เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 6 - 12 ธ.ค. 68

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
การทำงาน ธุระส่วนตัวจะมีปัญหา มีเหตุติดขัดตลอดสัปดาห์ หรือสิ่งที่เกินการควบคุม ช่วงนี้เวลายามวิกาลเป็นช่วงมงคลหรือเหมาะจะเจรจาเรื่องสำคัญ คนที่คุณเคยช่วยเหลือพวกเขาไว้ จะเข้ามาสนับสนุน
การงาน โดนเอาเปรียบจากนายจ้าง ช่วงนี้ลุ้นอยู่หรือไปกับองค์กร หรือการดีลงานเปิดซองต่างๆ โอกาสได้มีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น เด่นในการทำงานคนเดียว หรือสอบแข่งขันลุ้นตำแหน่งใหม่ มงจะลงกับชาวราศีเมษ
การเงิน ไม่จำเป็นต้องออกตัวแรง การลงทุนเน้นเรื่องต่อเดิมกับสิ่งเดิมที่มีอยู่ หรือจะได้จ่ายเงินซ่อมบ้านซ่อมรถ ไม่เหมาะจะไปกระจายความเสี่ยงในตลาดเท่าไรนัก ทองคำ พลังงาน ค้าส่งยังคงโดดเด่น
ความรัก ทะเลาะกันบ่อย ถึงเวลาปรับความเข้าใจคุยกันตรงๆ ทุกสิ่งมีทางออก แต่สถานะแฟนอาจกลับเป็นโสดเพราะมีคนเจ้าชู้อยู่ใกล้ตัว จนไม่น่าไว้วางใจ รักเท่าอาจรีเทิร์นท่ามกลางผู้คนรอบตัวที่ไม่เห็นด้วย
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15พ.ค. - 15 มิ.ย.
เรื่องผิดหวังยังทำใจไม่ค่อยได้ ออกไปเดินเล่นนอกบ้านนอกออฟฟิตคุณจะดีขึ้น ช่วงนี้ไม่เหมาะจะอยู่คนเดียว กินอาหารเมนูสัตว์ปีกบ่อยๆเสริมดวงการเงินและการแข่งขัน สุขภาพไมเกรน ความดันต้องระวัง
การงาน อะไรที่เกินกำลัง จำเป็นต้องบอกคนรอบตัว ค้าขาย การลงทุนอาจเป็นสิ่งโดดเด่นที่สุดมากกว่างานออฟฟิต ช่วงนี้ช่องทางออนไลน์ทำให้สายฟรีแลนซ์คึกคักกว่าคนอื่น จัดมุมทำงานใหม่รับโชคปลายปี
การเงิน ตัดเงินแบ่งเก็บตั้งแต่รับเข้ากระเป๋า ช่วงนี้ให้รางวัลตัวเองรับปลายปี แต่รายจ่ายภาษีสังคมยังตามเป็นเงา การลงทุนเก็บออมระยะยาวดีในตลาดต่างแดน สังหาริมทรัพย์และกองทุนยังโดดเด่น
ความรัก คนที่เคยแอบชอบ และมูฟออนแล้ว อาจกลับมาทำให้ใจคนโสดว้าวุ่นอีกครั้ง รักออนไลน์ ระยะทางไกลๆดีกับคนมีคู่ แต่ติดลบกับคนโสดอาจเสียทั้งเงินและเสียความรู้สึก ทำบุญคนพิการช่วยเสริมเสน่ห์
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15ก.ค.
