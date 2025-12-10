เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ไม่ต้องรอลุ้น เพราะคุณจะสำเร็จด้วยความสามารถ เงิน จ่ายเยอะ ลงทุนไปก่อนและมักได้คืนภายหลัง หรือจะได้รับเงินก้อนจากการลงทุนระยะยาว จะคืนกำไรในช่วงปีหน้า ของหายไม่ได้คืน แต่สิ่งใหม่ที่เข้ามาทดแทนทำให้คุณดีกว่าเดิม ปากเสียงในที่ทำงานนำไปสู่ทิศทางที่ดี ตลอดวันเหมาะจะเปิดบัญชีใหม่ โยกย้ายจัดระเบียบการเงินของตัวเอง หรือลงทุนกับสิ่งที่ตนเองนั้นถนัดอยู่แล้ว
ความรักมักเข้ามาในเวลาไม่ทันคิด อย่ามัวเสียเวลา หากรู้ใจตัวเองคุณต้องออกแรงวิ่งตามใครสักคนที่ดีต่อหัวใจ งานอดิเรกทำให้คนโสดเจอคนน่าสนใจ ส่วนคนมีคู่เรื่องทางนิตินัย ที่ลงนามคู่กับคนรักราบรื่นตลอดวัน แต่ไม่เหมาะจะคุยเรื่องเงินในบ้านเท่าไรนัก
คนเกิดวันจันทร์
รู้ผิดรู้ถูก ยอมรับใจตัวเอง วันนี้ชาววันจันทร์มีความท้าทาย ที่จะเปลี่ยนระบบ นิสัย ปรับปรุงตัวใหม่ และคุณจะทำได้ดีหากเริ่มในวันนี้ไปจนช่วงสุดสัปดาห์ อย่าให้มุมรับแขกในบ้านหรือในออฟฟิศรก การเงินและการเจรจาโดนต่อรองแต่ได้ผลดีในช่วงระยะยาว จุดเทียนหอมระเหยในบ้านช่วยเสริมดวงสุขภาพ จะเสียภาษีสังคม การทำบุญเกี่ยวกับศาสนาช่วยหนุนดวงให้ดีขึ้นรับต้นปีหน้า
จิตใจอาจไม่พร้อมตอบคำถามความรัก มีสิ่งเข้ามาสะกิดให้คุณคิดถึงใครสักคนที่เคยผูกพัน คนหม้ายจะมีคู่แข่งหัวใจเป็นคนอายุน้อย รักคนเก่าหรือคนใหม่ มีดีร้ายให้เปรียบเทียบ ใครขอพรความรักบ่อยๆ เตรียมตัวแก้บนเพราะในไม่ช้า ตัวจริงจะเปิดตัวให้คุณเห็น
คนเกิดวันอังคาร
สิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ วันนี้เป็นโอกาสดีที่คุณจะเริ่มเปิดดีลหรือลงมือ ท่ามกลางวันที่คนอื่นหยุดพัก ค้าขายจะได้ปล่อยของเก่าเก็บ สินค้าค้างสต๊อก สิ่งที่เคยขายไม่ออกทำกำไรติดลบกำลังจะดียิ่งขึ้น ความคิดไอเดียนอกกรอบ ดูเข้าใจยากแต่ทำกำไรได้ดีสำหรับชาววันอังคาร คนในเครื่องแบบเจ้านายมีงานวันหยุดให้ หรือโดนเพ่งเล็งเป็นพิเศษ มีลาภลอยจากยานพาหนะ ตกงานจะได้ข่าวดีที่ท้าทายความสามารถ
ลุ้นทายาทจะสมหวังช่วงปลายปี หรือบางบ้างอาจได้ของแถมเป็นลูกแฝด หย่าร้างยังไม่จบในวาระเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร คนโสดจะได้รู้จักใครสักคนที่ดูแตกต่างจากคำที่เคยได้ยินคนอื่นพูดถึง ทำให้คุณเผลอโดนตกหัวใจได้ทางอ้อมอย่างช้าๆ
คนเกิดวันพุธ
งานประจำอาจทำพิษ จะมีคนอยากเปลี่ยนสถานะเป็นฟรีแลนซ์ หรืออยากกลับไปทำงานใกล้บ้านเกิด เจ้านายอาจหัวร้อนเพราะลูกน้องจะลาออกปุบปับ วันนี้อย่าต่อรองเรื่องเงินหรือลงนามเอกสารที่มีมูลค่าทางการเงินสูง การใส่เครื่องประดับแวววาว ทำให้โชคดีและคนเมตตา ของมีค่าจะหาย ไม่ได้คืน หรือเสียของรัก เสียคนสำคัญเพราะระยะทาง ทำบุญด้วยรองเท้า การสร้างถนนช่วยปัดเป่าปัญหาให้เบาลง
สิ่งที่คิดว่าหายไปแล้ว คนรัก คนสำคัญเขาจะกลับมาหาคุณ แถมอัพเกรดไปพัฒนาตัวเองมาเสียด้วย คนโสดหากเสริมหล่อสวยด้วยแพทย์ช่วงปลายปีจะพ่วงการปรับดวงเสน่ห์ไปในตัว ทำบุญด้วยแว่นตา นาฬิกาคนอกหัก ผิดหวังบ่อยๆ จะดีขึ้น
คนเกิดวันพฤหัสบดี
มีโอกาสงัดความสามารถที่ไม่ค่อยได้แสดงออกมาทำงาน การเรียนโดดเด่นในสายสังคม หรือการต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจที่ต้องการปิดดีล วันนี้จังหวะดี ต่างชาติ งานต่างภาษาเข้าทางชาวพฤหัสบดีแบบปังๆ ใช้จ่ายเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาเงินเก็บมาหมุนใช้หรือเอาสิ่งของเปลี่ยนเป็นเงินสดจึงจะไปรอด หาโอกาสทำบุญให้บรรพบุรุษอุปสรรคจะลดลง ไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านยามวิกาล
คิดไปเองอาจเป็นสารตั้งต้นของปากเสียงชวนทะเลาะ คู่รักต่างวัยยังมีอุปสรรคที่คนรอบตัวไม่ยอมรับ คนเรียนเยอะทำงานหนักแบกความโสดเอาไว้กับตัว มีคนเข้ามามักค่อยๆ หายหน้าไปเพราะไม่ค่อยมีเวลาให้ เพศทางเลือกความสัมพันธ์ระยะสั้น จะมีคนขอคบจริงจัง
คนเกิดวันศุกร์
ลองมองต่างมุม วิกฤตจะเปลี่ยนเป็นโอกาส หรือคุณจะซื้อใจศัตรูให้มาเป็นพรรคพวกของคุณได้ เหมาะจะติดต่อราชการ ทำบัตรประชาชน ทำหนังสือเดินทาง แต่ให้ระวังคำพูดชวนเชื่อของคนใกล้ตัวมักทำให้เสียทรัพย์ การเงินติดขัดเพราะความใจดี แรงทำงานจะอ่อมเพราะเรื่องไม่สบายใจ ระวังโดนฉีกสัญญา การผิดข้อตกลง กินอาหารเมนูสัตว์ปีกเสริมดวงการแข่งขันและสุขภาพ
คนขรึม เงียบดูมีเสน่ห์ให้ตกหลุมรัก แต่มักมีความเจ้าชู้แฝงมาด้วย ผู้ใหญ่จะเปิดทางให้คนรักเพศเดียวกัน ส่วนคนโสดไม่ต้องทำอะไรก็มักมีข่าวลือ หรือโดนตัดสินด้วยสายตาตั้งแต่ยังไม่รู้จักเป้าหมาย แยกกันอยู่จะได้ทบทวนใจตัวเองอีกครั้งก่อนตัดสินใจ
คนเกิดวันเสาร์
เกาะกระแสให้ทัน งาน เงินโอกาสสั้นๆ ที่ทำให้คุณพลิกดวงได้ในช่วงปลายปี หากตกงานหรือกำลังรออะไรใหม่ๆ ในชีวิต เส้นทางออนไลน์แม้ดูเก่าแต่มั่นคง อาชีพส่วนตัวต้องออกโรงเอง อย่าไว้ใจเพื่อนร่วมงานหรือบริวาร วันนี้ตรวจทานทุกเรื่องอย่างเคร่งครัด ความฝัน ลางสังหรณ์ของตัวเองจะได้ใช้เพื่อช่วยให้เรื่องหนักเป็นเบาหรือทำให้คนรอบตัวสบายใจ ปรับหนุนดวงทำบุญสัตว์พิการจะดี
คนใกล้ตัวอาจใจอยู่ใกล้คนอื่น คนโสดมีคนให้คิดถึงบ่อยๆ หรือเริ่มสงสัยหากไม่พบหน้า ยังไม่ยอมรับตัวเองว่าชอบใครบางคนเงียบๆ แต่ทำให้ชีวิตการไปเรียนหรือทำงานหนักๆ มีสีสันและรอยยิ้มได้ทุกวัน เพศทางเลือกช่วงนี้ง้อเก่งงอนบ่อยแต่อย่าให้ข้ามวันจะไม่ดี
