีรายจ่ายมากกับสิ่งรอบตัว บ้าน ที่อยู่ ยานพาหนะ ล้วนมีปัญหาจุกจิกมาให้แก้ไข แต่การลงทุนกับคนในครอบครัวค่อนข้างราบรื่น หรือเข้าไปดูกิจการของทางบ้านธุรกิจจะได้กำไร
ความรัก คนโสดยังลืมคนเก่าไม่ได้ แม้มีคนเข้ามาเสนอตัวอยากดูแล อยากขอออกเดต แม้สเป็กสูงแค่ไหน แต่คุณยังไม่พร้อมเปิดใจ ด้านคนมีคู่ ความเสน่ห์แรงของคนรักมักทำให้คุณเป็นกังวลแม้จะคิดไปเองก็ตาม
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
ใส่ใจกับเรื่องในครอบครัว ช่วงนี้อะไรต้องซ่อม ปรับปรุง โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยดูแลอย่าให้ขาด ทำบุญด้วยขนมหวาน ทำบุญกับเด็กกำพร้า หรือคนไร้บ้าน เสริมดวงการแข่งขันและคนสนับสนุน
การงาน ทำตัวอย่าว่าง แม้บางช่วงไม่ค่อยมีอะไรมากดดัน ช่วงนี้ไอเดียดี คิดหาอะไรทำเล่นๆ อาจได้รายรับมิน้อย ช่องทางออนไลน์ติดลบ แต่การเข้าหาตัวต่อตัว แนะนำปากต่อปากช่วยเสริมงานให้โดดเด่นมากๆ
การเงิน ต้องหมุนส่วนอื่นมาอุดรอยรั่ว หรือมีการหยิบยืมคนสนิทตามเหมาะสม ระวังปัญหาเกี่ยวกับบัตรเครดิต การใช้จ่ายช่วงนี้เกินที่ตั้งเอาไว้บ่อยครั้งทั้งกับสิ่งจำเป็นและเรื่องปุบปับ มีลาภลอยจากทางไกล
ความรัก มักมีบททดสอบด้วยระยะทาง คนใกล้ตัวที่สนิทเกินกว่าเพื่อน หรือคนรักเก่าที่พบเจอโดยบังเอิญ เพศทางเลือกคุณจะมีคนผิดหวังเข้ามาพักหัวใจ ระวังการตกหลุมรักข้างเดียวที่ทำให้คนโสดผิดหวังอีกครั้ง
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
อย่าถือสาสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง ช่วงนี้พูดน้อย สังเกตเฝ้ามองให้มากจะดีกับตนเอง งานเล็กๆ ทำแล้วสบายใจ อย่าคว้าเรื่องใหญ่ แต่มองจุดที่คนอื่นมองข้ามจะเป็นจังหวะดีๆ ให้ชาวราศีกันย์ในระยะนี้
การงาน เปลี่ยนคู่ค้า เพื่อนร่วมงาน ทีมใหม่ เจ้านายลูกน้องที่ไม่คุ้นเคย และตลาดการแข่งขันใหม่ การสมัครงานข้ามสายงานเดิมหรือตีตลาดธุรกิจใหม่ช่วงปลายปีเหมาะสมกับคุณมากๆ จะได้เปลี่ยนงานส่งท้ายปี
การเงิน เก็บเงินก้อนเอาไว้ให้อุ่นใจ บางสิ่งไม่จำเป็นจะต้องรีบลงทุนรีบจ่ายเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่เชิงการต่อยอดทุนเดิมนั้นดำเนินการได้ ตลาดของอาหาร แฟชั่น เครื่องหอม เคมีภัณฑ์โดดเด่น
ความรัก อย่าคิดเยอะ อย่าสับสน มโนเองทุกข์ใจเองหรือทำให้ทะเลาะกับคนใกล้ๆ ตัว เพศทางเลือกลองให้โอกาสคนอายุน้อย จะไม่ผิดหวัง ส่วนคนโสดใจว่างๆ มีคนเข้าใจผิดเยอะ หรือคิดคว่าคุณมีเจ้าของแล้ว
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
อย่าเป็นกังวล ข่าวลืออาจทำให้ตัดสินใจพลาดหรือเอนเอียงตามความต้องการของคนอื่น สัปดาห์นี้ ที่อยู่อาศัยและคนในครอบครัวจะให้โชค ญาติ คนไม่พบหน้ากันนานๆ หาโอกาสกินข้าวพบปะจะโชคดี
