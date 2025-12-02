เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ข้อผิดพลาดทำให้คุณเก่งขึ้น ช่วงนี้จรดปลายปีชาววันอาทิตย์มักเติบโตจากความผิดหวังหรือบทเรียนในชีวิต อย่าไว้ใจใครแม้คนสนิท เรื่องงาน เรื่องส่วนตัวหรือการเงินจะโดนโกง คนเคยร่วมงานจะกลับมาพบหน้า คำชักชวนของพวกเขาตกปากรับคำได้สนิทใจ การใช้จ่ายรับเช้าจ่ายบ่าย อยู่กับเรื่องสุขภาพและภาระในบ้านเป็นสำคัญ ควรงดไปร่วมงานสีดำ หรือเยี่ยมคนป่วยจะขัดลาภและโอกาส
วุ่นวายเพราะมีคนเข้ามารบกวนชีวิตแต่เป็นสีสันสดใสรับปลายปีให้กับชาววันอาทิตย์ พยายามเก็บทรงแต่โดนจับได้บ่อยครั้ง ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ยังไม่ชัดเจน และคุณอาจมีคู่เทียบเข้ามาเพิ่มเติม ด้านคนมีคู่อาจได้ทายาทคนใหม่ที่ไม่ได้ลุ้นหรือรอคอย
คนเกิดวันจันทร์
มีคนอยากสารภาพความผิดหรือพูดในสิ่งที่พวกเขาเคยแกล้ง เคยทำให้คุณเสียใจ ตกงานจะได้จ๊อบเสริมที่รายได้ดีและไม่ควรปฏิเสธแม้อาจจะมาจากคนที่ไม่ถูกกันเท่าไรนัก การเงินจับจ่ายตามประสงค์เชิงการลงทุนไม่โดดเด่น แต่ความสามารถพิเศษทำให้คุณมีภาษีเหนือคนอื่นในการแข่งขันและทำงานตลอดวัน จะข้องเกี่ยวกับคนมีสี มีตำแหน่ง สุขภาพโรคเกี่ยวกับช่องท้อง ระบบย่อยอาหารอาจมีปัญหา
จะได้รับเขยสะใภ้ใหม่ หรือหากคุณโสดและในเครือญาติมีงานมงคล คุณจะได้อัพเกรดดวงความเลิฟตัวเองไปด้วย โดนแนะนำให้รู้จักใครทดเอาไว้ในใจไม่เสียหาย คู่ที่แยกกันอยู่อาจเริ่มต้นใหม่มากกว่ารอคนเก่ากลับมาหา คนรักมีโชคลาภลอยมาฝากเล็กๆ น้อยๆ
คนเกิดวันอังคาร
งานก้าวหน้าเพราะบริวารดันหลัง แต่ข่าวซุบซิบ เรื่องโคมลอย ข่าวลือทำให้เสียภาพลักษณ์ในสายตาคนอื่น อาจพลาดตำแหน่งได้เพราะเรื่องปลอมที่ดูมีมูลความจริง ตลอดวันเหมาะจะทำธุรกรรมการเงิน ช่วงสุดสัปดาห์อาจได้คุยเรื่องเกี่ยวกับมรดก ทรัพย์สินในบ้าน ระวังยา หรืออาหารเป็นพิษ ใครเจ็บป่วยบ่อยทำบุญเกี่ยวกับสัตว์พิการหรือไถ่ชีวิตสัตว์ แล้วจะดีขึ้น
รักออนไลน์อาจเป็นคนใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด และเป็นคนนอกสายตาคุณในชีวิตจริง มีคนได้เป็นพ่อแม่ป้ายแดง ความสัมพันธ์ระยะสั้นจะได้สานต่อในไม่ช้านี้ เพศทางเลือกมีลุ้นขอแต่งงานหรือสวมแหวนหมั้นแบบไม่ทันตั้งตัว แต่งงานแล้วมีคนลืมวันครบรอบในบ้าน
คนเกิดวันพุธ
จะได้เปลี่ยนเจ้านาย งานเก่าๆ จะกลับมาทาบทาม สิ่งที่เคยโดนปัดตกในที่ประชุมจะกลายเป็นวาระสำคัญอีกครั้ง ระมัดระวังความลับธุรกิจรั่วไหลเพราะการพูดไปเรื่อย ตกงานจะได้งานใหม่ พุธกลางคืนมีโชคจากคนแปลกหน้า ธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่เข้าทาง แต่ต้องเหนื่อยและทำเองในหลายมิติเสียก่อน เสริมปรับดวงลดอุปสรรค ทำบุญด้วยน้ำผลไม้ การเงินช่วงนี้รับเข้าจ่ายออกไม่ค่อยได้เก็บออม
