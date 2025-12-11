เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
เป็นคนเนื้อหอม คิวทองช่วงปลายปี มีคนพยายามเข้าหาชวนคุณทำอะไรใหม่ๆ ถือเป็นวาระที่จะเจรจาแต่เหมาะจะเดินเครื่องช่วงต้นปีหน้าจะเหมาะสมมากกว่า งานประจำโดนกันซีนเพราะความอิจฉา ฉายเดี่ยว ขนาดพรรคพวกสนับสนุนวันนี้อาจมีปัญหาจุกจิก เงินใช้เงินเก็บแบ่งได้อย่างดี อย่าใจดีกับคนสนิท บัญชีจะติดลบ นักลงทุนโอกาสอาจอยู่กับตลาดไม่คุ้นเคย สุขภาพไม่น่ากังวลใจ
ขอโอกาสจะโดนปฎิเสธ และอย่าให้คนเข้ามาง่ายๆ หากเคยทำให้คุณเสียใจมาก่อน มีคนน่าสนใจแต่ยังลังเล คู่รักอาจห่างกันสักพักเพื่อทบทวนใจตัวเอง มีคนมาจีบแบบลังเล รักออนไลน์ คนคุยจะได้พบหน้าในไม่ช้านี้แบบใจฟู
คนเกิดวันจันทร์
การเดินทางให้โชคลาภ ใครที่กำลังสะสางงานโค้งสุดท้ายหรือเฝ้าออฟฟิศแทนเพื่อนร่วมงาน อย่าน้อยใจคุณจะโชคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ค้าขายวันนี้ไม่โดดเด่น การลงทุนตลาดสัตว์เลี้ยง กีฬา การเกษตรเข้าทางชาววันจันทร์ จะได้ดีลธุรกิจ หรืองานสำคัญแบบไม่ได้คาดคิดมาก่อน สุขภาพเกี่ยวกับระบบเลือด ระบบภูมิคุ้มกันอาจมีปัญหา หาโอกาสทำบุญคนป่วยติดเตียงแล้วจะดี
อยู่ไกลสายตาแต่อาจมีเซอร์ไพรส์ ความรักอย่าน้อยใจหากคิดไปเองเพราะอีกฝ่ายกำลังจะให้คำตอบคุณแล้ว ไปต่อหรืออยู่ในฐานะเพื่อนคุณจะยังคงอยู่ในสายตาคนพิเศษ ด้านคนมีคู่แล้ว ความทุกข์ใจมาจากข่าวลือเรื่องเท็จ
คนเกิดวันอังคาร
อยู่ห่าง เว้นระยะ อย่าไว้ใจคนง่าย ตลอดวันนี้ทั้งคนสนิท แคนแปลกหน้าล้วนสามารถทำให้คุณเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่รู้เรื่องมาก่อน แต่ต้องออกตัวร่วมรับผิดชอบ โดยเฉพาะปัญหาที่มาจากเจ้านาย ด้านบริวารสนับสนุนดีอาจได้ยศ ตำแหน่งใหม่เพราะแรงเชียร์ของพวกเขา การเงินหยิบใช้ หรือเก็บเลือกเอาตามถนัด ลงทุนกับครอบครัวค่อนข้างดี หรือเข้าไปทำธุรกิจในบ้าน สุขภาพทรงๆ ตัว
พบคนถูกใจที่สถานะมักมีเจ้าของแล้ว คนโสดปลื้มได้ไม่นานเพราะเจอคนตรงสเป็ก ระวังเจ้าของเขาหวงจะเข้าใจผิดได้ การลงทุนกับคนรัก ทำงานด้วยกัน หรือโสดแล้วปลื้มเพื่อนร่วมงาน ดีต่อใจและงานดีมากๆ อกหักยังไม่หาย
คนเกิดวันพุธ
เสียความรู้สึกเพราะคำพูดของใครบางคน เป็นวันที่เหมาะสมจะสมัครงานใหม่ หรือติดตามงานที่ยังค้างอยู่ให้เรียบร้อย จะได้รับความราบรื่น ปัญหาน้อย ธุรกรรมกับธนาคารช่วงบ่ายเป็นเวลาแจ่มใส ทำบุญโลงศพหรือบริจาคเลือดช่วยกระตุ้นดวงการเงินและการแข่งขัน คู่แข่ง ศัตรูจะเปิดเผยตัว สุขภาพตลอดวันไม่มีอะไรน่ากังวลใจแต่คุณมักคิดไม่สบายใจไปเองเสียมากกว่า ฝันร้ายจะเป็นโชคดี
