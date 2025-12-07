เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
อย่าเสียสละหรือเกรงใจคนอื่นจนลืมความเป็นตัวเอง คุณจะเสียเปรียบ เสียโอกาส วันนี้เหมาะจะเข้าหาบริวาร การทำงาน คุยกันง่ายๆ นอกห้องประชุม ในห้องกินกาแฟ นอกสถานที่หรือบนโต๊ะอาหารทำให้ทุกเรื่องไปได้ดี ระวังอุบัติเหตุที่เกิดกับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย หรือของใช้ชิ้นสำคัญ การเงินดีในยามวิกาล เจรจา ต่อรอง ทั้งในและต่างประเทศสว่างโดดเด่น แต่ตลาดของเก่าของมือสองติดลบ
ความรักช่วยหนุนดวงสุขภาพทางอ้อมเพราะดวงคุณทั้งคู่ส่งเสริมกัน จะมีคนแกล้งป่วยเพื่อดูใจคนใกล้ชิด สถานะแฟนมีการคบซ้อน หรือให้ความหวังคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ ปากเสียงต้องรีบคุยกัน แม้อีกฝ่ายไม่ยอมฟัง แต่ดีกว่าไม่พูดอะไรเลย
คนเกิดวันจันทร์
คนอาวุโส หรือชั่วโมงบินสูงในวงการต่างๆ จะโดนเรียกตัวให้กลับไปทำงาน หรือได้จ๊อบเสริมเป็นที่ปรึกษาในสิ่งที่คุณถนัด การค้าหน้าใหม่ตลาดดี คล่องตัว ลูกค้าสนใจ และคู่แข่งยังวิ่งตามไม่ทัน ฟรีแลนซ์เตรียมอดนอนช่วงปลายปีแต่เงินดีมากๆ ให้ใครยืมอะไรไปถึงเวลาทวง สอบถาม การเงินเข้าหาธนาคารช่วงเช้า แต่การลงทุนซื้อขายตามสะดวกใจได้ตลอดวัน โชคลาภอยู่กับยานพาหนะ สุขภาพทรงๆ ตัว
มีคนกลับมาขอโอกาส ถึงเวลาเล่นตัวกับคนที่เคยทำให้คุณนั้นเสียใจ คู่ไหนลุ้นเปิดตัวครอบครัวจะยอมรับมากขึ้น แต่ยังต้องปรับตัวเยอะกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ คุณเองและคนรัก เสริมดวงบริหารเสน่ห์ช่วงนี้ทำบุญด้วยเครื่องนุ่งห่ม ทุกสถานะหัวใจจะสดใสชัดเจนขึ้น
คนเกิดวันอังคาร
สัตว์เลี้ยงในบ้านให้โชค การลงทุนเล็กๆ น้อยๆ กับคนสนิทไปได้สวย อยู่ให้ห่างธุรกิจขนาดใหญ่ หรือคลื่นลูกใหม่ที่น่าสนใจแต่ติดลบมาก การงานมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหัวหน้าลูกน้องคนใหม่ยังไม่สนิทใจแต่จะทำงานร่วมกันได้อย่างดี สุขภาพเกี่ยวกับสายตา ความดันโลหิตต้องดูแลเป็นพิเศษ การเดินทางทำให้คุณเจอศัตรูเก่า หรือคนที่ไม่ถูกกัน คนธรรมดาจะได้สร้างชื่อเสียงด้วยผลงานของตัวเอง
มีคนโดนเพื่อนร่วมเรียน ร่วมทำงานตกหัวใจ สังเกตได้ว่าตัวคุณเองอาจหาเรื่องไปเจอหน้า เดินผ่านห้องพวกเขาบ่อยๆ หรือชวนคุยในสิ่งที่ไม่ได้มีสาระอะไร ความรักใหม่ยังไม่ชัดเจนเพียงดีต่อใจเท่านั้น ด้านคนมีคู่แล้ว คนรักให้โชค โอกาส ดูแลดีเวอร์จนน่าอิจฉา
คนเกิดวันพุธ
ต้องเอาตัวเองก้าวออกมาจากความสบายใจ ลองดูใหม่ ตั้งใจใหม่กับเรื่องที่ไม่ค่อยมีความรู้และอยากเรียนอยากศึกษาให้มากยิ่งขึ้น การเงินต้องเอาส่วนที่เก็บไว้หรืออยู่ในแผนการใช้จ่ายอื่นมาแก้ไขปัญหาชั่วคราว ญาติ พี่น้องจะชวนทำธุรกิจและควรอยู่ให้ห่างจากเรื่องเหล่านี้ งานอดิเรกจะยังคงได้เงินดี อยากปัง เสริมดวงสิ้นปีหาโอกาสทำงานจิตอาสาหรือไปล้างห้องน้ำวัดเมื่อมีโอกาส
ความมั่นหน้าต้องไม่เสียฟอร์ม เข้าหาใครอย่ารอช้าเพราะคุณมีคู่แข่งหัวใจที่มาทีหลังแต่จะออกตัวแซงหน้าทำให้พลาดโอกาสคบหาคนดีๆ ขยันเรียนและทำงานเตรียมรับสภาพเป็นโสดหรือทะเลาะกับคนในบ้าน เพศทางเลือกลังเล เลือกไม่ถูก ไม่ตัดสินใจจะโดนเทได้ง่ายๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ร้อนใจแต่ต้องประคับประคอง มีเรื่องทุกข์ที่เล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้ ต้องทำให้คนอื่นเห็นว่าคุณนั้นสบายดี เมนูอาหารที่มีไข่เป็นส่วนประกอบ ช่วยเสริมดวงการเงินและการเจรจาให้คล่องตัว นักลงทุนเปิดตัวช่วงบ่าย หรือลงนามเอกสารสัญญาช่วงหลังเที่ยงไปแล้วจะเป็นมงคล การเดินทางมักทำให้เจอโจทย์ ศัตรูเก่า และมาพร้อมกับคนที่คิดถึง มิตรที่ไม่พบกันนานจะนำพาทั้งทุกข์และความโชคดีเข้ามาพร้อมกัน
คนมีคู่ นอกจากปัญหาการเรียน การงาน วันนี้คนรักอาจงอนมากเป็นพิเศษ งอแงใส่ อยากให้คุณดูแลใส่ใจ แต่เหมือนเวลาบีบบังคับให้คุณมีเรื่องอื่นต้องโฟกัสมากกว่า คนโสด คุณอาจต้องจีบใครสักคนหรือมองหาคนจริงใจเพราะอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ของคนอื่นแบบงงๆ
คนเกิดวันศุกร์
ได้เวลาพิสูจน์ตัวเองให้คนรอบตัวเห็น อย่าเก็บทีเด็ด แต่งัดออกมาใช้เพื่อแสดงความสามารถ และต่อยอดความก้าวหน้าช่วงปลายปีของคุณเอง หางานใหม่ จะมีคนเสียดายที่เคยปฏิเสธชาววันศุกร์ อาหารเมนูของหวานช่วงนี้กินบ่อยๆ เสริมดวงการเงินและการแข่งขันธุรกิจ จะมีคนอยากขอต่อยอด เอาของไปช่วยขาย หรือเพิ่มสาขาใหม่ เลือกตัดสินใจตามเหมาะสม สุขภาพโรคประจำตัวอาจกำเริบต้องใส่ใจมากๆ
รักเก่าไม่หวังรีเทิร์น แต่กลับมาอยู่ในรูปแบบเพื่อนที่มักช่วยเหลือคุณได้อย่างดี มีคุณภาพแถมปรึกษาเรื่องหัวใจได้อีกด้วย ใครหย่าร้างไปแล้ว มักเจอคนรักเก่าบ่อยๆ เพราะธุระของทายาท ที่ต้องช่วยกันดูแล รักต่างวัย หรือคนต่างถิ่นมากข่าวลือให้ว้าวุ่นใจเสมอ
คนเกิดวันเสาร์
แก้ตัว ปรับความเข้าใจกับคนรอบข้าง คุณต้องการกำลังกาย กำลังความคิด ไอเดียจากพวกเขาในการช่วยเหลือกันทำงาน เน้นการติดต่อเจรจาแบบออนไลน์คุณจะได้เปรียบ เจ็บป่วยยังต้องแบกร่างทำงาน วันหยุด การลาพักจะโดนรบกวน วันนี้การลงทุนตลาดทองคำ และกองทุนดูโดดเด่นกว่าด้านอื่นๆ ไปไหนมาไหนนอกบ้านเปลี่ยนทรงผมหรือสไตล์การแต่งตัวช่วยเสริมโหงวเฮ้งความสำเร็จโดยง่าย
รักแล้วต้องรอสักนิด คู่รัก สถานะแฟนหรือคู่หมั้นมักมีบททดสอบทำให้คุณหวั่นใจ แต่เชื่อใจได้ว่าใครคนนั้นยังคงเหมือนเดิม มีโอกาสจดทะเบียนสมรสกับคนรักเก่า หรือการเปิดตัวจัดงานแต่งงานอย่างเป็นทางการ เพศทางเลือกรักต่างวัยยังมาแรงไม่ตก