ข้อจำกัด กฎระเบียบทำให้ทำงานลำบาก ความลับธุรกิจจะรั่วไหลเพราะคนใกล้ตัว การเมืองในที่ทำงาน หรืองานที่ทำเพื่อคนหมู่มากจำเป็นต้องเลือกข้างแบ่งพรรคพวก ได้ลาภจากเรื่องเก่าๆที่ตามมานาน
การงาน อย่าลาออก อย่าเทงานแม้จะอึดอัด ช่วงนี้คุณไม่ได้เสียเปรียบเชิงธุรกิจ แต่อำนาจ ตำแหน่งของคนอื่นนั้นเข้ามากดดัน ปลายปีสถานการณ์จะดีขึ้น มนุษย์เงินเดือนจะต้องแข่งกับเพื่อนร่วมงานเพื่อผลงานใหม่
การเงิน จับจังหวะการลงทุนแบบสวนกระแส ชาวเมถุนช่วงนี้ได้สองเท้าและอาจเสียสองเท่า ตัดสินใจอะไรคิดให้รอบคอบ ได้เงินจากประกัน เงินตกเบิก หรือซื้อขายสินค้าเก็บสะสม ของที่ไม่ได้อยากขายจะได้เงินดี
ความรัก อยู่เฉยๆก็น่ารักในสายตาคนอื่น สายเนิร์ดเสน่ห์แรง สายแฟชั่นมีคนเข้ามาหา แต่คุณอาจสบายใจกับความเป็นโสดมากกว่าคบหาใคร มีคนอกหักเพราะชาวเมถุน ส่วนคนมีคู่ระยะนี้ห่างมากกว่าพบหน้า
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส. ค.
เดินเกมหลังบ้านจะได้เปรียบ ในเรื่องส่วนตัว ชื่อเสียงหรือธุรกิจ เพราะเข้าหากันตรงๆ ชาวกรกฏค่อนข้างติดลบ คนมียศตำแหน่งไว้ใจไม่ได้ ระวังอุบัติเหตุจากการลื่น หกล้ม สะดุดเท้าตัวเอง
การงาน งานคนอื่นก็เหมือนงานตนเอง รับจบทุกตำแหน่งในออฟฟิต แต่อย่ารับหน้างานที่ไม่ถนัด คนอยู่ที่เดิมมานานจะได้โยกย้าย ถ้าเป็นหน่วยงานเดิมจะดีกับคุณมากๆ ฟรีแลนซ์ลุ้นลูกค้าเก่าต่อสัญญาใหม่
การเงิน ตกงานจะมีลาภลอยเป็นรางวัลปลอบใจ หรือคนในแสงไฟ บุคคลสาธารณะจะมีงานคึกคัก รับเงินไม่ขาด ส่วนแบ่งธุรกิจ รายได้เสียเปรียบ การลงทุนดีกับเรื่องนอกกระแส หรือคลื่นลูกใหม่ทุกวงการ
ความรัก คนต่างไลฟ์สไตล์จะพบหน้า คนโสดมักมีคนตกหัวใจแบบไม่ทันตั้งตัว แต่คู่รักที่กำลังคบหากันปากเสียงมีบ่อยครั้ง ด้านคนแต่งงานแล้ว คนรักไว้ใจให้คุณเป็นธุระหลายเรื่องในครอบครัวมากกว่าเดิม
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
สิ่งที่ทำจะขัดใจผู้ใหญ่ ผู้หญิงสูงวัยจะให้โชค แต่ให้ระวังการเข้าหาหรือเว้นระยะห่าง คุณทำงานกับคนต่างวัยค่อนข้างดี สุขภาพช่วงนี้หนักเบากระทบมาจากการหักโหมทำงาน พักน้อย งดการเสี่ยงลาภลอย
การงาน ตรงไปตรงมาเหมาะสมที่สุด อย่าเว้นให้คนอื่นสงสัย อะไรที่สบายใจต้องปิดห้องคุยกับหัวหน้าหรือลูกน้อง จะได้จับงานใหญ่ ฟรีแลนซ์มีเรื่องเฮงๆช่วงปลายปี อยากลาออกที่ทำงานเดิมจะรั้งตัวคุณเอาไว้
การเงิน จ่ายเยอะ แต่เก็บเงินก้อนเก่งมาก ไม่ปล่อยผ่านทุกโอกาสที่เข้ามา จะได้ทำงานที่เงินมาก โดยเฉพาะงานไอเดีย การออกความคิด ที่ปรึกษา เกี่ยวกับวิชาการความรู้ นักลงทุนปลายสัปดาห์จะเฮง
