เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ช่วงนี้ต้องเปิดใจรับฟังแต่ไม่ตัดสินเรื่องอะไรง่ายๆ มีเหตุดีร้ายรอบตัวให้คุณออกตัวปกป้อง ดูแลบริหารจัดการ ต้องใจเย็นๆ งานประจำอยากลาออก เบื่อคนมากกว่างาน หรือคุณอาจเข้ากับระบบเก่าๆไม่ได้ ฟรีแลนซ์ระวังโดนโกง การเงินของคุณอาจพลิกเกมเก็บออมเป็นควักจ่าย หรือได้ลาภก้อนโตหากกำลังติดลบ แต่ขอให้ใช้เงินด้วยสติ มักได้มาจากเรื่องที่เคยเสียน้ำตามาก่อน สุขภาพทรงๆ ตัว
คนดีอยู่ใกล้ตัว แต่ไม่ตรงใจคนโสด มีคนสายลุยๆ เท่ๆ เข้ามาสนใจ มากประวัติเก่า แต่ครั้งนี้พวกเขาจริงใจมากๆ ด้านคนมีคู่ปากเสียงเล็กน้อยคือสีสันของชีวิตคู่ วัยเรียนมีโอกาสพบรักใหม่ เฝ้ารอใครอยู่ต่างคนต่างแยกย้ายพวกคุณจะแพ้ทางคนใกล้ตัว
คนเกิดวันจันทร์
เรื่องที่ดูเกินจริง สิ่งดูเกินคาดกำลังจะให้โชคลาภ คุณมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ ทั้งการเรียน การงานกับสิ่งที่ไม่รู้ ไม่ถนัด หรือเปิดวงการใหม่ๆ ให้กับคุณเอง งานตำแหน่งเล็กอาจเก่งกว่าหัวหน้า เจ้านายจะอิจฉาลูกน้อง การลงทุนโดดเด่นกับตลาดขนาดกลาง ธุรกิจสตาร์ทอัพ เป็นวันเหมาะสมจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ เปลี่ยนโทรศัพท์ ทรงผม ใส่เสื้อผ้าใหม่ เสริมดวงรับทรัพย์ คนใกล้ตัวกดดัน หรือทำให้เสียใจ
สุขภาพของคนรักน่ากังวล คนโสดรู้ธาตุแท้คนใกล้ตัว รักจริงหรือคาดหวังผลประโยชน์คุณจะได้รู้ คนแต่งงานนานแล้วช่วงนี้คนรักไว้ใจให้ทำเรื่องสำคัญ ระวังปากเสียงกับครอบครัวของคนรัก คนหม้าย คนโสดมักมีรักอ่อนวัยมาเคาะประตู แถมดีต่อใจมากๆ
คนเกิดวันอังคาร
จะต้องเสียสละเพื่อคนอื่น งาน การเรียน โอกาสเข้ามา แต่เหมาะสมจะส่งมอบให้คนอื่นมากกว่า เพราะเรื่องของคุณนั้นยังมาไม่ถึง จะเป็นสถานีต่อไป มีโอกาสให้ร่วมงานบุญ งานมงคล จะได้รับแรงสนับสนุนจากบริวารในการทำงานสำคัญ และต้องใจแข็งไม่หัวร้อน บางสิ่งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นบ้างจะดีที่สุด การเงินติดลบเพราะภาระจำเป็น มีโชคลาภลอยจากคนสูงวัย สุขภาพเกี่ยวกับระบบน้ำในตัวยังมีปัญหา
การเดินทางทำให้คนโสดอินเลิฟ คุณยังไม่ออกตัวแรง แต่อาจประทับใจใครสักคนที่เจอกันครั้งแรก หรือเคยได้ยินแต่ชื่อและพึ่งมาพบเจอตัวจริงๆ ด้านคนมีแฟน อาจมีของขวัญแทนใจ แทนคำขอโทษ ที่คนข้างกายรู้สึกผิดคิดไปเอง กลัวคุณจะงอน มีโอกาสโดนขอแต่งงาน
คนเกิดวันพุธ
ความสำเร็จมาจากเรื่องนอกบ้าน และมาจากสิ่งที่เป็นปัญหามาก่อน คุณต้องอดทนเพราะบททดสอบนี้ทำให้ชาววันพุธเข้มแข็ง มีสกิลมากกว่าเก่า โดดเด่นในสายงาน คู่แข่งธุรกิจจะพยายามดึงตัวคนเก่งชาววันพุธไปร่วมงานด้วยพุธกลางคืนระวังอุบัติเหตุจากของมีคม การลงทุนเดินหน้าได้ดีในตลาดต่างประเทศ การค้าในต่างแดนต้องโยกย้าย เปลี่ยนแปลงรูปแบบแล้วจะดีเอง งดการเสี่ยงลาภลอย
โดดเด่นแต่มักผิดหวัง มีคนคิดไปเอง มองว่าชาววันพุธเข้าหายาก หรือมีความจริงใจน้อย คนในแสงไฟข่าวเรื่องความรักส่งผลดีกับการทำงานของคุณเอง ทั้งกระแส การตอบรับ แต่คนที่ว่างงานจะได้งานใหม่เพราะคนรู้ใจแนะนำให้ เสริมดวงความเลิฟทำบุญคนตกงาน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
อย่าลงทุนกับคนในครอบครัว คนใกล้ตัวเหมาะจะขอคำปรึกษาธุรกิจ ปัญหาการเงิน เรื่องค้างคาใจ แต่อย่าเอามาตัดสินให้รับฟังเพื่อเป็นแนวทาง จะมีคนพยายามพูดให้คุณเปลี่ยนใจ ต้องอดทนกับคนที่ต่อต้าน กระแสในด้านลบ เพื่อให้งานสำเร็จ การลงทุนดำเนินการได้ตลอดวัน ตลาดไอที การลงทุนระยะยาวยังติดลบ เลือกเอาเพียงกระแสระยะสั้น เก็งกำไรไม่มากเน้นการต่อยอด จะดี
มีการทำงานที่ทำให้ความรักติดลบ ระยะทาง ข่าวลือ เข้ามาทดสอบคนมีคู่ไม่เว้นวัน และเปราะบางต่อการทะเลาะกันบ่อยๆ คนโสดมีคนมาชอบ ตรงใจบ้าง ไม่โดนใจบ้าง เลือกเอาตามสบายใจ คนที่พ่อแม่เลือกให้ มีดีกว่าที่คุณคิด ลองให้โอกาสพวกเขาดูบ้าง
คนเกิดวันศุกร์
ความเดิม เรื่องเก่าที่ยังไม่ได้สะสางหรือเคลียปัญหา จะกลับเข้ามาทำให้ชาววันศุกร์ต้องลงมือจัดการอีกครั้ง ทำงานกับคนมากหน้า จะมากปัญหา ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ งานเอกสารที่เคยติดขัดจะราบรื่นรวมทั้งการประชุมหรือทำงานยอกสถานที่ชาววันศุกร์จะโดดเด่น การใช้จ่ายยังเพลินกับของมันต้องมี แบ่งรายรับทำบุญยารักษาโรคช่วยเสริมดวงการแข่งขัน อย่าเข้าหุ้นกับใครหากไม่จำเป็น
จะได้คุยเรื่องมรดกกับคนรัก หรือรับมาเป็นขวัญถุง ทรัพย์สิน ของมีค่า ในบ้านจะเพิ่มมากขึ้น มักได้จากผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย หรือพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวจะได้รับช่วงต่อไว้ให้ทายาทของตัวเอง รักออนไลน์จะโดนจับได้จริงใจก็มี บ้งก็มี แล้วแต่ละคนจะพบเจอตามวาสนานำพา
คนเกิดวันเสาร์
ร้อนใจจะผ่อนคลาย ปัญหา เรื่องสงสัยจะได้รับฟังคำอธิบาย วันนี้การสอบแข่งขันจะดีมาก งานจะได้เปลี่ยนปุบปับ มีการลาออก โดนให้ออกหรือพักงานในระยะนี้ไม่ต้องตกใจเพราะที่ใหม่ของคุณนั้นดีกว่าเดิมมาก แต่คุณต้องผ่านเรื่องตกใจ เรื่องเสียน้ำตาไปให้ได้เสียก่อน การเงินเหมาะจะลงทุนระยะยาว เก็บออม กองทุน สลากหรือเปลี่ยนเงินเป็นทรัพย์สิน ค้ำประกันได้ตามเหมาะสม ฝันร้ายจะโชคดี
มีคนรักรีเทิร์น หรือได้พบเจอคนใหม่ที่คล้ายเดิมมากๆ มักแนะนำให้รู้จักผ่านเพื่อน ช่องทางโซเชียลฯ รักจริงมิจฉาชีพ จะโดนหลอก มีคนต่างถิ่นเข้ามาตกหลุมรักโดยไม่ทันตั้งตัว คนขยันเรียน ขยันทำงานมักเป็นโสด งอนใครอาจต้องเป็นฝ่ายเข้าไปง้อพวกเขาเสียเอง
