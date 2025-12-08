เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
เสียอาการเพราะเจอคนที่ปลื้ม คนที่คุณมักมองว่าพวกเขาคือไอดอล ต้นแบบในการใช้ชีวิต แต่ให้ระวังการโดนเอาเปรียบจากพวกเขาเช่นกัน ตั้งหน้าจอด้วยรูปวิวภูเขาที่ดูมั่นคง ไม่มีลำธารหรือแม่น้ำ ช่วยเสริมดวงการเงินและลดภาระหนี้สิน จะมีคนยืมของมีค่า ให้ได้ตามความเหมาะสม ยานพาหนะให้โชค คนอายุน้อยทำให้ผิดใจกับคนสนิทใกล้ตัว
จะได้งาน หรือโอกาสจากคนรักคนที่ชอบ วันนี้เดินหน้าง้อแฟนได้ แต่อย่าสารภาพความใส่ใจกับใครมักจะผิดหวัง คนเลิกราจะกลับมาพบหน้า พร้อมทายาทคนใหม่ จะได้เปิดตัวคนรักแบบไม่ทันตั้งตัว เสริมดวงอกหักทำบุญสังฆทานสด
คนเกิดวันจันทร์
เป็นวันที่เหมาะกับการสอบแข่งขัน การทำงาน เรียน ธุรกิจ แม้โดนโจมตีมาก ข้อโต้เถียงเยอะแต่คุณจะได้รับความสำเร็จ คนเดินทางราบรื่นตลอดทริปแม้รายจ่ายจะมาก ทำความสะอาดมือถือ เปลี่ยนเคสหรือฟิล์มกันรอย ช่วยเรียกทรัพย์ แต่วันนี้ไม่เหมาะจะคุยเรื่องการเงิน ติดลบตลอดวัน สุขภาพระวังลื่น หกล้ม หรือโดนลูกหลงในที่สาธารณะ
ความมั่นใจต้องมาก่อน เข้าหาใครทรงดี เก็บอาการ จะคุยกันได้นาน ไม่เสียงานไม่เสียเพื่อน ด้านคนมีคู่อยู่แล้วช่วงนี้เติมหวาน เซอร์ไพรส์เล็กๆ ทริปเที่ยว นัดเดตที่ไม่ทันตั้งตัวล้วนดีต่อดวงความรักและครอบครัวในระยะนี้มากๆ
คนเกิดวันอังคาร
มีคนพยายามเอาเปรียบ หรือเข้าหาเพราะอยากให้คุณยื่นมือให้ช่วยเหลือบางเรื่อง วันนี้รับหน้าแทนผู้ใหญ่ หรือรับผิดชอบแทนลูกน้อง การงานและเงินไปได้สวยแม้จะมีอะไรทำยุ่งๆ ตลอดวัน เข้าหาสถาบันการเงินดีช่วงเช้า พยายามเกาะกลุ่มการลงทุน สัตว์เลี้ยงในบ้านจะไม่สบายรับเคราะห์แทนคนในครอบครัว มีลาภลอยเล็กๆ จากการเดินทาง
ปัญหาหัวใจต้องพยายามวิ่งเข้าหากัน คุยกันเยอะๆ แล้วจะมีทางออกที่ดี การแยกออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวอาจดีกับคู่รักที่มีคนเกิดวันอังคาร คนที่โสด คนเก่าๆ ที่เหมือนลืมไปแล้วจะกลับมาทำให้ว้าวุ่น ไม่สบายใจ มีลาภลอยจากคนรัก
คนเกิดวันพุธ
จะได้โอกาส ทรัพย์สินหรือของมีค่า โอกาสในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เพราะความเสน่หาจากผู้ใหญ่ มุมทำงานโปรดชองวางขนมหวาน หรือแจกน้ำดื่ม อาหารกับบริวารช่วยทำให้ความยุ่งวุ่นวาย ราบรื่นมากขึ้น การเงินที่ติดขัดถึงเวลาเปิดเกมเจรจา สิ่งใดปิดบังต้องเปิดเผยคุยกันตรงๆ วันนี้ทำบุญเกี่ยวกับเด็กกำพร้า หรือคนพิการทางร่างกาย เสริมดวงคนเมตตา