ความรัก ปลื้มใครต้องเก็บเอาไว้ก่อน ระวังปัญหาความรักในที่ทำงาน หรืออยู่ผิดที่ผิดทาง จะเสียหายทั้งชื่อเสียงและงานติดลบ มีคนกำลังจะได้จดทะเบียนสมรส เป้นเวลาเหมาะที่จะง้อคนที่รักที่คิดถึงมานาน
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
มีการทดสอบสุดท้ายที่คุณต้องฝ่าฟัน งาน เงิน มากปัญหาจุกจิก และต้องสะสางแข่งขันกับเวลา ได้วุ่นวายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ของเก่าของมือสองจะให้โชค สุขภาพแพ้อากาศ ระบบทางเดินหายใจติดขัด
การงาน วุ่นวายเพราะลูกน้องหรือหัวหน้าที่เรื่องเยอะ การดีลธุรกิจต้องเดินเกมเอง ไว้ใจคนรอบตัวไม่ได้ ฟรีแลนซ์จะได้สร้างผลงานจากสิ่งที่เป็นปัญหาของคนอื่น คนในเครื่องแบบมีข่าวดีให้ยิ้มทั้งครอบครัว
การเงิน ลงทุนผิดทาง ไว้ใจผิดคน มักเสียผลประโยชน์เพราะคนสนิท จ๊อบเสริมรายได้ดี หาเช้ากินค่ำมักโดนตัดค่าแรง เป็นจังหวะดีในการซื้อขายทรัพย์สินมีค่า ตลาดต่างประเทศอาจต้องชะลอเอาไว้ก่อน
ความรัก เข้าตามตรอกออกทางประตู การคบหา หรือจีบใครอยู่ ทุกความสัมพันธ์มีผู้ใหญ่รู้เห็นเสมอ ง้อคืนดีอาจไม่สมหวัง เผื่อใจไว้กับการเลิกรา ส่วนคนหย่าร้างเสน่ห์แรงกับรักต่างวัยคนใกล้ๆตัว
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
สิ่งเข้าใจผิดอาจเป็นผลดีกับคุณ ไม่ต้องตามแก้ข่าว แต่เพื่อเบนความสนใจให้คุณทำเรื่องอื่นๆ ที่อยู่อาศัยนำโชค นั่งทำงาน เจรจาสำคัญในบ้านชาวราศีตุลย์จะได้เปรียบ ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงหนุนดวงชะตา
การงาน นายจ้างเอาเปรียบ ลูกน้องป้ายแดงจะหางานใหม่ หรือเป็นจังหวะที่ไม่ต้องรอการประเมินปลายปี คนเบื่องานจะได้ลาออกหรือเตรียมโยกย้ายไปที่อื่น ฟรีแลนซ์ลุ้นลูกค้าประจำกระเป๋าหนักจากทางไกล
การเงิน ภาระในบ้านจะได้ร่วมรับผิดชอบ มีคนรายรับขาดหาย มาไม่ตรงเวลา มีคนผิดข้อตกลงการดีลสัญญา จะเดือดร้อนเรื่องเงินจากสิ่งที่เคยค้ำประกัน การลงทุนระยะสั้นโดดเด่นทุกธุรกิจที่คุณถนัด
ความรัก ระวังเสียงาน เสียการเรียนเพราะพบรักใหม่ หรือขยับสถานะจากเพื่อนเป็นแฟนนั้นแสนดีต่อใจ แต่หากมากเกินไปธุระ เรื่องสำคัญรอบๆตัวจะติดลบ วัยทำงาน รักครั้งเก่าจะได้คุยได้พบหน้าใจว้าวุ่นอีกครั้ง
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
ความสำเร็จที่ได้เป็นรางวัลช่วงปลายปีนี้ค่อนข้างดีมากๆ แม้แลกมาด้วยความเหนื่อยยากที่หาคนช่วยเหลือไม่ได้นอกจากการให้กำลังใจระยะไกลเท่านั้น ตกงานจะได้งานใหม่ โชคลาภมาจากบริวาร
การงาน เดินตามคนอื่น ลองแลกเปลี่ยนไอเดียความคิด ทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้ว ช่วงนี้ชาวพิจิกจะราบรื่นและสนุกสนานกับการเรียนรู้ใหม่ จะได้กลับไปนั่งเรียน ซอฟสกิลเพิ่มความรู้หรือ ออกจากงานเพื่อเรียนต่อ
การเงิน หาเงินเก่งและใช้เก่งมากๆ เงินสดในกระเป่าคำนวณให้ดีอาจติดลบก่อนปลายปี มีโชคเกี่ยวกับของขวัญ รางวัลหางบัตร หรือการจับฉลากในออฟฟิต ธุรกิจสีเทาคึกคัก ทองคำโดดเด่นเชิงการลงทุน
ความรัก แอบชอบยังสุขใจ คุณสนุกกับการเรียนรู้ใครสักคน คอยเฝ้าสังเกต ดูแลใกล้ๆ คนในเครื่องแบบระวังโดนหลอก รักออนไลน์มีคนได้ไปต่อ พัฒนาความสัมพันธ์ นัดเดตที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นในไม่ช้า
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ขอพรอะไรไว้ พรใกล้สำเร็จผล ชาวราศีธนูระวังลืมแก้บน โชคลาภมาจากคนอายุน้อย แต่เน้นเป็นโชคสัตว์สองเท้ามากกว่าเรื่องอื่น คนในบ้านจะไม่สบาย ต้องดูแลใกล้ชิด ระวังปากเสียงกับเจ้านายตัวเอง
การงาน มีคนเสียกายที่เคยปฏิเสธคุณ ถึงเวลาเอาคืน หรือแซงหน้าคู่แข่ง อย่าตอบตกลงทันทีในการเจรจา เพราะคุณมีทางเลือก ฟรีแลนซ์ คนว่างงาน มีลุ้นกลับเข้าสู่ระบบงานประจำ ค้าขายราบรื่นเป็นพิเศษ
การเงิน จ่ายน้อยเก็บเงินเก่ง แต่การลงทุนให้อิงตามตลาด จับกระแสระยะสั้นๆ จะเหมาะสม ได้เงินจากคดีความ การฟ้องร้อง หนี้สินจำเป็นต้องเพิ่มภาระเพราะการดูแลครอบครัว มีดวงย้ายงานแล้วได้เงินมากกว่าเก่า
ความรัก สามวันดี สี่วันทะเลาะ แต่ดูความสัมพันธ์ของสถานะคู่แต่งงานหรือแฟนนั้นไปได้ดี งอนใครอยู่ต้องออกแรงไปง้อด้วยตัวเอง คนต่างวัยอยู่ให้ห่าง แต่รักต่างแดนทำให้ใจฟูเพราะมีเซอร์ไพรส์
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
อย่าหันหลังให้ปัญหา เป็นโค้งสุดท้ายปลายปีที่ชาวราศีมังกรจะได้ยิ้ม ได้หัวเราะและเหนื่อยกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า จะได้มิตรใหม่ และเสียมิตรบางคนเพราะผลประโยชน์ เสริมดวงทำบุญผ้าไตรจะเป็นมงคล
การงาน โอกาสใหม่ นอกสายงานหลัก หรือเป็นสิ่งที่เข้ามาแล้วทำให้ความปกติของชาวราศีมังกรเปลี่ยนไป คุณจะได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการย้ายงานไปยังสิ่งไม่ถนัด ไม่มีความรู้มาก่อน ตกงานจะได้งานใหม่ท้าทาย
การเงิน รายรับเข้าไม่มากนัก ต้องปรับการใช้จ่ายในบ้านใหม่รับต้นปีหน้า อย่าให้มีอะไรปิดบังทางเดินบันไดในบ้านหรือประตูหน้าต่างรายรับจะเข้ามาหาโอกาสจะเข้าบ้านได้ดี จะได้ปิดหนี้สินที่ผ่อนมานาน
ความรัก มีเสน่ห์กับคนเพศเดียวกันและคนต่างถิ่น มักมีคนทำงานด้วย เรียนด้วยมาติดพัน ระวังเรื่องเข้าใจผิดทำให้คิดไปเองหรือเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์ของคนอื่น แจกการ์ดเตรียมงานมงคลราบรื่นดี
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13ก.พ. – 12 มี.ค.