การงาน มักโดนตามงานช่วงวันหยุด แต่ยังเอาอยู่กับเรื่องยากๆ งานที่ทำให้เคยพลาด เสียชื่อเสียง ถึงเวลาแก้ตัว ลงสนามเดิม แต่ด้วยวิธีการใหม่ๆ จะมากความสำเร็จ สายค้าขายบริวารให้ทุกข์ งานประจำมีข่าวดี
การเงิน หยิบใช้มากกว่าเก็บออม ของที่ไม่อยากขายมักมีคนมาขอซื้อ การลงทุนในตลาดของอาหาร เสื้อผ้า ตลาดความเชื่อ ค่อนข้างโดดเด่น จะได้เงินจากค่าประกัน รายจ่ายที่เคยลงทุนไปนานแล้วจะให้ลาภเงินก้อน
ความรัก มักโชคดีกับรักที่ไม่คาดหวัง คนที่เป็นเพื่อนจะได้ขยับสถานะเป็นคนรู้ใจ สิ่งใดที่คิดว่าใช่ อาจเป็นเพียงคนคุย นัดเดตโดนเท วันสำคัญถูกลืม ช่วงนี้อย่างอนบ่อย แต่ให้ขยันง้อความสัมพันธ์ยังราบรื่นดี
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
อยู่ใกล้กับใครจะมีคนคิดว่าคุณเป็นเหมือนพวกเขา ระวังหากคนเหล่านั้นมีเครดิตในด้านลบ คุณจะโดนร่างแหไปด้วย ช่วงนี้มีส่วนรู้เห็นในเรื่องความลับของคนอื่น หรือโมเมนต์ที่ไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไรนัก
การงาน อย่ารำคานคนเป็นน้องใหม่ในที่ทำงาน ช่วงนี้รับจบทุกปัญหาแต่พวกเขามีความสามารถที่ดีกับการทำงานเป็นทีม และชาวพิจิกจะโชคดีกับคนเหล่านี้ เริ่มต้นมักเหนื่อยเสมอ เจ้าของกิจการจะได้ออกตัวอีกครั้ง
การเงิน ทำความสะอาดกระเป่าสตางค์บ่อยๆ เช็ดกระจกหรือหน้าต่างในบ้านให้ใสสะอาด เป็นการเปิดรับโชคในช่วงนี้ นักลงทุนต้องเดินเกมในตลาดเดิมจะปลอดภัย เข้าหาธนาคารยังมากเรื่องต่อรองและเอกสาร
ความรัก มีคนกลับมาง้อหรือขอโอกาส คุณมีโอกาสเลือก และคนใหม่ๆ น่าจะสบายใจเมื่ออยู่ใกล้มากกว่าคนเก่า ใครมีคู่อยู่แล้วระวังปัญหาการเงินของคนรักจะกระทบถึงคุณด้วย บุตรหลานในบ้านมีข่าวดีมาฝาก
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ไม่ค่อยได้ทำอะไรตามแผนงานที่ตั้งใจเอาไว้ ช่วงนี้แผนสำรอง หรือเรื่องนอกเกม เข้ามาทักทายเสมอ ยิ้มเปิดโอกาสรับกับความท้าทาย สุขภาพระบบทางเดินหายใจ หรือการแพ้ยา อาหารยังไว้ใจไม่ได้
การงาน สิ่งที่คอยสอบถาม คอยเรียนรู้ คุณกำลังจะได้ใช้ประโยชน์และทำให้มนุษย์เงินเดือนหรือคนที่กำลังฝึกงาน ทดลองงานโดดเด่นในสายตาเจ้านายและนายจ้าง มีข่าวดีจากกงานที่ต้องสอบแข่งขันจะสำเร็จ
การเงิน เป็นที่พึ่งให้คนรอบตัว งาน เงิน โอกาส เข้ามาพร้อมกันแต่คุณจะได้ใช้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจในบางเรื่อง หรือกลบข่าว กระแสเสียก่อน ได้ลาภจากมรดก ลาภสัตว์สองเท้ามากกว่าการลุ้นโชคต่างๆ
ความรัก รักชอบใครยังต้องเก็บเอาไว้เพื่อไม่ให้งานเสียหาย เก็บอาการเก่งไปนั่งแอบยิ้มคนเดียว มีโอกาสโยกย้ายไปอยู่กับคนรัก หรือไปเปิดตัวกับครอบครัวของคนรู้ใจ บ้างพาหลานไปกราบพ่อแม่จะเป็นมงคล
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
มีอะไรใหม่ๆ ให้ตื่นเต้น เรียนรู้ คนอยู่ที่ทำงานเดิม หรือบ้านหลังเก่ามานานกำลังจะมีโชคโอกาส จากความสม่ำเสมอ ที่ตั้งใจมาตลอด อย่าเสี่ยงลาภลอยจะติดลบ ทำบุญคนป่วยติดเตียงเสริมดวงสุขภาพ
การงาน มีดวงโกอินเตอร์ หรือสินค้า ความสามารถ ธุรกิจ ผลงานของคุณกำลังจะเติบโตในต่างแดน ใครวางแผนธุรกิจต่างถิ่นเตรียมออกตัวปลายปีนี้จะเหมาะสม สายราชการระวังปากเสียงกับคนรอบตัว
การเงิน ต้องลงทุนก่อน ยอมจ่ายก่อนได้คืนทีหลัง มักอยู่ในสถานการณ์เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย แต่ดีกว่าไปจ่ายเพราะอุบัติเหตุ คุณจะได้จ่ายเงินหรือลงทุนแบบไม่รู้ทิศทาง ทองคำ กองทุน สินทรัพย์โดดเด่น
ความรัก รับจบ มีคนมาซบอกพักหัวใจ แต่คุณเหมาะกับอะไรที่สดใส อย่าเศร้ากับรักเก่า หรือจมอยู่กับอดีตช่วงนี้ มีคนดี ไม่ใช่คนใหม่ แต่อยู่ข้างคุณมานานแล้วใกล้ๆ ตัว ด้านคนมีคู่เซอร์ไพรส์เล็กๆ ยิ้มได้ทั้งสัปดาห์
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
ความเล่นใหญ่ จัดเต็ม ทำเกินร้อยทำให้คุณผ่านทุกสนาม มีคนเห็นความตั้งใจในทุกเรื่องที่เข้าไปวุ่นวายดำเนินการ มีลาภจากการเดินทางและคนแปลกหน้า การเรียนไม่เด่น แต่ตำแหน่งเก่าจะได้กลับมา
การงาน โยกย้ายที่เดิม เจ้านายเก่า เพื่อนร่วมงานคุ้นเคยจะพยายามทำให้คุณใจอ่อน หรือพวกเขามีจ๊อบเด็ดๆ มาเสนอให้ร่วมทีม มนุษย์เงินเดือนอาจโดนมองข้ามจากเข้านาย ฟรีแลนซ์พยายามรักษาฐานเก่าๆ ไว้จะดี
การเงิน อย่าให้หน้าบ้านรก อย่าดีลงานในยามวิกาล แต่ให้ใช้เวลากับเรื่องออนไลน์ งานเงินโอกาส การสอบแข่งขันทำให้คุณรับทรัพย์ง่ายกว่าช่องทางอื่น ระมัดระวังการใช้บัตรเครดิต ธุรกิจความเชื่อโดดเด่น
ความรัก เก็บออมเก่ง เพราะอยากทำอะไรดีๆ ให้ครอบครัว จะได้รับความไว้วางใจจากคนรักให้ช่วยดูแลเรื่องส่วนตัวและการเงิน คนโสด มีคนมาชอบแต่ยังไม่เปิดใจ หรือคุณอาจปฏิเสธเพราะกลัวการผิดหวัง
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
อยู่นิ่งๆ อาจดีต่อใจ แต่การวิ่งออกไปหาโอกาสคือความท้าทายช่วงปลายปีนี้ มีดวงนอนดึกตื่นเช้า ร่างทรุดแต่มีความสำเร็จรอคุณอยู่ สัปดาห์นี้ระมัดระวังอุบัติเหตุในที่อยู่อาศัย และงดการเสี่ยงลาภลอยจะดี
การงาน อย่าให้มีงานค้างตะกร้า อะไรทำได้ทำไปก่อนดีที่สุด สุขภาพ การขนส่ง การค้า ของที่ผลิตเอง ทำเองขายเอง ธุรกิจขนาดเล็กมีลุ้นขยาย หรือวางแผนการค้าใหม่ มนุษย์เงินเดือนห้ามลาออกจะได้พักยาวๆ
การเงิน ใช้จ่ายกับเรื่องรายวัน การลงทุนติดลบ แต่ถ้าเกาะกระแสจะได้กำไรอยู่บ้าง ของเก่าของมือสองและความเชื่อเป็นธุรกิจโดดเด่นในช่วงนี้ ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ปีกช่วยเสริมกระตุ้นการเงินให้ลื่นไหลคล่องมือ
ความรัก เชื่อใจใครไม่ได้ ผิดหวังมากกว่าสุขใจ หากโสดการอยู่นิ่งๆ สักพักเป็นความเหมาะสมสบายใจ
ส่วนคนมีคู่ดูห่างเหิน มีเวลาให้กันน้อย หรือยังต้องตามหึงหวงคนรักเพราะเสน่ห์แรงมีคนเข้าหาเยอะ