เรื่องเก่าๆ อาจทำให้คนโสดกลัวการเริ่มต้น แต่จะมีคนได้สละโสดช่วงสิ้นปี มีคนจูงมือให้ใจฟู ปัญหาหัวใจมักมาจากคนนอก หรือเรื่องโกหกที่อาจทำให้ไขว้เขว โสดว่างๆ ปรับดวงเสน่ห์ให้ทำความสะอาดหิ้งพระในบ้าน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ไม่ค่อยมีสมาธิเพราะมีเรื่องกังวลใจ อย่าตัดสินใจแทนคนอื่น และมักได้รับงานค้างของคนอื่นมาช่วยสะสาง น้องใหม่ในที่ทำงานช่วงนี้รับภาระเยอะ การลงทุนตามกระแสระยะสั้น หรือธุรกิจเกี่ยวกับแฟชั่น เคมีภัณฑ์ อาหารยังโดดเด่น หนี้สินจะได้เบามือในการชำระผ่อนจ่าย สุขภาพเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อมักมีอาการบาดเจ็บหรืออักเสบ
คนไกลสายตาส่งข่าวมาหาบ่อย แต่คนใกล้ตัวเหมือนใจไปอยู่ที่อื่น เผื่อใจไว้หากยังอยู่ในสถานะแฟน คนคุยสนุกสบายใจมักอยู่ในโซเชียลฯ แต่ยังไม่เหมาะจะนัดพบเจอตัวจริง นัดเดตที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นปุบปับ มีคนใจฟูเพราะโดนตก
คนเกิดวันศุกร์
สิ่งที่เกินกำลังจำเป็นต้องวางมือ แต่สิ่งที่ทำด้วยตัวเองตั้งแต่แรกเริ่มกำลังผลิดอกออกผล ทดลองงาน ฝึกงานจะเมินนายจ้าง คุณมองหาความท้าทายใหม่มากกว่าลุ้นบรรจุหรือลงตำแหน่งในที่เดิม การเงินใช้อย่างประหยัด จ่ายเท่าที่จำเป็น หนี้สินยังต้องทยอยผ่อนชำระ จะได้เงินจากรางวัลหางบัตร สลาก การเสี่ยงโชคที่ไม่ได้คาดหวัง
คนที่ไม่ชอบหน้า ทะเลาะกันบ่อยๆ แต่จะคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่องอย่างสบายใจ การลงทุนกับคนรักมีอุปสรรค แต่มีความสำเร็จในการค้า คนมีลูกติด ทายาทตัวเล็กอาจเป็นสื่อกลางความรักครั้งใหม่ให้กับคุณ
คนเกิดวันเสาร์
ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ ว้าวุ่นกับคนในเครื่องแบบ ตกงานปุบปับเพราะความใจร้อน แต่เป็นโอกาสดีที่คุณจะพัก ให้ลองพิจารณาสิ่งที่คุณปฏิเสธไปเมื่อไม่นานมานี้ พวกเขายังรอคุณอยู่ คนใกล้ตัวมีทั้งมิตรและ การลงทุนได้ตลอดวัน ซื้อขายอะไรพยายามมีพยานรู้เห็น มีความชัดเจนกับสิ่งที่คนคาดหวังมากๆ สุขภาพห้ามไว้ใจให้คนอื่นจัดยาให้
คนคุยจะหายหน้า หรือคนที่คุณคาดหวังว่าจะจริงจังพวกเขาจะค่อยๆ หายไป หลบหน้า มีปัญหาความรักเพราะการไม่พูดกันตรงๆ โสดมีเพศเดียวกันมาชอบเป็นคนที่คุณอาจเซอร์ไพรส์มากๆ รักครั้งเก่าค่อยๆมูฟออน
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **