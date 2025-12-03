เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
แรงสนับสนุนจะมาไม่ถึง วันนี้ทำอะไรต้องมีลายลักษณ์อักษร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจ ความชัดเจนทำให้คุณรอดจากทุกเรื่องที่พยายามเข้าโจมตี เดินเกมธุรกิจและเรื่องส่วนตัวให้ช้า ไม่ต้องรีบจะมีจังหวะที่ดี การเงินอาจต้องหมุนเป็นสิ่งของหรือเงินตราต่างประเทศจะเหมาะสมกับดวงชะตา ไม่เหมาะจะออกจากบ้านยามวิกล งดเสี่ยงโชค
หากคิดว่าว่างอาจคิดถึงใครสักคน คนโสดมักโดนตกแต่ตีเบลอว่าไม่ได้ชอบใคร ปัญหาความสัมพันธ์ในที่เรียนหรือที่ทำงานอาจกระทบทำให้มีการโยกย้าย หรือเปลี่ยนสายงานในไม่ช้านี้ คู่รักอายุน้อยจะได้ทายาทคนใหม่ปุบปับ
คนเกิดวันจันทร์
มีคนชักชวนให้ทำเรื่องที่ชอบ เอางานอดิเรกมาทำเป็นสิ่งจริงจัง อาจรายรับแซงงานประจำ เจ้านายเก่าเพื่อนร่วมงานเก่าจะมาง้อ ระวังการทำงานกับคนที่มียศ ตำแหน่งสูงจะโดนเอาเปรียบ การลงทุนดีช่วงเช้าในตลาดใกล้ตัว วิ่งสวนกระแสบ้างดีกว่าเดินทางตรงๆ ความฝัน นิมิต ลางสังหรณ์ทักเตือนคนพาลใกล้ๆ ตัว เสริมปรับดวงทำบุญสัตว์พิการ
เรื่องความรักคนโสดกใกล้ถึงคิวที่ขอพรสิ่งเคารพเอาไว้ การลงทุนลงแรงทำงานกับคนรักราบรื่น แต่มีอุปสรรคหากพบรักครั้งใหม่ในที่ทำงาน เพศทางเลือกคุณมีคู่แข่งที่สเป็กสูงมากกว่า แต่อย่าเพิ่งหมดกำลังใจไปเสียก่อน
คนเกิดวันอังคาร
โชคดีแบบไม่ต้องลุ้น การทำงานหรือเรียนวันนี้ สิ่งที่คุณคิดว่าไม่มีโอกาส อาจผ่านเกณฑ์แบบงงๆ ต้องปล่อยเบลอกับเรื่องร้อนใจของคนอื่น เพราะเหตุสำคัญอยู่ตรงหน้าต้องรีบแก้ไขเสียก่อน หางานใหม่ยังไม่สมหวัง การใช้เงินใช้จ่ายรายวัน เชิงลงทุนหรือเก็บออมอาจจะยังนะ ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์และบริเวณหน้าบ้านให้สะอาด เตรียมรับทรัพย์
เรื่องสุขภาพอยู่กับเรื่องจิตใจเพราะมีกังวลเรื่องความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน เดินหน้าต่อหรือพอเท่านี้ยังต้องคิดเยอะ และไม่กล้าปรึกษาใคร บางคู่เรื่องนี้อาจยังอยู่ในความลับ มีคนรู้ไม่กี่คน ด้านคนโสดทั้งตัวและใจเพื่อนคุยเยอะไม่เหงา
คนเกิดวันพุธ
ความสามารถจะเฉิดฉายในสายตาคนแปลกหน้า โอกาสมักต้องวิ่งออกไปหาเอง ทั้งสกิล และความสามารถพิเศษจะช่วยให้คุณได้ความปังเหล่านั้น การเงินหาเข้ามามีคนช่วยใช้ จ่ายเพื่อคนรอบๆ ตัวมองเรื่องตัวเองทีหลัง นักลงทุนจังหวะทีเผลอ ช่วงว่างของกลไกตลาดคือนาทีทองของชาววันพุธ สุขภาพ โรคประจำตัวอาจกำเริบ ต้องวางแผนรักษาโรคบางอย่าง
