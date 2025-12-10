ส่องแฟชั่นสไตล์ Minimal-multi กับนาฬิกา ORIENT STAR ของ “จ๊อบ-ธัชพล”

“จ๊อบ-ธัชพล กู้วงศ์บัณฑิต” ดารานักแสดงหนุ่มมากความสามารถ ที่มีผลงานการแสดงมากมายทั้งจากซีรีส์ และละครในยุคนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่มีไลฟสไตล์โดดเด่น ทั้งในบทบาทของการเป็นนักแสดง และการใช้ชีวิตที่นอกเหนือจากการทำงาน
โดยเฉพาะในไลฟ์สไตล์ด้านแฟชั่น ที่หนุ่มจ๊อบเองมีมุมมอง และความชื่นชอบส่วนตัวในแบบ “Minimal-multi” ซึ่งดูเหมือนเป็นสไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่หลงใหลในความมินิมอล แต่ยังคงมีความโดดเด่นในเวลาเดียวกัน และมุมมองที่ดูเหมือน Japanese Style นี้ ดูเป็นตัวตนของหนุ่มจ๊อบมากที่สุด เพราะตัวเขาเองก็ชื่นชอบ ในความมีเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่น มาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น อาหาร เกมส์ สะสมโมเดลหุ่นยนต์ แฟชั่นเสื้อผ้า หรือแม้กระทั่งการตกแต่งบ้านแบบมินิมอลในสไตล์ญี่ปุ่น สิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนแนวคิดของหนุ่มจ๊อบได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องแฟชั่น เสื้อผ้าการแต่งกาย ที่ยิ่งจะต้องเน้นเป็นพิเศษ
การแต่งตัวสำหรับการทำงานที่จะต้องดูดี และเหมาะสมเมื่อเวลาที่ต้องออกงาน ซึ่งถือเป็นการให้เกียรติกับสถานที่ และบรรดาแฟนคลับที่มีทั้งคนรุ่นใหม่และผู้ใหญ่ภายในงานไปพร้อมกัน
อย่างชุดที่หนุ่มจ๊อบจะเลือกใส่ ก็คือสไตล์ business casual สูทสีดำพอดีตัว คู่กับเสื้อเชิ้ตสีดำ และกางเกงสแล็คสีดำทรงเดฟที่ทำให้ดูสูงเพรียว คู่กับรองเท้าคัทชูหนังสีดำดูเรียบหรู แม้ชุดจะดูเรียบ แต่ก็แฝงไว้ด้วยคัทติ้งที่ประณีตไม่ธรรมดา
หนุ่มจ๊อบบอกว่า “เป็นดีไซน์ที่สะอาดตาแต่ซ่อนความซับซ้อนของรายละเอียดไว้อย่างชาญฉลาดเหมาะสำหรับคนที่มองหาแฟชั่นแบบที่ใส่ได้ทุกวันแต่ยังคงความพิเศษในทุกชิ้น”
ในส่วนของนาฬิกานั้น เป็นเรื่องที่จะให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ เพราะส่วนตัวจะไม่ใช้เครื่องประดับเลย ฉะนั้นนาฬิกาข้อมือสำหรับเขา จึงเป็นเหมือนตัวแทนเครื่องประดับเพียงชิ้นเดียว ที่ใส่อยู่บนตัว จึงต้องเลือกให้เข้ากับเสื้อผ้า และสะท้อนความเป็นตัวตนของเขาให้มากที่สุด อย่างนาฬิกา Orient Starรุ่น M45 F8 MechanicalMoon Phase Hand Winding ที่เขาเลือกใส่ในครั้งนี้
“เป็นนาฬิการุ่นใหม่ลิมิเต็ดอิดิชั่น ที่เหมาะมากกับชุดสูทของผม มองแล้วตรงกับแนวคิดในแบบ Minimal-multi อย่างที่ผมชอบ คือมีดีไซน์ที่ผสานความมินิมอล เข้ากับรายละเอียดที่ประณีต เส้นสายเรียบง่าย ความสมบูรณ์แบบของงานฝีมือที่ทุกองค์ประกอบ จะสะท้อนความหรูหรา และความเรียบง่าย แต่แฝงด้วยรายละเอียดที่โดดเด่นไว้ในเวลาเดียวกัน ช่วยให้ความเป็นเดรสนั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น” หนุ่มจ๊อบกล่าว
สำหรับ Orient Star M45 F8 Mechanical Moon Phase Hand Winding เป็นนาฬิการุ่นใหม่รุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น โดยเป็นคอลเลคชั่นคลาสสิก M45 แบบกลไกฟังก์ชั่น Moon Phase ขนาด 39.5 มม. หน้าปัดสีเทาแบบไล่เฉด แสดงภาพของกลุ่มดาวไพลยาดีส และพระจันทร์ที่เรืองแสงอย่างลึกลับ ในความมืดที่สะท้อนถึงความงดงามของอวกาศ ด้วยการเลือกใช้เปลือกหอยมุกมาแทนดวงจันทร์บนจานข้างขึ้น-ข้างแรม
ดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ในธีมที่ว่า “ความงดงามแห่งการเดินทางของเวลา”โดดเด่นด้วยเข็มชั่วโมงและนาที พร้อมทั้งฟังก์ชั่นบอกพลังงานสำรอง และแสดงช่วงเวลาข้างขึ้น-ข้างแรม
หน้าปัดรุ่นใหม่นี้ มีลายพิมพ์ที่แสดงถึงดวงดาวนับไม่ถ้วน ของกลุ่มดาวไพลยาดีส ผ่านการใช้สีเทาไล่เฉดจากตรงกลางไปยังขอบด้านนอก ด้วยเทคนิคการใช้สีเฉพาะตัว ประดับด้วยจุดเล็กๆ สีเงิน ที่ส่องประกายราวกับดวงดาวอันเรืองรอง อยู่ภายในกลุ่มดาวไพลยาดีส
และเป็นครั้งแรกกับรหัสเครื่องรุ่นใหม่อย่าง In-House Caliber F8A62 เสริมประสิทธิภาพในการทำงานด้วยชิ้นส่วนจักรเหล็ก ที่ผลิตด้วยซิลิคอน (Silicon Escape Wheel) ที่มอบพลังงานสำรองยาวนานถึง 70 ชั่วโมง เรือนเวลา Orient Starรุ่น M45 F8 Mechanical Moon Phase Hand Winding มีจำนวนจำกัดเพียง 140 เรือนเท่านั้น
และอีกหนึ่งลุคของหนุ่มจ๊อบกับวันพักผ่อนสบายๆ กับกิจกรรมที่ชอบทำเสมอ คือการค้นหาร้านกาแฟที่มีบรรยากาศตกแต่งเรียบง่ายและสงบ เพื่อนั่งจิบกาแฟรสชาติโปรด อย่างร้านกาแฟ LARK HAUS(Pets Friendly) คาเฟ่เปิดใหม่ที่ ซ.นราธิวาสฯ 10 บรรยากาศตกแต่งภายในร้านเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่น แบบที่หนุ่มจ๊อบชอบ มีกาแฟ signature อย่าง ABC (Apple Butterscotch Coffee)เป็นกาแฟเบาๆ เหมาะกับวันนั่งชิล
สำหรับเสื้อผ้าในวันสบายๆ ไม่มีธุระแบบนี้ หนุ่มจ๊อบเลือกสไตล์แบบ Casual เป็นเสื้อยืดสีขาวเรียบแบบหลวมนิดหน่อย และสวมทับด้วยเสื้อแจ็กเก็ตยีนส์เดนิมฟอกสีฟ้าอ่อนแบบ Over Sizeไว้ด้านนอกและเลือกกางเกงสีขาวทรง Baggy แบบที่ตัวใหญ่หน่อย ใส่สบายแบบหลวมๆ คู่กับรองเท้า Sneaker สีขาวมีลายเล็กน้อยให้ดูเข้ากัน
และเลือกนาฬิกา Orient Star รุ่น M45 F7 Mechanical Moon Phase เป็นนาฬิการุ่นใหม่ลิมิเต็ดอิดิชั่น ที่เป็นเรือนเวลาไอคอนิกอย่างแท้จริง จากคอลเลคชั่นคลาสสิก M45 ซึ่งตั้งชื่อตามรหัสของกลุ่มดาวไพลยาดีส ที่สะท้อนดีไซน์ที่เรียบหรูและทันสมัย
โดยโมเดลใหม่นี้ได้ผนึกความคลาสสิคและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน “เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดสีฟ้าอ่อน เข้ากับชุดที่ใส่ในวันนี้ มีความมินิมอล แต่ก็แอบโชว์รายละเอียดบนหน้าปัดได้อย่างน่าทึ่ง ไม่ว่าจะหน้าต่างแบบเซมิสเกเลตัน และ Moon Phase สีน้ำเงิน แอบดูมีความเป็นนาฬิกาคอมพลิเคชั่นอยู่ในตัว แบบที่ผมชอบ ช่วยให้ชุดวันสบายๆ ของผมดูเป็นแบบ Simplify the look, Amplify the detailได้เลย” หนุ่มจ๊อบกล่าว
โดยนาฬิการุ่นใหม่ Orient Star M45 F7 Mechanical Moon นั้น จะมีดีไซน์ผสมผสานองค์ประกอบสำคัญ 3 อย่างได้แก่ หน้าปัดแสดงพลังงานสำรอง ที่เป็นเอกลักษณ์ของโอเรียนท์ สตาร์, กลไก Moon Phase พร้อมหน้าต่างแสดงวันที่และเข็ม และหน้าต่างแบบเซมิสเกเลตัน ที่เผยให้เห็นกลไกเครื่อง in-house Automatic Caliber F7 M42 ที่ให้ความแม่นยำสูงอยู่ในช่วง +15 ถึง -5 วินาทีต่อวัน และสำรองพลังงานได้สูงสุดถึง 50 ชั่วโมง
การกลับมาของดีไซน์ในโมเดลใหม่นี้ ถือเป็นการรื้อฟื้นความคลาสสิกของ Moon Phase เดิมด้วยตัวเลขโรมัน บนขอบนอกของหน้าปัด และลวดลายโลโก้ OS แบบโมโนแกรมอย่างสวยงาม ตัวเรือนทรงกลมและสายสแตนเลสสตีลคุณภาพสูง (SUS316L) ที่ออกแบบมาให้มีข้อสายสั้น เพื่อการปรับขนาดได้ง่ายขึ้น และเพิ่มสายนาฬิกาหนังวัวสีกรมท่าในรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นมาให้ในเซตอีกด้วย Orient Star M45 F7 Mechanical MoonPhase รุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น มีจำนวนผลิตเพียง 190 เรือนเท่านั้น
สามารถสอบถามข้อมูลนาฬิกาเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-255-8822 หรือทางเฟสบุ๊ก ORIENT STAR
https://www.facebook.com/orientstarwatch.th พร้อมทั้งทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนาฬิกา ORIENT STAR ทั่วประเทศ