ไม่จำเป็นต้องรีบร้อน ถึงเวลาให้เวลากับตัวเอง หลีกหนีความวุ่นวาย การลาป่วยปลอมๆ การหยุดพักจะเกิดขึ้น มีดวงเดินทางไกล ใครไปต่างถิ่นอาจมีแผนธุรกิจใหม่ หรือคิดอยากโยกย้ายไกลจากที่เดิม
การงาน เจ้านายอาจโยนงานไว้ให้ น้องใหม่ในออฟฟิตรับจบรับงานหลายเรื่อง อดทนแล้วคุณจะผ่านไปได้ดี ธุรกิจที่ทำเสริมจากงานประจำมีความคึกคัก ยิ่งขยันยิ่งได้โอกาสขยับขยาย บ้านเป็นออฟฟิตจะเป็นโชคดี
การเงิน จ๊อบเสริมรายได้ดีกว่างานประจำ แต่ห้ามตัดสินใจเลือกด้านใดด้านหนึ่ง จะเสียเงินทั้งสองทาง การลงทุนจังหวะอยู่กลางสัปดาห์ตลาดบริการ อาหาร เคมีภัณฑ์ยังโดดเด่นและการซื้อขายของเก่าทุกประเภท
ความรัก จะมีคนกลาง มีพ่อสื่อแม่สื่อเข้ามาหา พยายามป้ายยาคนที่พวกเขาอยากให้รู้จัก ระวังความสัมพันธ์ของคนที่ทำงานร่วมกัน แม้เว้นระยะเป็นเพื่อน แต่มากด้วยเรื่องเข้าใจผิด แต่งงานแล้วมีลาภจากคนรัก
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
การสอบ การแข่งขันจะสำเร็จ แม้ว่าไม่ใช่เป้าหมายที่คุณต้องการ แต่คุณผ่านการทดสอบยากๆในชีวิตได้เสมอ ช่วงนี้พักให้พอ อย่าออกตัวอะไรปลายปี จะติดลบ เสริมดวงด้วยการงดกินเนื้อสัตว์จะดีมาก
การงาน ต้องวิ่งตามคู่แข่งให้ทัน คุณจะได้เป็นตัวละครลับในเชิงธุรกิจหรือการเมืองในที่ทำงาน กฎ ระเบียบมักทำให้อึดอัด จะมีการเปลี่ยนแปลงระดับบริหาร แต่คุณจะทำงานง่ายขึ้น ว่างงานจะมีคนอยากให้งานใหม่
การเงิน อย่าคิดเยอะ เพราะมีรายจ่ายจุกจิกตลอดสัปดาห์ให้คุณหัวร้อน มีลาภลอยจากสิ่งที่เคยเสียใจ ผู้อาวุโสในบ้านให้โชค หรือการค้าขายที่ทำเองขายเอง งานฝีมือ ไอเดีย ครีเอทีฟ รับทรัพย์ตลอดสัปดาห์
ความรัก คนที่เคยมองข้ามจะอยู่ในสายตา คนตกงาน ว่างงาน ฟรีแลนซ์อาจจะพบรักครั้งใหม่ เป็นจังหวะที่คุณและครอบครัวจะได้ลงทุนในบ้าน เตรียมงานมงคล สร้างเรือนหอ หรือรับเขยสะใภ้ใหม่เข้าบ้าน
