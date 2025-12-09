เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
อดทน ตั้งใจ อยู่ในกรอบมานานช่วงนี้ชาววันอาทิตย์จะแพ้เสียงในหัว เป็นวันทำงานของใครบางคนที่เหมาะจะทำตามใจตัวเอง ได้ลองผิดลองถูก ฟรีแลนซ์จะมีโอกาสเสนองานใหม่ๆ ให้กับลูกค้าและเป็นที่ถูกใจ ตั้งหน้าจอโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ด้วยรูปวิวที่มีดวงอาทิตย์ช่วยเสริมกำลังความสำเร็จและปรับดวงสุขภาพให้ชาววันอาทิตย์ในระยะนี้ ทำบุญเรื่องสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลอะไรติดขัดจะดีขึ้น
มีคนพยายามเข้าหา อยากรู้จัก อยากจีบแต่เกรงใจคนรอบตัว แม้คุณจะโสดแต่คนรอบๆ ช่วยคัดกรองคนที่จะเข้ามาสนิทอย่างเยอะจนน่าเกรงขาม ด้านคนมีคู่อย่ายอมคนรักทุกเรื่อง วันนี้ถึงเวลา พูดคุย เปิดประเด็นด้วยเหตุผล การเงินและความสัมพันธ์ในบ้านจะดี
คนเกิดวันจันทร์
ความสำเร็จกำลังเกิดขึ้น แต่คุณอาจคิดเยอะกับคำพูดของคนที่เข้ามาทำให้ไม่สบายใจ นักลงทุนตลาดแฟชั่น การค้าส่ง อุปกรณ์ไอที หรืองานบริการยังเดินหน้าได้ เจรจางานแบบไม่พบหน้าจะสมหวัง แต่สมัครงานอะไรไว้มักติดลบ การเงินใช้จ่ายเพลาๆ ตามใจบ้าง ห้ามใจบ้าง อย่าลงทุนเพราะความเกรงใจ สุขภาพมีเรื่องท้าทายในการเปลี่ยนหมอ เปลี่ยนยา หรือวีการรักษาที่ต้องวางแผนระยะยาว
ทำอาหารไปใส่บาตร หรือถวายสังฆทานสดช่วยหนุนดวงความรักให้ชื่นมื่น รักเก่าหวังรีเทิร์นพร้อมภาระให้คุณช่วยดูแล แต่หากเพิ่งสละโสดไม่นาน คนรักจะค่อยๆ เข้ามารับผิดชอบครอบครัวของคุณมากขึ้นในหลายด้าน จะได้ข่าวมงคลของคนเคยรัก
คนเกิดวันอังคาร
อย่าไว้ใจเพื่อนร่วมงานใหม่ ลูกค้า เจ้านาย ลงมือทำหรือเจรจาอะไรต้องระวังตัวให้มาก จะมีคนให้ร้ายคุณเพราะการเข้าใกล้หรืออยู่ในสถานการณ์บางอย่าง อย่าให้นาฬิกาในบ้านหยุดเดินหรือหลอดไฟขาด ดวงสุขภาพของชาววันอังคารจะมีปัญหา การใช้จ่ายวันนี้สบายๆ ถามหาเงินเก็บยังเป็นเรื่องยาก เดินทางราบรื่น แม้คนร่วมทริปขี้บ่นเป็นพิเศษ สุขภาพเกี้ยวกับสายตา ถึงเวลาต้องใส่ใจมากๆ
ฟังเพลงที่ชอบ หรือส่งให้คนพิเศษ เครื่องมือง่ายๆ ที่ทำให้คนโสดใจฟูและทำคะแนนกับเป้าหมายได้อย่างปัง วันหยุดลองทักลองคุยอาจได้ออกเดตปุบปับ คนในเครื่องแบบระวังปัญหารักสามเส้า แถมตัดใจ หรือเลือกยากเพราะน่าสนใจทุกคน รักออนไลน์จะอกหัก
คนเกิดวันพุธ
อย่าหาทำ ช่วงนี้อย่ารับปากใครมาก่อนแล้วมาดำเนินการทีหลังจะเดือดร้อนหรือไม่เป็นไปอย่างที่คิด คนนอกสายตาจะมีคุณค่า พวกเขาจะช่วยเหลือคุณได้ในทุกปัญหา วัยเรียนมีสนามสอบสำคัญรออยู่ หรือคุณจะมีโอกาสย้ายแผนเรียน เปลี่ยนการสอบ ลุ้นในสิ่งที่ท้าทายมากๆ การเงินดีในตลาดต่างแดน ธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ลูกค้าเยอะ ระวังปัญหาเกี่ยวกับการขาดคนช่วยทำงาน งดการเสี่ยงโชค
รักง่ายลืมง่าย ความสัมพันธ์เหมือนเล่นรถไฟเหาะเดี๋ยวยิ้ม เดี๋ยวเป็นทุกข์เพราะคนที่แคร์ มีโอกาสจดทะเบียนสมรส สละโสดปุบปับโดยเฉพาะคู่ที่อยู่กินกันมานานแล้ว ยังไม่ได้จดทะเบียน หรือยังไม่ได้จัดงานมงคล เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีในบ้านช่วงปลายปีนี้
คนเกิดวันพฤหัสบดี
จะได้ลองทำงานสำคัญ หรือเจ้านายให้เวทีรับผิดชอบสิ่งที่ดูเล็กๆ แต่มากมูลค่าและเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ วางงานประจำ จับงานเสริมมาทำเล่นแต่ได้เงินจริง ธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน คนสูงวัยเข้าทางชาววันพฤหัสบดี มักจ่ายปุบปับเรื่องสุขภาพ นักลงทุนต้องออกตัวให้แรง ทุนน้อยแต่เป็นเรื่องสำคัญแล้วจะปังเกินเบอร์ ทำทานด้วยขนมหวาน หรือผลไม้ ลดอุปสรรคเสริมดวงคนรักเมตตา
คู่จิ้น คู่ชิปมักเป็นเรื่องจริง ส่งผลดีกับการทำงาน และดีต่อใจ เพียงว่าตอนนี้ยังไม่เหมาะจะเฉลยความรู้สึก แต่การทำงานหรือเรียนด้วยกันนั้นช่วงนี้เฮงยาวๆ จนต้นปีหน้า คนมีแฟนแล้วคนรักยังคงดูแลดี ทำให้ยิ้มได้ระหว่างวันหรือสร้างความประทับใจให้บ่อยครั้ง
คนเกิดวันศุกร์
เรื่องส่วนตัวจะปะปนกับงาน จะต้องง้อศัตรูเพื่อให้งานมีความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียงโดนลดเครดิตเพราะเรื่องเข้าใจผิด งานขยันแก้ ปรับปรุงให้ถูกใจนายจ้าง วันหยุดก็คิดเรื่องงาน หรือโดนตาม แต่ใครทำงานแทนเพื่อนรับทรัพย์ก้อนโต ทิปกระเป๋าหนัก จะได้คุยเรื่องเกี่ยวกับการโยกย้ายที่อยู่อาศัย ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับรองเท้า ข้อเท้าพลิก ทำบุญคนตาบอด ทำบุญเรื่องสุขภาพ แล้วอุปสรรคจะเบาบาง
เครียดเรื่องหัวใจอย่าเก็บไว้คนเดียว เพราะหน้าตาคุณมันฟ้องจนคนรอบตัวจะสอบถาม อยู่ให้ห่างคนมีประวัติเจ้าชู้ ความรักในที่ทำงานอาจมีปัญหา แต่คนในแสงไฟการเปิดตัวสถานะหัวใจทำให้งาน เงินของคุณเฮงมากกว่าเดิมหลายเท่า มีคนโดนขอแต่งงาน
คนเกิดวันเสาร์
อุปสรรคอยู่ที่คำพูดของคนอื่นที่มักทำให้คุณเสียกำลังใจ ตั้งใจแล้วไปให้สุดจะดีร้ายยอมรับผล ทำให้เต็มที่แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง แถมคนเหล่านั้นจะยอมรับคุณเองในอีกไม่ช้านี้ การเงินขยันเก็บมากกว่าหยิบออกมาใช้จ่าย ได้ทุ่มทุนกับการดูแลสุขภาพหรือเกี่ยวกับการซ่อมยานพาหนะ ระบบน้ำในบ้านจะมีปัญหาถ้าไม่รีบ ซ่อมช่วงปลายเดือนจะเสริมดวงให้โดดเด่นเชิงการแข่งขันธุรกิจ
งอนใครอยู่มีคนพยายามง้อด้วยสารพัดวิธี และคุณอาจเห็นคู่แข่งหัวใจที่เข้ามาท้าทายระบบด้วย ความรักดูมีสีสันเมื่อมีคนเข้ามาเพิ่มเติมแม้ไม่ได้จริงจัง เพศทางเลือกคุณจะพบรักใหม่หากอยู่ไกลบ้านเกิด สถานะโสดของใครบางคนอาจแส้รงว่ามีเจ้าของเพื่อความสบายใจ