วัยทำงานเสน่ห์แรงกับคนอายุน้อยไม่ว่าจะโสดหรือมีเจ้าของแล้ว ใจอาจฟูเพราะมีคนอ่อนวัยมาตามจีบชวนคุย สัตว์เลี้ยงในบ้านอาจได้เพิ่มเพราะคนรู้ใจหามาเป็นของขวัญ อยากง้อแฟนอย่ารอช้าได้เวลาออกตัวขอคืนดี
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ต้องยอมแลกเปลี่ยน ไม่สามารถถือทุกอย่างไว้ในมือได้ การเปิดดีลเจรจา ต้องยื่นหมูยื่นแมว ใครเดินทางไกลระวังปัญหาเกี่ยวกับตารางการเดินทาง มีเรื่องผิดพลาด เลื่อนเวลาให้วุ่นวาย หรือเพื่อนร่วมทริปไม่น่ารัก การเงินสะสมเก็บออมด้วยตลาดต่างแดนหรือสกุลเงินต่างถิ่นเดินหน้าได้เต็มร้อย เสี่ยงโชค หรือลงทุนสวนกระแสหรือตามกระแส ลองเลือกเรื่องใหม่จะดีกับดวง สุขภาพเจ็บป่วยจะดีขึ้น
สิ่งของบางอย่างทำให้คิดถึงคนเคยรัก ไม่เหมาะจะติดต่อกันให้คนข้างกายไม่สบายใจ เพศทางเลือกจะโชคดีกับรักออนไลน์หรือคนที่คนรอบๆ ตัวป้ายยาให้รู้จักกัน คนโสดใจว่างๆ สนุกกับเพื่อน กับครอบครัวมากกว่าคนใหม่ๆ
คนเกิดวันศุกร์
ความลับ เรื่องที่ปกปิดมานานจะได้เปิดเผย จ๊อบเสริมช่วงปลายปีดีกับชาววันศุกร์ งานที่ไปทดแทนคนอื่น เป็นตัวสำรอง จะดีกว่าค้าขายแบบธุรกิจทาางเลือก อาหารเมนูสัตว์ปีกกินแล้วโชคดี จะได้ร่วมทำบุญใหญ่ งานที่คนอื่นมองข้ามจะได้ผลกำไรงาม ตั้งหน้าจอเป็นรูปที่ท่องเที่ยวที่ชอบ ช่วยเสริมดวงเมตตาและจินตนาการในการทำงาน อยู่ให้ห่างการเดินทางใกล้น้ำ อาจมีอุบัติเหตุได้
ระวังใจระวังตัวจากคนที่เข้ามาหาหรือเผลอไปตกหลุมรัก ข่าวที่ออกมาจะส่งผลต่อการเรียน การงานหรือภาพลักษณ์ที่คนภายนอกมอง มีโอกาสรักรีเทิร์นหรือหันไปคุยกับคนเก่าเรื่องคนใหม่ๆ คนโสดสนิทมีคนในแสงไฟมาชอบ
คนเกิดวันเสาร์
เรียนรู้จากเรื่องด่วนปุบปับ งานต้องตัดสินใจแทนคนมีอำนาจตัวจริง เจ้านายไว้วางใจกับงานสำคัญ หรือโยกย้ายงานชั่วคราวไปช่วยคนเด่นดัง เสื้อผ้าโทนขาว ครีม ช่วยเสริมดวงการเงินและการเจรจา จะได้ลุ้นงานใหม่ที่เงินน้อยแต่สบายใจ ยานพาหนะให้โชค หรือเรื่องที่เคยเสียน้ำตาจะกลับมาให้คุณ สุขภาพระบบประสาท พักน้อยนอนไม่หลับ สะสมให้อาการบางอย่างปรากฏขึ้น มีลาภจากคนชรา
อาจมีคนวัยใกล้กันมาบอกรัก หรือพวกเขาจะขอโอกาสคุณตรงๆ แต่หากเป็นฝ่ายคุณเองพยายามเก็บทรงเท่าไรอีกฝ่ายจะจับทางได้เสมอ เวลามีให้น้อยอาจนำมาซึ่งปากเสียงในบ้านหรือความระแวงว่าจะมีมือที่สามเข้ามาแทรก