มีทริปในฝัน มีเซอร์ไพรส์จากคนรัก กำลังใจ คำอวยพรของคนเลิฟหรือคนที่แอบชอบช่วยหนุนให้คุณแข่งขัน สอบได้อย่างดีเยี่ยม พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวระยะนี้เจอหน้าหรือคุยกับคนรักเก่าบ่อย แต่เสน่ห์แรงกับคนต่างวัยที่เข้ามาจีบมาตีสนิท
คนเกิดวันพฤหัสบดี
รายจ่ายอยู่กับบุตรหลาน การเรียนหรือเรื่องสุขภาพ อยากลงทุนอะไรอาจต้องเว้นวรรคไปก่อน เป็นช่วงสัปดาห์หน้าจะเดินเกมได้ราบรื่นมากกว่า อยู่ให้ห่างจากตลาดเกี่ยวกับประกันภัยหรือการขายตรง งานประจำราบรื่น แต่การเจรจา นัดหมายจะมีคนเบี้ยว ผิดนัด เลื่อนกำหนดการ สุขภาพระบบหัวใจ ต้องดูแลใกล้ชิด เสริมดวงทำบุญโลงศพชัดปัดเป่าเคราะห์
ใครมีสัตว์เลี้ยงในบ้านอาจหัวบันไดไม่แห้งเพราะดวงเสน่ห์จะทำงานสว่างเป็นพิเศษ คนหม้าย คนมีตำหนิจะคิดเยอะมากขึ้นในรักครั้งใหม่ แต่คนอายุน้อยที่ทำตัวแก่กว่าวัยหากมีเข้ามาอย่าปล่อยให้หลุดมือ คนโสดระวังโดนหลอก
คนเกิดวันศุกร์
การเรียนโดดเด่นกว่างานประจำ อาจมีดวงพักงานไปเรียน หรือเตรียมลาออกเพื่อไปเรียนไกลบ้าน แต่หากใครอยู่ที่เดิมเหมาะจะวางแผนเพิ่มสกิลความรู้ให้ตัวเองดูแพงแซงเพื่อนร่วมงาน การเงินเปิดเกมแต่เช้า จะลงทุนหรือติดต่อเรื่องที่เกี่ยวกับของมีมูลค่า ราคาสูง จะดีมากทั้งในและต่างแดน การเดินทางและยานพาหนะจะมีปัญหา ลุ้นลาภลอย ติดลบ
อย่าคิดเยอะ อะไรที่ได้ยินได้ฟังมามีความจริงตรงหน้า เชื่อใจหน้ามากกว่าลมปากของคนอื่น คนคุยจะขยับเป็นคนพิเศษ ฝ่ายตรงข้ามจะให้สถานะแฟนกับคุณแบบไม่ทันตั้งตัว เพศทางเลือกมีคนเข้าใจผิดเลยไม่กล้าเข้าใกล้
คนเกิดวันเสาร์
ความตั้งใจจะได้รับความสำเร็จ ของหายได้คืน คนใกล้ตัวอาจลวงให้ลงทุน หรือมีการชักชวนทำธุรกิจที่ยังมีความว่างเปล่า ได้มากกว่าเสีย จะได้วุ่นวายเกี่ยวกับบ้าน ที่ดิน ทรัพย์สิน การโอนเปลี่ยนเจ้าของ ธุรกรรมการเงินและการติดต่อราชการราบรื่นตลอดวัน อาจได้ข่าวของงาน โอกาสใหม่ ในวันที่ไม่ได้สนใจแล้ว สุขภาพช่องปากและฟันอาจจะมีปัญหา
คนใจว่างๆ วุ่นวายกับงานหรือภาระรอบตัวมากกว่าสนใจคนที่เข้ามาจีบ แต่หากคุณลุ้นไมตรีครั้งใหม่จากใครอยู่อดทนอีกไม่นานจะได้คำตอบ คนมีงานอดิเรกเหมือนกัน ชอบอะไรคล้ายๆ กัน คุยดูใจกันยาวๆ อกหักยังไม่ลืมใครคนนั้น