คนเคยรักจะลดเครดิต หรือยังไม่ยอมปล่อยมือ จะเริ่มต้นใหม่มักมีกระแสพลังงานบวกเชิงลบจากแฟนเก่ามารบกวนเสมอ อยู่กินมานานอาจชักชวนกันไปจดทะเบียนสมรส วัยเรียน รักครั้งใหม่ค่อนข้างปัง แม้จะห่างไกลกันเรื่องระยะทางหรือความต่างของฐานะ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
อย่าใจร้อน สิ่งที่ได้ยินได้ฟังอาจเป็นเรื่องเท็จ คุณจะได้ตั้งสติกับสิ่งที่กำลังพยายามอยู่ตรงหน้า บททดสอบจากคนรอบตัว เจ้านาย เพื่อน ครอบครัวจะทดสอบคุณทางอ้อมเพื่อให้คุณเป็นคนที่ดีกว่าเดิม ตลอดวันนี้เหมาะกับการเปิดบัญชีใหม่ ซื้อกองทุน หรือหาของขวัญให้คนที่เกิดวันพฤหัสบดีเหมือนๆ กัน แล้วคุณจะโชคดี การเงินลับๆ ธุรกิจสีเทาๆ หรือในความมืดค่อนข้างโดดเด่น สุขภาพทรงๆ ตัว
ง้อใครต้องไม่รอช้า เพราะมีคนแซงหน้าง่ายๆ แถมเป็นคนใกล้ตัว จะมีเป้าหมายหัวใจคนเดียวกันกับคนที่สนิทกันมากๆ รักต่างวัย คนอ่อนกว่าจะเปิดเกมหรือบอกให้คนรอบตัวเขารู้อย่างเปิดเผยว่าชอบคุณ คนหม้าย คนหย่าร้าง คดีความจะจบหย่า เลิกราจะสำเร็จในไม่ช้า
คนเกิดวันศุกร์
ยุ่งเพราะคนมากมาย ลำบากเพราะความช้าของระบบ ต้องถอยหลังกลับมาใช้ระบบเดิม วิธีเดิมในการทำงาน แต่ไอเดียย้อนยุคย้อนสมัยจะขายดี งานราชการจะได้เติบโตทางอ้อมกับคนที่ไม่คาดคิดว่าพวกเขาจะมาสนับสนุน อยู่นิ่งๆ การค้านอกกระแสจะเฮง ธุรกิจเกี่ยวกับความเชื่อโดเด่นในดวงชาววันศุกร์ สิ่งที่เคยโดนปฏิเสธ จะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่ง ตกงานลุ้นงานใหม่ไกลบ้านแต่เงินดีมากๆ
วันนี้รับบทที่ปรึกษาหัวใจ คนมากมายมาไถ่ถามแต่ไม่พร้อมบอกเรื่องสถานะของตัวเองที่เป็นอยู่ คนมีคู่หัวจะปวดเพราะความเสน่ห์แรงเกินไปของคนรัก เพศทางเลือกหรือสถานะแฟนป้ายแดงช่วงนี้คนรักไว้ใจให้กุญแจบ้าน กุญแจรถหรือของใช้ส่วนตัวมาให้ดูแลหรือใช้งาน
คนเกิดวันเสาร์
ตกปากรับคำกับใครเอาไว้ ถึงเวลาทำตามสิ่งเหล่านั้น อย่าให้คำพูดของคนอื่นทำให้คุณเสียความมั่นใจ นักลงทุนช่วงวันนี้เหมาะจะเทขายสิ่งที่ถือครองมานานและไม่มีการเติบโต การค้านอกกระแส ธุรกิจขายตรง ซื้อมาขายไปแบบรับหิ้วรับพรีออเดอร์โดดเด่นในดวงชาววันเสาร์ เปลี่ยนทรงผมหรือสไตล์การแต่งตัวเวลาออกจากบ้านช่วยเสริมมงคลด้านการเงินและการแข่งขัน ปรับดวงสุขภาพทำบุญกับคนป่วยติดเตียง
มีคนมาง้อ มีคนอยากดูแล เลือกยาก คุณอาจต้องทำร้ายจิตใจใครสักคน แต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนั้นย่อมดีกว่าปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อ สถานะแฟนจะมีบททดสอบ มีคู่แทรก มีข่าวลือที่ทำให้ไม่สบายใจ เพศทางเลือกปากกับใจไม่ตรงกันระวังเสียโอกาส
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **